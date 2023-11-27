Was ist End User Experience Monitoring (EUEM)?

IT-Teams setzen Application Performance Monitoring (APM) und Network Performance Monitoring ein, um die technischen Abläufe ihres Service zu bewerten. Für die Analyse der Funktionalität von Produkten und Funktionen ist es jedoch wichtig, die Sichtweise des Endbenutzers zu verstehen. EUEM trägt dazu bei, Anwendungen zuverlässiger und effizienter zu machen und gleichzeitig eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.



Um ein umfassendes Verständnis der Erfahrung zu erhalten, sammeln und aggregieren EUEM-Tools Daten, die sich auf die gesamte User Journey beziehen, einschließlich der Leistung von Endbenutzergeräten, Anwendungen und Netzwerken. Ein Endbenutzer kann entweder ein externer Kunde sein, der ein Produkt, eine Anwendung oder eine Funktion verwendet, oder ein Mitarbeiter. Es ist wichtig, diesen Unterschied im Hinterkopf zu behalten.

Tools für die Verwaltung der Erfahrung bieten Dashboards mit Echtzeitanalyse, die IT-Abteilungen dabei helfen, einen umfassenden Einblick in die Servicebereitstellung zu erhalten. Diese Tools bieten Funktionen für die Leistungsüberwachung in Echtzeit, die Überwachung der Netzwerkkonnektivität, die Ursachenanalyse von Leistungsproblemen und die automatische Behebung dieser Probleme.

Mit einem besseren Verständnis der Erfahrung externer Kunden und Mitarbeiter mit IT-Ressourcen des Unternehmens profitieren diese von einer besseren Observability ihres Geschäftsbetriebs. Auf diese Weise lassen sich Engpässe und andere Leistungsprobleme erkennen, die Produktivität der Remote-Arbeit überwachen, bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten und neben anderen Vorteilen letztendlich die Geschäftsergebnisse verbessern.