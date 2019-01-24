Disaster Recovery as a Service (DRaaS) vs. Disaster Recovery (DR): Was brauchen Sie?

Die wahren Kosten der Notfallwiederherstellung

In der Regel ruht Ihre DR-Lösung, ohne dass sich die Investition lohnt. Laufende voll belastete Kosten können Ihr Rechenzentrum, Personal, Konnektivität, Power, Infrastruktur und Software-Wartung umfassen. Diese Elemente führen zu hohen Vorabkosten und laufenden Betriebskosten, die mit dem Besitz Ihrer Lösung verbunden sind. Zu diesen Kosten kommt noch hinzu, dass Sie sicherstellen müssen, dass Ihre DR-Lösung im Gleichschritt mit Ihrer Produktionsumgebung aktualisiert wird. Diese Anforderung verdoppelt effektiv die Kosten für jedes Upgrade. Erschwerend kommt hinzu, dass neue, aufkommende DR-Lösungen erst dann eingesetzt werden können, wenn sich die bereits gekaufte Lösung amortisiert hat.

Vergleich einer DR-Lösung mit einem monatlichen DRaaS-Abonnement

Vergleichen Sie eine DR-Lösung mit einem monatlichen DRaaS-Abonnement, das Unternehmensklasse, vorkonfigurierte Hardware, Wartung und Support im Zusammenhang mit Ihren DR-Anforderungen beinhaltet. Das DRaaS-Abonnement verschiebt effektiv die Last der Wartung der alternativen Website auf den Anbieter, wodurch Vorabkosten eliminiert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Ähnlich wie Unternehmen Gehaltsabrechnungs-, Personal- und IT-Funktionen auf SaaS und MSPs umgestellt haben, reduziert der Einsatz von verwaltetem DRaaS und Backup die kapitalintensiven und arbeitsintensiven Kosten der lokalen DR

Neben den Vorteilen, die sich aus der Nutzung von DRaaS anstelle des Erwerbs einer DR-Lösung ergeben, sollten Sie auch die Kosten für Ausfallzeit berücksichtigen. Gartner schätzt die durchschnittlichen Kosten für Ausfallzeit auf 5.600 USD pro Minute für die meisten mittelständischen bis großen Organisationen. Die Implementierung Ihres DR-Plans vor Ort kann zwar effektiv sein, aber DRaaS mit Cloud Computing kann schnellere Wiederherstellungszeiten bieten, wenn die Anbieter den Prozess richtig anpassen.

Überlegungen zu Service und Komfort

Gleichzeitig wünschen sich die Nutzer vom Kundenbetreuungs-Team des DRaaS-Anbieters ein Serviceniveau, das ihre Erwartungen erfüllt oder übertrifft. Laut Gartner haben kleinere Anbieter mit gut gemanagten Kundenbetreuungsprogrammen die höchsten Gesamtzufriedenheitsbewertungen von 4,5 oder besser auf einer Skala von 1–5. Ein großer DRaaS-Anbieter mit vielen Kunden läuft Gefahr, überfordert zu werden, wenn viele Kunden die Kundenbetreuung benötigen. Diese Entwicklung macht den Nutzen der Übertragung dieser Aufgaben auf den DRaaS-Anbieter zunichte.

Ein weit verbreiteter Irrglaube bei der Entscheidung, welche Lösung für ein Unternehmen am besten geeignet ist, ist, dass eine eigene und selbstverwaltete Lösung am Ende billiger ist. Befürworter von lokalen DR-Lösungen behaupten, dass die Lösung Assets für das Unternehmen liefert. Sie finden es gut, dass die Lösung von internen Mitarbeitern verwaltet werden kann, ohne externe Anbieter einzubeziehen. Das Problem ist, dass bei diesem Vergleich nicht die vollen Betriebskosten berücksichtigt werden. Außerdem handelt es sich bei DR-Lösungen um abnutzbare Assets, die aktualisiert oder ersetzt werden müssen. Die Auswirkungen der Mitarbeiterfluktuation können sich auch erheblich auf eine DR-Lösung auswirken.

Die Realität ist, dass der Besitz und die Verwaltung einer eigenen DR-Site etwa dreimal so viel kosten kann wie die Nutzung von DRaaS. Die Bedingungen Ihres Vertrags bestimmen die Verwaltung der DR-Lösung durch einen externen Anbieter. Der Vertrag sollte Service Levels und Eskalationsprozesse enthalten. Indem Sie das DR-Management an den Anbieter auslagern, ermöglichen Sie den internen Mitarbeitern, sich auf die Verwaltung des Betriebs zu konzentrieren.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die meisten lokalen Lösungen von der Annahme ausgehen, dass die meisten oder alle Workloads in eine gemeinsame DR- oder Backup-Plattform fallen. Dieser nicht abgestufte Wiederherstellungsservice ist häufig einer der größten Mängel von DR und Backup lokal und kann die folgenden Probleme verursachen:

DR- und Backup-Plattformen, die so konzipiert sind, dass sie nur eine allgemeine Richtlinie für die Wiederherstellung erfüllen

Unzureichend geschützte, geschäftskritische Workloads

Übermäßig geschützte Workloads der untersten Ebene

Ein höheres Risiko von Ausfallzeit für geschäftskritische Workloads für das Unternehmen

Zu wenig oder zu viele Investitionen an beiden Enden des Anwendungsspektrums

Cloud Computing und Disaster Recovery

Cloud Computing bietet eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten und Diensten, die ein Unternehmen nutzen kann. Zu 100 Prozent aus der Cloud zu laufen, ist einer von ihnen. Tech-Startups sind ein gutes Beispiel für diese Praxis.

Wenn Ihr Unternehmen beabsichtigt, öffentliche Cloud-Provider als primäre Produktionsumgebung zu nutzen, empfiehlt CPA Canada dringend, die Notfallwiederherstellungsplanung für cloudbasierte Anwendungen genauso anzuwenden wie für lokale Anwendungen. Wenn Sie dies nicht tun, verlassen Sie sich vollständig auf Ihren CSP (Communication Service Provider) und Sie haben keine Optionen, bis Ihr CSP wieder online ist. Ein alternativer CSP ist eine empfehlenswerte DR-Lösung. Dieser Ansatz bietet Ihrem Unternehmen eine geeignete Alternative, falls der primäre Standort kompromittiert und nicht betriebsbereit ist. DRaaS-Anbieter, die Multi-Cloud-Plattformen unterstützen, sind die am besten geeignete Methode, um Cloud-basierte Resilienz zu gewährleisten.

Die einmaligen Kosten für DR-Hardware mögen im Vergleich zu mehrjährigen DRaaS-Abonnementgebühren attraktiv sein, aber ein echter Vergleich budgetiert die Gesamtbetriebskosten der Lösungen. Unter Berücksichtigung all dieser Kosten zeigen die Ergebnisse, dass DRaaS die finanziell verantwortungsvollere Wahl ist.

