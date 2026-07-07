Digitale Zwillinge (DZ) für erneuerbare Energien bezeichnen eine Technologie, die dynamische, virtuelle Nachbildungen von cyber-physischen Systemen wie Stromnetzen, Solarparks und Batteriesystemen schafft.
Der digitale Zwilling speichert kontinuierlich Echtzeitdaten und ermöglicht so einen genauen Vergleich mit realen Gegenstücken.
Die Technologie, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basiert, erzeugt eine digitale Version eines Stromsystems, die die Betreiber mithilfe von Echtzeitdaten und intelligenten Erkenntnissen simulieren, analysieren und optimieren können. Die Bediener können das Verhalten von Anlagen simulieren, Probleme vorhersagen und die Anlagenleistung optimieren – und das alles, ohne die physischen Anlagen zu berühren.
Die Technologie erweist sich als revolutionär für die Energieeffizienz. Eine Fallstudie des digitalen Windparks von GE ergab, dass digitale Zwillinge zu einer Verlängerung der Turbinenlebensdauer um bis zu 5 Jahre und einer Reduzierung der Ausfallzeit um bis zu 25 % führten, so eine Studie von Energy Strategy Review über digitale Zwillinge in Systemen für erneuerbare Energien.
Die Technologie des digitalen Zwillings verändert die Art und Weise, wie der Energiesektor Systeme wie das Energienetz verwaltet, das ein Dreh- und Angelpunkt der heutigen Wirtschaft ist. Die aktuelle Landschaft des Energiesektors befindet sich im Wandel weg von traditionellen fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen, größerer Nachhaltigkeit und besserer Effizienz der Stromsysteme.
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Digitale Zwillinge sind für erneuerbare Energiequellen wichtig, da sie helfen, die Kernprobleme von Intermittenz und komplexer Infrastruktur zu lösen.
Grüne Energiequellen können unberechenbar sein, und herkömmliche Überwachungstools sind für solche Situationen nicht ausgelegt. Das traditionelle Stromnetzmanagement umfasst einen statischen Ansatz und zentralisierte Systeme, wie ein Überwachungs- und Datenerfassungssystem (auch bekannt als SCADA-System) sowie manuelle Inspektionsprotokolle.
Investitionen in erneuerbare Energien und die Stabilität des Stromnetzes sind von entscheidender Bedeutung, da die Deckung des Strombedarfs eine Erhöhung der jährlichen Investitionen in das Stromnetz erfordert. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Deckung des Strombedarfs bis 2030 eine Erhöhung der jährlichen Netzinvestitionen um 50 % gegenüber den aktuellen 400 Milliarden USD erfordern.
Bei erneuerbaren Energiequellen wie Windkraftanlagen und Solaranlagen schwankt die Ausgabe je nach Wetterlage, was die Nachverfolgung der Energieflüsse erschwert. Digitale Zwillingsmodelle ermöglichen es den Betreibern, verschiedene Bedingungen und Energieflüsse zu simulieren. Dies wiederum ermöglicht vorausschauende Wartung und Echtzeitüberwachung.
Stromnetzbetreiber nutzen zudem digitale Zwillinge für das Energiemanagement, um zu erkennen, wenn Stromnetze überlastet werden könnten, potenzielle Unterbrechungen vorherzusagen und die Betriebseffizienz zu optimieren.
Digitale Zwillinge im Energiemarkt sind auf dem Vormarsch. Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird erwartet, dass der Markt von 33,97 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 384,79 Milliarden USD bis 2034 wächst, da immer mehr Branchen die Technologie übernehmen.
Die Technologie des digitalen Zwillings wird für erneuerbare Energiesysteme immer wichtiger, da der Energiebetrieb weiter skaliert und sich auf die Energieeffizienz, die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Verringerung des Speicherbedarfs konzentriert.
Digitale Zwillinge arbeiten in einer dreischichtigen Struktur: dem Asset, dem digitalen Modell und der Datenverbindung, die die beiden verbindet.
Die Technologie kann in verschiedenen Maßstäben betrieben werden, von einem einzelnen Energievermögen bis hin zu einem gesamten Energiesystem oder einem nationalen Netz.
Digitale Zwillinge ermöglichen es Energieversorgern, mithilfe einer virtuellen Zwillingsdarstellung zu experimentieren, wodurch Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und der Datensicherheit ausgeräumt werden. Mithilfe fortschrittlicher Analysen helfen digitale Zwillingsplattformen den Betreibern, „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu erkunden, die sie sonst vielleicht nie in Betracht gezogen hätten. Analytics Engines können Teams dabei helfen, die Leistung zu optimieren und vorausschauende Analyse und strategische Ressourcen zu ermöglichen.
Angesichts der Komplexität und des Bedarfs an Echtzeit-Erkenntnissen und vorausschauender Analyse ist ein einzelner digitaler Zwilling selten ausreichend. Stattdessen benötigen Energieunternehmen laut Nigel Cain, VP und Senior Partner bei IBM, und Biren Gandhi, Executive Partner und Global Industry CoE Leader of Energy, Environment & Utilities bei IBM, mehrere digitale Zwillinge.
„Zusammen können digitale Zwillinge die Auswirkungen externer Faktoren wie Wetterereignisse, Hardware- und Equipment-Ausfälle, regulatorische Änderungen und Marktschwankungen auf die Energieinfrastruktur simulieren“, so Cain und Gandhi. „Diese Funktion ermöglicht es Energieunternehmen, robuste Notfallpläne zu entwickeln und ihre Strategien zu optimieren, um Risiken zu mindern und Chancen zu nutzen.“
Häufige Anwendungen für digitale Zwillinge in erneuerbaren Energien sind Windturbinensimulationen, Überwachung von Solarkraftwerken, Energiespeicher, Wasserkraft und Netzmanagement.
Die Digital-Twin-Technologie führt zu einer stärkeren Anwendung prädiktiver Wartungsstrategien, automatisierter Fehlererkennung, Leistungsoptimierung und größerer Stabilität im gesamten Betriebsbereich.
In der Windenergie können digitale Zwillinge eine einzelne Turbine oder einen ganzen Windpark simulieren. Die Bediener können simulieren, wie die Rotorblätter auf die jeweiligen Windverhältnisse reagieren, den mechanischen Verschleiß an Getrieben und Lagern vorhersagen und so die Wartung rechtzeitig planen, bevor es zu einem Ausfall kommt.
Ein prädiktiver Wartungsansatz kann Probleme wie Lagerverschleiß oder Vereisung der Rotorblätter erkennen, was auch dazu beitragen kann, die Asset-Management des Betriebs zu verbessern.
Für Solaranlagen modellieren digitale Zwillinge, wie Panel-Arrays unter unterschiedlichen Wetterbedingungen, Staubansammlung und Schattenbedingungen funktionieren. Die Technologie überwacht die Degradationsraten und hilft bei der Optimierung der Wechselrichtereinstellungen oder der Panel-Reinigungspläne.
Betreiber von Versorgungsanlagen können die digitalen Zwillinge auch nutzen, um Staubablagerungen oder Fehlausrichtungen von Paneelen auf der Ausgabe zu simulieren.
Digitale Zwillinge von Batteriespeichersystemen (BESS) helfen Betreibern, Echtzeit-Produktions- und Verbrauchsdaten zu verstehen und zu analysieren.
Die Bestimmung der effizientesten Zeitpunkte für die Speicherung von überschüssigem Solar- oder Windstrom und für dessen bereitstellen ins Stromnetz ist für Vorhersagemodelle von entscheidender Bedeutung. Wenn man weiß, wann und wie gespeicherte Energie eingesetzt werden sollte, kann man Zeit und Geld sparen.
Wasserkrafteinrichtungen betreiben oft mehrere Turbinen gleichzeitig. Ein digitales Zwillingsmodell kann verschiedene Kombinationen des Turbinenbetriebs simulieren, um die effizienteste Konfiguration für einen bestimmten Wasserfluss und eine bestimmte Nachfrage zu finden und so Wasserverschwendung und unnötige Ausgabe zu reduzieren.
Für Netze mit Pumpspeicherkraft können digitale Zwillinge Pumpzyklen simulieren, um auf der Grundlage von Netznachfrage und Strompreisgestaltung zu optimieren, wann Energie gespeichert oder freigegeben werden soll.
Für Energienetze modellieren digitale Zwillinge, wie erneuerbare Erzeugung die Speicher-Übertragungsinfrastruktur, Umspannstationen und Nachfragemuster durch IoT-Sensoren und Datenakquisition in Echtzeit beeinflussen wird.
Netzbetreiber können „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchspielen, beispielsweise simulieren, wie das Netz auf einen plötzlichen Rückgang der Windausgabe oder einen Nachfrageanstieg reagieren würde, ohne dabei reale Störungen zu riskieren. Durch die Simulation von Angebot und Nachfrage können Betreiber Energieflüsse ausbalancieren und sie reibungslos in das größere Netz integrieren.
Die Vorteile digitaler Zwillinge in erneuerbaren Energien umfassen bessere Nachhaltigkeit, fortschrittliche vorausschauende Wartung, schnellere Entscheidungsfindung, messbare Kosteneinsparungen, effizientere Netzintegration und verbesserte Zusammenarbeit:
Digitale Zwillinge im Bereich erneuerbare Energien schalten leistungsstarke Fähigkeiten frei, doch Betreiber stehen vor echten Hürden, bevor diese Vorteile realisiert werden können. Zu diesen Herausforderungen gehören höhere Cybersicherheitsrisiken, schlechte Datenqualität, hohe Implementierungskosten, veraltete Infrastruktur und Fachkräfteknappheit. Wenn Unternehmen die Herausforderungen verstehen, können sie intelligentere Bereitstellung planen und kostspielige Fehlentscheidungen vermeiden:
Die Zukunft digitaler Zwillinge im Bereich erneuerbarer Energien wird sich auf autonomere, KI-gestützte Systeme konzentrieren, die die Stromerzeugung selbst optimieren können, während sie Leistungskennzahlen automatisch verfolgen und Szenarioanalysen durchführen – alles ohne menschliches Eingreifen.
Während Modelle auf größeren Datensätzen globaler Asset-Flotten trainieren, werden ihre Vorhersagen schärfer und übertragbarer auf verschiedene Betriebsumgebungen hinweg:
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