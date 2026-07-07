Digitale Zwillinge sind für erneuerbare Energiequellen wichtig, da sie helfen, die Kernprobleme von Intermittenz und komplexer Infrastruktur zu lösen.

Grüne Energiequellen können unberechenbar sein, und herkömmliche Überwachungstools sind für solche Situationen nicht ausgelegt. Das traditionelle Stromnetzmanagement umfasst einen statischen Ansatz und zentralisierte Systeme, wie ein Überwachungs- und Datenerfassungssystem (auch bekannt als SCADA-System) sowie manuelle Inspektionsprotokolle.

Investitionen in erneuerbare Energien und die Stabilität des Stromnetzes sind von entscheidender Bedeutung, da die Deckung des Strombedarfs eine Erhöhung der jährlichen Investitionen in das Stromnetz erfordert. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Deckung des Strombedarfs bis 2030 eine Erhöhung der jährlichen Netzinvestitionen um 50 % gegenüber den aktuellen 400 Milliarden USD erfordern.

Bei erneuerbaren Energiequellen wie Windkraftanlagen und Solaranlagen schwankt die Ausgabe je nach Wetterlage, was die Nachverfolgung der Energieflüsse erschwert. Digitale Zwillingsmodelle ermöglichen es den Betreibern, verschiedene Bedingungen und Energieflüsse zu simulieren. Dies wiederum ermöglicht vorausschauende Wartung und Echtzeitüberwachung.

Stromnetzbetreiber nutzen zudem digitale Zwillinge für das Energiemanagement, um zu erkennen, wenn Stromnetze überlastet werden könnten, potenzielle Unterbrechungen vorherzusagen und die Betriebseffizienz zu optimieren.

Digitale Zwillinge im Energiemarkt sind auf dem Vormarsch. Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird erwartet, dass der Markt von 33,97 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 384,79 Milliarden USD bis 2034 wächst, da immer mehr Branchen die Technologie übernehmen.

Die Technologie des digitalen Zwillings wird für erneuerbare Energiesysteme immer wichtiger, da der Energiebetrieb weiter skaliert und sich auf die Energieeffizienz, die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Verringerung des Speicherbedarfs konzentriert.