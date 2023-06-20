Gestalten Sie Ihren Garantieprozess mit einem digitalen Zwilling neu

Im Ingenieurwesen (z. B. Vermeidung von Garantieproblemen durch Simulation), in der Fertigung (z. B. Erkennung und Verhinderung von Fehlern durch Sensordatenanalyse) und im Kundendienst (z. B. Erkennung von Trends durch Social-Media-Analyse) hat sich durch den Einsatz von Datenanalysen viel getan. Doch selbst wenn die Einführung neuer Technologien neue Verfahren zur Verbesserung der Gewährleistungspraxis unterstützt, bleibt es ein gewaltiges Unterfangen, die Ursachen von Fehlern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zurückzuverfolgen. Darüber hinaus werden die Garantiekosten weiterhin an den Lieferanten zurückgezahlt.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: von isolierten Informationssilos, fehlenden Daten und unklarer Datenhoheit bis hin zu veralteten Analysetools. Die jüngsten Ansätze der Industrie 4.0, der intelligenten Fabrik oder des Internets der Dinge lösen diese Probleme nicht vollständig und zur vollen Zufriedenheit.

Der neue Schlüssel für die Neuerfindung der Garantieanalyse ist der digitale Zwilling. Hier ist der Grund dafür: Der digitale Zwilling ist kein einmaliges Projekt, um verschiedene Systeme zusammenzubringen, um verschiedene Sensoren anzuschließen. Es ist ein Prozess. Genauer gesagt handelt es sich um einen lebendigen Prozess, der eine echte Ursachenanalyse und Früherkennung ermöglicht. Dazu gehören auch Querverweise auf Warnmeldungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Entwicklung und Herstellung bis hin zum Verkauf und After-Sales-Service. Er sammelt und verknüpft Informationen, sodass diese miteinander verknüpft und gruppenweise analysiert werden können.

Der digitale Zwilling hat die Macht, das alte Problem zu lösen: „Wir kennen das fehlerhafte Teil, wir wissen, in welche Fahrzeuge dieses Teil eingebaut wurde, aber wir wissen nicht, welche Lieferantencharge fehlerhaft war. Deshalb können wir nicht nur die betroffenen Fahrzeuge zurückrufen, sondern müssen alle möglicherweise betroffenen Fahrzeuge zurückrufen.“

Wenn der digitale Zwilling eines Fahrzeugs von der Konstruktion und Entwicklung bis zur Fertigung des betriebsfähigen Zwillings reicht, verfügen wir über alle Informationen, um sowohl Gewährleistungsansprüche zu reduzieren als auch zu vermeiden.

Das Garantiemanagement ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es wird mit der breiten Verfügbarkeit digitaler Zwillinge neu erfunden werden.