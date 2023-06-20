Gestalten Sie Ihren Garantieprozess mit einem digitalen Zwilling neu

Laut Warranty Week wurden im Jahr 2021 von den weltweiten Originalherstellern (OEM) der Automobilindustrie Schadenersatzansprüche in Höhe von insgesamt 46 Milliarden USD gezahlt. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 54 Milliarden USD gebildet. Das bedeutet, dass erfahrungsgemäß pro verkauftem Fahrzeug rund 630 USD für anstehende Garantiefälle zurückbehalten werden. Die Herausforderung, Garantieansprüche und die damit verbundenen Kosten zu vermeiden oder zu reduzieren, ist enorm, da entlang der gesamten Wertschöpfungskette Fehler auftreten können. Hier kann ein digitaler Zwilling helfen.
Eine schlanke Produktion führt zu höherer Effizienz, geringerem Materialverbrauch und reduzierten Kosten. Sie birgt aber auch ein höheres Risiko für neue, unbekannte Qualitätsprobleme und damit potenzielle Gewährleistungsansprüche. Da immer mehr Software in ein Fahrzeug eingebaut ist, steigt der Anteil der softwarebezogenen Gewährleistungsansprüche von Jahr zu Jahr. Jetzt gilt es, neue, bisher unerkannte Fehler und Probleme so früh wie möglich zu erkennen.
Im Allgemeinen können Softwareprobleme einfach drahtlos behoben werden und erfordern keinen Rückruf. Dies führt zu einer kundenfreundlichen und effizienten Reduzierung der Gesamtgewährleistungskosten für softwarebezogene Garantiethemen. Gleichzeitig haben sich die Gesamtzahlen der weltweiten Ansprüche und Rückstellungen in den letzten fünf Jahren kaum verändert. Was bedeutet das?
Die globalen Originalhersteller der Automobilindustrie waren schon immer mit Gewährleistungsproblemen konfrontiert, weshalb ihre Gewährleistungsmanagementfunktionen recht ausgereift sind. Von der Einbeziehung von Social-Media-Daten, um über Trends informiert zu bleiben, bis hin zur Nutzung von IoT-Daten zur Senkung der Ausfallraten in Anlagen – einige besonders erfolgreiche Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran, wenn es um die Nutzung von Daten für Garantiefragen geht.
Unsere IBV Benchmark-Studie „Data-driven Warranty Reinvention“ aus dem Jahr 2020 unterstreicht diesen Punkt angesichts der Antworten von 300 Führungskräften der Automobilindustrie, die in ihren Unternehmen in 11 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, den USA und Kanada für das Garantiemanagement verantwortlich sind. Sie wurden unter anderem nach ihren Garantie-KPIs gefragt. Die uns zurückgemeldeten Leistungsbereiche zeigen Verbesserungspotenzial für jedes Unternehmen auf. Selbst die überdurchschnittlich erfolgreichen Pioniere unter den Technologieanwendern haben noch viele Möglichkeiten, ihre Daten besser zu nutzen.
Im Ingenieurwesen (z. B. Vermeidung von Garantieproblemen durch Simulation), in der Fertigung (z. B. Erkennung und Verhinderung von Fehlern durch Sensordatenanalyse) und im Kundendienst (z. B. Erkennung von Trends durch Social-Media-Analyse) hat sich durch den Einsatz von Datenanalysen viel getan. Doch selbst wenn die Einführung neuer Technologien neue Verfahren zur Verbesserung der Gewährleistungspraxis unterstützt, bleibt es ein gewaltiges Unterfangen, die Ursachen von Fehlern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zurückzuverfolgen. Darüber hinaus werden die Garantiekosten weiterhin an den Lieferanten zurückgezahlt.
Die Gründe hierfür sind vielfältig: von isolierten Informationssilos, fehlenden Daten und unklarer Datenhoheit bis hin zu veralteten Analysetools. Die jüngsten Ansätze der Industrie 4.0, der intelligenten Fabrik oder des Internets der Dinge lösen diese Probleme nicht vollständig und zur vollen Zufriedenheit.
Der neue Schlüssel für die Neuerfindung der Garantieanalyse ist der digitale Zwilling. Hier ist der Grund dafür: Der digitale Zwilling ist kein einmaliges Projekt, um verschiedene Systeme zusammenzubringen, um verschiedene Sensoren anzuschließen. Es ist ein Prozess. Genauer gesagt handelt es sich um einen lebendigen Prozess, der eine echte Ursachenanalyse und Früherkennung ermöglicht. Dazu gehören auch Querverweise auf Warnmeldungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Entwicklung und Herstellung bis hin zum Verkauf und After-Sales-Service. Er sammelt und verknüpft Informationen, sodass diese miteinander verknüpft und gruppenweise analysiert werden können.
Der digitale Zwilling hat die Macht, das alte Problem zu lösen: „Wir kennen das fehlerhafte Teil, wir wissen, in welche Fahrzeuge dieses Teil eingebaut wurde, aber wir wissen nicht, welche Lieferantencharge fehlerhaft war. Deshalb können wir nicht nur die betroffenen Fahrzeuge zurückrufen, sondern müssen alle möglicherweise betroffenen Fahrzeuge zurückrufen.“
Wenn der digitale Zwilling eines Fahrzeugs von der Konstruktion und Entwicklung bis zur Fertigung des betriebsfähigen Zwillings reicht, verfügen wir über alle Informationen, um sowohl Gewährleistungsansprüche zu reduzieren als auch zu vermeiden.
Das Garantiemanagement ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es wird mit der breiten Verfügbarkeit digitaler Zwillinge neu erfunden werden.
Lesen Sie, wie sich CEOs mit eigenen Worten zur Nachhaltigkeit äußern und wie sie diese in ihr Unternehmen integrieren.
Entdecken Sie sieben Geschäftstrends, von denen Experten erwarten, dass sie in den nächsten drei Jahren weltweit prägend sein werden – und sieben Wetten, die man unserer Meinung nach abschließen sollte.
Erfahren Sie, wie Climate Service Klimadaten mithilfe von IBM Technologie in Finanzentscheidungen integriert hat.
Optimieren Sie die Wartung, Inspektion und Zuverlässigkeit Ihres kritischen Equipments und Ihrer Infrastruktur durch den Einsatz von generativer KI, fortschrittlicher Analyse und dem Internet der Dinge (IoT).
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Optimieren Sie die Wartung, Inspektion und Zuverlässigkeit Ihres kritischen Equipments und Ihrer Infrastruktur durch den Einsatz von generativer KI, fortschrittlicher Analyse und dem Internet der Dinge (IoT).