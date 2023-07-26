Die Öl- und Gasbranchen sind seit Jahrzehnten das Rückgrat der Weltwirtschaft. Marktvolatilität, Umweltbelange und betriebliche Ineffizienzen haben allerdings auch diese Branchen zur Anpassung und Innovation herausgefordert. Die Verwendung digitaler Zwillinge ist eine solche Innovation.
Im Zeitalter der digitalen Transformation erweisen sich digitale Zwillinge als wirksame Lösung für Herausforderungen in der Energieerzeugung. Die Technologie des digitalen Zwillings, ein Fortschritt, der aus dem industriellen Internet der Dinge (IoT) hervorgeht, verändert die Öl- und Gas-Geschäftswelt, indem er Anbietern dabei hilft, ihr Asset-Management zu rationalisieren, die Leistung zu optimieren und Betriebskosten sowie ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.
Ein digitaler Zwilling ist eine dynamische, virtuelle Darstellung eines physischen Objekts oder Systems, das dessen Verhalten in Echtzeit simuliert. Durch die Integration von Echtzeit-Betriebsdaten, historischen Informationen und fortschrittlichen Algorithmen in ein umfassendes digitales Modell kann ein digitaler Zwilling das zukünftige Verhalten vorhersagen, die betriebliche Effizienz verfeinern und beispiellose Erkenntnisse in das Verhalten seines realen Gegenübers ermöglichen.
Digitale Zwillinge wurden ursprünglich von der NASA zur Vorbereitung von Weltraummissionen eingesetzt. Ihre Anwendungsfälle reichen jedoch von einfach bis anspruchsvoll und sind insbesondere für Öl- und Gasbetreiber von Bedeutung. Die Technologie des digitalen Zwillings bietet folgende Vorteile:
Da die Branche weiterhin die Digitalisierung vorantreibt, wird erwartet, dass die Rolle digitaler Zwillinge exponentiell zunehmen wird. Und die zunehmende Nutzung von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und IoT wird die Funktionen digitaler Zwillinge nur noch weiter verbessern. Darüber hinaus wird die Implementierung digitaler Zwillinge durch das Aufkommen von Cloud Computing einfacher, da es die Vorteile der digitalen Zwillingstechnologie ohne erhebliche Vorabinvestitionen in die IT-Infrastruktur bietet.
Wir wissen, dass digitale Zwillinge eine entscheidende Rolle bei der Prozessautomatisierung spielen werden. Die Integration digitaler Zwillinge mit Robotertechnik und autonomen Systemen könnte beispielsweise zu vollautomatischen Bohroperationen führen. In ähnlicher Weise könnten digitale Zwillinge die Entwicklung intelligenter Netze in Gasverteilungsnetzen ermöglichen, was zu effizienteren und zuverlässigeren Lieferketten führen würde.
Da die Branche mit immer dringlicheren Forderungen nach nachhaltigen Umweltpraktiken konfrontiert ist, könnten digitale Zwillinge den Übergang zu saubereren und erneuerbaren Energiequellen unterstützen. Digitale Zwillinge von Windkraftanlagen, Solarpaneelen oder ganzen Netzen für erneuerbare Energien haben das Potenzial, die Leistung zu verbessern und diese Energiequellen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wettbewerbsfähiger zu machen.
Und im Bereich der Exploration können digitale Zwillinge die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen nach neuen Öl- und Gasreserven suchen. Mithilfe eines digitalen Zwillings des Erdbodens könnten Öl- und Gasunternehmen die Positionen neuer Erdgas- und Ölfelder genau vorhersagen und so die mit der Erkundung verbundenen Kosten und Risiken verringern.
Um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen, muss die Branche jedoch mehrere Hürden überwinden. Unternehmen müssen in die Entwicklung digitaler Kompetenzen für ihre Belegschaft investieren und komplexe Fragen rund um Dateneigentum, Datenschutz und Sicherheit bewältigen. Zudem müssen sie eine Kultur der Innovation und Agilität fördern. Die digitale Revolution wird nämlich erhebliche Veränderungen für die traditionellen Arbeitsweisen mit sich bringen.
Trotz dieser Herausforderungen sind die potenziellen Nutzen digitaler Zwillinge zu groß, um sie zu ignorieren. Auf dem Weg in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Öl- und Gasindustrie sind digitale Zwillinge ein vielversprechendes Werkzeug. Indem sie einen Einblick in die Zukunft bieten, können sie der Branche helfen, die bevorstehenden Veränderungen zu antizipieren, sich darauf vorzubereiten und sie zu gestalten.
Das Zeitalter der digitalen Zwillinge in der Öl- und Gasbranche steht erst am Anfang. Durch die Bereitstellung einer Echtzeitverbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt ermöglichen sie es Betreibern, ihre Systeme wie nie zuvor zu verstehen, vorherzusagen und zu steuern.
Die Verwaltung digitaler Zwillinge kann jedoch ein komplexer Prozess sein, der fortschrittliche Softwarelösungen wie die IBM® Maximo Application Suite erfordert. IBM Maximo ist eine integrierte Plattform, die Service Providern dabei hilft, die Leistung von Assets zu optimieren und ihre täglichen Abläufe zu rationalisieren. Auf der Grundlage einer integrierten KI-gestützten, cloudbasierten Plattform bietet Maximo CMMS-, EAM- und APM-Funktionen, die fortschrittliche Datenanalysen erstellen und eine intelligentere, datengesteuerte Entscheidungsfindung in Öl- und Gasförderanlagen ermöglichen.
Während sich spannende digitale Technologien weiterentwickeln, werden digitale Zwillinge die Zukunft der Branche neu definieren. Mit IBM Maximo kann Ihr Unternehmen die Technologie des digitalen Zwillings nutzen, um eine effizientere, nachhaltigere und erfolgreichere Zukunft zu gestalten.
