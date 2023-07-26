10 Möglichkeiten, wie die Öl- und Gasbranche die Technologie des digitalen Zwillings nutzen kann

Autor

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Die Öl- und Gasbranchen sind seit Jahrzehnten das Rückgrat der Weltwirtschaft. Marktvolatilität, Umweltbelange und betriebliche Ineffizienzen haben allerdings auch diese Branchen zur Anpassung und Innovation herausgefordert. Die Verwendung digitaler Zwillinge ist eine solche Innovation.

Im Zeitalter der digitalen Transformation erweisen sich digitale Zwillinge als wirksame Lösung für Herausforderungen in der Energieerzeugung. Die Technologie des digitalen Zwillings, ein Fortschritt, der aus dem industriellen Internet der Dinge (IoT) hervorgeht, verändert die Öl- und Gas-Geschäftswelt, indem er Anbietern dabei hilft, ihr Asset-Management zu rationalisieren, die Leistung zu optimieren und Betriebskosten sowie ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Was ist ein digitaler Zwilling?

Ein digitaler Zwilling ist eine dynamische, virtuelle Darstellung eines physischen Objekts oder Systems, das dessen Verhalten in Echtzeit simuliert. Durch die Integration von Echtzeit-Betriebsdaten, historischen Informationen und fortschrittlichen Algorithmen in ein umfassendes digitales Modell kann ein digitaler Zwilling das zukünftige Verhalten vorhersagen, die betriebliche Effizienz verfeinern und beispiellose Erkenntnisse in das Verhalten seines realen Gegenübers ermöglichen.

Digitale Zwillinge in der Öl- und Gasbranche

Digitale Zwillinge wurden ursprünglich von der NASA zur Vorbereitung von Weltraummissionen eingesetzt. Ihre Anwendungsfälle reichen jedoch von einfach bis anspruchsvoll und sind insbesondere für Öl- und Gasbetreiber von Bedeutung. Die Technologie des digitalen Zwillings bietet folgende Vorteile:

  1. Vorausschauende Wartung: Eine der vorteilhaftesten Anwendungen von digitalen Zwillingen in der Öl- und Gasindustrie ist die vorausschauende Wartung. In diesem Zusammenhang erstellt ein Wartungsteam einen digitalen Zwilling von Equipment oder einer Maschine. Der Zwilling sammelt kontinuierlich Daten von dem physischen Asset und verwendet Algorithmen für prädiktive Analysen und maschinelles Lernen (ML), um die zukünftige Leistung vorherzusagen. Durch die ständige Überwachung der Leistung des Equipments und den Vergleich mit virtuellen Gegenstücken können Bediener potenzielle Ausfälle vorhersehen.
  2. Effizienter und sicherer Betrieb: Die Technologie eines digitalen Zwillings kann die betriebliche Effizienz erheblich verbessern. Ein digitaler Zwilling kann verschiedene Betriebsszenarien simulieren und Teams helfen, zu verstehen, wie sich verschiedene Betriebsparameter auf die Leistung auswirken. Anschließend können sie die Informationen nutzen, um Abläufe zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Ein digitaler Zwilling eines Ölextraktionsprozesses kann beispielsweise Betreibern helfen, Engpässe zu identifizieren und Extraktionsraten zu optimieren.     
  3. Optimierung von Assets: Digitale Zwillinge ermöglichen es Betreibern, kritische Öl- und Gasressourcen vollständig zu nutzen. Ein digitaler Zwilling eines Öllagers kann Betreibern helfen, das Verhalten einer Lagerstätte besser zu verstehen und Strategien effektiver zu planen. Dieser Ansatz führt zu höheren Extraktionsraten und einer höheren Rentabilität für Unternehmen.
  4. Sicherheit und Notfallvorsorge: Sicherheit ist ein wichtiges Anliegen in der Öl- und Gasbranche, aber digitale Zwillinge können die Sicherheit auf vielfältige Weise verbessern. Digitale Zwillinge simulieren eine Reihe von Szenarien, um Betreibern zu helfen, Betriebsabläufe zu optimieren und potenzielle Gefahren zu mindern. Ein digitaler Zwilling eines Ölpipelinesystems kann beispielsweise dabei helfen, mögliche Lecks oder Unterbrechungen vorherzusehen, sodass die Betreiber die Pipeline reparieren können, bevor es zu einer gefährlichen Fehlfunktion kommt. Digitale Zwillinge können auch für die Schulung von Mitarbeitern verwendet werden, indem sie gefährliche Situationen in einer risikofreien Umgebung realistisch simulieren, damit die Mitarbeiter neue Fähigkeiten und Verfahren erlernen und wissen, wie sie auf Sicherheitsnotfälle reagieren können.        
  5. Nachhaltigkeit: Die Öl- und Gasbranche steht unter zunehmendem Druck, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Digitale Zwillinge sind in diesem Bemühen ein unschätzbares Werkzeug. Durch die Simulation von Betriebsabläufen und deren Auswirkungen auf die Umwelt können Unternehmen Strategien zur Reduzierung von Emissionen, zum Abfallmanagement und zur Einhaltung von Umweltvorschriften entwickeln. Digitale Zwillinge können auch die Auswirkungen neuer Vorschriften und/oder Technologien simulieren. So helfen sie den Branchen, sich an die fortschreitende und sich verbreitende Technologie anzupassen.   
  6. Optimierung von Bohrvorgängen: Bohrvorgänge sind komplex und kostspielig. Digitale Zwillinge können dabei helfen, diese Abläufe zu rationalisieren, indem sie verschiedene Bohrszenarien simulieren und Erkenntnisse über die besten Strategien liefern. Ein digitaler Zwilling eines Bohrprojekts kann zum Beispiel die optimale Bohrgeschwindigkeit und -richtung ermitteln und so die Gesamtgenauigkeit des Bohrens verbessern.
  7. Lagerstättenmanagement: Durch die Erstellung eines digitalen Zwillings einer Öllagerstätte können Anwender das Verhalten der Lagerstätte visualisieren, Bohrstrategien optimieren und die Extraktion maximieren. Dies optimiert nicht nur die Extraktionsraten, sondern verlängert auch den Lebenszyklus der Lagerstätte.
  8. Optimierung der Lieferkette: Öl- und Gaslieferketten sind komplex. Wartungsteams können digitale Zwillinge verwenden, um die Lieferkette zu simulieren, einen detaillierten Einblick in die Abläufe und die Logistik zu erhalten und potenzielle Engpässe zu identifizieren.
  9. Entwurf und Test neuer Systeme: Das Entwerfen und Testen neuer Geräte und Systeme kann ein kostspieliger, arbeitsintensiver Prozess sein. Mit digitalen Zwillingen können Ingenieure neue Systeme in einer virtuellen Umgebung entwerfen, testen und perfektionieren, bevor sie Zeit und Geld in deren Entwicklung investieren. Der Einsatz digitaler Zwillinge kann den Entwicklungszyklus erheblich verkürzen und die Leistung des Endprodukts verbessern.
  10. Schulung und Kompetenzentwicklung: Digitale Zwillinge können als praktisches Schulungsinstrument für Branchenpersonal dienen. Ein digitaler Zwilling einer komplexen Ölraffinerie kann beispielsweise eine realistische Umgebung für das Personal bieten, um seine Fähigkeiten zu trainieren und zu verbessern. Dadurch lassen sich die Sicherheitsprotokolle und die Gesamtqualität von Produkten und Prozessen optimieren.

Die Zukunft digitaler Zwillinge in der Öl- und Gasbranche

Da die Branche weiterhin die Digitalisierung vorantreibt, wird erwartet, dass die Rolle digitaler Zwillinge exponentiell zunehmen wird. Und die zunehmende Nutzung von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und IoT wird die Funktionen digitaler Zwillinge nur noch weiter verbessern. Darüber hinaus wird die Implementierung digitaler Zwillinge durch das Aufkommen von Cloud Computing einfacher, da es die Vorteile der digitalen Zwillingstechnologie ohne erhebliche Vorabinvestitionen in die IT-Infrastruktur bietet.

Wir wissen, dass digitale Zwillinge eine entscheidende Rolle bei der Prozessautomatisierung spielen werden. Die Integration digitaler Zwillinge mit Robotertechnik und autonomen Systemen könnte beispielsweise zu vollautomatischen Bohroperationen führen. In ähnlicher Weise könnten digitale Zwillinge die Entwicklung intelligenter Netze in Gasverteilungsnetzen ermöglichen, was zu effizienteren und zuverlässigeren Lieferketten führen würde.

Da die Branche mit immer dringlicheren Forderungen nach nachhaltigen Umweltpraktiken konfrontiert ist, könnten digitale Zwillinge den Übergang zu saubereren und erneuerbaren Energiequellen unterstützen. Digitale Zwillinge von Windkraftanlagen, Solarpaneelen oder ganzen Netzen für erneuerbare Energien haben das Potenzial, die Leistung zu verbessern und diese Energiequellen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wettbewerbsfähiger zu machen.

Und im Bereich der Exploration können digitale Zwillinge die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen nach neuen Öl- und Gasreserven suchen. Mithilfe eines digitalen Zwillings des Erdbodens könnten Öl- und Gasunternehmen die Positionen neuer Erdgas- und Ölfelder genau vorhersagen und so die mit der Erkundung verbundenen Kosten und Risiken verringern. 

Um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen, muss die Branche jedoch mehrere Hürden überwinden. Unternehmen müssen in die Entwicklung digitaler Kompetenzen für ihre Belegschaft investieren und komplexe Fragen rund um Dateneigentum, Datenschutz und Sicherheit bewältigen. Zudem müssen sie eine Kultur der Innovation und Agilität fördern. Die digitale Revolution wird nämlich erhebliche Veränderungen für die traditionellen Arbeitsweisen mit sich bringen.

Trotz dieser Herausforderungen sind die potenziellen Nutzen digitaler Zwillinge zu groß, um sie zu ignorieren. Auf dem Weg in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Öl- und Gasindustrie sind digitale Zwillinge ein vielversprechendes Werkzeug. Indem sie einen Einblick in die Zukunft bieten, können sie der Branche helfen, die bevorstehenden Veränderungen zu antizipieren, sich darauf vorzubereiten und sie zu gestalten.

Verwenden Sie die IBM Maximo Application Suite, um Technologien für digitale Zwillinge zu verwalten.

Das Zeitalter der digitalen Zwillinge in der Öl- und Gasbranche steht erst am Anfang. Durch die Bereitstellung einer Echtzeitverbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt ermöglichen sie es Betreibern, ihre Systeme wie nie zuvor zu verstehen, vorherzusagen und zu steuern.

Die Verwaltung digitaler Zwillinge kann jedoch ein komplexer Prozess sein, der fortschrittliche Softwarelösungen wie die IBM® Maximo Application Suite erfordert. IBM Maximo ist eine integrierte Plattform, die Service Providern dabei hilft, die Leistung von Assets zu optimieren und ihre täglichen Abläufe zu rationalisieren. Auf der Grundlage einer integrierten KI-gestützten, cloudbasierten Plattform bietet Maximo CMMS-, EAM- und APM-Funktionen, die fortschrittliche Datenanalysen erstellen und eine intelligentere, datengesteuerte Entscheidungsfindung in Öl- und Gasförderanlagen ermöglichen.   

Während sich spannende digitale Technologien weiterentwickeln, werden digitale Zwillinge die Zukunft der Branche neu definieren. Mit IBM Maximo kann Ihr Unternehmen die Technologie des digitalen Zwillings nutzen, um eine effizientere, nachhaltigere und erfolgreichere Zukunft zu gestalten.
