Was ist DevOps-Überwachung?

DevOps-Überwachung versetzt Teams und Unternehmen in die Lage, von einem reaktiven, auf die Bekämpfung von Problemen ausgerichteten Ansatz bei der Softwareentwicklung und -verwaltung zu einem proaktiven, präventiven Ansatz überzugehen. Sie bietet kontinuierliche, durchgängige Transparenz über verteilte cloudbasierte Architekturen hinweg – ein unschätzbarer Vorteil in Umgebungen, in denen Fehler oft durch subtile Wechselwirkungen zwischen Diensten und nicht durch offensichtliche Einzelfehler entstehen.

Nehmen wir beispielsweise an, dass sich Patienten auf einer Plattform für die Terminvergabe im Gesundheitswesen über Videosprechstunden beschweren, die nicht starten, aber der Videositzungsdienst der Plattform zeigt keine größere Ausfallzeit an. Eine hochwertige Überwachungslösung kann mithilfe von Telemetriedaten feststellen, dass die fehlgeschlagenen Besuche mit Zeiträumen zusammenfallen, in denen der von einem Drittanbieter betriebene Videositzungsdienst der Plattform geringe, aber spürbare Anstiege bei der Latenz sowie Probleme mit der Ratenbegrenzung verzeichnete, was die Erstellung von Räumen für Patienten verzögerte.

Aus der DevOps-Perspektive ist die kontinuierliche Überwachung eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Alle Stakeholder (Entwicklung, Betrieb, Site Reliability Engineering (SRE), Sicherheits- und Produktteams) arbeiten auf der Grundlage einer Single-Source-of-Truth (SSOT), oft innerhalb einer einzigen Benutzeroberfläche. Gemeinsame Telemetrie ermöglicht kontinuierliche Feedbackschleifen, die DevOps-Teams dabei helfen, Backlog-Entscheidungen zu treffen, architektonische Änderungen vorzunehmen und Prozessverbesserungen während des gesamten DevOps-Lebenszyklus durchzuführen.

DevOps-Überwachung unterstützt außerdem Shift-Left-Praktiken. Durch „Shifting Left“ werden wichtige Entwicklungsaufgaben – wie Tests, Fehlerbehebung und Sicherheit – in frühere Phasen des Softwareentwicklungszyklus verlagert. Codefehler und Schwachstellen werden (idealerweise) während der Codierung und nicht erst bei der Bereitstellung entdeckt.

Die von den Überwachungstools erfassten Daten werden wieder in die DevOps-Pipeline eingespeist. Durch die Nutzung von Echtzeit-Telemetriedaten und Vorfallsmustern können Überwachungsprobleme aufgedeckt werden, die in frühen Testrunden übersehen wurden. Überwachungs-Hooks leiten die Daten und Erkenntnisse aus der Postproduktion an die DevOps-Teams zurück, die diese Informationen nutzen können, um neue Tests für die Vorproduktionsphase zu entwickeln, mit denen ähnliche Fehler in der Entwicklung bei zukünftigen Software-Iterationen erkannt werden können.