Was ist DevOps-Überwachung?

DevOps-Überwachung ist ein Teilbereich der IT-Überwachung, der sich auf die kontinuierliche Datenerfassung und -analyse in Echtzeit über DevOps Pipelines und Laufzeitumgebungen hinweg konzentriert.
DevOps-Überwachung nutzt Telemetriedaten (Metriken, Protokolle und Traces) und Ereignisdaten, um Feedback zu sammeln, das die Full Stack Observability, die proaktive Erkennung von Problemen und eine schnellere Softwarebereitstellung in DevOps Pipelines ermöglicht.
DevOps-Überwachungstools bieten umfassende Einblicke in den gesamten Softwareentwicklungsprozess – von der Codierung und Entwicklung bis zur Bereitstellung und Optimierung. Sie überwachen den Zustand und die Leistung von Infrastruktur, Netzwerkkomponenten, Anwendungen, CI/CD-Pipelines (Continuous Integration/Continuous Delivery), Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und Abhängigkeiten, um Softwareprodukte und ihre Bereitstellung zu verbessern.
Obwohl Überwachung und Observability – die Fähigkeit, den internen Zustand eines komplexen Systems anhand externer Ausgaben zu verstehen – oft als unterschiedliche Disziplinen betrachtet werden, unterstützen Überwachungsmaßnahmen häufig die Observability, insbesondere in DevOps-Umgebungen. Observability Praktiken, zu denen auch die DevOps-Überwachung gehören kann, helfen dabei zu erklären, warum sich Systeme auf eine bestimmte Weise verhalten, insbesondere in Microservice- und cloudnativen Architekturen. Unternehmen setzen häufig auf fortschrittliche Überwachungsplattformen, um Observability zu erreichen, und diese Plattformen helfen ihnen bei der Gestaltung ihrer Überwachungsstrategie.
Letztlich ermöglichen fortschrittliche Überwachungsplattformen DevOps-Teams die Nutzung umfassender Funktionen zur Erkennung und Sanierung von Problemen, sodass sie optimierte, hoch skalierbare Software-Anwendungen erstellen und nahtlose Customer Experiences bieten können.
DevOps-Überwachung versetzt Teams und Unternehmen in die Lage, von einem reaktiven, auf die Bekämpfung von Problemen ausgerichteten Ansatz bei der Softwareentwicklung und -verwaltung zu einem proaktiven, präventiven Ansatz überzugehen. Sie bietet kontinuierliche, durchgängige Transparenz über verteilte cloudbasierte Architekturen hinweg – ein unschätzbarer Vorteil in Umgebungen, in denen Fehler oft durch subtile Wechselwirkungen zwischen Diensten und nicht durch offensichtliche Einzelfehler entstehen.
Nehmen wir beispielsweise an, dass sich Patienten auf einer Plattform für die Terminvergabe im Gesundheitswesen über Videosprechstunden beschweren, die nicht starten, aber der Videositzungsdienst der Plattform zeigt keine größere Ausfallzeit an. Eine hochwertige Überwachungslösung kann mithilfe von Telemetriedaten feststellen, dass die fehlgeschlagenen Besuche mit Zeiträumen zusammenfallen, in denen der von einem Drittanbieter betriebene Videositzungsdienst der Plattform geringe, aber spürbare Anstiege bei der Latenz sowie Probleme mit der Ratenbegrenzung verzeichnete, was die Erstellung von Räumen für Patienten verzögerte.
Aus der DevOps-Perspektive ist die kontinuierliche Überwachung eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Alle Stakeholder (Entwicklung, Betrieb, Site Reliability Engineering (SRE), Sicherheits- und Produktteams) arbeiten auf der Grundlage einer Single-Source-of-Truth (SSOT), oft innerhalb einer einzigen Benutzeroberfläche. Gemeinsame Telemetrie ermöglicht kontinuierliche Feedbackschleifen, die DevOps-Teams dabei helfen, Backlog-Entscheidungen zu treffen, architektonische Änderungen vorzunehmen und Prozessverbesserungen während des gesamten DevOps-Lebenszyklus durchzuführen.
DevOps-Überwachung unterstützt außerdem Shift-Left-Praktiken. Durch „Shifting Left“ werden wichtige Entwicklungsaufgaben – wie Tests, Fehlerbehebung und Sicherheit – in frühere Phasen des Softwareentwicklungszyklus verlagert. Codefehler und Schwachstellen werden (idealerweise) während der Codierung und nicht erst bei der Bereitstellung entdeckt.
Die von den Überwachungstools erfassten Daten werden wieder in die DevOps-Pipeline eingespeist. Durch die Nutzung von Echtzeit-Telemetriedaten und Vorfallsmustern können Überwachungsprobleme aufgedeckt werden, die in frühen Testrunden übersehen wurden. Überwachungs-Hooks leiten die Daten und Erkenntnisse aus der Postproduktion an die DevOps-Teams zurück, die diese Informationen nutzen können, um neue Tests für die Vorproduktionsphase zu entwickeln, mit denen ähnliche Fehler in der Entwicklung bei zukünftigen Software-Iterationen erkannt werden können.
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DevOps-Überwachung umfasst mehrere unterschiedliche – aber miteinander verbundene – Arten der IT-Überwachung, die zusammen einen vollständigen Einblick in Systeme, Anwendungen und das Benutzerverhalten ermöglichen. Jeder Typ konzentriert sich auf die Instrumentierung bestimmter Ebenen oder Komponenten des Lebenszyklus der Softwarebereitstellung, vom Zustand der Infrastruktur bis hin zu den Interaktionen mit dem Endbenutzer.
Zu den Überwachungsarten gehören:
Infrastrukturüberwachung konzentriert sich auf die Server, Netzwerke, Datenbanken, virtuellen Maschinen (VMs), Cloud-Services, Betriebssysteme und Festplattenspeicherplattformen, die Anwendungen unterstützen. Ziel ist es, Telemetriedaten von diesen Ressourcen aufzunehmen, um sicherzustellen, dass das Backend des Computernetzwerks wie erwartet funktioniert und Anomalien erkannt werden, bevor sie sich auf die Endbenutzer auswirken.
Infrastrukturüberwachungstools erfassen Metriken wie CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Netzwerkdurchsatz, Latenz und Betriebszeit. Anschließend senden sie die Informationen an eine zentrale Überwachungsplattform, die die Daten für DevOps-Teams speichert, analysiert und visualisiert.
Netzwerküberwachungstools verfolgen den Datenfluss zwischen Routern, Switches, Firewalls, Load Balancern, VMs, Containern und Cloud-Workloads und achten auf Verbindungsprobleme und Fehlkonfigurationen, die die Datenübertragung verlangsamen können. Außerdem speisen sie Informationen in CI/CD-Pipelines und Workflows für das Vorfallmanagement ein, sodass DevOps-Teams automatisierte Warnmeldungen und Rollbacks auf Basis von Echtzeitdaten einrichten können.
DevOps-Praktiken beinhalten schnelle Software-Releases und hohe Zuverlässigkeit, daher müssen die Teams über die nötigen Tools verfügen, um Probleme zu finden und zu beheben, bevor sie zu Bereitstellungsausfällen führen. Netzwerküberwachungstools helfen dabei, diesem Bedarf gerecht zu werden, indem sie Aufgaben automatisieren, die ein Netzwerkadministrator sonst manuell durchführen würde.
In ausgereiften DevOps-Umgebungen ist die Netzwerküberwachung in Chat-Tools, Log-Management-Tools, Ticketsysteme und Bereitschaftsdienste integriert, sodass aus Warnmeldungen umsetzbare Vorfälle werden. Die gleichen Daten können DevOps-Teams dabei helfen, Reviews nach einem Vorfall zu optimieren, sodass sie die Infrastruktur feinabstimmen, Konfigurationen aktualisieren und zukünftige Releases auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Netzwerktelemetrie verbessern können.
Anwendungsleistungsüberwachungstools überwachen den gesamten Anwendungsstack, einschließlich des App-Frameworks (zum Beispiel Java oder .NET), des Betriebssystems, Datenbanken, APIs, Middleware und Webanwendungsserver. Sie messen, wie schnell und zuverlässig Anwendungen auf Benutzeraktionen reagieren und ob Anwendungen verfügbar sind, wenn Benutzer sie benötigen.
Die Überwachung der Anwendungsleistung ermöglicht DevOps-Teams einen umfassenden Einblick in alles – von der Benutzererfahrung auf hoher Ebene bis hin zu technischen Komponenten auf niedriger Ebene, wie Datenbanken und externen Diensten.
Beispielsweise bieten viele Überwachungstools detaillierte Transaktionsprotokolle und Erkenntnisse auf Codeebene, sodass Teams langsame Datenbankabfragen, ineffiziente Codepfade und fehlerhafte Abhängigkeiten genau identifizieren können.
Herkömmliche Lösungen zur App-Überwachung basieren auf kleinen Software-Komponenten, die als „Agenten“ bezeichnet werden. Agenten werden in der gesamten Anwendungsumgebung und der unterstützenden Infrastruktur eingesetzt, um in regelmäßigen Abständen (bis zu einmal pro Minute) Leistung und Telemetrie zu messen. Modernere Lösungen verwenden die agentenlose Überwachung für einen nicht-intrusiven Ansatz zur Datenerfassung, der sich auf die Analyse des Netzwerkverkehrs zur Erfassung von Anwendungsleistungsdaten stützt.
In beiden Fällen können Überwachungstools für die Anwendungsleistung es DevOps-Teams erleichtern, Service-Level Agreements (SLAs) einzuhalten, das Problemmanagement zu automatisieren und die Codequalität im Laufe der Zeit zu verbessern.
Bei der Überwachung der Benutzererfahrung – oft auch Digital Experience Monitoring (DEM)genannt – geht es darum, zu verstehen, wie echte Menschen eine Website oder Anwendung in Bezug auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit erleben. Sie vereint Daten von Webbrowsern, mobilen Apps, APIs und Backend-Systemen, um zu veranschaulichen, wo Benutzer Schwierigkeiten haben und warum.
Tools zur Überwachung der User Experience erfassen Metriken wie Seitenladezeiten, Verzögerungen bei der Interaktion und Fehlerraten und bewerten, ob wichtige Benutzerprozesse (z. B. Anmeldung, Bezahlvorgang und Suche) erfolgreich verlaufen. Sie kombinieren in der Regel Front-End-Metriken von Browsern und Apps mit Backend-Observability-Daten, damit Teams fehlerhafte Benutzerinteraktionen zu einem bestimmten Service oder einer Abhängigkeit zurückverfolgen können.
Die Überwachung der User Experience umfasst verschiedene Überwachungsansätze, darunter Real User Monitoring (RUM) und synthetische Überwachung. RUM erfasst Leistung und Fehlerdaten aus tatsächlichen Benutzersitzungen in Live-Produktionsumgebungen. Synthetische Überwachung (auch synthetische Transaktionsüberwachung genannt) verwendet skriptgesteuerte, automatisierte Tests, die Benutzeraktionen von verschiedenen Standorten und Umgebungen aus simulieren.
Unabhängig vom gewählten Ansatz ermöglichen Tools zur Überwachung der User Experience DevOps-Teams, systemische Leistungstrends im gesamten Anwendungsökosystem zu erkennen.
Die Überwachung abhängiger Systeme erfasst die Verfügbarkeit, Leistung und das Verhalten der externen Systeme und Dienste, auf die Anwendungen angewiesen sind, um zu funktionieren (z. B. Zahlungsgateways, Authentifizierungsanbieter und Partner-APIs).
Auch wenn abhängige Systeme – oder Abhängigkeiten – außerhalb des Codes einer Anwendung existieren, können sie einen tiefgreifenden Einfluss auf die Funktionalität einer App haben. Wenn beispielsweise die API, die die Buchungs-App einer Fluggesellschaft mit ihrer Zahlungsplattform verbindet, ausfällt, können die Kunden ihre Flüge nicht buchen, egal wie gut die Anwendung selbst funktioniert.
Moderne IT-Umgebungen sind hochgradig verteilt, daher resultiert eine beträchtliche Anzahl von Vorfällen aus Ausfällen und Engpässen in vorgelagerten oder nachgelagerten Diensten. Die Überwachung abhängiger Systeme hilft DevOps-Teams dabei, schnell zwischen einer Situation, in der „unser Code fehlerhaft ist“, und einer Situation, in der „eine Abhängigkeit beeinträchtigt ist“, zu unterscheiden.
Somit hilft die Überwachung abhängiger Systeme DevOps-Teams dabei, die Reaktion auf Vorfälle zu beschleunigen, die Zuverlässigkeit der Anwendung zu verbessern und Grundlagen für künftige Ausweich- und Wiederholungsstrategien zu schaffen.
Sicherheitsüberwachung in DevOps ist die kontinuierliche Überwachung von Systemen, Anwendungen und Pipelines auf Schwachstellen und Fehlkonfigurationen. Es ermöglicht DevOps-Teams den Übergang von einmaligen, punktuellen Sicherheitsprüfungen zu einer kontinuierlichen, automatisierten Überwachung des gesamten Stack.
Sicherheitsüberwachungstools kombinieren Telemetrieüberwachung mit Sicherheitskontrollen wie Erkennung, Zugriffsüberwachung und Compliance-Prüfungen. Auf diese Weise können Sicherheitskontrollen in CI/CD- und Laufzeitumgebungen integriert werden, um Teams bei der Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen während des gesamten Software-Lebenszyklus zu unterstützen.
Obwohl sich Überwachungslösungen und Observability-Lösungen oft gegenseitig unterstützen und ergänzen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen herkömmlichen Überwachungs- und Observability-Praktiken zu verstehen.
Im Grunde genommen ist die Überwachung reaktiv und die Observability proaktiv. Überwachung und Observability unterscheiden sich auch in Bezug auf Datennutzung, Umfang, Tiefe, Flexibilität und Funktionen erheblich.
Sowohl Überwachung als auch Observability nutzen die gleichen Arten von Telemetriedaten – Metriken, Protokolle und Traces.
Bei der Überwachung verwenden Teams Telemetriedaten, um zu erkennen, was in einem System vor sich geht. Beispielsweise könnten sie Benchmarks festlegen oder wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) definieren (die den Fortschritt in Richtung der Software-Leistungziele anzeigen); Schwellenwerte festlegen (um Benachrichtigungen und Aktionen als Reaktion auf bestimmte Systemereignisse auszulösen); und ein Dashboard einrichten (um Telemetriedaten zu visualisieren).
Teams können die Telemetrie auch nutzen, um Abhängigkeiten zu identifizieren und zu dokumentieren, aus denen hervorgeht, wie jede App-Komponente mit anderen Komponenten, Anwendungen und IT-Ressourcen zusammenarbeitet.
Die Überwachung allein kann jedoch nicht erklären, warum problematische Ereignisse auftreten.
Observability-Plattformen gehen bei der Überwachung noch einen Schritt weiter, indem sie Telemetriedaten proaktiv nutzen.
Observability-Tools nutzen Daten auf Oberflächenebene, Daten aus CI/CD-Pipelines und historische Daten, um Kontext zu liefern und scheinbar unzusammenhängende Systemereignisse zu korrelieren. Dadurch entsteht eine vollständige, kontextbezogene Sicht auf den Systemzustand. Korrelationsfunktionen helfen Entwicklern, die Ursache von Problemen genau zu identifizieren, sowohl in Echtzeit als auch rückwirkend.
Dank Observability erhalten DevOps-Teams einen umfassenden Einblick in das „Was“, „Wo“ und „Warum“ von Systemereignissen sowie in die möglichen Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Leistung der gesamten Umgebung.
Darüber hinaus können viele Observability-Lösungen automatisch neue Telemetriequellen entdecken, die im System auftreten (zum Beispiel ein neuer API-Aufruf einer Softwareanwendung). Viele der heutigen Observability-Plattformen beinhalten Tools für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), mit denen Teams detailliertere Erkenntnisse aus den riesigen Mengen an Rohdaten gewinnen können, die moderne IT-Umgebungen erzeugen.
Überwachungstools verwenden bestimmte Metriken und Protokolle, um Systemfehler, Ressourcenverwendungsmuster und bestimmte Fehlermöglichkeiten zu erkennen. Sie helfen Teams dabei, „bekannte Probleme“ zu identifizieren, was bedeutet, dass IT-Teams nur Probleme finden können, die sie bereits antizipiert haben. Software zur Überwachung der Anwendungsleistung kann beispielsweise anzeigen, ob eine Anwendung online oder offline ist oder ob es zu Latenzproblemen kommt.
Observability-Tools helfen dabei, „unbekannte Unbekannte“ aufzudecken, indem sie Telemetriedaten mit zusätzlichen Informationen über die Netzwerkumgebung (z. B.Topologie, Konfigurationen, Geräterollen und Anwendungsabhängigkeiten) anreichern, die aus verschiedenen Datenquellen im gesamten Netzwerk stammen.
Diese verbesserte Transparenz und umfassendere Erkenntnisse ermöglichen es IT-Teams, einen explorativeren Ansatz im Netzwerk- und Anwendungsmanagement zu verfolgen. Anstatt das Dashboard auf bekannte Fehler zu überprüfen, können Teams Observability-Lösungen offene Fragen an Live-Systeme stellen und iterativ das Verhalten untersuchen, um neue Fehlermodi oder Edge-Anwendungsfälle zu identifizieren.
Engineers könnten beispielsweise ein Observability-Tool auffordern, „Traces anzuzeigen, bei denen die Latenz für App-Benutzer in Sydney, Australien, deren Datenverkehr nach dem Bereitstellung Y über den Dienst X lief, fünf Sekunden überschreitet“, um kohortenspezifische Leistungsprobleme aufzudecken, die durch aggregierte Durchschnittswerte verdeckt werden können.
Die Überwachung ist durch die vordefinierten Datensätze der IT-Teams eingeschränkt. Sie kann nur die Probleme identifizieren, die IT-Teams mit ihrer Überwachungssoftware erkennen sollen, daher sind Überwachungstools oft unzureichend für die Verwaltung dynamischer Umgebungen.
Wenn Sie sich ausschließlich auf Überwachungs-Tools verlassen, müssen Sie sich auf isolierte Überwachungsdaten verlassen, was bedeutet, dass die Teams zusätzliche Ressourcen für die Datenkorrelation und die manuelle Ursachenanalyse aufwenden müssen. Manuelle Prozesse verlangsamen die Problemlösung und erhöhen die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler, was wiederum die Häufigkeit von Serviceunterbrechungen und Ausfällen erhöht.
Observability-Tools können Dateninteraktionen aus dynamischen, unterschiedlichen Datenquellen in Cloud-Umgebungen (wie Hybrid- und Multicloud-Umgebungen), lokaler Infrastruktur und Anwendungen von Drittanbietern abbilden. Sie sind von Natur aus anpassungsfähig und eignen sich daher gut für die Problemlösungsanforderungen moderner IT-Infrastrukturen.
Und mit ihren Automatisierungs- und AIOps-Funktionen können Observability-Plattformen zusammen mit Ökosystemen skalieren, sodass Teams ihre Infrastrukturen effektiv verwalten können, wenn sie expandieren.
Überwachungstools visualisieren Systemdaten häufig in Dashboards, die es dem IT-Personal ermöglichen, wichtige Kennzahlen an einem zentralen Ort einzusehen. Sie können jedoch nicht die Ursachen von Systemfehlern aufzeigen. Überwachungstools überlassen prädiktive Aufgaben und die Ursachenanalyse den menschlichen Bedienern.
Observability-Tools erstellen durchsuchbare Maps, die es DevOps-Teams ermöglichen, die gesamte Codebasis und das gesamte App-Ökosystem mit vollständigem Kontext und miteinander verknüpften Erkenntnissen einzusehen. Mit dieser Funktion können Teams Systemfehler mühelos bis zu ihren Ursachen zurückverfolgen und die Fehlerbehebung optimieren.
Die Implementierung umfassender DevOps-Überwachungs- und Observability-Praktiken bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehören:
DevOps-Überwachungstools erfassen kontinuierlich Telemetriedaten über den gesamten Technologie-Stack hinweg, sodass Fehler, Verlangsamungen und Ausfälle sofort erkannt werden. Wenn beispielsweise ein Microservice plötzlich Fehler zurückgibt, löst das Überwachungstool Warnmeldungen aus, damit das Team das Problem untersuchen und beheben kann, bevor Benutzer beeinträchtigt werden.
Diese Funktionen helfen DevOps-Teams, die mittlere Erkennungszeit (MTTD) und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) zu reduzieren und ein nahtlosere User Experiences zu ermöglichen.
Die DevOps-Überwachung hilft sicherzustellen, dass Systeme innerhalb gesunder Schwellenwerte arbeiten. Überwachungstools vereinfachen den Prozess der Einrichtung von Warnmeldungen und Automatisierungs-Workflows, sodass Teams verhindern können, dass kleine Probleme zu Ausfallzeiten führen. In Umgebungen, in denen die häufige Bereitstellung von Software die Norm ist, ist ein proaktiver Ansatz unerlässlich.
In DevOps-Umgebungen stellen Teams häufig Codeänderungen bereit (oft täglich oder mehrmals am Tag). Eine Überwachung ist unerlässlich, um zu validieren, dass sich jede Version in der Produktion wie erwartet verhält.
Mithilfe der Überwachung können Teams die Leistung vor und nach der Bereitstellung vergleichen, Leistungsregressionen erkennen und progressive Softwarebereitstellungsmuster unterstützen (z. B. Canary-Releases, bei denen ein kleiner Prozentsatz der Benutzer eine neue Version vor der vollständigen Einführung sieht). Dadurch kann die DevOps-Überwachung das Risiko fehlerhafter Releases verringern und Teams ermöglichen, im Fehlerfall schnellere Rollbacks durchzuführen.
Die DevOps-Überwachung umfasst sicherheitsorientierte Maßnahmen wie die Erfassung von Authentifizierungsversuchen, Zugriffsprotokollen, Netzwerkverkehr und ungewöhnlichen Verhaltensmustern. Diese Funktionen helfen DevOps-Teams, Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren.
Darüber hinaus liefern sie Audit-Trails und Nachweise dafür, dass die Systeme sicher und im Einklang mit den Richtlinien betrieben werden, was Unternehmen dabei hilft, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
Viele heutige Anwendungen laufen auf Kubernetes-Containern, Microservices, Serverless Computing und Multicloud-Architekturen, die mit traditionellen Tools schwer zu debuggen sind.
DevOps-Überwachungstools bieten eine durchgängige Transparenz über diese Komponenten hinweg und ermöglichen so die Nachverfolgung von Anfragen, die Korrelation von Ereignissen und die Bewältigung von Komplexität in großem Maßstab. Ohne Überwachung wäre es nahezu unmöglich, die Systemstabilität und -leistung in solchen Umgebungen aufrechtzuerhalten.
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