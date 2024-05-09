Der Gesundheitssektor steht wohl vor den größten Herausforderungen im Bereich Data Governance. Zunächst einmal sind Unternehmen ständig mit riesigen (und stets wachsenden) Mengen an stark regulierten personenbezogenen Daten konfrontiert.
Die Auswirkungen der Nutzung von Gesundheitsdaten auf das Leben der Menschen sind der zentrale Grund, warum Data Governance im Gesundheitswesen so wichtig ist. Im Gesundheitswesen steht die Verwaltung der Genauigkeit, Qualität und Integrität der Daten im Mittelpunkt der Data Governance. Wenn Unternehmen im Gesundheitswesen dies leisten, kann dies zu einer besseren klinischen Entscheidungsfindung, verbesserten Patientenergebnissen und der Vermeidung von medizinischen Fehlern führen.
Dennoch stehen viele Unternehmen im Gesundheitswesen vor Herausforderungen. Unternehmen im Gesundheitswesen benötigen ein starkes Data Governance-Framework, um die Einhaltung von Vorschriften wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) von 1996 in den USA und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der EU zu gewährleisten.
Wie kann ein Gesundheitsdienstleister seine Data Governance-Strategie verbessern, insbesondere angesichts der Auswirkungen kleiner Änderungen? Informationen zur Datenabstammung können hilfreich sein. Mit diesen entwickelt Ihr Team eine starke Data Governance-Strategie und erhält so die volle Kontrolle über Ihre Gesundheitsdaten-Pipeline.
Die Notwendigkeit eines starken Data Governance-Frameworks ist in jeder stark regulierten Branche unbestreitbar, aber die Gesundheitsbranche ist einzigartig, weil sie riesige Mengen an persönlichen Daten sammelt und verarbeitet, um fundierte Entscheidungen über die Patientenversorgung zu treffen. Einzelne fehlerhafte oder unvollständige Daten können nicht nur zu Compliance- und Prüfungsproblemen führen, sondern auch Menschen schaden. Einige Beispiele:
Umgekehrt kann das Vertrauen in die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Daten das Risiko negativer Gesundheitsfolgen minimieren, anstatt lediglich darauf zu reagieren oder sie zu verursachen. Außerdem können vorausschauende Analysen Trends, Muster und potenzielle zukünftige Gesundheitsrisiken für Ihre Patienten erkennen.
Es ist erwähnenswert, dass die meisten elektronischen Gesundheitsaktensysteme (EHR) vorausschauende Analysefunktionen bieten. Die Genauigkeit dieser Analysen ist durch die Genauigkeit der verwendeten Daten begrenzt.
Daher sind ein umfassendes Verständnis der Datenumgebung und eine klare Beweiskette unerlässlich. Das Erkennen von Lecks und Druckpunkten hängt von der Implementierung einer starken Data Governance-Strategie ab, wobei die Datenabstammung eine kritische Komponente ist.
Data Governance kann Unternehmen helfen, die Genauigkeit und Sicherheit ihrer Daten-Assets zu maximieren. Gleichzeitig bringt die Umsetzung eines Data Governance-Frameworks einige Herausforderungen mit sich, wie z. B. Probleme mit der Datenqualität, der Sicherheit von Datensilos und dem Datenschutz.
Positive Geschäftsentscheidungen und -ergebnisse beruhen auf vertrauenswürdigen, hochwertigen Daten. Doch Einrichtungen des Gesundheitswesens haben trotz aller Bemühungen von Führungskräften weiterhin mit Problemen mit der Datenqualität zu kämpfen, was vor allem an der großen Anzahl von Personen, die Daten eingeben, und den hohen Drucksituationen, in denen Dateneingaben häufig auftreten, liegt.
Eine vom Journal of the American Medical Association (JAMA) durchgeführte Studie ergab, dass in den Akten von einem Fünftel der Patienten mit Zugang zu ambulanten Behandlungsscheinen Fehler gefunden wurden. Von diesen Patienten identifizierten 21 % die Fehler als entscheidend, wobei häufige Probleme diagnostische Fehler, Fehler bei der Medikamentengabe und unvollständige oder ungenaue Konvertierungen von EHR-Daten waren. Diese Fehler sind entscheidend und können täglich auftreten. Um sie zu vermeiden, ist es kritisch, dass die Datenflüsse nachgebildet und Probleme mit der Datenqualität mithilfe einer Ursachenanalyse erkannt werden, um so die Auswirkungen auf die Patienten zu verringern.
Im Gesundheitswesen, wo schätzungsweise 30 % aller Daten weltweit generiert werden, bleiben Patientendaten oft unstrukturiert und über unterschiedliche Systeme verstreut. Die Konsequenz? Ein unvollständiges Bild der Patientengesundheit und mehrere Informationsquellen verhindern, dass Sie die Vorteile der Datentransparenz, wie z. B. eine fundierte Patientenversorgung, erreichen können. Aufgrund dieser verstreuten Datenquellen ergeben sich auch Probleme mit der Compliance und dem Auditverhalten.
Die Lösung liegt in der Möglichkeit, Patientendaten aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu visualisieren. Genau das leistet die unternehmensweite Datenabstammung. Die Datenabstammung erstreckt sich über die gesamte Datenumgebung und erstellt eine umfassende Karte von allen Ihren Datenflüssen und Abhängigkeiten, wodurch Silos effektiv eliminiert werden.
Allerdings können nicht alle Lösungen zur Rückverfolgung der Datenabstammung Daten aus verschiedenen Silos visualisieren. Auf einigen Plattformen können Sie nur die in ihrem jeweiligen Katalog gespeicherten Daten anzeigen. Die Entscheidung für eine katalogunabhängige Lösung hilft Ihnen, dieses Problem zu lösen.
Unternehmen im Gesundheitswesen befinden sich in einer einzigartigen Lage, da sie sowohl auf den abteilungsübergreifenden Informationsaustausch zur Erleichterung der Patientenversorgung angewiesen als auch an strenge Vorschriften gebunden sind, die eine sichere Datenübertragung gewährleisten sollen.
Im Rahmen der HIPAA- und DSGVO-Compliance müssen Gesundheitsorganisationen den Prüfern Details zur Kontrollkette von Patientenakten zur Verfügung stellen. Dazu gehören Informationen darüber, wer auf die Datensätze zugegriffen hat sowie Zeit und Ort des Zugriffs. Die Einrichtung einer Aufbewahrungskette für Daten, die in einem EHR-System gespeichert sind und über mehrere Geräte innerhalb einer medizinischen Einrichtung zugänglich sind, kann mühsam und zeitintensiv sein, insbesondere wenn es sich um so viele Datensätze handelt, die in Papierform vorliegen oder manuell eingegeben oder gescannt wurden.
Informationen zur Datenabstammung reduzieren den Aufwand für die Einrichtung einer Kontrollkette in Gesundheitsinformationssystemen erheblich. Durch die Zuordnung von Datenflüssen können Sie den Weg Ihrer Daten rückwärts verfolgen und sehen, wo und wann sie in Ihren Systemen geändert wurden. In Kombination mit Ihren Governance-Bemühungen, welche die Bedeutung, die Qualität und die Verwaltung der Datenspeicher in dieser Kontrollkette festlegen, können Sie die entscheidenden Informationen zur Datenpipeline bereitstellen, die Ihre Prüfer benötigen.
Mit qualitativ hochwertigen Daten können Sie eine gut informierte, kollaborative und personalisierte Patientenversorgung gewährleisten. Außerdem vertrauen Sie der vorausschauenden Analyse in Ihrem EHR-System, um den Zustand der Patienten, den Krankheitsverlauf, die Dauer der Krankenhausüberweisungen, die Wiedereinweisungen und vieles mehr vorherzusagen. All dies beruht auf zuverlässigen Daten und erfordert eine Datenabstammung für Governance.
Wenn Sie mit Silos, Datenqualität oder dem Nachweis der Kontrollkette zu kämpfen haben, fällt es Ihnen möglicherweise auch schwer, die Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen wie HIPAA und DSGVO zu etablieren und nachzuweisen. Mithilfe der Datenabstammung können Sie Ihre Kette des Informationsflusses und der Abhängigkeiten zu Prüfern klar und schnell nachvollziehen, was der Schlüssel zur Compliance ist.
In der Gesundheitsbranche ist Datenschutz unerlässlich. Wenn die Datenabstammung eine Karte Ihrer Datenumgebung erstellt, erfolgt dies ohne Weitergabe oder Verarbeitung privater Informationen. Stattdessen werden aktive Metadaten verwendet. Das bedeutet, dass Sie ein starkes Data Governance-Framework schaffen können, ohne den Datenschutz der Patienten zu beeinträchtigen.
Die manuelle Abbildung von Datenflüssen ist ein zeitaufwendiger und ressourcenintensiver Prozess, insbesondere in der hochkomplexen Gesundheitsbranche. Zu den wichtigsten Vorteilen der automatisierten Datenabstammung für die Data Governance zählen ihre betriebliche Effizienz und Kosteneffizienz. Sie sparen Geld und Zeit bei den Arbeitskosten und können sich auf das konzentrieren, was für Ihr Unternehmen am wichtigsten ist.
Im Gesundheitswesen ist die Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA und DSGVO ein weiterer wichtiger Aspekt der Data Governance, der sowohl für den Schutz der Privatsphäre der Patienten als auch für die Ermöglichung eines sicheren Informationsaustauschs von entscheidender Bedeutung ist – und somit für eine optimale Patientenversorgung unerlässlich ist.
Einige Unternehmen im Gesundheitswesen haben auch heute noch Schwierigkeiten, HIPAA und DSGVO einzuhalten. Gleichzeitig werden die weltweiten Regulatorien immer komplexer. Tatsächlich prognostiziert Gartner® , dass bis Ende 2024die Daten von 75 % der Welt im Rahmen moderner Datenschutzvorschriften geschützt sein werden. Angesichts der Tatsache, dass die Branche des Gesundheitswesens sekundengenau neue regulierte Patientendaten generiert, ist es jetzt an der Zeit, eine effektive Data Governance-Strategie zu entwickeln.
Es ist erwähnenswert, dass diese Vorschriften nicht nur für Unternehmen gelten, die sich auf die Patientenversorgung konzentrieren. In nahezu allen Bereichen des Gesundheitswesens werden große Mengen geschützter Daten verarbeitet, darunter:
Mit der Datenabstammung erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre Datenbewegungen und können so sicherstellen, dass Sie die Daten innerhalb der strengen Anforderungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen wie HIPAA und DSGVO verarbeiten und sichern. Sie können die Kontrollkette auch leichter den Prüfern nachweisen, die sehen müssen, wer Zugang zu Ihren regulierten Assets hatte und strenger kontrollieren, wer Zugang hat.
Die moderne Gesundheitsbranche ist unbestreitbar komplex. Das Aufkommen von EHR-Systemen, die Verbreitung von Gesundheitsdaten und eine zunehmend komplexe regulatorische Geschäftswelt tragen zu dieser Komplexität bei.
Um damit Schritt zu halten, müssen Gesundheitsunternehmen heute eine Data Governance implementieren. Ein solides Data-Governance-Framework trägt dazu bei, dass Sie überprüfen können, ob die von Ihnen erfassten, verarbeiteten und verwendeten Daten korrekt, konsistent und zuverlässig sind. Ohne solche Funktionen laufen Sie Gefahr, schlecht informierte Entscheidungen über die Patientenversorgung zu treffen, die auf fehlerhaften Daten oder ungenauen Erkenntnissen basieren. Diese Entscheidungen können für die Patienten schwerwiegende oder sogar tödliche Folgen haben.
Data Governance ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen für Gesundheitsdaten wie HIPAA und DSGVO. Jedes Unternehmen des Gesundheitswesens, das geschützte Daten verarbeitet, muss über eine Strategie für die Data Governance verfügen, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten und auf alle neuen Vorschriften vorbereitet zu sein, die entstehen könnten.
Trotz der Herausforderungen wie Datenqualitätsprobleme, Datensilos, Sicherheitsbedenken und dem Nachweis der Kontrollkette gibt es eine Lösung: die automatisierte Datenabstammung. Durch den Einsatz von automatisierter Datenabstammung kann Ihr Unternehmen gängige Hürden der Data Governance überwinden, die Patientenversorgung verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften optimieren, die Datensicherheit und den Datenschutz erhöhen sowie die betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig die Kosten senken.
