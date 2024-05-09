Data Governance kann Unternehmen helfen, die Genauigkeit und Sicherheit ihrer Daten-Assets zu maximieren. Gleichzeitig bringt die Umsetzung eines Data Governance-Frameworks einige Herausforderungen mit sich, wie z. B. Probleme mit der Datenqualität, der Sicherheit von Datensilos und dem Datenschutz.

1. Datenqualitätsprobleme

Positive Geschäftsentscheidungen und -ergebnisse beruhen auf vertrauenswürdigen, hochwertigen Daten. Doch Einrichtungen des Gesundheitswesens haben trotz aller Bemühungen von Führungskräften weiterhin mit Problemen mit der Datenqualität zu kämpfen, was vor allem an der großen Anzahl von Personen, die Daten eingeben, und den hohen Drucksituationen, in denen Dateneingaben häufig auftreten, liegt.

Eine vom Journal of the American Medical Association (JAMA) durchgeführte Studie ergab, dass in den Akten von einem Fünftel der Patienten mit Zugang zu ambulanten Behandlungsscheinen Fehler gefunden wurden. Von diesen Patienten identifizierten 21 % die Fehler als entscheidend, wobei häufige Probleme diagnostische Fehler, Fehler bei der Medikamentengabe und unvollständige oder ungenaue Konvertierungen von EHR-Daten waren. Diese Fehler sind entscheidend und können täglich auftreten. Um sie zu vermeiden, ist es kritisch, dass die Datenflüsse nachgebildet und Probleme mit der Datenqualität mithilfe einer Ursachenanalyse erkannt werden, um so die Auswirkungen auf die Patienten zu verringern.

2. Datensilos

Im Gesundheitswesen, wo schätzungsweise 30 % aller Daten weltweit generiert werden, bleiben Patientendaten oft unstrukturiert und über unterschiedliche Systeme verstreut. Die Konsequenz? Ein unvollständiges Bild der Patientengesundheit und mehrere Informationsquellen verhindern, dass Sie die Vorteile der Datentransparenz, wie z. B. eine fundierte Patientenversorgung, erreichen können. Aufgrund dieser verstreuten Datenquellen ergeben sich auch Probleme mit der Compliance und dem Auditverhalten.

Die Lösung liegt in der Möglichkeit, Patientendaten aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu visualisieren. Genau das leistet die unternehmensweite Datenabstammung. Die Datenabstammung erstreckt sich über die gesamte Datenumgebung und erstellt eine umfassende Karte von allen Ihren Datenflüssen und Abhängigkeiten, wodurch Silos effektiv eliminiert werden.

Allerdings können nicht alle Lösungen zur Rückverfolgung der Datenabstammung Daten aus verschiedenen Silos visualisieren. Auf einigen Plattformen können Sie nur die in ihrem jeweiligen Katalog gespeicherten Daten anzeigen. Die Entscheidung für eine katalogunabhängige Lösung hilft Ihnen, dieses Problem zu lösen.

3. Sicherheitsbedenken und Kontrollkette

Unternehmen im Gesundheitswesen befinden sich in einer einzigartigen Lage, da sie sowohl auf den abteilungsübergreifenden Informationsaustausch zur Erleichterung der Patientenversorgung angewiesen als auch an strenge Vorschriften gebunden sind, die eine sichere Datenübertragung gewährleisten sollen.

Im Rahmen der HIPAA- und DSGVO-Compliance müssen Gesundheitsorganisationen den Prüfern Details zur Kontrollkette von Patientenakten zur Verfügung stellen. Dazu gehören Informationen darüber, wer auf die Datensätze zugegriffen hat sowie Zeit und Ort des Zugriffs. Die Einrichtung einer Aufbewahrungskette für Daten, die in einem EHR-System gespeichert sind und über mehrere Geräte innerhalb einer medizinischen Einrichtung zugänglich sind, kann mühsam und zeitintensiv sein, insbesondere wenn es sich um so viele Datensätze handelt, die in Papierform vorliegen oder manuell eingegeben oder gescannt wurden.

Informationen zur Datenabstammung reduzieren den Aufwand für die Einrichtung einer Kontrollkette in Gesundheitsinformationssystemen erheblich. Durch die Zuordnung von Datenflüssen können Sie den Weg Ihrer Daten rückwärts verfolgen und sehen, wo und wann sie in Ihren Systemen geändert wurden. In Kombination mit Ihren Governance-Bemühungen, welche die Bedeutung, die Qualität und die Verwaltung der Datenspeicher in dieser Kontrollkette festlegen, können Sie die entscheidenden Informationen zur Datenpipeline bereitstellen, die Ihre Prüfer benötigen.