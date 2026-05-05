Automatisierung des Kunden-Onboardings: Optimierung des Onboarding-Prozesses

Das automatisierte Kunden-Onboarding nutzt Software und KI, um die sich wiederholenden Aufgaben zu bewältigen, die für die Begrüßung und Einrichtung neuer Kunden erforderlich sind. Anstatt sich auf manuellen Aufwand für Prozesse wie Dateneingabe, routinemäßige Kommunikation, Dokumentensammlung, Terminplanung und Compliance-Prüfungen zu verlassen, nutzen Unternehmen KI und Automatisierungs-Tools, um diese Schritte systematisch zu verwalten. In B2B-Umgebungen wird das automatisierte Kunden-Onboarding manchmal auch als automatisiertes Client-Onboarding bezeichnet.

Durch die Einbindung von KI und intelligenter Automatisierung in den Kunden-Onboarding-Prozess können Unternehmen:

Zeit und Ressourcen sparen

Interaktionen in großem Umfang personalisieren

Das Potenzial für menschliche Fehler reduzieren

Diese Tools können zudem den ersten Kontakt eines Kunden mit einem Unternehmen optimieren und so den Grundstein für die Customer Experience legen. Durch die Kombination von Technologien zur schnellen Automatisierung und persönlichen Interaktionen mit menschlichen Mitarbeitern des Kundenservice schaffen Unternehmen effektivere Prozesse, die Schnelligkeit und Authentizität in Einklang bringen.