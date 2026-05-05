Automatisierung des Kunden-Onboardings: Optimierung des Onboarding-Prozesses

Das automatisierte Kunden-Onboarding nutzt Software und KI, um die sich wiederholenden Aufgaben zu bewältigen, die für die Begrüßung und Einrichtung neuer Kunden erforderlich sind. Anstatt sich auf manuellen Aufwand für Prozesse wie Dateneingabe, routinemäßige Kommunikation, Dokumentensammlung, Terminplanung und Compliance-Prüfungen zu verlassen, nutzen Unternehmen KI und Automatisierungs-Tools, um diese Schritte systematisch zu verwalten. In B2B-Umgebungen wird das automatisierte Kunden-Onboarding manchmal auch als automatisiertes Client-Onboarding bezeichnet.
Durch die Einbindung von KI und intelligenter Automatisierung in den Kunden-Onboarding-Prozess können Unternehmen:
Diese Tools können zudem den ersten Kontakt eines Kunden mit einem Unternehmen optimieren und so den Grundstein für die Customer Experience legen. Durch die Kombination von Technologien zur schnellen Automatisierung und persönlichen Interaktionen mit menschlichen Mitarbeitern des Kundenservice schaffen Unternehmen effektivere Prozesse, die Schnelligkeit und Authentizität in Einklang bringen.
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Manuelle Onboarding-Prozesse erforderten einen hohen Arbeitsaufwand seitens der Kundenservicemitarbeiter. Dies gilt besonders für B2B-Umgebungen, die umfangreiche Compliance-Prüfungen, Zeit für Tutorials oder das Einrichten von Systemzugängen umfassen können. Einfache Automatisierungen wie Robotic Process Automation (RPA) halfen, einige dieser Belastungen zu mildern.
Das Aufkommen fortschrittlicherer Technologien wie KI-gestützter intelligenter Automatisierung und agentischer KI hat die Komplexität der Automatisierungen beim Kunden-Onboarding erhöht. Heute integrieren sich viele Automatisierungstools in die Software für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und agentische KI ermöglicht es Unternehmen, komplexe Prozesse mit begrenztem menschlichem Eingreifen zu entlasten. Ausgefeilte Analysetools helfen Unternehmen, Kundendaten zu nutzen und zu verarbeiten, um den Onboarding-Lebenszyklus kontinuierlich zu optimieren und die frühzeitige Kundenbindung zu stärken.
Laut einer Studie des IBM Institute of Business Value geben 47 % der Kundenservicemitarbeiter bereits an, ihre Onboarding-Prozesse teilweise zu automatisieren. Die zunehmende Automatisierung des Kunden-Onboarding-Prozesses dürfte sich beschleunigen.
Kürzlich hat Gartner prognostiziert, dass KI-gestützte Agenten und Assistenten zu den wertvollsten Lösungen für KI im Kundenservice gehören würden. Darin wurde auch darauf hingewiesen, dass die automatisierte Unterstützung des operativen Geschäfts – einschließlich Qualitätssicherung und Optimierung von Backoffice-Aufgaben – den Bereich in den nächsten Jahren am ehesten verändern dürfte.
Manuelles Onboarding kann ein langsamer und mühsamer Prozess sein. In der Vergangenheit haben Teammitglieder die Einreichung von Dokumenten hinausgezögert oder die Übermittlung wichtiger Informationen verzögert. Wenn diese Aktionen voneinander abhängig sind, verschärfen sich die Verzögerungen schnell.
Die Automatisierung von manuellen Routinearbeiten beseitigt das Potenzial für solche Lücken. Wenn ein Client einen Schritt abgeschlossen hat, wird der nächste sofort ausgelöst. Dadurch wird die Zeit, die für den Abschluss des vollständigen Onboarding-Prozesses benötigt wird, reduziert und die Mitarbeiterzahl kann problemlos erhöht werden.
Als erster Kontakt mit einem Unternehmen gibt die Onboarding-Phase den Ton für die neue Kundenbeziehung an. Ein fragmentierter oder verwirrender Prozess gefährdet diese Beziehung.
Automatisierung ermöglicht einen einheitlichen und zeitnahen Prozess. Durch die Automatisierung von Onboarding-Workflows erhalten Kunden relevante, proaktive Mitteilungen, was zum Aufbau von Vertrauen beiträgt. Und mit personalisierten Workflows, die auf bestimmte Personas oder Kundenkonten zugeschnitten sind, erhält jeder Kunde Informationen, die für seine spezifische Situation relevant sind – dies verbessert die anfängliche Kundenzufriedenheit und verringert die frühe Abwanderung.
Onboarding-Prozesse erfordern von den Kundenservicemitarbeitern die Bewältigung mehrerer sich wiederholender manueller Aufgaben, die – wenn sie nicht korrekt und schnell erledigt werden – wichtige Kundenbeziehungen schädigen könnten. Beispiele hierfür sind die Eingabe falscher Daten in ein CRM-System oder das Versenden eines Dokuments an den falschen Kunden. Die Automatisierung reduziert das Potenzial für diese Fehler, indem Daten direkt weitergegeben werden, was zu weniger Fehlern und vertrauenswürdigeren Prozessen führt.
In Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor und dem Gesundheitswesen ist das Onboarding mit erheblichen regulatorischen Anforderungen verbunden. Fehlende oder unvollständige Schritte können dazu führen, dass Unternehmen gesetzlich haftbar gemacht oder bestraft werden. Die Automatisierung gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften als festen Bestandteil des Onboarding-Prozesses und trägt so dazu bei, dass die Compliance-Standards vollständig erfüllt werden, bevor ein Kunde zum nächsten Schritt übergehen kann. Außerdem können digitale Prüfpfade automatisch erstellt werden, die eine zuverlässige Aufzeichnung jeder Aktion ermöglichen.
Wie Yashoda Bhavnai, Head of AI bei Box, kürzlich im Podcast AI in Action von IBM erzählte, hat ihr Unternehmen eine Suite von Automatisierungstools entwickelt, um Metadaten aus Compliance-Dokumenten zu extrahieren, was sowohl menschliche Fehler reduziert als auch den Prozess deutlich beschleunigt. „Es lag auf der Hand, für einige Lösungen KI einzusetzen… um das Ganze nahezu zu automatisieren“, sagte sie. „Und es reduziert die menschliche Belastung, ein 100-seitiges Dokument durchlesen zu müssen, nur um zu wissen, ob es den Vorschriften entspricht.“
Die Automatisierung zentralisiert den Onboarding-Prozess und generiert bei jedem Schritt umsetzbare Erkenntnisse. Echtzeit-Dashboards können den Status aller aktiven Onboardings anzeigen und überfällige Aufgaben kennzeichnen. Im Laufe der Zeit werden Daten zu einem strategischen Asset.
Durch die Vereinheitlichung von Daten über alle Onboarding-Workflows hinweg kann ein Unternehmen die Vorteile des Process Mining nutzen, um den Onboarding-Prozess weiter zu optimieren. Durch den Einsatz von KI zur Analyse von Ereignisprotokollen in CRM-Software und anderen Systemen decken Unternehmen Engpässe und Möglichkeiten zur Prozessoptimierung auf. Wie das IBM Institute for Business Value festgestellt hat, kann Process Mining zu einer Steigerung der betrieblichen Effizienz um bis zu 72 % und zu einem Anstieg der Kundenzufriedenheit um 63 % über alle Abteilungen und Funktionen hinweg führen.
Digitale Onboarding-Tools optimieren die Onboarding-Prozesse von dem Moment an, in dem ein Interessent zum Kunden wird, indem sie die richtigen Kundendaten sauber und sofort erfassen. Die Automatisierung der ersten Datenerfassung ersetzt unübersichtliche manuelle Prozesse wie E-Mail-Verläufe und Papierformulare und schafft so einen strukturierten digitalen Prozess ab dem Zeitpunkt der Anmeldung.
Digitale Formularvorlagen dienen dazu, alle Informationen zu erfassen, die ein Unternehmen benötigt, um einen Kunden korrekt anzulegen, einschließlich Servicepräferenzen und Kontaktdaten. Nach dem Absenden können die Kundendaten automatisch an ein CRM-System oder ein anderes Projektmanagement-Tool weitergeleitet werden, wodurch teamübergreifende Transparenz gewährleistet wird. Dank einer soliden, sauberen Datenbasis können Teams des Kundenservice Fehler vermeiden und besser sicherstellen, dass jedes Team über eine einzige, korrekte Informationsquelle verfügt.
Generische Onboarding-Erfahrungen können Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen frustrieren. Große Unternehmen haben völlig andere Bedürfnisse als kleine Unternehmen, selbst wenn sie mit denselben Produkten oder Tools anfangen.
Personalisiertes Onboarding nutzt die bei der Aufnahme erfassten Daten, um einen maßgeschneiderten Workflow zu erstellen, der auf das jeweilige Kundenprofil abgestimmt ist. Diese Personalisierung kann verschiedene Formen annehmen: Sie kann den Kommunikationston, den Umfang der angebotenen Schulungen oder die Zuordnung der Teammitglieder zu einem Kunden bestimmen.
Mit Hilfe der KI-Erweiterung können diese Variablen schnell angepasst werden, je nachdem, was für den Kunden am erfolgversprechendsten ist. Dies reduziert Verwirrung und unnötige Informationen und fördert eine tiefere Kundenbindung frühzeitig. KI kann auch als ständiger Kundensupport-Agent fungieren und nützliche und sofortige Unterstützung bieten.
Eine einheitliche, zeitnahe Kommunikation während des Onboarding-Prozesses stärkt das Vertrauen der Kunden in den Prozess. Automatisierte Onboarding-Prozesse tragen dazu bei, dass Kunden die richtigen Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt erhalten.
In diesem Prozess werden Nachrichten und Support-Workflows durch bestimmte Aktionen ausgelöst und entsprechen den Bedürfnissen und Vorlieben des Kunden. Das kann Erinnerungsnachrichten bedeuten, wenn ein Kunde eine erforderliche Aktion nicht ausgeführt hat, eine personalisierte Willkommens-E-Mail, sobald die Anmeldung bestätigt wird, oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Beginn jeder Onboarding-Phase. Automatisierte Kommunikation hält nicht nur Teammitglieder und Kunden auf dem Laufenden, sondern reduziert auch die Anzahl der Support-Anrufe und beschleunigt die Abschlussraten.
Der Onboarding-Prozess erfordert in nahezu jedem Schritt einen erheblichen Dokumentationsaufwand: Verträge, Dienstleistungsvereinbarungen, Formulare zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Nutzungsbedingungen. Dieser Dokumentationsprozess ist zwar notwendig, kann jedoch zeitaufwändig und manuell nur schwer zu bewältigen sein.
Mit automatisierter Dokumentenverwaltung können Unternehmen Dokumente verfolgen und Verträge schnell und effizient ablegen. Mithilfe dieser Prozesse generieren automatisierte Systeme für jeden Kunden die richtigen Dokumente auf Basis seines Profils und senden diese direkt über eine digitale Signaturplattform an den Kunden.
Automatisierungssysteme überwachen zudem den Bearbeitungsstatus und tragen so dazu bei, dass nichts übersehen wird. Sobald ein Dokument signiert ist, wird die Kopie automatisch am richtigen Ort gespeichert und der nächste Schritt im Workflow ausgelöst. Für Unternehmen mit komplexen Dokumentenanforderungen verwaltet die Automatisierung auch die Reihenfolge der Schritte und stellt sicher, dass Dokumente in der richtigen Reihenfolge angefordert werden.
Obwohl die individuellen Onboarding-Präferenzen variieren können, benötigen neue Kunden oft eine vorhersehbare Reihe interner Aufgaben: Zuweisung eines Account Managers, Einrichtung von Kommunikationskanälen, Konfiguration einer Serviceumgebung, Planung von Review-Checkpoints. Die Aufgabenautomatisierung kann nach der Kundenbestätigung automatisch eine Projektstruktur erstellen. Dies kann beispielsweise bedeuten, Informationen für die Aufnahme in ein Projektmanagement-Tool zu generieren, Aufgaben den entsprechenden Teammitgliedern zuzuweisen oder interne Einarbeitungspläne zu erstellen.
Endlose E-Mail-Ketten zur Verhandlung von Termin- und Zahlungsplänen können den Beginn eines sinnvollen Onboarding-Prozesses verzögern. Automatisierung vereinfacht beide Prozesse.
Durch die Automatisierung der Terminplanung können Kunden Kick-off-Meetings und Schulungssitzungen direkt in die Verfügbarkeit eines Teams einbuchen; Folgeaufgaben können basierend auf der Art des Anrufs erstellt werden. Bei Zahlungen kann die Automatisierung die Rechnungserstellung übernehmen, Zahlungslinks versenden oder unbezahlte Rechnungen nachverfolgen. Zusammen beseitigen diese Automatisierungen zwei der häufigsten Ursachen für Verzögerungen in frühen Kundenbeziehungen.
Die Automatisierung liefert wertvolle Daten, die es Unternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich zu verbessern. Die einzelnen Schritte des automatisierten Onboarding-Workflows liefern strukturierte Daten, die auf den jeweiligen Aufgaben basieren. Automatisierte Analysen bündeln diese Daten in Dashboards und Berichten und bieten dem Kundenservice sowohl einen Echtzeit- als auch einen historischen Überblick über die Onboarding-Leistung.
Mithilfe automatisierter Analysen können Unternehmen wichtige Metriken wie die durchschnittliche Zeit bis zum Onboarding oder die Abbruchquoten in bestimmten Phasen verfolgen. Diese Sichtbarkeit unterstützt sofortige Maßnahmen und bietet Möglichkeiten für langfristige Verbesserungen. Und im Laufe der Zeit können diese Daten dazu beitragen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern.
Unterschiedliche Arten von Kunden erfordern unterschiedliche Onboarding-Journeys, und viele der heutigen intelligenten Technologien erleichtern die Bereitstellung personalisierter Ansätze. Es könnte hilfreich sein, KI-gestützte Analysen einzusetzen, um potenzielle Kundengruppen nach Typ, Größe oder Anwendungsfall zu segmentieren, bevor differenzierte Workflows für jede Gruppe erstellt werden. Kleinunternehmer und Großkunden haben wahrscheinlich unterschiedliche Bedürfnisse und Zeitvorgaben. Generell empfiehlt es sich, Automatisierungen so anzupassen, dass sie jedem Segment optimal dienen.
Bevor Unternehmen automatisierte Workflows entwerfen, müssen sie wissen, wo sie stehen – und wo Automatisierung den größten Nutzen bringen kann. Beim Erstellen neuer Workflows ist es sinnvoll, bestehende Workflows zuzuordnen und die aktuellen Onboarding-Schritte durchgängig zu dokumentieren. Dies hilft dabei, Engpässe und Redundanzen zu erkennen und sich auf ideale Prozesse auszurichten. Die Kartierung gibt den wichtigsten Beteiligten außerdem Zeit, den Mitarbeitern neue Prozesse zu erläutern und klare Zuständigkeiten für neue automatisierte Systeme festzulegen.
Automatisierung ist am leistungsstärksten, wenn sie systemübergreifend integriert ist. Anstatt einfach nur einen Prozess oder eine Plattform zu automatisieren, sollten Unternehmen intelligente Technologien teamübergreifend einsetzen. Wenn CRM-Systeme, Projektmanagement-Plattformen, Tools zur Dokumentensignatur und Abrechnungssysteme Daten nicht problemlos austauschen können, werden manuelle Übergaben den gesamten Prozess untergraben. Priorisieren Sie Tools, die einen einfacheren, bidirektionalen Datenfluss ermöglichen, um unnötige Silos zu vermeiden.
Das Ziel der Automatisierung sollte niemals darin bestehen, Menschen vollständig aus dem Onboarding-Prozess zu entfernen, sondern vielmehr darin, die Kundenerfolgsteams zu erweitern und zu stärken. Automatisierungen sollten mit klaren Eskalations-Triggern und spezifischen Kriterien für menschliche Beteiligung aufgebaut werden; zum Beispiel beim Umgang mit wertvollen Kunden, komplexen Konten oder gefährdeten Kunden. Workflows sollten zudem so gestaltet sein, dass eine schnelle und einfache Übergabe möglich ist und die Teammitglieder alle relevanten Daten sofort erhalten. Die besten Onboarding-Erfahrungen kombinieren die Effizienz der Automatisierung mit den Fähigkeiten zum kritischen Denken und dem Einfühlungsvermögen menschlicher Mitarbeiter.
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