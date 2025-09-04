Dialogorientierte KI nutzt NLP-, ML- und LLM-Technologie (Large Language Models), um menschliche Konversationen in eine für Maschinen verständliche Sprache zu übersetzen. Nach der Übersetzung erstellt das Tool eine Antwort auf Grundlage der Informationen, die ihm aus einer bestimmten Wissensdatenbank zur Verfügung gestellt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Technologie der dialogorientierten KI nicht überall gleich ist. Die effektivsten und leistungsfähigsten KI-Tools werden anhand von Milliarden von Kundeninteraktionen trainiert3. Bei ordnungsgemäßem Training kann diese Technologie Kundenbedürfnisse erkennen und die Kundenzufriedenheit steigern. Darüber hinaus kann es die Workflows in Kontaktzentren optimieren und die Servicequalität insgesamt verbessern. Dialogorientierte KI-Software entwickelt sich ständig weiter, da sie kontinuierlich aus jeder Interaktion lernt.

NLP: Ermöglicht es Computern und digitalen Geräten, menschliche Sprache zu erkennen, zu interpretieren und zu verstehen. Es gibt zwei Unterkomponenten: Natural Language Understanding (NLU) und das Erzeugen natürlicher Sprache (NLG). Diese Tools analysieren den Text und wandeln ihn anschließend in ein für Menschen verständliches Format um.

ML: Diese Technologie nutzt Algorithmen, die anhand von Datensätzen trainiert wurden, um Computern zu ermöglichen, die Art und Weise, wie Menschen lernen, nachzuahmen.

Ein Kunde gibt beispielsweise eine Textabfrage in die Schnittstelle (App) der dialogorientierten KI-Software ein. Anschließend analysiert die NLP die Absicht des Benutzers und generiert auf der Grundlage von Milliarden von Interaktionen, auf denen sie basiert, eine Antwort. Mit der Zeit wird die ML-Komponente der dialogorientierten KI die Antworten auf Kundenanfragen verbessern und sie durchgängig präziser gestalten.