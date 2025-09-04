Dialogorientierte KI ist ein modernes Tool der künstlichen Intelligenz (KI), das vom Kundenservice eingesetzt wird, um die menschliche Sprache zu verstehen und über verschiedene Kommunikationskanäle mit Kunden zu interagieren.
Kundenservice-Teams nutzen diese Technologie, um die Kommunikation zu verbessern und Kunden rund um die Uhr Echtzeit-Support zu bieten. Dabei wird Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen (ML) eingesetzt, um menschliche Sprache zu analysieren und menschenähnliche Antworten zu generieren. Mithilfe dieser KI-gestützten Technologie können Kontaktzentren einfache Anfragen auslagern und Probleme lösen, was zu einer besseren Customer Experience führt.
Dialogorientierte KI ist Teil eines wachsenden Trends hin zu KI-gestütztem Kundenservice1. Laut einem aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value prognostizieren Führungskräfte bis 2027 einen bedeutenden Wandel hin zu vollständig autonomer Automatisierung. Die befragten Führungskräfte erwarten bis 2027 einen Anstieg der Nutzung von KI um 53 % zur Unterstützung personalisierter Self-Service-Angebote für Kunden und eine Verbesserung der Self-Service-Anrufauflösung um 47 %.
Diese dialogorientierte KI-Technologie kann Chatbots, virtuelle Assistenten, KI-Assistenten, KI-Agenten, Automatisierung und generative KI umfassen. Mit diesen Funktionen können sich menschliche Mitarbeiter auf komplexere Anfragen konzentrieren und die routinemäßigen Kundenanfragen der dialogorientierten KI überlassen2. Diese Unmittelbarkeit kann die Kundeninteraktion verbessern und Kundenservice dabei unterstützen, effizienter als je zuvor zu arbeiten.
Dialogorientierte KI nutzt NLP-, ML- und LLM-Technologie (Large Language Models), um menschliche Konversationen in eine für Maschinen verständliche Sprache zu übersetzen. Nach der Übersetzung erstellt das Tool eine Antwort auf Grundlage der Informationen, die ihm aus einer bestimmten Wissensdatenbank zur Verfügung gestellt werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Technologie der dialogorientierten KI nicht überall gleich ist. Die effektivsten und leistungsfähigsten KI-Tools werden anhand von Milliarden von Kundeninteraktionen trainiert3. Bei ordnungsgemäßem Training kann diese Technologie Kundenbedürfnisse erkennen und die Kundenzufriedenheit steigern. Darüber hinaus kann es die Workflows in Kontaktzentren optimieren und die Servicequalität insgesamt verbessern. Dialogorientierte KI-Software entwickelt sich ständig weiter, da sie kontinuierlich aus jeder Interaktion lernt.
NLP: Ermöglicht es Computern und digitalen Geräten, menschliche Sprache zu erkennen, zu interpretieren und zu verstehen. Es gibt zwei Unterkomponenten: Natural Language Understanding (NLU) und das Erzeugen natürlicher Sprache (NLG). Diese Tools analysieren den Text und wandeln ihn anschließend in ein für Menschen verständliches Format um.
ML: Diese Technologie nutzt Algorithmen, die anhand von Datensätzen trainiert wurden, um Computern zu ermöglichen, die Art und Weise, wie Menschen lernen, nachzuahmen.
Ein Kunde gibt beispielsweise eine Textabfrage in die Schnittstelle (App) der dialogorientierten KI-Software ein. Anschließend analysiert die NLP die Absicht des Benutzers und generiert auf der Grundlage von Milliarden von Interaktionen, auf denen sie basiert, eine Antwort. Mit der Zeit wird die ML-Komponente der dialogorientierten KI die Antworten auf Kundenanfragen verbessern und sie durchgängig präziser gestalten.
Dialogorientierte KI-Plattformen bieten einen einheitlichen Ton gegenüber allen Kunden, unabhängig von der Art der Anfrage. Diese Funktion gewährleistet ein einheitliches Serviceerlebnis für die Kunden und die gleiche Aufmerksamkeit für alle.
Die Fähigkeit von KI-Assistenten und KI-Agenten, große Mengen an Anfragen zu bearbeiten, kann zur Steigerung der Effizienz der Agenten beitragen, was wiederum zur Verbesserung des Kundenzufriedenheitswerts (CSAT) führen kann. Diese Funktion ist eine wichtige Metrik aus Kundenfeedback-Umfragen, die dazu dient, anzugeben, wie zufrieden ein Kunde mit einer Dienstleistung oder einem Produkt ist. KI-gestützte Konversationstools können auch die Lösungsrate steigern und die Wartezeiten für Kunden verkürzen.
Mit dialogorientierter KI können Kunden Support in mehreren Sprachen erhalten. Dadurch werden reibungslose Kundeninteraktionen und eine faire Kundenbindung gewährleistet. Diese KI-Funktion ist vergleichbar mit einem Support-Team, das weltweit verfügbar ist und Kunden jederzeit per Text, SMS, App, Social Media und online zur Verfügung steht.
Ein Hauptvorteil der dialogorientierten KI besteht darin, dass sie weder geschult noch konfiguriert werden muss. Nach der Installation der Software muss diese lediglich mit den Inhalten oder der Wissensdatenbank des Unternehmens verbunden werden, um alle Kundendaten zu erfassen. Dieser Prozess könnte die Integration in ein bestehendes Kundenbeziehungsmanagementsystem (CRM), E-Commerce-Plattformen und andere Tools umfassen.
Eine der Hauptaufgaben der dialogorientierten KI besteht darin, einen Kundensupport anzubieten, der so menschlich wie möglich ist und einem echten Supportmitarbeiter entspricht. Kunden sollten mit den dialogorientierten KI-Lösungen interagieren können, ohne zu wissen oder das Gefühl zu haben, dass die Beratung von einem Roboter stammt.
Mithilfe von dialogorientierter KI können Kunden über verschiedene Kanäle mit einem Unternehmen interagieren, entweder über eine Self-Service-Schnittstelle wie Smartphones oder an einem digitalen Kiosk im Geschäft. Dank der Omnichannel-Integration kann die KI-Technologie auch auf andere Kanäle wie Vertrieb und Marketing übertragen werden.
Dialogorientierte KI gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Die Preise und Funktionen variieren je nachdem, für welche KI-Technologie sich ein Unternehmen entscheidet und für welche Anwendungsfälle diese Technologie eingesetzt werden soll.
Die Auswahl einer dialogorientierten KI-Software sollte von der Art der Unternehmensziele abhängig gemacht werden. Ein regelbasierter Typ eignet sich für einfache, unkomplizierte Anforderungen. Ein generativer KI-Typ ist komplexer und kann den Bedarf an mehr Personalisierung und Kreativität erfüllen. Beide können in einem hybriden Ansatz eingesetzt werden, der die Stärken beider Ansätze kombiniert, um Benutzerinteraktionen zu verarbeiten.
Moderne intelligente Chatbots verwenden heute NLU, um die Bedeutung von Benutzereingaben in Freiform zu erkennen und dabei zusätzliche erschwerende Faktoren von Tippfehlern bis hin zu Übersetzungsproblemen zu überwinden. Fortschrittliche KI-Tools ordnen diese Bedeutung dann der spezifischen „Absicht“ zu, auf die der Chatbot reagieren soll, und verwenden dialogorientierte KI, um eine angemessene Antwort zu formulieren.
Ein Chatbot ist ein Computerprogramm, das mithilfe der Virtual-Agent-Technologie (VAT) eine menschliche Unterhaltung mit einem Endnutzer simuliert. Ein herkömmlicher Chatbot unterstützt Kunden dabei, schnelle Antworten zu finden und leitet sie an die zuständige Abteilung weiter, die ihre Anfrage bearbeiten kann. Herkömmliche Chatbots verfügen über eingeschränkte Funktionen und sind regelbasiert.
Durch Sprachverarbeitung können Systeme auf Sprachbefehle reagieren, die in verschiedene Geräte integriert sind. Einige Beispiele sind Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri, die auf Smartphones, Lautsprechern, in Fahrzeugen und Kopfhörern verwendet werden können.
Ein KI-Agent oder virtueller Assistent führt Aufgaben selbstständig aus, indem er mit den verfügbaren Tools Workflows entwirft, und geht weit über NLP hinaus. Der Agent kann Probleme lösen, mit externen Umgebungen interagieren und Aktionen ausführen. KI-Agenten können mit der Unvorhersehbarkeit von Kundengesprächen umgehen und mehr als nur häufig gestellte Fragen (FAQs) beantworten.
Es handelt sich um ein automatisiertes Telefonsystem, mit dem Anrufer mithilfe von Sprach- oder Menüeingaben Informationen empfangen, bereitstellen oder Anfragen stellen können. Dialogorientierte KI kann dieses System verbessern, indem sie erkennt, warum jemand ein Kontaktzentrum anruft, und dabei hilft, die spezifische Anfrage zu lösen.
Die jüngsten Innovationen im Bereich der Bilderkennungs-KI haben eine neue Technologie für Kamera-Apps hervorgebracht. Eine Kamera-App kann KI nutzen, um Gebärdensprache oder andere nonverbale Signale zu erfassen und mit Daten aus Sprachmodellen abzugleichen. Dadurch können Unternehmen Kunden mit Hörverlust und anderen Beeinträchtigungen unterstützen.
Die Anwendungsfälle und Beispiele für dialogorientierte KI im Kundenservice sind vielfältig, jedoch sind drei herausragende Beispiele im Bankwesen, im Gesundheitswesen und in der Telekommunikation zu nennen.
Eine Bank bearbeitet täglich eine beträchtliche Anzahl von Anfragen, von Kontoständen und Transaktionshistorien bis hin zu Kreditanträgen und Betrugserkennung. Dialogorientierte KI kann dabei helfen, diese hohen Volumina zu bewältigen und Kunden rund um die Uhr zu unterstützen. Bankkunden erwarten personalisierte Erfahrungen. Dialogorientierte KI kann relevante Dienstleistungen auf der Grundlage der Transaktionshistorie eines Kunden anbieten oder auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Finanzprodukte empfehlen.
Das Finanzteam von IBM nutzte IBM watsonx Orchestrate und IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM), um Herausforderungen im Zusammenhang mit manuellen Journalbuchungen zu bewältigen. Das IBM Finanzteam und das Jobotx-Team von IBM haben gemeinsam die sich wiederholenden, manuellen Schritte der Journalbuchung auf den watsonx Orchestrate-Assistenten übertragen. Das Team entschied sich für watsonx Orchestrate, um die Abläufe zu optimieren, mit KI-gestützten Erkenntnissen fundierte Entscheidungen zu treffen und das Wachstum in einer sicheren und skalierbaren Umgebung voranzutreiben.
Patienten suchen häufig nach schnellen Antworten auf allgemeine Gesundheitsfragen, Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten, Terminvereinbarungen und grundlegende medizinische Beratung. KI-Chatbots können diese Dienste rund um die Uhr bereitstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Patienten unabhängig von den Sprechzeiten zeitnah Unterstützung erhalten.
Dialogorientierte KI-Funktionen können auch bei der Verwaltung von Patientenakten, der Planung von Nachsorgeterminen und der Erinnerung von Patienten an Vorsorgeuntersuchungen helfen, wodurch die Patientenerfahrung und die Gesundheitsergebnisse insgesamt verbessert werden. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben kann sich das medizinische Personal auf komplexere Patientenbedürfnisse konzentrieren und so die Qualität der Versorgung verbessern.
Humana, einer der größten Versicherungsanbieter in den USA, hat in Zusammenarbeit mit IBM Watson sein veraltetes IVR-System modernisiert. Das Unternehmen, das Medicare-Zusatzversicherungen, Krankenversicherungen, Zahnversicherungen, Augenversicherungen und Apothekenversicherungen anbietet, arbeitete mit IBM zusammen, um einen Gesprächsassistenten zu entwickeln, der Anrufe von Verwaltungsmitarbeitern optimieren kann.
Die Telekommunikationsbranche bearbeitet zahlreiche Kundenanfragen, darunter Fragen zu Tarifdetails, Rechnungszahlungen, Fehlerbehebung und technischem Support. Mit KI-gestützten Chatbots erhalten Kunden sofortige Antworten und können ihre Fragen in Echtzeit klären. Dialogorientierte KI unterstützt Unternehmen auch dabei, Kunden proaktiv mit personalisierten Angeboten, Nutzungsbenachrichtigungen und Service-Upgrades anzusprechen und so die Kundenbindung insgesamt zu verbessern.
Laut einem Bericht des IBM Institute of Business Value wird die Bedeutung von KI für Kommunikationsdienstleister (CSPs) voraussichtlich stark zunehmen. IBM hat in Zusammenarbeit mit GSMA Intelligence 750 Führungskräfte globaler Netzwerke befragt. Die Daten zeigen, dass CSPs einen Anstieg der traditionellen KI um 16 % und der generativen KI um fast 19 % erwarten
Der erste Schritt bei der Umsetzung einer Strategie für dialogorientierte KI erfolgt weit vor der Auswahl der Plattform und der Tools. Zunächst muss ein Unternehmen wissen, welche Vorteile es durch den Einsatz dieser Technologie erzielen möchte. Wenn ein Unternehmen beispielsweise die Customer Experience automatisieren möchte, muss es seine Ziele und die zu lösenden Probleme genau definieren.
Ein Unternehmen möchte seine Betriebskosten senken und nur die derzeit vorhandenen menschlichen Mitarbeiter einsetzen. Ein KI-Agent, der sich auf grundlegende Fragen konzentrieren und mehr Anfragen schneller bearbeiten kann, könnte die beste Art von dialogorientierter KI für die Implementierung sein.
Parallel zum ersten Schritt erfolgt die Analyse der Daten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen fundierte Entscheidungen darüber trifft, wo dialogorientierte KI am nützlichsten eingesetzt werden kann. Unternehmen sollten nach Bereichen mit hohem Volumen oder sich wiederholenden Fragen suchen, die unnötige Ressourcen beanspruchen. Nutzen Sie die Daten, um aktuelle Workflows zu bewerten und herauszufinden, welches dialogorientierte KI-Tool die Erfahrung sowohl für den Kunden als auch für den menschlichen Mitarbeiter verbessern kann.
Aufbauend auf dem oben genannten Schritt sollte ein Unternehmen die vorhandene Infrastruktur und die derzeit genutzten Kommunikationskanäle eingehend prüfen. Das Unternehmen sollte nach dialogorientierten KI-Tools suchen, die sich leicht in die aktuellen Systeme und Software integrieren lassen. Nach der Bewertung der aktuellen Systeme besteht der nächste Schritt darin, die Unterstützung der Stakeholder für die Initiative zu gewinnen.
Sobald die Unterstützung innerhalb des Unternehmens gesichert ist, müssen im nächsten Schritt die Kosten für die Implementierung und Bereitstellung berücksichtigt werden. Kleinere Unternehmen sollten möglicherweise No-Code-Software in Betracht ziehen, die sofort einsatzbereit ist. Größere Unternehmen mit einem höheren Budget könnten Software in Betracht ziehen, die speziell auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten werden kann. Dieser Prozess kann länger dauern und mehr Ressourcen erfordern.
Die Einführung einer dialogorientierten KI-Software ist eine wichtige Entscheidung für ein Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, den richtigen Plattformanbieter mit bewährter Skalierbarkeit und einfacher Implementierung auszuwählen. Ein Unternehmen sollte die Implementierungszeitpläne verstehen und beurteilen, ob dieser Zeitrahmen mit den Geschäftsanforderungen übereinstimmt. Die Plattform sollte außerdem den Datenschutz und die Datensicherheit der Benutzer priorisieren. Zu den Anbietern gehören IBM, Salesforce, Oracle, Zendesk und Amazon.
Nach der Implementierung der dialogorientierten KI-Software ist es wichtig, Daten und Kundenfeedback zu sammeln, um die Leistungsfähigkeit der Software zu bewerten. Das Feedback ist sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden von Bedeutung, damit notwendige Anpassungen vorgenommen werden können, um die Customer Experience für alle Beteiligten zu verbessern.
Stellen Sie sicher, dass das KI-System klar und präzise kommuniziert. Die Nutzer sollten die Antworten der KI problemlos verstehen können.
Gestalten Sie die Interaktion so individuell wie möglich. Verwenden Sie den Namen des Kunden, beziehen Sie sich auf frühere Interaktionen und bieten Sie Lösungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse oder Probleme des Kunden zugeschnitten sind.
Warten Sie nicht darauf, dass die Nutzer sich melden. Nehmen Sie proaktiv Kontakt auf, indem Sie Updates, Erinnerungen oder hilfreiche Tipps basierend auf ihrem Verhalten oder ihren Präferenzen versenden.
Wenn eine Anfrage die Fähigkeiten der KI übersteigt, ist ein reibungsloser Übergang zu einem menschlichen Mitarbeiter sicherzustellen. Die Übergabe sollte nahtlos erfolgen, wobei der gesamte Kontext der Konversation genau übertragen werden sollte.
Aktualisieren und trainieren Sie Ihr KI-System regelmäßig mit neuen Daten und Rückmeldungen. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Genauigkeit zu verbessern, das Verständnis für die Absichten der Benutzer zu vertiefen und die Antworten im Laufe der Zeit zu verfeinern.
