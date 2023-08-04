Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) für das Gesundheitswesen ist eine Softwareplattform, die auf die Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern abgestimmt wurde.
CMMS-Plattformen bieten den Teams im Gesundheitswesen einen zentralen Knotenpunkt, um Wartung-Workflows zu automatisieren und zu strukturieren, die Leistung von Assets zu überwachen und ihre datengesteuerten Entscheidungsfindungsfähigkeiten zu verbessern.
Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Kliniken und Facharztpraxen sind komplex und schwierig zu unterhalten. CMMS für Gesundheitslösungen ist ein entscheidender Bestandteil des Enterprise Asset Management (EAM), der es Teams in diesen Einrichtungen ermöglicht, kritische Vermögenswerte durch eine Kombination aus Software, Systemen und Dienstleistungen zu pflegen.
CMMS-Plattformen helfen Wartungsteams, die Betriebszeit von Assets zu optimieren, Wartungspraktiken zu strukturieren und die Einhaltung in einer stark regulierten Branche zu automatisieren. Einrichtungen, die sich bei der Verwaltung ihrer Wartungsaktivitäten auf ein CMMS verlassen, verbessern die Patientensicherheit, senken die Kosten und verringern die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.
Ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Softwareplattform, die Unternehmen dabei hilft, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Instandhaltungsprozesse von einem zentralen digitalen Hub aus zu verbessern.
Vor der weitverbreiteten Nutzung von CMMS-Software waren Wartungsmanager gezwungen, sich bei ihren Wartungsprozessen auf manuelle Hilfsmittel wie Checklisten und Tabellenkalkulationen zu verlassen. Als neue Technologien die Assets immer komplexer machten, wurden diese Methoden schnell veraltet.
Moderne CMMS-Lösungen sind entscheidende Ermöglicher der digitalen Transformation und ermöglichen es Unternehmen, neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und das Internet der Dinge (IoT) einzusetzen, um Effizienz zu steigern und die Leistung zu optimieren. CMMS-Plattformen erfreuen sich hoher Nachfrage; der globale Markt wurde im vergangenen Jahr auf fast 1,3 Milliarden USD geschätzt und soll Prognosen zufolge jährlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % wachsen.1
Moderne CMMS-(Computerized Maintenance Management Systems-)Lösungen helfen Gesundheitseinrichtungen, Serviceanfragen, Arbeitsaufträge und routinemäßige Wartungsarbeiten effizienter zu planen, zu erstellen, zu verfolgen und zu organisieren, wodurch übermäßige Planungsaufgaben für die begrenzten biomedizinischen Gerätetechniker (BMET) entfallen.
Durch die Automatisierung von Aspekten der Wartung, die zuvor menschliche Eingabe erforderten, helfen CMMS-Lösungen medizinischen Einrichtungen, ihre Wartungsabläufe zu optimieren.
Hier sehen Sie die Vorteile von CMMS-Software in Einrichtungen des Gesundheitswesens genauer. Cloudbasierte CMMS-Plattformen ermöglichen es Technikern, mobile Wartung durchzuführen, Arbeitsaufträge zu verfolgen und mit ihrem Mobilgerät aus der Ferne auf Wartungsaktivitäten zuzugreifen.
Moderne computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) für das Gesundheitswesen sind zentralisierte, datengesteuerte Unternehmensplattformen, die die Wartung in medizinischen Einrichtungen rationalisieren und automatisieren.
CMMS-Lösungen helfen Wartungsmanagern, medizinische Geräte effizienter zu reparieren, das Asset Lifecycle Management zu optimieren und fundiertere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Hier ist ein genauerer Blick auf ihre Kernfunktionen.
Die CMMS-Software für das Gesundheitswesen automatisiert wichtige Aspekte des Order Management, wie z. B. Wartungsanfragen und die Technikerplanung, und verfolgt jede Aufgabe bis zu deren Abschluss.
Dieses Verfahren stellt sicher, dass Gesundheitseinrichtungen für jedes Gerät in ihrem Portfolio eine detaillierte Wartungshistorie besitzen, die den Garantien der Joint Commission entspricht, einem unabhängigen Unternehmen, das Gesundheitsdienstleister in den USA zertifiziert.
Die CMMS-Software für das Gesundheitswesen unterstützt Beschaffungsmanager, die für die Lagerhaltung von Bestand in Einrichtungen zuständig sind, bei der Verfolgung von Ersatzteilen und Werkzeugen sowie bei der Führung detaillierter Aufzeichnungen.
Manche CMMS-Plattformen können so programmiert werden, dass sie Artikel automatisch nachbestellen, wenn diese nicht vorrätig sind. Dies hilft Managern, Teileengpässe zu reduzieren und die Lagerbestände zu optimieren.
CMMS-Softwareplattformen für das Gesundheitswesen helfen den Wartungsteams bei der Abkehr von reaktiven Wartungspraktiken, bei denen Komponenten nur repariert oder ausgetauscht werden, wenn sie kaputt gegangen sind.
Moderne CMMS-Tools ermöglichen es Wartungsteams, vorausschauende und vorbeugende Wartungsprozesse umzusetzen, bei denen Wartungsaufträge auf Basis von Echtzeit-Wartungsdaten erstellt werden, die von IoT-Geräten erfasst werden. Diese Praktiken verlängern nachweislich die Lebensdauer von Assets und verringern die Wahrscheinlichkeit von kostspieligen Ausfällen in Einrichtungen.
Fortgeschrittene CMMS-Softwareplattformen im Gesundheitswesen sind mit benutzerfreundlichen Dashboards ausgestattet, die wichtige Leistungsmetriken (KPI) wie die mittlere Reparaturzeit (MTTR) und die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) visualisieren können. Diese fortschrittlichen Gesundheitssysteme ermöglichen es Managern medizinischer Einrichtungen, die Leistung ihrer Wartungsteams, den Zustand der Anlagen, die Betriebszeit, die Ausfallzeiten und den Verschleiß in Echtzeit zu verfolgen.
Asset Lifecycle Management (ALM) für Medizinprodukte ist ein umfassender, strategischer Ansatz zur Verwaltung medizinischer Geräte wie MRT-Geräte, Beatmungsgeräte und Monitore während ihres gesamten Lebenszyklus. Dieser Prozess reicht von der Beschaffung und Installation bis hin zur Optimierung und Entsorgung. ALM hilft medizinischen Einrichtungen sicherzustellen, dass die Assets, auf die sie sich verlassen, sicher und effektiv sind und stets den geltenden Vorschriften entsprechen.
ALM in einer Einrichtung ist kritisch für die Patientensicherheit und stellt sicher, dass die medizinischen Geräte, auf die sich das Personal bei der Patientenversorgung verlässt, sicher und wirksam sind. ALM hilft Wartungsteams außerdem dabei, sicherzustellen, dass ihre Vorgehensweisen den Standards des Gesundheitswesens wie denen der Joint Commission und der Food and Drug Administration (FDA) entsprechen.
ALM für Medizinprodukte ist in der Regel in vier Phasen unterteilt:
-
Hier sind fünf reale Beispiele dafür, wie Krankenhäuser Computerized Maintenance Management System-(CMMS)-Lösungen nutzen, um ihre Wartung zu verbessern.
Krankenhäuser und andere Arten der Infrastruktur medizinischer Einrichtungen verlassen sich auf CMMS-Software für das Gesundheitswesen, um ihre medizinischen Geräte mit einer Planung für präventive Wartung (PM) zu warten. Durch die Überwachung des Asset-Zustands mit Echtzeitdaten kann ein CMMS-System Wartung durchführen, indem es proaktiv eine Reparatur plant, bevor ein Teil ausfällt und einen Arbeitsstillstand verursacht. Software für das Wartungsmanagement kann automatisch Arbeitsaufträge generieren und eine Benachrichtigung an die Techniker des Krankenhauses über eine mobile App senden.
IoT-fähige CMMS-Tools helfen Krankenhaus-Wartungsmanagern, wichtige Aspekte der Asset-Leistung wie Vibrationen, Temperatur und Flüssigkeitsniveaus in Geräten in Echtzeit zu überwachen, wodurch vorausschauende Wartung gedeihen kann. CMMS-Lösungen helfen Krankenhäusern und Krankenhauspersonal, unerwartete Geräteausfälle zu vermeiden, die Lebensdauer teurer medizinischer Geräte zu verlängern und Aspekte der Wartung zu automatisieren, die zuvor manuell durchgeführt werden mussten.
Krankenhäuser verwenden CMMS-Tools, um Systeme wie HLK, Sanitär- und Elektroversorgung zu automatisieren, die sicherstellen, dass klinische Ausrüstung funktioniert. Ein CMMS kann die Abläufe im Bereich des Facilities Management von Gesundheitseinrichtungen zentralisieren, die Auftragsverfolgung und den Bestand automatisieren und Krankenhausmanagern helfen, die Asset-Leistung in Echtzeit zu verfolgen. Wenn ein Bauteil oder System in einem Krankenhaus ausfällt, löst ein CMMS automatisch eine Serviceanfrage aus, weist einen Arbeitsauftrag zu und benachrichtig einen Techniker über eine mobile App.
Unternehmen, die Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in mehreren Territorien betreiben, unterliegen strengen Compliance-Anforderungen von Gesetzen wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Dieses Gesetz stellt das Bundesgesetz dar, das vertrauliche Patientenzustandsinformationen (PHI) in den USA vor unbefugter Weitergabe schützt. CMMS-Software für das Gesundheitswesen kann Aspekte der Compliance automatisieren und so sicherstellen, dass Einrichtungen die geltenden Vorschriften einhalten und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften verringert wird.
Krankenhäuser sind für ihren Betrieb auf komplexe, entscheidende Assets wie Röntgengeräte, Sterilisationsgeräte, Scanner und Robotertechnik angewiesen. Eine CMMS-Softwarelösung für das Gesundheitswesen kann so programmiert werden, dass sie die Leistung medizinischer Geräte anhand von Echtzeitdaten, die von IoT-Sensoren erfasst werden, verfolgt und Datenanalysen durchführt, um Stakeholdern zu helfen, die Kosteneffizienz dieser Assets zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung für die Kapitalplanung und strategische Entscheidungsfindung hinsichtlich der Finanzierung potenzieller Investitionen in gegenwärtige und zukünftige Assets.
Da sich die Gesundheitsbranche fortentwickelt und an die Anforderungen eines sich ständig ändernden Marktes anpasst, wird die Software für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS) im Gesundheitswesen auch weiterhin eine kritische Rolle spielen. Hier ein Überblick über drei Bereiche, in denen Innovationen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter voranschreiten werden:
