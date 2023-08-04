CMMS-Plattformen bieten den Teams im Gesundheitswesen einen zentralen Knotenpunkt, um Wartung-Workflows zu automatisieren und zu strukturieren, die Leistung von Assets zu überwachen und ihre datengesteuerten Entscheidungsfindungsfähigkeiten zu verbessern.

Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Kliniken und Facharztpraxen sind komplex und schwierig zu unterhalten. CMMS für Gesundheitslösungen ist ein entscheidender Bestandteil des Enterprise Asset Management (EAM), der es Teams in diesen Einrichtungen ermöglicht, kritische Vermögenswerte durch eine Kombination aus Software, Systemen und Dienstleistungen zu pflegen.

CMMS-Plattformen helfen Wartungsteams, die Betriebszeit von Assets zu optimieren, Wartungspraktiken zu strukturieren und die Einhaltung in einer stark regulierten Branche zu automatisieren. Einrichtungen, die sich bei der Verwaltung ihrer Wartungsaktivitäten auf ein CMMS verlassen, verbessern die Patientensicherheit, senken die Kosten und verringern die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.