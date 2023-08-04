Tags
Geschäftsoperationen

CMMS helfen medizinischen Einrichtungen, angesichts des Arbeitskräftemangels erfolgreich zu sein

Arzt schaut auf den Monitor des CT-Scanners
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

Healthcare CMMS: Was es ist, Hauptvorteile und Anwendungsfälle

Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) für das Gesundheitswesen ist eine Softwareplattform, die auf die Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern abgestimmt wurde.

CMMS-Plattformen bieten den Teams im Gesundheitswesen einen zentralen Knotenpunkt, um Wartung-Workflows zu automatisieren und zu strukturieren, die Leistung von Assets zu überwachen und ihre datengesteuerten Entscheidungsfindungsfähigkeiten zu verbessern.

Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Kliniken und Facharztpraxen sind komplex und schwierig zu unterhalten. CMMS für Gesundheitslösungen ist ein entscheidender Bestandteil des Enterprise Asset Management (EAM), der es Teams in diesen Einrichtungen ermöglicht, kritische Vermögenswerte durch eine Kombination aus Software, Systemen und Dienstleistungen zu pflegen.

CMMS-Plattformen helfen Wartungsteams, die Betriebszeit von Assets zu optimieren, Wartungspraktiken zu strukturieren und die Einhaltung in einer stark regulierten Branche zu automatisieren. Einrichtungen, die sich bei der Verwaltung ihrer Wartungsaktivitäten auf ein CMMS verlassen, verbessern die Patientensicherheit, senken die Kosten und verringern die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.

Was ist ein CMMS?

Ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Softwareplattform, die Unternehmen dabei hilft, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Instandhaltungsprozesse von einem zentralen digitalen Hub aus zu verbessern.

Vor der weitverbreiteten Nutzung von CMMS-Software waren Wartungsmanager gezwungen, sich bei ihren Wartungsprozessen auf manuelle Hilfsmittel wie Checklisten und Tabellenkalkulationen zu verlassen. Als neue Technologien die Assets immer komplexer machten, wurden diese Methoden schnell veraltet.

Moderne CMMS-Lösungen sind entscheidende Ermöglicher der digitalen Transformation und ermöglichen es Unternehmen, neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und das Internet der Dinge (IoT) einzusetzen, um Effizienz zu steigern und die Leistung zu optimieren. CMMS-Plattformen erfreuen sich hoher Nachfrage; der globale Markt wurde im vergangenen Jahr auf fast 1,3 Milliarden USD geschätzt und soll Prognosen zufolge jährlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % wachsen.1

Hauptvorteile eines CMMS für Gesundheitseinrichtungen

Moderne CMMS-(Computerized Maintenance Management Systems-)Lösungen helfen Gesundheitseinrichtungen, Serviceanfragen, Arbeitsaufträge und routinemäßige Wartungsarbeiten effizienter zu planen, zu erstellen, zu verfolgen und zu organisieren, wodurch übermäßige Planungsaufgaben für die begrenzten biomedizinischen Gerätetechniker (BMET) entfallen.

Durch die Automatisierung von Aspekten der Wartung, die zuvor menschliche Eingabe erforderten, helfen CMMS-Lösungen medizinischen Einrichtungen, ihre Wartungsabläufe zu optimieren.

Hier sehen Sie die Vorteile von CMMS-Software in Einrichtungen des Gesundheitswesens genauer. Cloudbasierte CMMS-Plattformen ermöglichen es Technikern, mobile Wartung durchzuführen, Arbeitsaufträge zu verfolgen und mit ihrem Mobilgerät aus der Ferne auf Wartungsaktivitäten zuzugreifen.

  • Steigerung der betrieblichen Effizienz: CMMS-Lösungen sind darauf ausgelegt, viele der manuellen Aufgaben zu automatisieren (z. B. Auftragsverwaltung, Planung der Wartung , Bestandsverwaltung, Workflow-Verfolgung usw.), die in Gesundheitseinrichtungen viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Automatisierung dieser Prozesse hilft den Wartungsteams im Gesundheitswesen, die medizinischen Geräte in optimaler Form zu halten, sodass das medizinische Personal die Ausrüstung hat, die es zum Gedeihen benötigt. CMMS-Lösungen helfen Wartungsteams außerdem dabei, Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren. Wenn die Wartung Aufgaben effektiv priorisieren kann, können Einrichtungen Ausfallzeit und Geräteausfälle, die sich negativ auf die Patientenversorgung auswirken, leichter vermeiden.
  • Erweiterte Mitarbeiterschulung: Ein modernes CMMS unterstützt Schulungen und Wissensaustausch unter medizinischen Technikern, sodass jedes Teammitglied seine Talente optimiert. Zum Beispiel kann die CMMS-Software für das Gesundheitswesen Handbücher, Anleitungen und Dokumentationen zur Fehlerbehebung speichern, sodass weniger erfahrene Techniker die Grundlagen schneller erlernen und erfahrene Techniker komplexere Aufgaben übernehmen können.
  • Fernüberwachung von Patienten: Viele fortschrittliche CMMS-Plattformen bieten Fernüberwachungsfunktionen für Mitarbeiter, die für die Überwachung der Patienten zu Hause verantwortlich sind. Mit CMMS-Tools können Techniker Echtzeitdaten erfassen, die Leistung von Equipment überwachen und Probleme diagnostizieren, ohne physisch anwesend zu sein. Remote-Überwachung ermöglicht es Technikern, Probleme umgehend und von überall aus anzugehen, dank mobilem Zugriff auf CMMS-Plattformen. Dadurch wird die Notwendigkeit mehrerer Vor-Ort-Besuche reduziert und Zeit und Ressourcen werden optimiert.
  • Effizientere Planung: Ein modernes CMMS kann die Personalplanung optimieren und dabei Faktoren wie die Verfügbarkeit von Technikern, die Qualifikationen und die Arbeitsbelastung berücksichtigen. Durch die effiziente Zuweisung von Aufgaben und Routen trägt ein CMMS dazu bei, dass die Techniker effektiv eingesetzt werden und die kritische Wartung und Reparatur von Equipment zeitnah durchgeführt wird.
  • Verbesserte Kommunikation: CMMS-Software optimiert die Kommunikation zwischen Lieferanten und Anbietern und hilft BMETs, Wartungsverträge, Garantieinformationen und Serviceverträge für die medizinischen Geräte in einer Gesundheitseinrichtung zu verfolgen. Funktionen zur Lieferantenkoordination gewährleisten zudem, dass die Einrichtungen die benötigte Unterstützung erhalten und externes Fachwissen nutzen können.
  • Verlängerte Lebenszyklen von Assets: Ein CMMS kann einen umfassenden Überblick über den gesamten Lebenszyklus kritischer medizinischer Assets in einer Einrichtung bieten – von der Beschaffung und Installation über die Wartung, Optimierung bis hin zur Außerdienststellung. Durch die Erfassung von Asset-Historie, Wartungsaktivitäten und Leistungsdaten ermöglicht ein CMMS intelligentere Entscheidungsfindung über entscheidende Assets auf Managementebene. Durch die Anwendung eines strategischen Ansatzes bei der Instandhaltung von Anlagen können Betriebe ihre Gerätenutzung optimieren und die übermäßige Arbeitsbelastung der Techniker reduzieren.
  • Bessere Datenvisualisierung: CMMS-Plattformen können die Daten von Einrichtungen, wie z. B. die Leistung der Ausrüstung, die Wartungskosten und die Produktivität der Techniker, sammeln und analysieren und sie auf eine für Manager leicht verständliche Weise darstellen. Stakeholder können anpassbare Berichte erstellen und anzeigen, Trenddaten visualisieren und die Funktionalität von Assets überwachen, um die Fehlersuche und die Bestandsverwaltung zu vereinfachen. Diese Informationen helfen Managern, Ineffizienzen zu erkennen, Prozesse zu verbessern und Personalentscheidungen zu treffen.
  • Erhöhte Betriebszeit der Anlagen: In Einrichtungen des Gesundheitswesens machen funktionierende High-Tech-Geräte einen echten Unterschied in den Gesundheitsergebnissen der Patienten. Daher ist die Maximierung der Betriebszeit der Anlagen von entscheidender Bedeutung. Die CMMS-Software ermöglicht es BMET-Teams, prädiktive Wartungsprogramme umzusetzen und präventive Wartungsaufgaben zu verfolgen, wodurch Gesundheitseinrichtungen von reaktiven zu proaktiven Wartungsstrategien übergehen und Anlagenausfälle minimiert werden.
  • Automatisierte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Einrichtungen im Gesundheitswesen müssen eine Reihe strenger gesetzlicher Vorschriften einhalten. Ein CMMS kann Betrieben dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten, indem es eine umfassende Anlagenverfolgung ermöglicht und detaillierte Aufzeichnungen über Inspektionen, Wartungsarbeiten und Reparaturen führt. Diese Funktionen – zusammen mit mobilen Apps, die Technikern in Echtzeit Benachrichtigungen über den Assetstatus senden können – helfen medizinischen Organisationen wie den Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Auditbereitschaft zu erreichen.
  • Alternative Wartung: Alternative Wartung (AEM) ist eine risikobasierte, datengesteuerte Strategie, die durch ein CMMS ermöglicht wird und Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen die Möglichkeit gibt, die vom Hersteller empfohlenen Wartungspläne anhand ihrer eigenen historischen Daten zu ändern. AEM hilft Einrichtungen dabei, die Leistung von Assets zu optimieren, Kosten zu senken und Patienten zu schützen, indem sie von starren, kalenderbasierten Wartungsprozessen zu einem maßgeschneiderten Ansatz übergehen, der immer noch den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Funktionen eines Gesundheits-CMMS

Moderne computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) für das Gesundheitswesen sind zentralisierte, datengesteuerte Unternehmensplattformen, die die Wartung in medizinischen Einrichtungen rationalisieren und automatisieren.

CMMS-Lösungen helfen Wartungsmanagern, medizinische Geräte effizienter zu reparieren, das Asset Lifecycle Management zu optimieren und fundiertere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Hier ist ein genauerer Blick auf ihre Kernfunktionen.

Work Order Management

Die CMMS-Software für das Gesundheitswesen automatisiert wichtige Aspekte des Order Management, wie z. B. Wartungsanfragen und die Technikerplanung, und verfolgt jede Aufgabe bis zu deren Abschluss.

Dieses Verfahren stellt sicher, dass Gesundheitseinrichtungen für jedes Gerät in ihrem Portfolio eine detaillierte Wartungshistorie besitzen, die den Garantien der Joint Commission entspricht, einem unabhängigen Unternehmen, das Gesundheitsdienstleister in den USA zertifiziert.

Inventarmanagement

Die CMMS-Software für das Gesundheitswesen unterstützt Beschaffungsmanager, die für die Lagerhaltung von Bestand in Einrichtungen zuständig sind, bei der Verfolgung von Ersatzteilen und Werkzeugen sowie bei der Führung detaillierter Aufzeichnungen.

Manche CMMS-Plattformen können so programmiert werden, dass sie Artikel automatisch nachbestellen, wenn diese nicht vorrätig sind. Dies hilft Managern, Teileengpässe zu reduzieren und die Lagerbestände zu optimieren.

Planung der vorbeugenden und vorausschauenden Wartung

CMMS-Softwareplattformen für das Gesundheitswesen helfen den Wartungsteams bei der Abkehr von reaktiven Wartungspraktiken, bei denen Komponenten nur repariert oder ausgetauscht werden, wenn sie kaputt gegangen sind.

Moderne CMMS-Tools ermöglichen es Wartungsteams, vorausschauende und vorbeugende Wartungsprozesse umzusetzen, bei denen Wartungsaufträge auf Basis von Echtzeit-Wartungsdaten erstellt werden, die von IoT-Geräten erfasst werden. Diese Praktiken verlängern nachweislich die Lebensdauer von Assets und verringern die Wahrscheinlichkeit von kostspieligen Ausfällen in Einrichtungen.

Datenvisualisierung

Fortgeschrittene CMMS-Softwareplattformen im Gesundheitswesen sind mit benutzerfreundlichen Dashboards ausgestattet, die wichtige Leistungsmetriken (KPI) wie die mittlere Reparaturzeit (MTTR) und die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) visualisieren können. Diese fortschrittlichen Gesundheitssysteme ermöglichen es Managern medizinischer Einrichtungen, die Leistung ihrer Wartungsteams, den Zustand der Anlagen, die Betriebszeit, die Ausfallzeiten und den Verschleiß in Echtzeit zu verfolgen.

Vier Phasen des Asset Lifecycle Management für medizinische Geräte

Asset Lifecycle Management (ALM) für Medizinprodukte ist ein umfassender, strategischer Ansatz zur Verwaltung medizinischer Geräte wie MRT-Geräte, Beatmungsgeräte und Monitore während ihres gesamten Lebenszyklus. Dieser Prozess reicht von der Beschaffung und Installation bis hin zur Optimierung und Entsorgung. ALM hilft medizinischen Einrichtungen sicherzustellen, dass die Assets, auf die sie sich verlassen, sicher und effektiv sind und stets den geltenden Vorschriften entsprechen.

ALM in einer Einrichtung ist kritisch für die Patientensicherheit und stellt sicher, dass die medizinischen Geräte, auf die sich das Personal bei der Patientenversorgung verlässt, sicher und wirksam sind. ALM hilft Wartungsteams außerdem dabei, sicherzustellen, dass ihre Vorgehensweisen den Standards des Gesundheitswesens wie denen der Joint Commission und der Food and Drug Administration (FDA) entsprechen.

ALM für Medizinprodukte ist in der Regel in vier Phasen unterteilt:

  1. Beschaffung: In der Beschaffungsphase planen die Stakeholder einer medizinischen Organisation den Kauf eines Medizinprodukts unter Berücksichtigung von Faktoren wie Kosten, Leistung sowie erforderlicher Schulung und Wartung.
  2. Installation und Bereitstellung: In der Installations- und Bereitstellungsphase werden neue medizinische Geräte installiert und auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt, das sie gekauft hat.
  3. Optimierung: Während der Optimierungsphase verfolgen Manager die Nutzung von Asset und KPI, um den Betrieb des Asset zu optimieren und zu bewerten, wie es den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht.
  4. Wartung und Entsorgung: Während seines gesamten Lebenszyklus wird ein medizinisches Gerät kontinuierlich mit den präventiven und vorausschauenden Wartungsfunktionen eines CMMS gewartet. Sobald die Leistungsindikatoren (KPIs) anzeigen, dass es nicht mehr in der Lage ist, die Anforderungen einer Gesundheitseinrichtung zu erfüllen, wird es sicher und effizient entsorgt.

-

Anwendungsfall von CMMS im Krankenhausumfeld

Hier sind fünf reale Beispiele dafür, wie Krankenhäuser Computerized Maintenance Management System-(CMMS)-Lösungen nutzen, um ihre Wartung zu verbessern.

Vorbeugende Wartung

Krankenhäuser und andere Arten der Infrastruktur medizinischer Einrichtungen verlassen sich auf CMMS-Software für das Gesundheitswesen, um ihre medizinischen Geräte mit einer Planung für präventive Wartung (PM) zu warten. Durch die Überwachung des Asset-Zustands mit Echtzeitdaten kann ein CMMS-System Wartung durchführen, indem es proaktiv eine Reparatur plant, bevor ein Teil ausfällt und einen Arbeitsstillstand verursacht. Software für das Wartungsmanagement kann automatisch Arbeitsaufträge generieren und eine Benachrichtigung an die Techniker des Krankenhauses über eine mobile App senden.
Vorausschauende Wartung

IoT-fähige CMMS-Tools helfen Krankenhaus-Wartungsmanagern, wichtige Aspekte der Asset-Leistung wie Vibrationen, Temperatur und Flüssigkeitsniveaus in Geräten in Echtzeit zu überwachen, wodurch vorausschauende Wartung gedeihen kann. CMMS-Lösungen helfen Krankenhäusern und Krankenhauspersonal, unerwartete Geräteausfälle zu vermeiden, die Lebensdauer teurer medizinischer Geräte zu verlängern und Aspekte der Wartung zu automatisieren, die zuvor manuell durchgeführt werden mussten.
Facilities Management

Krankenhäuser verwenden CMMS-Tools, um Systeme wie HLK, Sanitär- und Elektroversorgung zu automatisieren, die sicherstellen, dass klinische Ausrüstung funktioniert. Ein CMMS kann die Abläufe im Bereich des Facilities Management von Gesundheitseinrichtungen zentralisieren, die Auftragsverfolgung und den Bestand automatisieren und Krankenhausmanagern helfen, die Asset-Leistung in Echtzeit zu verfolgen. Wenn ein Bauteil oder System in einem Krankenhaus ausfällt, löst ein CMMS automatisch eine Serviceanfrage aus, weist einen Arbeitsauftrag zu und benachrichtig einen Techniker über eine mobile App.
Einhaltung von Vorschriften

Unternehmen, die Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in mehreren Territorien betreiben, unterliegen strengen Compliance-Anforderungen von Gesetzen wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Dieses Gesetz stellt das Bundesgesetz dar, das vertrauliche Patientenzustandsinformationen (PHI) in den USA vor unbefugter Weitergabe schützt. CMMS-Software für das Gesundheitswesen kann Aspekte der Compliance automatisieren und so sicherstellen, dass Einrichtungen die geltenden Vorschriften einhalten und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften verringert wird.
Kapitalplanung

Krankenhäuser sind für ihren Betrieb auf komplexe, entscheidende Assets wie Röntgengeräte, Sterilisationsgeräte, Scanner und Robotertechnik angewiesen. Eine CMMS-Softwarelösung für das Gesundheitswesen kann so programmiert werden, dass sie die Leistung medizinischer Geräte anhand von Echtzeitdaten, die von IoT-Sensoren erfasst werden, verfolgt und Datenanalysen durchführt, um Stakeholdern zu helfen, die Kosteneffizienz dieser Assets zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung für die Kapitalplanung und strategische Entscheidungsfindung hinsichtlich der Finanzierung potenzieller Investitionen in gegenwärtige und zukünftige Assets.

Die Zukunft des CMMS für Einrichtungen des Gesundheitswesens

Da sich die Gesundheitsbranche fortentwickelt und an die Anforderungen eines sich ständig ändernden Marktes anpasst, wird die Software für computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS) im Gesundheitswesen auch weiterhin eine kritische Rolle spielen. Hier ein Überblick über drei Bereiche, in denen Innovationen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter voranschreiten werden:

  • Klinisches Ingenieurwesen: Klinische Technik, also das Management komplexer medizinischer Geräte während ihres gesamten Lebenszyklus, wird zunehmend von CMMS-Plattformen durchgeführt. In Zukunft, wenn CMMS-Lösungen mehr Autonomie erlangen und in der Lage sein werden, noch mehr Aufgaben zu bewältigen, wird sich dieser Trend voraussichtlich fortsetzen. Dieser Ansatz kann den Instandhaltungsteams von Einrichtungen helfen, die Instandhaltungsbedürfnisse der von ihnen betreuten Organisationen besser zu erfüllen.
  • Augmented Reality für die Wartung von Assets: Augmented Reality (AR), die Echtzeit-Integration digitaler Informationen in die Umgebung eines Benutzers, wirkt sich bereits darauf aus, wie Wartungsteams komplexe Assetreparaturen angehen. Mithilfe der Technologie können Techniker in Echtzeit Anweisungen zu den Assets erhalten, die sie gerade reparieren. Dadurch werden die Fernanleitungs- und Schulungsfunktionen des CMMS verbessert und die Asset-Reparaturzyklen verkürzt.
  • Generative KI für das Asset-Management: Führungskräfte setzen zunehmend auf generative KI, einer Art von KI, die Inhalte als Antwort auf eine Benutzeranfrage erstellen kann, um die Verwaltung ihrer physischen Assets zu verbessern. Im CMMS-Bereich für das Gesundheitswesen kann generative KI Arbeitsaufträge erstellen und verfolgen, IoT-Daten in Echtzeit analysieren und darüber berichten sowie detaillierte Instandhaltungsstrategien für Anlagen entwickeln. Einige fortschrittlichere CMMS-Lösungen ermöglichen es den Benutzern, direkt mit einem System zu interagieren, das natürliche Sprache verwendet, um Anweisungen abzufragen, Berichte zu erstellen oder einen Arbeitsauftrag auszustellen.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
