Was ist Cloud Monitoring?

Unternehmen verwenden heutzutage verschiedene lokale und cloudbasierte Lösungen. Diese Zusammenführung von Infrastruktur und den sie unterstützenden Betriebsprozessen kann zu Multicloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen führen, die eine zusätzliche Überwachungs-, Wartungs- und Kontrollebene erfordern. Die Cloud-Überwachung hilft, die Verwaltung dieser komplexen Systeme zu vereinfachen und gleichzeitig die für ihre Verwaltung erforderlichen internen Ressourcen zu reduzieren.

Hybrid-Cloud-Überwachung. Hybrid Cloud-Umgebungen kombinieren die Nutzung von Public-Cloud-Services und privater On-Premises-Infrastruktur. So kann ein Unternehmen sensible Elemente seines Geschäfts – wie z. B. Kundendaten und Transaktionsprozesse – vor Ort behalten, während andere Anwendungen und Dienste in skalierbaren, zuverlässigen Cloud-Umgebungen ausgeführt werden.

Fehlende durchgängige Transparenz von Anwendungen und Services in einer hybriden Umgebung kann jedoch dazu führen, dass kritische Fehler oder Engpässe in der Softwareentwicklungspipeline, der Website- und Anwendungsleistung, den Netzwerkkonfigurationen und anderen IT-bezogenen Prozessen nur schwer identifiziert und behoben werden . Hybrid-Cloud-Überwachungslösungen bieten nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit den Leistungsdaten von Cloud-Anbietern und liefern leicht verständliche Datenvisualisierungen. Dies rückt cloud-basierte KPIs in den Vordergrund und ermöglicht es den Teams, bessere Entscheidungen in Bezug auf die Abschaffung von Diensten, die Bereitstellung von Ressourcen, die mobile Agilität und die Datenbankverwaltung zu treffen.

Multicloud-Überwachung. Multicloud-Umgebungen ähneln einer Hybrid Cloud, da sie die Nutzung einer lokalen Lösung in Kombination mit cloudbasierten Computing-Umgebungen nutzen, aber die Komplexität der Nutzung mehrerer Public Cloud-Anbieter erhöhen.

Der Betrieb eines Multicloud-Setups gibt Unternehmen die Flexibilität, Cloud-Services auszuwählen, die am besten zu den einzelnen Workloads passen. Beim Betrieb in einer Multicloud-Umgebung können jedoch verschiedene Herausforderungen auftreten.

Multicloud erhöht die Komplexität der Verwaltung Ihrer Infrastruktur, da Sie die Tools, Dienste und Netzwerkkonfigurationen Ihres Unternehmens über mehrere Drittanbieter verwalten. Hinzu kommt, dass jeder Cloud-Provider unter unterschiedlichen SLAs arbeitet. Wenn es um Verfügbarkeit, Compliance und Sicherheit geht, kann man leicht die Kontrolle über die Ausgaben für Ressourcen und die allgemeine Skalierbarkeit verlieren.

Das Application Performance Management trägt dazu bei, in Ihrer gesamten Infrastruktur ein einheitliches Benutzererlebnis aufrechtzuerhalten, indem die sogenannten Golden Signals für Latenz, Datenverkehr, Fehler und Sättigung überwacht werden. Mithilfe dieser einheitlichen Standards können Unternehmen richtliniengestützte Benachrichtigungen erhalten, wenn Vorfälle auftreten, und automatisierte Prozesse ausführen, um diese schnell zu beheben.