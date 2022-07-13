Dies ist ein spezialisiertes Teamkonstrukt, das unter vielen anderen Namen bekannt ist – z. B. Transformation Office, Accelerator Team, Technology Excellence Office usw. – und in seinem Umfang von rein technisch bis hin zu ganzheitlich mit Fokus auf neue Arbeitsweisen, zeitgemäße Rollen und innovative Technologien variiert. Manchmal konzentriert sich ein CoE auf bestimmte Bereiche, wie DevOps (DevOps Center of Excellence) oder SAP (SAP Center of Excellence), aber wir glauben, dass dies eine einschränkende Sichtweise ist.
In diesem Blogbeitrag verwenden wir den Begriff Kompetenzzentren (oder CoE) und konzentrieren uns auf den ganzheitlichen Umfang der Cloud (d. h. Menschen, Prozesse und Technologie), um zu zeigen, wie Sie dieses Konzept mit einem Bausteinansatz für Ihr Unternehmen nutzen können. Dieses Material basiert auf unseren globalen Erfahrungen bei der Unterstützung von Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Definition, dem Design, der Einführung und/oder dem Betrieb von CoE-Strukturen.
Ein Kompetenzzentrum bzw. Center of Excellence (CoE) ist ein dauerhaftes Konstrukt, das darauf abzielt, Wissen und Best Practices in einem Unternehmen zu definieren, zu beschleunigen und zu skalieren.
Unabhängig vom Namen sollte ein CoE ganzheitlich und transformativ sein, damit neue Funktionen erprobt und skaliert werden können. Das bedeutet, nicht nur über Technologie zu schreiben, sondern auch dabei zu helfen, sie in einem Co-Kreation-Ansatz zu entwickeln und dann andere in die Lage zu versetzen, dass sie sich neue Funktionen erschließen können. Darüber hinaus werden durch einen ganzheitlichen Umfang künstliche Silos entfernt und einheitliche Funktionen sowie die Wartung und Ausführung von Roadmaps mit maximaler Wirkung ermöglicht.
In einem transformativen Bereich wie der Cloud bietet ein CoE der IT „die Möglichkeit, eine Cloud-Strategie auszudrücken, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, die besten Lösungen auszuwählen, und […] Best Practices für die Cloud zu sammeln und zu verbreiten“. [1] Dies ist ein bewährtes Konstrukt und über 70 % der Unternehmen haben ein ähnliches Team in ihrer Organisation. [2]
Um über ein CoE mit ganzheitlichem Umfang nachzudenken, sollten Sie einige Bereiche berücksichtigen:
Kompetenzzentren (CoEs) können viele verschiedene Formen annehmen, sind aber möglicherweise nicht für alle Unternehmen geeignet. Zu Beginn verwenden wir eine Erkennungs- und Diagnosemethodik, um die nächsten Schritte zu identifizieren und die Kunden dort abzuholen, wo sie sich in ihrem individuellen Prozess befinden.
