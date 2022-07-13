Dies ist ein spezialisiertes Teamkonstrukt, das unter vielen anderen Namen bekannt ist – z. B. Transformation Office, Accelerator Team, Technology Excellence Office usw. – und in seinem Umfang von rein technisch bis hin zu ganzheitlich mit Fokus auf neue Arbeitsweisen, zeitgemäße Rollen und innovative Technologien variiert. Manchmal konzentriert sich ein CoE auf bestimmte Bereiche, wie DevOps (DevOps Center of Excellence) oder SAP (SAP Center of Excellence), aber wir glauben, dass dies eine einschränkende Sichtweise ist.

In diesem Blogbeitrag verwenden wir den Begriff Kompetenzzentren (oder CoE) und konzentrieren uns auf den ganzheitlichen Umfang der Cloud (d. h. Menschen, Prozesse und Technologie), um zu zeigen, wie Sie dieses Konzept mit einem Bausteinansatz für Ihr Unternehmen nutzen können. Dieses Material basiert auf unseren globalen Erfahrungen bei der Unterstützung von Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Definition, dem Design, der Einführung und/oder dem Betrieb von CoE-Strukturen.