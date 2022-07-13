Tags
Ein beliebter Trend zur Beschleunigung des Tempos der digitalen Transformation, wie beispielsweise die Einführung der Cloud, ist die Einrichtung eines Kompetenzzentrums bzw. Center of Excellence (CoE) oder eines Center of Competency (CoC).

Dies ist ein spezialisiertes Teamkonstrukt, das unter vielen anderen Namen bekannt ist – z. B. Transformation Office, Accelerator Team, Technology Excellence Office usw. – und in seinem Umfang von rein technisch bis hin zu ganzheitlich mit Fokus auf neue Arbeitsweisen, zeitgemäße Rollen und innovative Technologien variiert. Manchmal konzentriert sich ein CoE auf bestimmte Bereiche, wie DevOps (DevOps Center of Excellence) oder SAP (SAP Center of Excellence), aber wir glauben, dass dies eine einschränkende Sichtweise ist.

In diesem Blogbeitrag verwenden wir den Begriff Kompetenzzentren (oder CoE) und konzentrieren uns auf den ganzheitlichen Umfang der Cloud (d. h. Menschen, Prozesse und Technologie), um zu zeigen, wie Sie dieses Konzept mit einem Bausteinansatz für Ihr Unternehmen nutzen können. Dieses Material basiert auf unseren globalen Erfahrungen bei der Unterstützung von Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Definition, dem Design, der Einführung und/oder dem Betrieb von CoE-Strukturen.

 

Was ist ein Cloud CoE?

Ein Kompetenzzentrum bzw. Center of Excellence (CoE) ist ein dauerhaftes Konstrukt, das darauf abzielt, Wissen und Best Practices in einem Unternehmen zu definieren, zu beschleunigen und zu skalieren.

Unabhängig vom Namen sollte ein CoE ganzheitlich und transformativ sein, damit neue Funktionen erprobt und skaliert werden können. Das bedeutet, nicht nur über Technologie zu schreiben, sondern auch dabei zu helfen, sie in einem Co-Kreation-Ansatz zu entwickeln und dann andere in die Lage zu versetzen, dass sie sich neue Funktionen erschließen können. Darüber hinaus werden durch einen ganzheitlichen Umfang künstliche Silos entfernt und einheitliche Funktionen sowie die Wartung und Ausführung von Roadmaps mit maximaler Wirkung ermöglicht.

Warum benötigen Sie ein CoE?

In einem transformativen Bereich wie der Cloud bietet ein CoE der IT „die Möglichkeit, eine Cloud-Strategie auszudrücken, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, die besten Lösungen auszuwählen, und […] Best Practices für die Cloud zu sammeln und zu verbreiten“. [1] Dies ist ein bewährtes Konstrukt und über 70 % der Unternehmen haben ein ähnliches Team in ihrer Organisation. [2]

Hauptvorteile eines Cloud-CoE

  • Hilft Ihnen, von fragmentierten Teams, inkonsistenten Prozessen und einer projektorientierten Denkweise zu einem flexiblen, produktbasierten Betriebsmodell mit neuen Arbeitsmethoden zu gelangen.
  • Bietet eine zuverlässige Governance auf der Grundlage traditioneller IT-Prozesse, die eine ausgewählte Autonomie ermöglicht und eine schnellere Markteinführung erlaubt.
  • Ermöglicht es Ihnen, von konkurrierenden Prioritäten und Überschneidungen der Arbeit zu einer konsistenten und integrierten Roadmap mit Metriken-gesteuerter Priorisierung zu gelangen, um einen Wert sicherzustellen.
  • Transformiert traditionelle Rollen und Schwierigkeiten bei der Weiterqualifizierung für neue Technologien zu einem Talent-Framework mit Möglichkeiten zur Skalierung über Rotationsmodelle und Train-the-Trainer-Methoden.

Wie können Sie anfangen?

Um über ein CoE mit ganzheitlichem Umfang nachzudenken, sollten Sie einige Bereiche berücksichtigen:

  • Benutzeraktivierung: Beginnen Sie mit der Definition zeitgemäßer neuer Rollen in Übereinstimmung mit den Geschäftsanforderungen und akzeptierten Branchentrends (z. B. die Einführung von Site Reliability Engineering). Definieren Sie dann Rollenprofile und die damit verbundenen Fähigkeiten und Befähigungen mithilfe von Learning Journeys neu, um sich weiterzubilden und/oder neue Talente zu gewinnen.
  • Integration der Lieferprozesse: Beginnen Sie mit der Neugestaltung von Governance und Prozessen, damit veraltete Praktiken keine Auswirkungen auf neue Funktionen haben. Dies kann mit Hilfe der Wertstromanalyse erreicht werden, um die End-to-End-Abläufe zu rationalisieren und RACI-Matrizen (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) zu erstellen, um die Verantwortlichkeiten klar darzustellen. Schließlich müssen Unternehmen möglicherweise Richtlinien und Verfahren für allgemeine Aufgaben sorgfältig bewerten, um Möglichkeiten zu identifizieren, den Teams Freiheit bei der Entscheidungsfindung zu gewähren.
  • Neue Technologieplattformen: Beginnen Sie mit der Einrichtung oder Überprüfung von Referenzarchitekturen als Grundlage für technische Bereitstellungen. Ein gründlich durchdachtes Systemdesign und die entsprechenden Architekturentscheidungen im Vorfeld tragen dazu bei, spätere Überraschungen zu minimieren. Wenn alle Stakeholder sich auf die Architektur geeinigt haben, nutzen Sie die Automatisierung, um die Architekturen für die Bereitstellung zu kodifizieren und zu digitalisieren.

Erste Schritte mit einem Cloud CoE

Kompetenzzentren (CoEs) können viele verschiedene Formen annehmen, sind aber möglicherweise nicht für alle Unternehmen geeignet. Zu Beginn verwenden wir eine Erkennungs- und Diagnosemethodik, um die nächsten Schritte zu identifizieren und die Kunden dort abzuholen, wo sie sich in ihrem individuellen Prozess befinden.

Nutzen Sie unser kostenloses Business-Framing, einen halbtägigen Workshop, um mehr über unsere Garage Design-Thinking-Techniken zu erfahren und sie auf Ihre Geschäftsprobleme anzuwenden. Und, was noch wichtiger ist, eine Idee zu entwickeln, wie IBM diese Probleme mit unserer IBM Technologie, die auf der IBM Garage Methodik basiert, am besten lösen kann. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über die IBM Cloud Expert Labs Seite.

