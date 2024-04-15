Warum CHROs der Schlüssel sind, um das Potenzial von KI für die Belegschaft zu erschließen

Es geht nicht mehr darum, ob KI die Unternehmen und die Belegschaft verändern wird, sondern wie. Eine Studie des IBM® Institute for Business Value ergab, dass fast 60 % der befragten CEOs glauben, dass der Wettbewerbsvorteil davon abhängt, wer über die fortschrittlichste generative KI verfügt.
Angesichts der Tatsache, dass so viele Führungskräfte die Technologie für die Unternehmenstransformation nutzen wollen, fragen sich einige, welcher C-Suite-Manager den Wandel orchestriert und beschleunigt.
Chief Human Ressourcen Officers (CHROs) sind perfekt positioniert, um die Belegschaft in die Zukunft zu führen, indem sie eine Kultur des Wachstums und des Lernens fördern und gleichzeitig sowohl bei den menschlichen Kompetenzen als auch bei den KI-Fähigkeiten die Führung übernehmen. Hier erfahren Sie, wie CHROs die Chance nutzen können.
Die erfolgreiche Implementierung von Technologie hängt vom richtigen Betriebsmodell und den richtigen Talenten für deren Verwaltung ab. Die Mitarbeiter müssen verstehen, wie sie die Technologie nutzen können und sich für deren Einführung begeistern. Es handelt sich im Kern um einen Prozess der Führung und des Wandels, nicht um eine technologische Entwicklung.
Unternehmen werden bestrebt sein, die technischen Fähigkeiten ihrer Belegschaft zu verbessern und sicherzustellen, dass sie ein grundlegendes Verständnis von KI haben, damit sie sowohl kritische Denker als auch Nutzer der Technologie sein können. Hier können CHROs mit ihrem Fachwissen eine kritische Rolle spielen, indem sie Mitarbeiter weiterbilden, Kulturen schaffen, die das Wachstum und das Lernen fördern und nachhaltige organisatorische Veränderungen vorantreiben.
Damit die Mitarbeiter das Beste aus der KI herausholen können, müssen sie verstehen, wie sie die KI prompten, ihre Ausgaben bewerten und dann verfeinern und modifizieren können. Wenn Sie beispielsweise mit einem von generativer KI-gestützten Assistenten interagieren, werden Sie ganz unterschiedliche Antworten erhalten, wenn Sie ihn bitten: „Beschreiben Sie es einer Führungskraft“ oder „Beschreiben Sie es einem Fünftklässler“. Die Mitarbeiter müssen außerdem geschult und befähigt werden, die richtigen Fragen zu den Ausgaben der KI und den Quelldaten zu stellen und diese auf Genauigkeit, Verzerrungen und mehr zu analysieren.
Viele Unternehmen konzentrieren sich heute möglicherweise nicht mehr nur darauf, die menschlichen Talente zu finden, die sie für die Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie benötigen. Sie sollten umfassender darüber nachdenken, wie man die für Gegenwart und Zukunft benötigten Fähigkeiten aufbauen, kaufen, ausleihen oder per Bot-System bereitstellen kann.
Die größte Herausforderung für den CHRO besteht darin, die neue menschliche plus KI-Belegschaft zu orchestrieren. Top-CHROs können an dieser Herausforderung arbeiten, indem sie ihr umfassendes Verständnis der Belegschaft und der Gestaltung von Rollen und Fähigkeiten innerhalb eines Betriebsmodells nutzen, um die Stärken von Menschen und KI bestmöglich zu nutzen.
In der Vergangenheit umfasste dies die Analyse der Rollen, die das Unternehmen zur Umsetzung seiner Strategie benötigt, das Aufschlüsseln dieser Rollen in ihre wesentlichen Fähigkeiten und Aufgaben und die Entwicklung einer Qualifizierungs- und Einstellungsstrategie, um etwaige Lücken zu schließen. Zukünftig bedeutet das, Stellenbeschreibungen zu prüfen, jene Aufgaben zu identifizieren, die sich am besten für Technologie eignen und jene, die sich am besten für Menschen eignen, sowie die Rollen und die Arbeit selbst neu zu gestalten.
Da Top-CHROs mit ihren Kollegen aus der C-Suite zusammenarbeiten, um Rollen neu zu definieren und die Aufgabenausführung durch KI und Automatisierung anzupassen, ziehen sie wahrscheinlich die Technologie-Roadmap für Fähigkeiten in Betracht. Mit einer klaren Fähigkeiten-Roadmap können sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von KI-gestützten Lösungen spielen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen.
Personalleiter verfügen über fundiertes Fachwissen in Bezug auf Best Practices für Schulungen, die nicht nur Aufschluss darüber geben können, wie Mitarbeiter für ihre Fähigkeiten geschult werden, sondern auch wie die KI-Lösungen selbst trainiert werden.
Um beispielsweise einen generativen KI-Assistenten zum Erlernen von Projektmanagement zu trainieren, benötigen Sie einen starken Satz unstrukturierter Daten über die Arbeit und die erforderlichen Aufgaben. Personalverantwortliche sind in der Regel mit den erforderlichen Schritten zur Beschaffung und Bewertung von Schulungsinhalten vertraut und arbeiten dabei mit den jeweiligen Fachexperten zusammen.
Das ist erst der Anfang. Zukünftig sollten Führungskräfte auch überlegen, wie diese Fähigkeiten der KI validiert, getestet und zertifiziert werden können.
Stellen Sie sich eine KI-Lösung vor, die darauf trainiert ist, Buchhalter bei wichtigen Buchhaltungsaufgaben zu unterstützen. Wie können Unternehmen die Funktionen ihrer KI-Lösung testen und überwachen und sicherstellen, dass die Ausgaben genau genug sind? Personalleiter verfügen über die Erfahrung und das Wissen über die Durchführung von Praktiken im Bereich Schulungen und mehr, die Unternehmen für die Implementierung dieser neuen Technologie benötigen.
Wir befinden uns zwar noch in der Anfangsphase des KI-Zeitalters, aber führende CHROs haben ein Gespür für die zu erwartenden Auswirkungen dieser leistungsstarken Technologien. Wer die Gelegenheit nutzt, um eine Strategie für die Personal- und Kompetenzentwicklung zu entwickeln, die das Beste aus den Mitarbeitern und verantwortungsvoll eingesetzter KI herausholt, wird auf Erfolgskurs sein.
