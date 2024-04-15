Warum CHROs der Schlüssel sind, um das Potenzial von KI für die Belegschaft zu erschließen

Da Top-CHROs mit ihren Kollegen aus der C-Suite zusammenarbeiten, um Rollen neu zu definieren und die Aufgabenausführung durch KI und Automatisierung anzupassen, ziehen sie wahrscheinlich die Technologie-Roadmap für Fähigkeiten in Betracht. Mit einer klaren Fähigkeiten-Roadmap können sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von KI-gestützten Lösungen spielen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen.

Personalleiter verfügen über fundiertes Fachwissen in Bezug auf Best Practices für Schulungen, die nicht nur Aufschluss darüber geben können, wie Mitarbeiter für ihre Fähigkeiten geschult werden, sondern auch wie die KI-Lösungen selbst trainiert werden.

Um beispielsweise einen generativen KI-Assistenten zum Erlernen von Projektmanagement zu trainieren, benötigen Sie einen starken Satz unstrukturierter Daten über die Arbeit und die erforderlichen Aufgaben. Personalverantwortliche sind in der Regel mit den erforderlichen Schritten zur Beschaffung und Bewertung von Schulungsinhalten vertraut und arbeiten dabei mit den jeweiligen Fachexperten zusammen.

Das ist erst der Anfang. Zukünftig sollten Führungskräfte auch überlegen, wie diese Fähigkeiten der KI validiert, getestet und zertifiziert werden können.

Stellen Sie sich eine KI-Lösung vor, die darauf trainiert ist, Buchhalter bei wichtigen Buchhaltungsaufgaben zu unterstützen. Wie können Unternehmen die Funktionen ihrer KI-Lösung testen und überwachen und sicherstellen, dass die Ausgaben genau genug sind? Personalleiter verfügen über die Erfahrung und das Wissen über die Durchführung von Praktiken im Bereich Schulungen und mehr, die Unternehmen für die Implementierung dieser neuen Technologie benötigen.

Wir befinden uns zwar noch in der Anfangsphase des KI-Zeitalters, aber führende CHROs haben ein Gespür für die zu erwartenden Auswirkungen dieser leistungsstarken Technologien. Wer die Gelegenheit nutzt, um eine Strategie für die Personal- und Kompetenzentwicklung zu entwickeln, die das Beste aus den Mitarbeitern und verantwortungsvoll eingesetzter KI herausholt, wird auf Erfolgskurs sein.