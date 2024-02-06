Eine der komplexeren Herausforderungen, die Banken lösen müssen, besteht darin, den Zahlungsverkehr effizienter zu gestalten. Die jüngsten Schlagzeilen zeigen, dass in vielen Gerichtsbarkeiten eine deutliche Verlagerung von physischen Identifizierungen und physischen Zahlungsformen hin zu digitalen Formen erfolgt. Europa hat vor kurzem ein Mandat angekündigt, dass Real-Time Payments von allen Anbietern verfügbar sein müssen, die derzeit Batch-Euro-Zahlungen (wie SEPA-Überweisungen) zu einem Preis anbieten, der nicht höher ist als die Kosten von Batch-Überweisungen.
Dies, zusammen mit der verstärkten Nutzung digitaler Identitäten in Europa und vielen anderen Ländern, ist eine gute Nachricht für Verbraucher und Unternehmen. Diese Änderungen, zusammen mit anderen Maßnahmen zur Modernisierung des Zahlungsverkehrs, können die Reibungsverluste im Finanzökosystem und in der Wirtschaft im Allgemeinen beseitigen. Doch während einige Länder die Entwicklung von digitalen Identitäten und Zahlungen vorantreiben, scheitern andere Länder, das Potenzial dieser Lösungen zu verschieben.
Malaysia und viele südostasiatische Länder sind dabei, ihre digitalen Zahlungssysteme mit anderen Netzwerken abzustimmen und zu integrieren, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern. PayNet, das Zahlungsnetzwerk von Malaysia, arbeitet mit der Ant Group (der Muttergesellschaft von Alipay) zusammen, um Inhabern von Alipay+-Wallets aus sieben Ländern die Zahlung per QR-Code und über das DuitNow QR-System von PayNet zu ermöglichen. Die Einführung des Services bedeutet, dass Kunden, wenn eine Bank oder ein Wallet an Alipay+ teilnimmt, real-time payments tätigen können, indem sie einfach den QR-Code mit DuitNow in Malaysia scannen.
Der grenzüberschreitende Vorteil dieses Systems ermöglicht es Kunden in China, Hongkong SAR, den Philippinen, der Mongolei, Macau SAR, Südkorea und Thailand, Zahlungen mit einer einzigen von Alipay unterstützten Wallet zu tätigen. Automation führte 2017 außerdem die Gesichtserkennungsanwendung „Smile to Pay“ für Mobilgeräte ein, mit der Kunden Einkäufe tätigen können, indem sie sich vor Verkaufsautomaten stellen. Mastercard kündigte vor knapp zwei Jahren auch sein Pilotprojekt zur biometrischen Erkennung an. Es ist wahrscheinlich, dass diese Form der digitalen Identität für Zahlungen fortgehen wird.
Im Kontrast zu den jüngsten Fortschritten im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs hat der Washington DC Council kürzlich die Regelungen für bargeldlose Geschäfte geändert. Bargeld als physische Ware ist ein kostspieliges Zahlungsmittel, angesichts der Sicherheitsprobleme, Risiken und Bearbeitungskosten für alle Stakeholder in der Wertschöpfungskette, die mit Bargeld umgehen. Eine verstärkte Nutzung von Bargeld verringert weder die Kosten noch die Reibungsverluste in der Wirtschaft.
Die Begründung für die neue Regelung in D.C. ist, dass viele Menschen keine Bank- oder Kreditkarte haben und daher Bargeld verwenden müssen, um Zahlungen zu tätigen. In den Vereinigten Staaten haben laut Global Finance etwa 7 % der Bevölkerung kein Bankkonto. Diese 7 % mögen nicht viel sein, aber sie repräsentieren rund 23 Millionen Menschen, die auf Bargeld oder andere bankfremde Zahlungsmittel angewiesen sind.
Diese Vorgaben machen den Zugang zu Einzelhändlern für die Menschen, die keine Bankverbindung haben, gerechter, aber sie beheben nicht den Grund, warum sie keine Bankkonto haben. Eine Erklärung dafür ist der fehlende Zugang zu von der Regierung ausgestellten Ausweisen, z. B. weil es keine feste Adresse gibt. Eine digitale Identität, die auf der Grundlage eines Attributs der Person selbst erstellt wird, im Gegensatz zu dem Ort, an dem sie lebt oder ob sie Auto fahren kann, macht das Problem des wirtschaftlichen Zugangs leichter zu lösen.
Indien ist hier ein gutes Beispiel. Erfahren Sie, was seit der Einführung von Aadhaar, dem von der Regierung des Landes eingerichteten digitalen Identitätssystem, passiert ist. Dank dieses Systems war die finanzielle Inklusion von Millionen möglich. Personen könnten sich mit ihrer digitalen Identität für ein Bankkonto oder eine digitale Geldbörse qualifizieren, über die sie von der Regierung oder anderen Quellen erhaltene Gelder speichern können. Wer bisher keine Möglichkeit hatte, an der Wirtschaft teilzunehmen, außer durch Bargeld und die Großzügigkeit anderer, kann nun bei einem Händler mit dem digitalen Real-Time Payments-System UPI Zahlungen tätigen.
Der Zusammenhang zwischen digitaler Identität und finanzieller Inklusion ist klar: Mit diesem System sank die Armutsquote Indiens in fünf Jahren um etwa 10 % oder fast 135 Millionen Menschen. Darüber hinaus zieht die indische Wirtschaft Nutzen aus dieser finanziellen Inklusion. Das reale BIP-Wachstum lag im GJ 2022–2023 bei 6,9 % und wird in den Jahren 2023–2024 voraussichtlich 6,3 % betragen. Die geringere Verwendung von Bargeld ist ein beitragender Faktor. Es liegt auf der Hand, dass die USA und andere Länder in Erwägung ziehen sollten, den verschieben von Bargeld zu digitalen Zahlungen zu beschleunigen, um finanzielle Inklusion und Wirtschaftswachstum zu erreichen.
Es besteht eine unmittelbare Chance, die Einführung digitaler Alternativen zu Bargeld zu beschleunigen. In Kombination mit der Einführung einer digitalen Identität werden die Volkswirtschaften der Länder, die diesen Weg verfolgen, wachsen und weltweit wettbewerbsfähiger sein als die Länder, die dies nicht tun. Darüber hinaus werden Unternehmen und Verbraucher mit der Fähigkeit, ihre Geschäfte zu führen, zufriedener sein, da die Volkswirtschaften, in denen wir leben, effizienter werden.
