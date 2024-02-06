Indien ist hier ein gutes Beispiel. Erfahren Sie, was seit der Einführung von Aadhaar, dem von der Regierung des Landes eingerichteten digitalen Identitätssystem, passiert ist. Dank dieses Systems war die finanzielle Inklusion von Millionen möglich. Personen könnten sich mit ihrer digitalen Identität für ein Bankkonto oder eine digitale Geldbörse qualifizieren, über die sie von der Regierung oder anderen Quellen erhaltene Gelder speichern können. Wer bisher keine Möglichkeit hatte, an der Wirtschaft teilzunehmen, außer durch Bargeld und die Großzügigkeit anderer, kann nun bei einem Händler mit dem digitalen Real-Time Payments-System UPI Zahlungen tätigen.

Der Zusammenhang zwischen digitaler Identität und finanzieller Inklusion ist klar: Mit diesem System sank die Armutsquote Indiens in fünf Jahren um etwa 10 % oder fast 135 Millionen Menschen. Darüber hinaus zieht die indische Wirtschaft Nutzen aus dieser finanziellen Inklusion. Das reale BIP-Wachstum lag im GJ 2022–2023 bei 6,9 % und wird in den Jahren 2023–2024 voraussichtlich 6,3 % betragen. Die geringere Verwendung von Bargeld ist ein beitragender Faktor. Es liegt auf der Hand, dass die USA und andere Länder in Erwägung ziehen sollten, den verschieben von Bargeld zu digitalen Zahlungen zu beschleunigen, um finanzielle Inklusion und Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Es besteht eine unmittelbare Chance, die Einführung digitaler Alternativen zu Bargeld zu beschleunigen. In Kombination mit der Einführung einer digitalen Identität werden die Volkswirtschaften der Länder, die diesen Weg verfolgen, wachsen und weltweit wettbewerbsfähiger sein als die Länder, die dies nicht tun. Darüber hinaus werden Unternehmen und Verbraucher mit der Fähigkeit, ihre Geschäfte zu führen, zufriedener sein, da die Volkswirtschaften, in denen wir leben, effizienter werden.