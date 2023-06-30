Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten im Gesundheitswesen

Laut einer Branchenumfrage nutzen 78 % der Befragten immer noch manuelle Lieferketten-Prozesse. Verschiedene Studien zeigen, dass Pflegekräfte auf internistischen/chirurgischen Stationen in der Regel bis zu 2 Stunden ihrer Schicht mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Materialversorgung verbringen. Im Jahr 2022 verzeichnete die Pharmaindustrie mit 567,3 Millionen Einheiten die höchste Anzahl an Rückrufen seit sechs Jahren, was einem Anstieg von 114 % gegenüber den 264,6 Millionen Einheiten entspricht, die im Jahr 2021 zurückgerufen wurden.

Zwar ist es wichtig, dass das Personal sich gut für eine effiziente Arbeit gerüstet fühlt, insbesondere angesichts des anhaltenden und weit verbreiteten Arbeitskräftemangels im Gesundheitswesen, doch wird prognostiziert, dass die Ausgaben für medizinische Materialien die Arbeitskosten übersteigen werden. Die Folgen von Arzneimitteln, die möglicherweise verunreinigte Inhaltsstoffe enthalten oder bei ungünstigen Temperaturen gelagert wurden, könnten fatal sein.

Diese Probleme in der Lieferkette im Gesundheitswesen sind ebenso dringend und erfordern jeweils sofortige Aufmerksamkeit. Die gute Nachricht ist: Es ist möglich, diese kritischen Schwachstellen zu beheben, indem die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette im Gesundheitswesen gestärkt wird.