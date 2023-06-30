Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten im Gesundheitswesen

In der Lieferkette des Gesundheitswesens stehen Apotheken, Krankenhäuser, Pharmaunternehmen und Patienten vor drei großen Herausforderungen: Engpässe und Verzögerungen, Mangel an bequemen und kostengünstigen Lieferoptionen sowie zunehmende Fälschungen und regulatorische Änderungen, verbunden mit einem anhaltenden Bedarf an einem besseren Kühlkettenmanagement für Arzneimittel. Diese Probleme sind lästig, wirken sich negativ auf die Behandlungsqualität der Patienten aus und erhöhen den Stress des Personals. Wie können Experten in der Lieferkette des Gesundheitswesens diese Probleme priorisieren? Durch den Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten.
Laut einer Branchenumfrage nutzen 78 % der Befragten immer noch manuelle Lieferketten-Prozesse. Verschiedene Studien zeigen, dass Pflegekräfte auf internistischen/chirurgischen Stationen in der Regel bis zu 2 Stunden ihrer Schicht mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Materialversorgung verbringen. Im Jahr 2022 verzeichnete die Pharmaindustrie mit 567,3 Millionen Einheiten die höchste Anzahl an Rückrufen seit sechs Jahren, was einem Anstieg von 114 % gegenüber den 264,6 Millionen Einheiten entspricht, die im Jahr 2021 zurückgerufen wurden.
Zwar ist es wichtig, dass das Personal sich gut für eine effiziente Arbeit gerüstet fühlt, insbesondere angesichts des anhaltenden und weit verbreiteten Arbeitskräftemangels im Gesundheitswesen, doch wird prognostiziert, dass die Ausgaben für medizinische Materialien die Arbeitskosten übersteigen werden. Die Folgen von Arzneimitteln, die möglicherweise verunreinigte Inhaltsstoffe enthalten oder bei ungünstigen Temperaturen gelagert wurden, könnten fatal sein.
Diese Probleme in der Lieferkette im Gesundheitswesen sind ebenso dringend und erfordern jeweils sofortige Aufmerksamkeit. Die gute Nachricht ist: Es ist möglich, diese kritischen Schwachstellen zu beheben, indem die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette im Gesundheitswesen gestärkt wird.
Krankenhaussysteme arbeiten mit vielen fragmentierten Teams, Technologien und Prozessen, um den täglichen Betrieb zu verwalten, was zu einem allgegenwärtigen Mangel an Datentransparenz führt. Die Beschaffungskosten steigen aufgrund von Überbestellungen, Verschwendung und Notfallbestellungen. Behandlungen können sich aufgrund mangelnder Versorgung verzögern. Medizinisches Fachpersonal muss einen besseren Überblick darüber haben, welche Bestände verfügbar sind, wo sie sich befinden (oder transportiert werden), und künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um nicht nur Störungen in der Lieferkette vorherzusagen, sondern auch Vorschläge zur Minimierung von Problemen zu unterbreiten.
Medizinisches Fachpersonal hat Schwierigkeiten, Omnichannel-Bestellungen unter einer einheitlichen Datenbasis für Angebot, Nachfrage und Lagerbestand zwischen internen Pharmaabteilungen und ihren Lieferanten zu konsolidieren. Die Zusammenführung von Daten aus getrennten Abteilungen oder verschiedenen Einrichtungen ist einer der ersten und wichtigsten Schritte bei der Entwicklung einer fundierten Lieferkettenstrategie. Auf diese Weise wird die Kaufkraft gestärkt und die Bestandsverwaltung optimiert.
Sobald Krankenhaussysteme über Inventory Visibility in Echtzeit, Bestellkoordination und Zusammenarbeit mit Lieferanten verfügen, können sie die Kundenzufriedenheit durch Optionen wie Online-Kauf mit Abholung im Geschäft steigern.
Entlang der Lieferkette sind umsetzbare Echtzeitdaten oft nicht verfügbar, unvollständig oder isoliert. Von der Notwendigkeit, Kontaminationen hochwertiger, temperaturempfindlicher Produkte (z. B. Biologika) zu erkennen, über die schrittweise Transparenz der Kühlketten-Sensordaten von der Produktion bis zur Auslieferung bis hin zu hochwertigen Produkten, die mit den richtigen Inhaltsstoffen hergestellt werden – Transparenz, Geschwindigkeit und Koordination in der Lieferkette sind entscheidend für die Lieferung sicherer und wirksamer Produkte. Durch den Aufbau eines starken Blockchain-basierten Netzwerks mit hoher Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Herkunftssicherheit können Fachkräfte im Gesundheitswesen diese regulatorischen Herausforderungen und Betrugsprobleme in einer komplexen globalen Lieferkette bewältigen.
Unsere Expertise im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften, unser ganzheitlicher Ansatz von der Strategie bis zur Umsetzung und unser dediziertes Engagement für Nachhaltigkeit sorgen dafür, dass sich Ihre Lieferkette an die Herausforderungen von heute anpassen und auf zukünftige Chancen vorbereiten kann. Diese Expertise unterstützt Sie bei der Minimierung von Risiken, der Senkung von Kosten und der kontinuierlichen Verbesserung Ihrer ökologischen und sozialen Leistung.
IBM Sterling OMS, das von G2 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit mehreren Marktführerschaftspreisen ausgezeichnet wurde, ist eine Edge-Lösung, die Inventory Visibility in Echtzeit, Bestellkoordination und Zusammenarbeit mit Lieferanten bietet und gleichzeitig künstliche Intelligenz integriert. Dadurch ist es die ideale Wahl für jedes Unternehmen, das eine zuverlässige, skalierbare und flexible OMS-Lösung sucht.
IBM Consulting ist weltweit führend in der Lieferkettenberatung in den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences mit einem globalen Ökosystem aus Partnerschaften, exklusivem Zugang zu IBM-eigenen Technologien, Forschungsergebnissen und Expert Labs.
IBM Consulting unterstützt weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences wie Merk bei der Entwicklung und dem Aufbau intelligenter, widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten, die Transparenz und Erkenntnisse bieten, um Innovation zu beschleunigen, Vertrauen zu erhalten und die Patientenorientierung zu gewährleisten.
Erfahren Sie mehr über spezifische Erkenntnisse und Maßnahmen, mit denen CEOs die Einführung von generativer KI im gesamten Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen und skalieren können.
Erfahren Sie, inwiefern eine neue Herangehensweise an Gesundheitssysteme erforderlich ist, um Patientendaten gemeinsam nutzbar zu machen und zu sichern.
Erfahren Sie, warum UHCW NHS Trust sich mit IBM Consulting und IBM Business Partner Celonis SE zusammengeschlossen hat, um die IBM watsonx.ai Technologie für eine effizientere Patientenversorgung zu nutzen.
Transformieren Sie das Gesundheitswesen mit den fortschrittlichen Lösungen, sicheren Plattformen und der leistungsfähigen KI-gestützten Automatisierung von IBM.
IBM bietet Beratung im Gesundheitswesen an, um Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen und der Verbesserung von Behandlungsergebnissen zu unterstützen.
Intelligente Chatbots für das Gesundheitswesen, die mit IBM watsonx Assistant entwickelt wurden, liefern konsistente Antworten auf Patientenfragen und verbessern das Patientenerlebnis.
