

Das Pariser Abkommen legt einen globalen Rahmen fest, um einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, indem die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C (3,6 °F) begrenzt und Anstrengungen unternommen werden, sie auf 1,5 °C (2,5 °F) zu begrenzen. Es zielt auch darauf ab, die Fähigkeit der Länder zu stärken, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, und sie in ihren Bemühungen zu unterstützen.

Mehr Unternehmen werden sich der nachhaltigen Geschäftsstrategien bewusster und richten ihre verschiedenen Geschäftsbereiche auf das oben genannte Ziel aus. IBM erklärt seit mehr als einem Jahrzehnt, dass der Klimawandel ein ernstes Problem ist, das sinnvolle Maßnahmen auf globaler Ebene rechtfertigt.

Derzeit erwerben Unternehmen Zertifikate für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, REC), die 1 MWh kohlenstofffreien Strom repräsentieren, der von einem anderen Unternehmen erzeugt wird. Der Verkäufer von REC könnte sich außerhalb der Region oder des Landes befinden, aus dem das Unternehmen stammt. Die Unternehmen nutzen die RECs dann, um ihren CO2-Fußabdruck zu kompensieren und die Vorschriften zu CO2-Emissionen und Umweltstandards einzuhalten. Im Falle des internationalen (entbündelten) Handels stellen die RECs trotz des CO2-Ausgleichs, der es den Unternehmen ermöglicht, ihren Verpflichtungen nachzukommen, nicht sicher, dass die gesamte verbrauchte Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen auf den Einsatz von Technologie, um dieses Problem zu lösen. Unternehmen suchen nach neueren Lösungen, um Informationen über Nachhaltigkeitsziele (Environmental Sustainability Goals, ESG) zu erfassen, zu analysieren und zu melden und ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Ein dezentrales und unveränderliches Blockchain-Netzwerk, das die erweiterten Eigenschaften der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) nutzt, kann die Akzeptanz von Energiezertifikaten erheblich steigern und sicherstellen, dass der Verbrauch der Erzeugung möglichst genau entspricht.

