Das Pariser Abkommen legt einen globalen Rahmen fest, um einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, indem die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C (3,6 °F) begrenzt und Anstrengungen unternommen werden, sie auf 1,5 °C (2,5 °F) zu begrenzen. Es zielt auch darauf ab, die Fähigkeit der Länder zu stärken, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, und sie in ihren Bemühungen zu unterstützen.
Mehr Unternehmen werden sich der nachhaltigen Geschäftsstrategien bewusster und richten ihre verschiedenen Geschäftsbereiche auf das oben genannte Ziel aus. IBM erklärt seit mehr als einem Jahrzehnt, dass der Klimawandel ein ernstes Problem ist, das sinnvolle Maßnahmen auf globaler Ebene rechtfertigt.
Derzeit erwerben Unternehmen Zertifikate für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, REC), die 1 MWh kohlenstofffreien Strom repräsentieren, der von einem anderen Unternehmen erzeugt wird. Der Verkäufer von REC könnte sich außerhalb der Region oder des Landes befinden, aus dem das Unternehmen stammt. Die Unternehmen nutzen die RECs dann, um ihren CO2-Fußabdruck zu kompensieren und die Vorschriften zu CO2-Emissionen und Umweltstandards einzuhalten. Im Falle des internationalen (entbündelten) Handels stellen die RECs trotz des CO2-Ausgleichs, der es den Unternehmen ermöglicht, ihren Verpflichtungen nachzukommen, nicht sicher, dass die gesamte verbrauchte Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt.
Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen auf den Einsatz von Technologie, um dieses Problem zu lösen. Unternehmen suchen nach neueren Lösungen, um Informationen über Nachhaltigkeitsziele (Environmental Sustainability Goals, ESG) zu erfassen, zu analysieren und zu melden und ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Ein dezentrales und unveränderliches Blockchain-Netzwerk, das die erweiterten Eigenschaften der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) nutzt, kann die Akzeptanz von Energiezertifikaten erheblich steigern und sicherstellen, dass der Verbrauch der Erzeugung möglichst genau entspricht.
Unternehmen werden aus unterschiedlichen Beweggründen zu ESG-Initiativen angetrieben. Die Erzeugung erneuerbarer Energie lokal führt zu Kosteneinsparungen. Es besteht ein großes Interesse von Stakeholdern und Mitarbeitern daran, dass Unternehmen den gesamten Fußabdruck reduzieren und die Fortschritte in Richtung ESG überwachen und darüber berichten können. Die Daten der IDC-Umfrage unter globalen Technologie-Käufern zeigen, dass die Mehrheit (69 %) von ihnen der Meinung ist, dass ihre digitale Infrastruktur-Strategie bereits ein wichtiger Baustein für ihre Nachhaltigkeit ist.
Die Liberalisierung der Energiemärkte in vielen Ländern fördert eine Erhöhung des Marktanteils für Energieanbieter aus dem privaten Sektor. Die Beteiligung von kleineren Einrichtungen als den traditionellen monopolistischen staatlichen oder halbstaatlichen Einrichtungen führt zu der Möglichkeit des Peer-to-Peer-Austauschs (P2P) – oder mit Unterstützung von Zwischenhändlern – zum Austausch von unterschiedlichen Energiemengen und Granularität von Energiezertifikaten. So können Energiezertifikate beispielsweise in kleineren Programmzeiteinheiten (Program Time Units, PTUs) gehandelt werden, wie z. B. bei Stundenzertifikaten, und werden dabei immer besser mit Clearing und Abwicklung in Einklang gebracht. In ähnlicher Weise wird der derzeit umständliche Prozess der Kohlenstoffbilanzierung vereinfacht und mit erheblichen Kosteneinsparungen einhergehen, da intelligente Zählersysteme und Automatisierungen eingeführt werden.
Zunehmend strengere Emissionsgesetze und ehrgeizige Dekarbonisierungsziele haben die Pläne zur Entwicklung von blauem Wasserstoff im kommerziellen Maßstab, der aus Erdgas und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) gewonnen wird, sowie von grünem Wasserstoff, der aus Elektrolyseprozessen auf der Grundlage erneuerbarer Energien hergestellt wird, vorangetrieben. Dies hat zu einer Zunahme der Ankündigungen von Wasserstoffprojekten geführt, die sowohl mit dem Gas- als auch mit dem erneuerbaren Sektor arbeiten. Die Energieerzeugung mit Wasserstoff und anderen gemischten Quellen ist mit gewissen CO2-Emissionen verbunden und muss in den Zertifikaten erfasst werden.
Eine Mischung aus Empfehlungen zur Standardisierung interoperabler Protokolle von gemeinnützigen und gewinnorientierten Unternehmen ist auf dem Markt erhältlich und sucht nach Early Adopters und Mitwirkenden, die diesen Empfehlungen folgen und/oder dazu beitragen. Die große Vielfalt der Implementierungen für die Tokenisierung von Energiezertifikaten und die Tatsache, dass sie sich oft noch in den Kinderschuhen befinden, erfordern die Festlegung von Branchenstandards für die Interoperabilität zwischen Netzen in verschiedenen geografischen Regionen der Welt.
Das enorme Potenzial der Demokratisierung des Energie-Beschaffungsprozesses bleibt von Nischenmarktakteuren nicht unbemerkt. In der Zwischenzeit setzt sich die Blockchain immer mehr durch. Ihre beispiellosen Eigenschaften schaffen Vertrauen in eine transparente, dezentrale, unveränderliche und im Nachhinein überprüfbare Umgebung, die von den Beteiligten der Energiebranche gut wahrgenommen wird. Ein bemerkenswerter Markttrend zeigt, dass selbstfinanzierte Ökosysteme auf Ethereum basierende (ERC-20) Lösungen nutzen, indem sie eine doppelte Ebene der Tokenisierung einführen. Der Zweck der öffentlichen Plattformen, die zwei Ebenen der Tokenisierung unterstützen, besteht darin, den Endnutzern den Zugang zur Nutzung ihrer Plattform zu ermöglichen, zu den Unternehmenseinnahmen beizutragen und austauschbare Token zu erstellen, die Energiezertifikate enthalten.
Um ein finanziell nachhaltiges Ökosystem zu schaffen, werdenProof-of-Stake-Ansätze verfolgt, um Early Adopters Anreize zur Unterstützung einer Plattform zu bieten. So hat beispielsweise Restart Energy Democracy (RED), ein unabhängiges EU-Strom- und Gasversorgungsunternehmen, eine dezentrale Energieversorgungsplattform ins Leben gerufen, um Verbraucher von erneuerbarer Energie mit Zertifikaten für grüne Energie zu belohnen. Sie ermöglichen den direkten Peer-to-Peer-Handel zwischen Verbrauchern und Anbietern, während die Transaktionskosten gesenkt werden. Die Markteinführungsstrategie von RED basiert auf zwei Franchisestufen, von denen die höhere den Besitz einer Mindestanzahl von Token erfordert.
Ein ähnliches System wird von Power Ledger entwickelt. Mit seinen eigenen, einzigartigen Algorithmen für den Abgleich von Handelsgeschäften können Prosumer und Verbraucher den verfügbaren Strom gerecht handeln, ohne einen der Teilnehmer zu bevorzugen. Zu den weiteren Merkmalen dieser Plattform gehören die Bindung nativer Token an eine lokale Währungseinheit und die Aggregation einzelner Zähler in einer einzigen Transaktion. Die Handelsgruppe kann entweder von ihrer Anwendung oder von Power Ledger konfiguriert werden. WePower bietet auch eine alternative Lösung für den Austausch von Energiezertifikaten über seine nativen Token und Auktionen. WePower hat ein abgeleitetes Finanzprodukt namens Contract for Difference auf den Markt gebracht, um das Risiko bei Corporate Power Purchase Agreements (PPAs) zu mindern.
Da sich Unternehmen inzwischen verpflichtet haben, zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) beizutragen, besteht ein Bedarf an einer eleganten Lösung, die es ihnen ermöglicht, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen und bei der Erstellung ihrer ESG-Berichterstattung zu unterstützen. Der fraktionierte Markt, der durch unternehmerische Initiativen geschaffen wird, ist sehr verwirrend und könnte zu einer langsamen Einführung führen.
Um den bestehenden, kostenintensiven und umständlichen Handel mit Energiezertifikaten zu revolutionieren, arbeiten wir an einer Lösung (enerT), die Energiezertifikate mithilfe von Hyperledger Fabric und Tokens-SDK in Token umwandelt. Die Tokenisierung von Energiezertifikaten auf einer DLT-Plattform kann eine intelligente Lösung in Bezug auf die vollständige Offenlegung der Energiezertifizierung bieten. Neben der aus gemischten Quellen erzeugten Energiemenge könnten die im Netzwerk erstellten Token auch andere nützliche Eigenschaften speichern, wie z. B. die CO2-Emissionen in der Energielieferkette.
Ein tokenisierter Marktplatz würde eine breite Palette von vertrauenswürdigen Zertifikaten in Bezug auf Energiearten und Herkunft anbieten. Ein solches Netz würde es Versorgern und Verbrauchern ermöglichen, effizient und kostengünstig mit Energiezertifikaten zu handeln. Eine tokenisierte Zertifizierungseinheit wäre vergleichbar mit dem, was der Container für die Schifffahrtsbranche geleistet hat.
Unsere enerT-Lösung wird als energiefreundliche Lösung auf der Grundlage einer privaten und genehmigungsbasierten Technologie entwickelt, um den Energieverbrauch durch den Netzbetrieb zu eliminieren. Das energieeffiziente Konsensprotokoll von Hyperledger Fabric basiert auf RAFT, einem Leader-Follower-Ansatz. Dieser Faktor führt dazu, dass der Netzwerkbetrieb im Vergleich zu Mining-Algorithmen mit mathematischen Rätseln (z. B. Proof-of-Work), die häufig in mehreren öffentlichen Netzwerken verwendet werden, nur eine begrenzte Energie verbraucht.
