Blockchain ist ein gemeinsam genutztes, unveränderliches Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Vermögenswerten in einem Geschäftsnetzwerk erleichtert. Durch eine einzige, öffentliche Version der Aufzeichnungen wird das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer verringert, da der Verkäufer sofort sein Eigentum an einer Immobilie nachweisen kann und der Käufer sofort seine Geldmittel nachweisen kann. Tatsächlich sagt Mark Zilbert, EVP von Brown Harris Stevens Miami, mit der Nutzung von Smart Contracts auf einer Blockchain, dass Immobilientransaktionen so einfach werden könnten wie Online-Shopping, was es ermöglicht, Immobilienverträge, Treuhandverträge und Immobilienunterlagen abzuschließen und Gelder ohne Titelgesellschaften oder Anwälte zu verteilen.

Auch über den individuellen Kauf und Verkauf von Immobilien hinaus bietet Blockchain die Möglichkeit, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen in Immobilien investieren. Durch die Tokenisierung einer Immobilie auf einer Blockchain entfällt für den Projektentwickler die Notwendigkeit einer herkömmlichen Bankfinanzierung und er befreit sich von den üblichen zeitlichen Beschränkungen beim Verkauf von Anlageimmobilien. Auf Käuferseite ist die Erweiterung oder Verkleinerung einer Position so einfach wie die Suche nach einem Käufer oder Verkäufer für einen Anteil an der Immobilie. Die Tokenisierung von Luxusimmobilien hat sogar einige der führenden Broker New Yorks für die Blockchain-Technologie angezogen.

Ryan Serhant, Bestsellerautor von „Sell It Like Serhant“ und Star der Bravo-Sendung Million Dollar Listing New York, sagte gegenüber Forbes: „Der Markt in New York ist immer stark, aber es kann einige Zeit dauern, bis man in einem Neubau den richtigen Preis erzielt. Mit der Blockchain-Tokenisierung können wir den unruhigen Druck der traditionellen Bankfinanzierung beseitigen, was für das Projekt und alle Stakeholder viel gesünder ist. Die Tokenisierung ebnet den Weg für eine neue Vorreiterrolle in der Immobilienentwicklung.“