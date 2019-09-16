Weltweit wurden Immobilien in letzter Zeit mit über 280 Billionen USD bewertet – eine wertvollere Anlageklasse als alle weltweiten Aktien, Aktien und verbrieften Schulden zusammen und stellen mit dem Dreieinhalbfachen des globalen BIP den größten Vermögensspeicher dar. In den Vereinigten Staaten wurde 1890 die erste Aufzeichnung eines Hausverkaufs aufgezeichnet, aber erst in den 1910er Jahren begannen Makler, als Zwischenhändler für Käufer und Verkäufer zu fungieren, indem sie Walkthroughs, Home Staging und Gartenschilder nutzten, um ein Haus zu vermarkten.
Diese Makler stellten und stellen weiterhin eine wertvolle Ressource dar: Vertrauen! Wenn Sie den Prozess des Hausverkaufs oder -kaufs mit einem erfahrenen Makler durchlaufen, können Sie sich nicht nur auf dessen Wissen über die örtlichen Gesetze und Vorschriften verlassen, sondern auch auf seine Garantie, dass der Verkäufer das Haus tatsächlich besitzt und der Käufer über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, um dafür zu bezahlen. Während die in den 1910er Jahren angewandten Marketingtaktiken auch heute noch weit verbreitet sind, stehen die Prozesse beim Kauf oder Verkauf von Immobilien kurz vor einer grundlegenden Umwälzung durch die Blockchain-Technologie.
Blockchain ist ein gemeinsam genutztes, unveränderliches Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Vermögenswerten in einem Geschäftsnetzwerk erleichtert. Durch eine einzige, öffentliche Version der Aufzeichnungen wird das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer verringert, da der Verkäufer sofort sein Eigentum an einer Immobilie nachweisen kann und der Käufer sofort seine Geldmittel nachweisen kann. Tatsächlich sagt Mark Zilbert, EVP von Brown Harris Stevens Miami, mit der Nutzung von Smart Contracts auf einer Blockchain, dass Immobilientransaktionen so einfach werden könnten wie Online-Shopping, was es ermöglicht, Immobilienverträge, Treuhandverträge und Immobilienunterlagen abzuschließen und Gelder ohne Titelgesellschaften oder Anwälte zu verteilen.
Auch über den individuellen Kauf und Verkauf von Immobilien hinaus bietet Blockchain die Möglichkeit, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen in Immobilien investieren. Durch die Tokenisierung einer Immobilie auf einer Blockchain entfällt für den Projektentwickler die Notwendigkeit einer herkömmlichen Bankfinanzierung und er befreit sich von den üblichen zeitlichen Beschränkungen beim Verkauf von Anlageimmobilien. Auf Käuferseite ist die Erweiterung oder Verkleinerung einer Position so einfach wie die Suche nach einem Käufer oder Verkäufer für einen Anteil an der Immobilie. Die Tokenisierung von Luxusimmobilien hat sogar einige der führenden Broker New Yorks für die Blockchain-Technologie angezogen.
Ryan Serhant, Bestsellerautor von „Sell It Like Serhant“ und Star der Bravo-Sendung Million Dollar Listing New York, sagte gegenüber Forbes: „Der Markt in New York ist immer stark, aber es kann einige Zeit dauern, bis man in einem Neubau den richtigen Preis erzielt. Mit der Blockchain-Tokenisierung können wir den unruhigen Druck der traditionellen Bankfinanzierung beseitigen, was für das Projekt und alle Stakeholder viel gesünder ist. Die Tokenisierung ebnet den Weg für eine neue Vorreiterrolle in der Immobilienentwicklung.“
Während sich die Immobilienbranche bisher auf Blockchain zur Datenverwaltung konzentriert hat, stellen Smart Contracts eine Zukunft dar, in der der Kauf und Verkauf von Immobilien so einfach ist wie Online-Shopping. Smart Contracts sind Codezeilen, die auf einer Blockchain gespeichert und automatisch ausgeführt werden, wenn vorgegebene Bedingungen erfüllt sind. Im Grunde genommen handelt es sich um Programme, die so laufen, wie sie von ihren Entwicklern eingerichtet wurden. Anstelle des komplizierten Prozesses, bei dem jede beteiligte Partei den Preis einer Immobilie durch ihre Provision erhöht, könnte das Vertrauen zwischen den Beteiligten durch eine einzige Version der Wahrheit aufrechterhalten werden.
Da Ihre Identität in einer Blockchain gespeichert ist, können Hypothekarkreditgeber schnell eine Entscheidung über einen Kredit treffen. In diesem Fall könnte ein Smart Contract zwischen der Bank, dem Makler und dem Hypothekengeber abgeschlossen werden, sodass der Hypothekengeber die Immobilie besitzt und die Rückzahlung auf der Grundlage der vereinbarten Bedingungen eingeleitet wird, sobald die Gelder an den Agenten freigegeben wurden. Die Eigentumsübertragung könnte automatisch erfolgen, da die Transaktion auf einer Blockchain erfasst und unter den Teilnehmern geteilt wird, die den Prozess jederzeit überprüfen können.
Tokens sind ein digitaler Wertspeicher. Im Immobilienbereich erfolgt die Tokenisierung, wenn ein Eigentumsanteil über ein Token übertragen wird und durch viele Dinge repräsentiert werden kann, wie z. B. das Eigentum an einem Vermögenswert, ein Eigenkapitalanteil am Eigentum an einem Vermögenswert, ein Teil der durch die Immobilie besicherten Schulden, der Cashflow aus der Immobilie und vieles mehr. Obwohl tokenisierte Immobilien einem Real Estate Investment Trust (REIT) ähneln, unterscheiden sie sich darin, dass Assets viel flexibler sind und weniger Gebühren von Zwischenhändlern haben.
Die wichtigsten Vorteile der Tokenisierung von Immobilien sowie aller illiquiden Assets sind: zusätzliche Liquidität, niedrigere Investitionsbarrieren, programmierbare Wertpapiere und Sicherheit sowie Unveränderlichkeit. Große Marken wie das St. Regis Aspen Resort in Colorado haben bereits damit begonnen, Security Token zu nutzen, als sie über ihren „Aspen Coin“ via Indiegogo 18 Millionen US-Dollar einsammelten.
Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil des Immobiliengeschäfts und Blockchain hat das Potenzial, nicht nur Vertrauen, sondern auch die Konkurrenz zwischen undurchsichtigen Agenturen zu ermöglichen. Während sich der Großteil der Immobilienbranche auf Blockchain zur Datenverwaltung konzentriert hat, haben einige wenige Vorreiter schnell die Vorteile erkannt, die sowohl Smart Contracts als auch Tokenisierung bieten können. Diese Akteure sind gut aufgestellt, um ihre Kunden dabei zu unterstützen, die potenziellen zukünftigen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zu nutzen.
Auch wenn die Blockchain das Potenzial hat, die Branche zu verändern – sei es durch einen 18-Millionen-Dollar-Deal in Aspen oder einen Smart Contract, der den Kauf von Immobilien so einfach macht wie den Kauf von Zahnpasta – werden die Immobilienprofis weiterhin erfolgreich sein. Wie Mark Zilbert sagt: „Die Beratung, das Wissen und die Unterstützung von Immobilienfachleuten werden immer ein wichtiger Bestandteil des Kauf- oder Verkaufsprozesses sein.“