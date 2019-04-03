Wie oft sind Bürger frustriert, wenn sie Regierungen Informationen mitteilen?

„Ich muss eine andere Abteilung anrufen, um die gleichen Änderungen vorzunehmen, die Sie gerade vorgenommen haben?“

„Warum war ich 30 Minuten lang in der Warteschleife, um die gleichen Informationen zu liefern, die Sie bereits haben?“

„Das ist so ineffizient!“

Regierungen stehen unter dem Druck, die Benutzererfahrung für alle ihre Stakeholder – die Öffentlichkeit, Unternehmen und Mitarbeiter – zu verbessern. Die Anwendung des once-only principle– ein E-Government-Konzept, bei dem staatlichen Stellen Standardinformationen nur einmal zur Verfügung gestellt werden — wird Effizienzgewinne für die Regierung und Stakeholder erzielen.

Der europäische Interoperabilitäts-Framework – Teil der Digital Single Market Strategie – hat das Prinzip der einmaligen Erfassung für öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger übernommen. Besonders relevant ist die Initiative zur Verbesserung des nationalen und grenzüberschreitenden Zugangs zu Regierungsregisterdaten.

Registries der Regierung sind oft die maßgebliche Datenquelle für Daten zu einer Person, einem Ort oder einer Sache. Doch trotz der Digitalisierungsbemühungen sind doppelte Registerdaten immer noch in mehreren isolierten Behörden „versteckt“, was zu Konflikten führt, die nur mühsam abgeglichen werden können, und es fehlt ein Single-Source-of-Truth (SSOT).



Registries – erweitert mit Blockchain-Technologie – verbessern die Effizienz, das Vertrauen und die Erfahrung der Nutzer, indem sie bestehende Altsysteme ergänzen. Regierungen können die Einführung von Einmal-Prinzipien beschleunigen und gleichzeitig die Investitionen in die maßgeblichen Daten, die ihnen gehören, und die Altsysteme zur Verwaltung der Register erhalten.