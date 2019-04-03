Wie oft sind Bürger frustriert, wenn sie Regierungen Informationen mitteilen?
„Ich muss eine andere Abteilung anrufen, um die gleichen Änderungen vorzunehmen, die Sie gerade vorgenommen haben?“
„Warum war ich 30 Minuten lang in der Warteschleife, um die gleichen Informationen zu liefern, die Sie bereits haben?“
„Das ist so ineffizient!“
Regierungen stehen unter dem Druck, die Benutzererfahrung für alle ihre Stakeholder – die Öffentlichkeit, Unternehmen und Mitarbeiter – zu verbessern. Die Anwendung des once-only principle– ein E-Government-Konzept, bei dem staatlichen Stellen Standardinformationen nur einmal zur Verfügung gestellt werden — wird Effizienzgewinne für die Regierung und Stakeholder erzielen.
Der europäische Interoperabilitäts-Framework – Teil der Digital Single Market Strategie – hat das Prinzip der einmaligen Erfassung für öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger übernommen. Besonders relevant ist die Initiative zur Verbesserung des nationalen und grenzüberschreitenden Zugangs zu Regierungsregisterdaten.
Registries der Regierung sind oft die maßgebliche Datenquelle für Daten zu einer Person, einem Ort oder einer Sache. Doch trotz der Digitalisierungsbemühungen sind doppelte Registerdaten immer noch in mehreren isolierten Behörden „versteckt“, was zu Konflikten führt, die nur mühsam abgeglichen werden können, und es fehlt ein Single-Source-of-Truth (SSOT).
Registries – erweitert mit Blockchain-Technologie – verbessern die Effizienz, das Vertrauen und die Erfahrung der Nutzer, indem sie bestehende Altsysteme ergänzen. Regierungen können die Einführung von Einmal-Prinzipien beschleunigen und gleichzeitig die Investitionen in die maßgeblichen Daten, die ihnen gehören, und die Altsysteme zur Verwaltung der Register erhalten.
Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der:
Korrekte und zugängliche Register sind entscheidend, um Vertrauen und Transparenz in der Regierung zu schaffen. Durch die Gewährung des genehmigungspflichtigen Zugriffs und der gemeinsamen Nutzung von Regierungsdaten – innerhalb und über nationale Grenzen hinweg – kann die Zukunft Wirklichkeit werden.
Eine Blockchain-basierte Registerplattform – mit Regierungen, Unternehmen und zwischengeschalteten Stellen als Knotenpunkt – erhöht die Transparenz und rationalisiert den Prozess des Austauschs von Registerdaten.
Eine Blockchain-basierte Registrierungsplattform bedeutet nicht, dass Regierungen bestehende Legacy-Systeme auseinandernehmen und ersetzen müssen. Eine „Schatten“-Registrierungsplattform, die Daten aus bestehenden und isolierten Altsystemen abruft, kann einen unmittelbaren und zusätzlichen Wert bieten.
Blockchain ermöglicht diesen flexiblen Ansatz, indem sie die grundlegende Grundlage für die Entwicklung von Lösungen mit einer modularen Architektur und Komponenten wie Konsens, Mitgliedschaftsservices und Smart Contracts bietet. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnellere Time-to-Value, indem er die Bereitstellungsgeschwindigkeit zu geringeren Kosten beschleunigt.
Das bei IBM angewandte Prinzip „groß denken, klein anfangen und schnell skalieren“ lässt sich perfekt anwenden. Während Regierungen strategisch an der Rationalisierung von Registern arbeiten, können flexible Methoden und Programmierschnittstellen eingesetzt werden, um gemeinsam nutzbare Registrierungsplattformen mit sicherem, selektiv genehmigungspflichtigem Zugriff einzurichten. Dieser flexible Ansatz schafft auch einen Mehrwert für die strategischen Bemühungen der Regierung, indem er die Register, ihre Schnittstellen und Möglichkeiten zu ihrer Harmonisierung dokumentiert.
Vorausschauende Regierungen haben bereits das Potenzial der Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Transparenz, des Vertrauens und der Effizienz von Registerdaten erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Während Grundbücher einen Großteil der frühen Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, gab es viele Untersuchungen zu Unternehmensregistern.
Dubais Unified Commercial Registry-Initiative wird Registrierungsinformationen von Unternehmen speichern, um den Prozess der Eröffnung und des Betriebs eines Unternehmens, die Erteilung von Handelslizenzen und die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu optimieren.
Frankreichs National Council of Clerks (NCC) hat erfolgreich eine landesweite Blockchain-basierte Lösung bereitgestellt, die darauf abzielt, durch verbesserte Verwaltung von Rechtstransaktionen im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus von Unternehmen für zusätzliche Transparenz und Effizienz zu sorgen.
Die Frage für die Verantwortlichen lautet nicht, ob, sondern wann sie den Einsatz von Blockchain für Regierungsregister prüfen werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, die Effizienz der Verwaltung zu beschleunigen und das Vertrauen wiederherzustellen.