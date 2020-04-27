Blockchain-betriebene autonome Autos können die Antwort sein



Die rasante Entwicklung der Blockchain von einem Modewort zur Realität ist faszinierend. Blockchain verändert derzeit viele Branchen, vom Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmittellieferkette. Die Automobilhersteller überlegen nun, wie die Technologie eingesetzt werden kann, um autonome Fahrzeuge anzutreiben und diese zu verbessern, die Kundenbindung, die Zufriedenheit und die Erfahrung im Auto zu erhöhen. Aber wie wird diese Innovation vorangetrieben?

Mit der Weiterentwicklung der Blockchain und der steigenden Nachfrage nach autonomen Autos wird nun die Blockchain für die Verwaltung, speichern und Übertragung digitaler Aufzeichnungen wie Fahrzeugidentifikation, Besitz, Garantien, Verschleiß, Kilometerstand, Leasingverträge, Kredite, Teile und Serviceinformationen für Autos in Betracht gezogen.

Blockchain und Smart Contracts ermöglichen die Speicherung dieser Daten in einem dezentralen, gemeinsam genutzten Ledger-Format. Ein Teil dieser Hauptbuchdaten steht den autorisierten Parteien entsprechend ihren Zugriffsrechten und Anforderungen zur Verfügung. Somit wird die Blockchain es Anbietern, Behörden und anderen Stellen ermöglichen, Zugangsdaten zu überprüfen und nahezu in Echtzeit zu verwenden.

So können beispielsweise Kfz-Behörden, die Blockchain nutzen und mit externen Unternehmen wie dem U. S. Justizministerium und Versicherungsanbietern zusammenarbeiten, den erforderlichen Behörden unbestreitbare Informationen zur Verfügung stellen.