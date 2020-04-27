Blockchain-betriebene autonome Autos können die Antwort sein

Die rasante Entwicklung der Blockchain von einem Modewort zur Realität ist faszinierend. Blockchain verändert derzeit viele Branchen, vom Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmittellieferkette. Die Automobilhersteller überlegen nun, wie die Technologie eingesetzt werden kann, um autonome Fahrzeuge anzutreiben und diese zu verbessern, die Kundenbindung, die Zufriedenheit und die Erfahrung im Auto zu erhöhen. Aber wie wird diese Innovation vorangetrieben?
Mit der Weiterentwicklung der Blockchain und der steigenden Nachfrage nach autonomen Autos wird nun die Blockchain für die Verwaltung, speichern und Übertragung digitaler Aufzeichnungen wie Fahrzeugidentifikation, Besitz, Garantien, Verschleiß, Kilometerstand, Leasingverträge, Kredite, Teile und Serviceinformationen für Autos in Betracht gezogen.
Blockchain und Smart Contracts ermöglichen die Speicherung dieser Daten in einem dezentralen, gemeinsam genutzten Ledger-Format. Ein Teil dieser Hauptbuchdaten steht den autorisierten Parteien entsprechend ihren Zugriffsrechten und Anforderungen zur Verfügung. Somit wird die Blockchain es Anbietern, Behörden und anderen Stellen ermöglichen, Zugangsdaten zu überprüfen und nahezu in Echtzeit zu verwenden.
So können beispielsweise Kfz-Behörden, die Blockchain nutzen und mit externen Unternehmen wie dem U. S. Justizministerium und Versicherungsanbietern zusammenarbeiten, den erforderlichen Behörden unbestreitbare Informationen zur Verfügung stellen.
Im Jahr 2019 meldete IBM ein Patent für ein Projekt an, das es dem Unternehmen ermöglicht, Informationen und Interaktionen für selbstfahrende autonome Autos zu verwalten, die Blockchain-Technologie nutzen. Diese Technologie beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Bewertung des Verhaltens von Treibern in der Nähe verwendet werden können, mithilfe einer breiten Palette von Sensor-IoT-Technologien. Diese gesammelten Daten können genutzt werden, um die Risiko-Bewertung auf der Grundlage des vorhergesagten und des tatsächlichen Manövrierens von Fahrzeugen und Treibern in der Nähe zu optimieren.
Im Zeitalter autonom fahrender Autos müssen Milliarden von IoT-Geräten ohne geringe Verzögerung miteinander interagieren. Diese Interaktionen müssen überprüfbar und gemeinsam nutzbar sein. Blockchain bietet eine dezentrale Plattform, die Manipulationen erschwert und so Transaktionen unterstützt, die sicher, privat und effizient sind.
In der Welt des autonomen Fahrens gibt es viele Akteure, die zu diesem Ökosystem beitragen. So wird zum Beispiel der Shared Ledger eines bestimmten Fahrzeugs, der Daten des Automobilherstellers, Echtzeitdaten von Sensoren, Straßenbedingungen, Umgebungsvariablen, OEMs, Versicherungsanbietern und anderen wichtigen Akteuren enthält, eine wichtige Teilmenge der Informationen bilden, die zur Unterstützung der Funktionen erforderlich sind, die das Fahrzeug für den autonomen Betrieb benötigt.
Ein großer Automobilhersteller testet ein digitalisiertes Softwareprogramm für die Automobilsicherheit, das die zugrundeliegende Blockchain als gemeinsames Hauptbuch nutzt, um alle Informationen zu Fahrzeugreparaturen und -wartung an einem einzigen Ort zu protokollieren. All dies ist möglich, indem die Blockchain-Technologie in die DNA der Automobilbranche integriert wird.
Branchenexperten experimentieren auch mit der Zukunft der Integration des IoT in Mikrotransaktionen auf der Automobilplattform. Einige führende Unternehmen der Automobilindustrie beteiligen sich daran, an Blockchain-Projekten teilzunehmen, und viele andere Anwendungsfälle werden noch erkundet, wie z. B. die intelligente Fertigung oder die On-Demand-Fertigung mit der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette.
Blockchain kann in einem typischen Lieferkettenmanagement-Szenario in der Automobilbranche eine zentrale Rolle spielen, indem es eine eindeutige ID für jede Teilenummer bereitstellt und diese mit der IoT-Technologie kombiniert, um Kosten, Streitigkeiten und andere Schwierigkeiten in der Lieferkette zu beseitigen – von der Produktentwicklung über das Entwicklungsvertriebsfinanzierung und Leasing.
Obwohl die Blockchain durch verschiedene Erfolgsfaktoren unterstützt wird, steht ihre Anwendung für Automobil-Anwendungsfall immer noch vor großen externen Herausforderungen wie mangelnder Erfahrung, Wissen, praktischer Schulung und Skalierbarkeit.
Die erste Herausforderung für die kommerzielle Blockchain im Automobilsektor ist die schiere Anzahl der Parteien, die aufgefordert werden könnten, dezentrale Ledger einzuführen. Dies sind Faktoren, die neben dynamischen und geografisch variablen Regulierungssystemen überwunden werden müssen, um eine breitere Einführung zu erreichen, um einen höheren Wert und eine höhere Effizienz zu erreichen.
Bis 2025 werden voraussichtlich etwa 8 Millionen Autos mit „bedingter“ Automatisierung oder höher unterwegs sein. Während die Branche also mit ähnlichen alten Problemen konfrontiert ist, wie z. B. dem Management der Lieferkette und der Fahrzeugsicherheit, gibt es neue Herausforderungen, die immer noch mit technologischen Innovationen und der Weiterentwicklung von Branchenstandards zu tun haben.
Blockchain ist die genaue Anwendung für eine bessere Übersicht und Verantwortlichkeit in der Lieferkette und kann auch dazu beitragen, dass Fahrer einsehen und verstehen können, wie die Daten ihres Fahrzeugs weitergegeben und genutzt werden.
Kombinieren Sie technologische Fortschritte mit dem sich ändernden Gleichgewicht neuer Marktteilnehmer in der Autoindustrie. Kombinieren Sie außerdem die Akzeptanz der Verbraucher für Kosten- und Geschäftswelt mit der Art von Kontrollaustausch und Treiberüberwachung.
Die Blockchain-Technologie spielt weiterhin eine Schlüsselrolle dabei, die Automobilindustrie auf die nächste Stufe zu heben.
Wir fahren seit über einem Jahrhundert lang Auto. Jetzt ist es an der Zeit, die Fahrt zu genießen!