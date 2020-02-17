100 % extra natives Olivenöl. Fair-Trade-Kaffee. Konfliktfreie Mineralien. Die meisten von uns kennen diese Begriffe und vertrauen täglich auf Marken und unsere bevorzugten Einzelhändler, aber woher wissen wir, ob diese Versprechen der Wahrheit entsprechen? Viele Produkte sind tatsächlich falsch gekennzeichnet oder haben irreführende Etiketten. Wussten Sie, dass mehr Bio-Lebensmittel verkauft als produziert werden? Oder dass etwa die Hälfte aller Olivenöle in US-Regalen eine Verpackung mit irreführenden Angaben enthält? Spezielle Bezeichnungen können dazu beitragen, höhere Preisgestaltung zu rechtfertigen, was bedeutet, dass ein Anreiz besteht, Waren falsch zu etikettieren, um die Gewinnspanne zu erhöhen. Aus Frustration über Betrug oder Wahrheitsverweigerung werden Verbraucher und Unternehmen immer schlauer. Sie fordern jetzt zunehmend mehr Transparenz in Bezug auf die Waren, die sie kaufen, sei es in Bezug auf Nachhaltigkeit, ethische Beschaffung oder Authentizität.
Heute schafft die Unternehmens-Blockchain-Technologie in Kombination mit Sensoren und Internet-of-Things-(IoT)-Geräten eine kosteneffiziente Grundlage für Transparenz in der Lieferkette. Statt einer erstrebenswerten Vision kann nun eine gemeinsam genutzte, nahezu in Echtzeit verfügbare Aufzeichnung von Informationen von Mitgliedern eines Ökosystems aufgezeichnet und abgerufen sowie mit ihren Kunden geteilt werden. Dieser technologische Durchbruch ermöglicht es nun, die Echtheit von Produkten wie Premium-Olivenöl oder Fairtrade-Kaffee sowie die Herkunft und Verarbeitung von „konfliktfreien“ Mineralien schnell zu Verify. Die gute Nachricht ist, dass das Ganze gerade erst am Anfang steht.
Unser Buch Enterprise Blockchain Has Arrived behandelt die Anwendungsfälle, Investitionsrendite sowie die zukünftige Einführung und Wachstum dieser fortschrittlichen Technologie in mehreren Sektoren. Neben Lieferkette und Logistik diskutieren wir auch die Einführung und Anwendungsfälle im Bank- und Finanzwesen, im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, im öffentlichen Dienst und im Energiesektor.
Hier ist ein Auszug aus Kapitel 11 zur Lieferkette:
Wie bereits erwähnt, können genehmigungspflichtige Blockchain-Systeme für Transparenz und bessere Daten in der gesamten Lieferkette sorgen. Zu den gängigen Anwendungen gehören:
• Produktrückverfolgbarkeit
• Authentizität und Produktherkunft
• Prozesstransparenz
• Digitalisierung der Dokumentation und Prozessoptimierung
Wie wir bereits festgestellt haben, ist der weltweite Markt für gefälschte Waren ein Mega-Milliarden-Dollar-Problem, das rasant wächst. Ein erheblicher Teil dieser Zahl, etwa 100 Milliarden USD pro Jahr, ist auf gefälschte Luxusgüter zurückzuführen – darunter die bekannten Marken hinter Handtaschen, hochwertiger Kleidung, Schuhen und Accessoires. Viele Menschen, die gefälschte Markenprodukte kaufen, wissen möglicherweise nicht, dass die Produkte gefälscht sind, da sie sie online über seriöse Webseiten, Outlet-speichern oder Nachbildungen der Webseiten des Händlers oder Herstellers erwerben.
In den heutigen Lieferkettensystemen gibt es keine einfache Möglichkeit, die Herkunft und Echtheit eines Produkts nachzuverfolgen. Ausgefeiltere zentralisierte Systeme verwenden Barcodes, einzigartige elektronische Produktcodes (EPC) und RFID-Technologie, um Artikel durch die Lieferkette zu verfolgen. Diese Systeme basieren jedoch auf zentralisierten Zertifizierungsstellen und zentralisierten Datenbanken und sind daher grundsätzlich unsicher, da sie Single Points of Failure aufweisen, die sie anfällig für Cyberangriffe und Insiderbetrug machen.
Dezentrale und unveränderliche Blockchain-Systeme ermöglichen die Rückverfolgung von Produkten bis zu ihrem Ursprung (Rückverfolgbarkeit) und durch jeden Schritt der Lieferkette (Authentizität). Aufbauend auf dieser Grundlage haben bereits mehrere Blockchain-Projekte dezentrale Apps (dApps) eingeführt, die Informationen aus der Lieferkette nutzen, um zu bestätigen, dass ein Produkt, wie ein Luxusgut oder ein Lebensmittelprodukt, tatsächlich authentisch ist. Mit der dApp kann ein Benutzer einen QR-Code auf dem Produkt scannen, was eine vollständige Rückverfolgung und Validierung der Authentizität des Produkts ermöglicht.
Ein solcher Ansatz verfolgt das Produkt oder die Komponenten eines Produkts durch jeden Schritt der Kette, zum Beispiel über einen eingebetteten RFID- oder NFC-Chip. In jedem Schritt der Kette wird der RFID-Chip gescannt, ein Smart Contract ausgeführt und mehrere vertrauenswürdige Knoten überprüfen die Korrektheit, bevor sie in das Blockchain-Hauptbuch geschrieben werden. Jeder Eintrag im Blockchain-Ledger ist kryptografisch signiert und verschlüsselt, was Betrug verhindert und die Wahrscheinlichkeit von Hackerangriffen verringert. Da die gesamte Lieferkette transparent wird, ist es möglich, die Echtheit der Produkte schnell und kostengünstig zu validieren. Produkte, die keine dApp-basierte Authentifizierung ermöglichen, werden dadurch verdächtig, was Betrug unattraktiv macht.
Provenance geht noch einen Schritt weiter, indem es auch Informationen über die gesamte Geschichte eines Produkts entlang der Lieferkette bereitstellt. So können zum Beispiel der Standortverlauf, die Verwahrungshistorie und die Umweltbedingungen während der Reise verfolgt und unveränderlich in der Blockchain gespeichert werden. Diese Art von Informationen – GPS-Koordinaten, Verwahrungs-IDs, Temperaturdaten, Beschleunigungsmesserdaten (zur Schadensbewertung) – werden typischerweise von Geräten des Internets der Dinge (IoT) bereitgestellt. Diese Geräte senden Datenströme aus, die dann in Kombination mit einem dezentralen Konsens in die Blockchain geschrieben werden. Da die Blockchain-Technologie die Verifizierungskosten senkt, wird sie wahrscheinlich eine breite Akzeptanz finden und somit die Überprüfung der Echtheit und Herkunft von Produkten zum Alltag machen.
Weitere Anwendungsfälle kann die Überprüfung von Zertifizierungen für Sonderkulturen (z. B. Fairtrade, Bio), Herkunft und Echtheit hochwertiger Waren (z. B. Diamanten, Edelmetalle, Luxusgüter usw.), konfliktfreie Kennzeichnung (d. h. KEINE Blutdiamanten oder Kinderarbeit), und Herkunft/Authentizität von Medikamenten (z. B. Arzneimittel (behandelt in Kapitel 12) umfassen.
Sie können das Buch direkt bei Amazon kaufen.
Von Zeit zu Zeit laden wir Branchenexperten, akademische Experten und Partner dazu ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Trends in der Blockchain im Blockchain Pulse Blog zu teilen. Die Meinungen in diesen Blogbeiträgen sind zwar ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM wider, doch dieser Blog ist bestrebt, alle Standpunkte in die Konversation einzubeziehen.
