Wie wir bereits festgestellt haben, ist der weltweite Markt für gefälschte Waren ein Mega-Milliarden-Dollar-Problem, das rasant wächst. Ein erheblicher Teil dieser Zahl, etwa 100 Milliarden USD pro Jahr, ist auf gefälschte Luxusgüter zurückzuführen – darunter die bekannten Marken hinter Handtaschen, hochwertiger Kleidung, Schuhen und Accessoires. Viele Menschen, die gefälschte Markenprodukte kaufen, wissen möglicherweise nicht, dass die Produkte gefälscht sind, da sie sie online über seriöse Webseiten, Outlet-speichern oder Nachbildungen der Webseiten des Händlers oder Herstellers erwerben.

In den heutigen Lieferkettensystemen gibt es keine einfache Möglichkeit, die Herkunft und Echtheit eines Produkts nachzuverfolgen. Ausgefeiltere zentralisierte Systeme verwenden Barcodes, einzigartige elektronische Produktcodes (EPC) und RFID-Technologie, um Artikel durch die Lieferkette zu verfolgen. Diese Systeme basieren jedoch auf zentralisierten Zertifizierungsstellen und zentralisierten Datenbanken und sind daher grundsätzlich unsicher, da sie Single Points of Failure aufweisen, die sie anfällig für Cyberangriffe und Insiderbetrug machen.

Dezentrale und unveränderliche Blockchain-Systeme ermöglichen die Rückverfolgung von Produkten bis zu ihrem Ursprung (Rückverfolgbarkeit) und durch jeden Schritt der Lieferkette (Authentizität). Aufbauend auf dieser Grundlage haben bereits mehrere Blockchain-Projekte dezentrale Apps (dApps) eingeführt, die Informationen aus der Lieferkette nutzen, um zu bestätigen, dass ein Produkt, wie ein Luxusgut oder ein Lebensmittelprodukt, tatsächlich authentisch ist. Mit der dApp kann ein Benutzer einen QR-Code auf dem Produkt scannen, was eine vollständige Rückverfolgung und Validierung der Authentizität des Produkts ermöglicht.

Ein solcher Ansatz verfolgt das Produkt oder die Komponenten eines Produkts durch jeden Schritt der Kette, zum Beispiel über einen eingebetteten RFID- oder NFC-Chip. In jedem Schritt der Kette wird der RFID-Chip gescannt, ein Smart Contract ausgeführt und mehrere vertrauenswürdige Knoten überprüfen die Korrektheit, bevor sie in das Blockchain-Hauptbuch geschrieben werden. Jeder Eintrag im Blockchain-Ledger ist kryptografisch signiert und verschlüsselt, was Betrug verhindert und die Wahrscheinlichkeit von Hackerangriffen verringert. Da die gesamte Lieferkette transparent wird, ist es möglich, die Echtheit der Produkte schnell und kostengünstig zu validieren. Produkte, die keine dApp-basierte Authentifizierung ermöglichen, werden dadurch verdächtig, was Betrug unattraktiv macht.

Provenance geht noch einen Schritt weiter, indem es auch Informationen über die gesamte Geschichte eines Produkts entlang der Lieferkette bereitstellt. So können zum Beispiel der Standortverlauf, die Verwahrungshistorie und die Umweltbedingungen während der Reise verfolgt und unveränderlich in der Blockchain gespeichert werden. Diese Art von Informationen – GPS-Koordinaten, Verwahrungs-IDs, Temperaturdaten, Beschleunigungsmesserdaten (zur Schadensbewertung) – werden typischerweise von Geräten des Internets der Dinge (IoT) bereitgestellt. Diese Geräte senden Datenströme aus, die dann in Kombination mit einem dezentralen Konsens in die Blockchain geschrieben werden. Da die Blockchain-Technologie die Verifizierungskosten senkt, wird sie wahrscheinlich eine breite Akzeptanz finden und somit die Überprüfung der Echtheit und Herkunft von Produkten zum Alltag machen.

Weitere Anwendungsfälle kann die Überprüfung von Zertifizierungen für Sonderkulturen (z. B. Fairtrade, Bio), Herkunft und Echtheit hochwertiger Waren (z. B. Diamanten, Edelmetalle, Luxusgüter usw.), konfliktfreie Kennzeichnung (d. h. KEINE Blutdiamanten oder Kinderarbeit), und Herkunft/Authentizität von Medikamenten (z. B. Arzneimittel (behandelt in Kapitel 12) umfassen.

