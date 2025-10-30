Was ist AWS-Überwachung?

Mit über 30 % des Cloud-Marktes betreibt AWS mehr Infrastruktur als jeder andere Anbieter von Cloud-Infrastruktur.1 Unternehmen nutzen AWS für Webhosting, Datenspeicher, Big Data Analyse, mobile App Entwicklung und Enterprise-IT-Services.

Für diese Unternehmen ist die Überwachung ihrer Workloads auf AWS von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht ihnen, Leistung und Metriken, Systemprotokolle und Ereignisse zu verfolgen, um sicherzustellen, dass AWS-Umgebungen wie erwartet funktionieren.

Ohne AWS-Überwachung können Leistungsprobleme unentdeckt vervielfacht werden, die Kosten durch übermäßige Bereitstellung von Ressourcen in die Höhe schnellen und Sicherheitslücken können aufgedeckt bleiben. Beispielsweise kann übermäßiger Netzwerkverkehr eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) überlasten und Engpässe verursachen. Oder falsch konfigurierte Cloud-Speicher-Container könnten sensible Daten durch öffentlichen Zugriff offenlegen.

AWS-Überwachungstools können diese Probleme identifizieren und automatische Reaktionen auslösen – wie z. B. das Aufrufen von AWS Lambda-Funktionen zur Sanierung – oder Teams zur manuellen Fehlerbehebung benachrichtigen. Dies hilft Unternehmen, eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, Kosten zu senken, ihren Sicherheitsstatus zu stärken und datengesteuerte Entscheidungen über ihre Infrastruktur zu treffen.