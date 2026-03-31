Was ist Asset Investment Planning?

Asset Investment Planning (AIP) ist ein datengestützter Ansatz für das Asset-Management, der Unternehmen dabei unterstützt, ihr Kapital besser auf ihren gesamten Anlagebestand zu verteilen.
Grundsätzlich hilft AIP den Stakeholdern dabei, fundiertere Investitionsentscheidungen über den gesamten Lebenszyklus von Assets hinweg zu treffen – vom Erwerb über den Betrieb und die Wartung bis hin zur späteren Veräußerung.
In Branchen, deren Kerngeschäft auf großen, komplexen Assets basiert, bietet AIP ein analytisches und operatives Framework, das dabei hilft, Kapitalinvestitionen zu optimieren, Kosten auszugleichen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
Weltweit besteht eine hohe Nachfrage nach AIP-Lösungen. Ein aktueller Bericht bezifferte den Marktwert auf fast 700 Millionen US-Dollar und prognostizierte ein Wachstum auf 1,78 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2035, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % entspricht.1
Vor der breiten Anwendung digitaler Werkzeuge waren Organisationen auf Tabellenkalkulationen und andere veraltete, manuelle Arbeitsabläufe angewiesen, um ihre Kapitalinvestitionen zu verwalten. Heute nutzt Software für Asset Investment Planning moderne Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Kapitalinvestitionen zu optimieren, die Anlagenleistung zu steigern und Risiken zu minimieren.
Fortschrittliche AIP-Lösungen werden häufig mit anderen Softwaretypen wie Enterprise-Asset-Management-Systemen (EAM) und Asset Performance Management-Plattformen (APM) integriert, um die Effizienz zu steigern und Workflows zu optimieren. Moderne AIP-Lösungen schließen die Lücke zwischen Finanz- und Betriebsteams mithilfe von vorausschauenden Analysen und schlagen den besten Zeitpunkt für die Reparatur oder den Austausch eines Assets vor, wobei die Kerngeschäftsprozesse so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
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Im Kern unterstützen Lösungen für Asset Investment Planning (AIP) Unternehmen dabei, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Planung von Investitionen in kritische Infrastruktur und Assets zu treffen, indem sie drei wichtige Fragen beantworten:
Um diese Fragen zu beantworten, folgen moderne AIP-Frameworks in der Regel einem sechsstufigen Prozess.
Im ersten Schritt des AIP-Frameworks erfassen AIP-Lösungen Asset-Daten aus verschiedenen Quellen und normalisieren diese mithilfe von IT-Asset-Management-Plattformen (ITAM) und anderen Tools.
Moderne AIP-Plattformen und ITAM-Lösungen können Daten aus einer Vielzahl von Quellen erfassen und normalisieren. Zu diesen Quellen zählen EAM-Plattformen, Computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) sowie IoT-Sensoren, die an einzelnen Assets angebracht sind.
Anschließend bewerten Unternehmen den Zustand und das Risiko ihrer Assets sorgfältig mithilfe der Zustandsüberwachung (CM), einem Ansatz der vorausschauenden Wartung, der auf Echtzeitdaten basiert.
CM unterstützt Teams dabei, die Ausfallwahrscheinlichkeiten bestimmter Assets zu bewerten, aussagekräftige Leistungskennzahlen (KPIs) auszuwählen und diejenigen Assets zu identifizieren, die das größte Risiko für den Geschäftsbetrieb darstellen.
Die Bottom-up-Planung ist ein strategischer Ansatz für die Finanz- und Betriebsplanung, bei dem Anlagendaten und Daten zur Wartung herangezogen werden, um den konkreten Bedarf an Assets zu ermitteln.
In dieser Phase legen die Teams großen Wert darauf, reale Betriebsbedingungen, die sich auf den Zustand der Assets auswirken könnten – wie Wetter, Luftfeuchtigkeit und extreme Temperaturen –, zu erfassen und sogar vorherzusagen.
Mithilfe fortschrittlicher Simulationstools wie digitale Zwillinge entwickeln Unternehmen in der vierten Phase des AIP verschiedene Investitionsszenarien. Sie nutzen diese fortschrittlichen Tools, um zu ermitteln, wie sich jedes Szenario sowohl kurz- als auch langfristig entwickeln könnte.
Jedes Investitionsszenario wird anhand des Risikos der Assets, der Kosten der Wartung und der Nachhaltigkeit bewertet.
Sobald ein konkreter Investitionsplan für Assets genehmigt wurde, übernehmen die Betriebs- und Teams der Wartung die Verantwortung und beginnen mit dessen Umsetzung im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens.
Zunächst integrieren sie den Plan in bestehende Workflows, um die Effizienz zu steigern. Die KI-Automatisierung spielt in dieser Phase eine zentrale Rolle, indem sie die Umsetzung optimiert und die Anzahl der manuellen Aufgaben reduziert, die die Teams der Wartung und des Betriebs ausführen müssen.
Die letzte Phase des AIP-Workflows besteht in der kontinuierlichen Überwachung der Assets während ihres gesamten Lebenszyklus, wobei besonders darauf geachtet wird, Möglichkeiten zur Verbesserung des Zustands und der Leistung der Assets im Laufe der Zeit zu identifizieren.
Selbst die fortschrittlichsten AIP-Lösungen erfordern eine konsequente Überwachung, bei der Echtzeit-Erkenntnisse aus IoT-Daten genutzt werden, um Prognosen zu verbessern und es den Stakeholdern zu ermöglichen, fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.
Unternehmen, die moderne Lösungen für Asset Investment Planning (AIP) effektiv einsetzen, können auf allen Ebenen des Unternehmens erhebliche Vorteile erzielen. Hier sind einige der wichtigsten:
Asset Investment Planning (AIP) findet in einer Vielzahl von Branchen breite Anwendung, insbesondere dort, wo der Erwerb, der Betrieb und die Instandhaltung von Assets im Vordergrund stehen. Im Folgenden finden Sie fünf Anwendungsbeispiele aus der Praxis, die zeigen, wie Unternehmen AIP nutzen, um ihre Kerngeschäftsprozesse zu optimieren.
In der Versorgungsbranche müssen Strom- und Wasserversorger umfangreiche, komplexe und oft veraltete Infrastrukturnetze verwalten. AIP hilft ihnen dabei, Investitionen in kritische Assets wie Wasseraufbereitungsanlagen und Stromnetze zu priorisieren. Moderne AIP-Lösungen unterstützen Stakeholder dabei, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit veralteter Infrastruktur mit den potenziellen Kosten von Modernisierungsmaßnahmen in Einklang zu bringen.
Einige Energieversorger nutzen Simulationen, um zu ermitteln, wie sich verschiedene Investitionsszenarien in Zukunft auswirken werden, und um zu beurteilen, ob sie veraltete Transformatoren ersetzen oder in eine neue Technologie für die vorausschauende Wartung investieren müssen. AIP-Lösungen unterstützen Führungskräfte dabei, APM-Daten in Investitionsmodelle zu integrieren, damit sie fundiertere, datengestützte Investitionsentscheidungen treffen können.
Verkehrsbehörden sind für einige der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen der Welt zuständig, darunter Straßen, Eisenbahnen und Flughäfen. Moderne AIP-Tools helfen ihnen dabei, diese weitläufigen, miteinander vernetzten Assets besser zu verwalten – mit Anwendungen, die Aufgaben automatisieren, komplexe Pläne simulieren und eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen.
Moderne AIP-Tools helfen Verkehrsbetrieben, veraltete reaktive Ansätze der Wartung hinter sich zu lassen, indem sie Anlagendaten zentralisieren und Analysen auf ihr gesamtes Portfolio an Assets anwenden. Unternehmen, die auf AIP setzen, können den Verschleiß ihrer Assets besser vorhersagen und mehrere Investitionsszenarien gleichzeitig bewerten, wobei sie ihre Maßnahmen auf der Grundlage von Echtzeitdaten hinsichtlich der Risiken für den Kerngeschäftsbetrieb priorisieren.
Im Öl- und Gassektor können Ausfälle von Assets schnell außer Kontrolle geraten und verheerende Folgen für die Umwelt und die Sicherheit der Arbeitnehmer haben. Mit ihren Echtzeitdaten sowie ihren Simulations- und Automatisierungsfunktionen tragen die Lösungen von AIP dazu bei, die risikobasierte Priorisierung komplexer Assets zu verbessern und das Asset-Risiko in Kapitalplanungsmodelle zu integrieren.
APM-Tools, die häufig in moderne AIP-Systeme integriert sind, können mithilfe fortschrittlicher Analysen Unternehmen dabei unterstützen, risikoreiche Bereiche ihres Geschäfts zu identifizieren und diesen entsprechende Ressourcen zuzuweisen.
Die Fertigungsindustrie setzt auf AIP, um die Assetleistung zu verbessern und Ausfallzeiten auf verschiedene wichtige Weisen zu reduzieren. Vorbeugende und vorausschauende Strategien für die Wartung steigern die Leistung der Assets und senken gleichzeitig die Gesamtkosten für deren Wartung über den gesamten Lebenszyklus von Assets hinweg. Durch die umfassende Integration von AIP-Tools in bestehende CMMS- und EAM-Systeme können Unternehmen fundiertere Investitionsentscheidungen treffen.
AIP unterstützt zudem den Abbau operativer Silos, indem es dafür sorgt, dass verschiedene Geschäftsbereiche auf einer gemeinsamen Plattform zusammenarbeiten, wodurch operative Risiken minimiert und die Finanzplanung verbessert werden.
Unternehmen, die ehrgeizige digitale Transformationsprojekte umgesetzt haben, setzen zunehmend auf AIP-Lösungen, um ihre Kerngeschäftsprozesse zu modernisieren. Diese Implementierungen umfassen häufig eine tiefere Integration von AIP-Tools in EAM-Plattformen, die Bereitstellung von Simulationsfunktionen sowie die Einbindung von KI-Automatisierung in Workflows, um manuelle Aufgaben zu reduzieren.
Unternehmen wie Copperleaf haben spezialisierte Planungslösungen entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, ihr gesamtes Investitionsportfolio in großem Maßstab mithilfe von Echtzeit-Berichten, Szenarioanalysen und verschiedenen Optimierungsmethoden zu verwalten.
Moderne AIP-Lösungen sind äußerst effektiv, doch ihre Umsetzung ist nach wie vor mit Herausforderungen verbunden. Datenintegration und Datenfragmentierung stellen oft die größte Hürde dar, die Unternehmen überwinden müssen. Je nachdem, wie sie ihre Daten in der Vergangenheit erfasst, normalisiert und verteilt haben, können diese systemübergreifend inkonsistent und semantisch inkompatibel sein.
Modellierung und Szenarioplanung bringen zudem neue Komplexität in Unternehmen mit sich. Zwar verfügen AIP-Plattformen über fortschrittliche Analysefunktionen, doch sind ihre Ergebnisse nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren. In other words, if the data that future scenarios and investment models are built on is unreliable and inconsistent, the models will be useless.
Schließlich kann die Implementierung eines leistungsfähigen AIP in Unternehmen schwierig sein, die über starre organisatorische Silos mit konkurrierenden Prioritäten verfügen, wie beispielsweise in den Bereichen Finanzen, Betrieb, Technik und IT. Um richtig zu funktionieren, benötigen AIP-Systeme einen einheitlichen Überblick über alle geschäftskritischen Assets, einschließlich Risiko und Kapitalallokation.
Trotz erheblicher Hürden, vor allem in den Bereichen Datenintegration und Change Management, führen moderne Unternehmen die Asset Investment Planning (AIP) ein und profitieren von vielen der zuvor genannten Vorteile. In Zukunft werden AIP-Systeme der nächsten Generation nicht mehr statische, mehrjährige Investitionspläne erstellen, sondern in der Lage sein, kontinuierlich Daten zu erfassen und Prognosen sowie Investitionspläne nahezu in Echtzeit zu aktualisieren.
Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht die stärkere Integration von KI und ML in AIP-Modelle, wodurch die Entwicklung autonomer Prozesse für Asset Investment Planning und weiterer Funktionen ermöglicht wird. So werden künftige AIP-Strategien voraussichtlich nicht nur vorhersagen, wann ein Asset voraussichtlich ausfallen wird, sondern auch, welche Kombination aus Maßnahmen und Kapitalallokation einen Ausfall verhindern kann.
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