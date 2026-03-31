Was ist Asset Investment Planning?

Grundsätzlich hilft AIP den Stakeholdern dabei, fundiertere Investitionsentscheidungen über den gesamten Lebenszyklus von Assets hinweg zu treffen – vom Erwerb über den Betrieb und die Wartung bis hin zur späteren Veräußerung.

In Branchen, deren Kerngeschäft auf großen, komplexen Assets basiert, bietet AIP ein analytisches und operatives Framework, das dabei hilft, Kapitalinvestitionen zu optimieren, Kosten auszugleichen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Weltweit besteht eine hohe Nachfrage nach AIP-Lösungen. Ein aktueller Bericht bezifferte den Marktwert auf fast 700 Millionen US-Dollar und prognostizierte ein Wachstum auf 1,78 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2035, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % entspricht.1