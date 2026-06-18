Meist implementieren Entwicklungsteams die Anwendungsleistungs­überwachung, indem sie Anwendungscode instrumentieren (Überwachungslogik in Code injizieren, um Daten über die Vorgänge zu sammeln) und leichtgewichtige Agenten neben dem Stack bereitstellen.

Agenten laufen auf Anwendungsservern und empfangen Daten von Anwendungsprozessen, Infrastruktur und Hosting-Umgebungen, nachgelagerten Abhängigkeiten und Benutzeroberflächen – und das alles, ohne die App-Leistung wesentlich zu beeinträchtigen. Anschließend senden Agenten und Instrumente Überwachungsdaten an eine zentrale Überwachungsplattform, die die Daten aggregiert und Dashboards sowie weitere Visualisierungen erstellt.

Die Überwachungsplattform wendet alle von den IT-Teams geforderten Regeln und Schwellenwerte an und sendet Warnmeldungen, wenn eine Regel verletzt wird oder ein KPI die zulässigen Grenzwerte überschreitet. Dadurch kann das Team bei Problemen schnell reagieren.

Angenommen, Unternehmen XYZ nutzt Anwendung ABC für Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Das DevOps-Team legt fest, dass die Latenzzeit für die Einreichung von Arbeitszeittabellen unter 1,5 Sekunden liegen sollte, dass die Fehlerraten über 5 Minuten unter 0,5 % bleiben sollten und dass die Fehlerraten bei der Anmeldung über 5 Minuten unter 2 % bleiben sollten.

An normalen Tagen reagiert die App in weniger als 700 Millisekunden, die Fehlerquote liegt bei nahezu 0 % und Anmeldefehler sind selten. Aber an einem geschäftigen Freitag vor den Feiertagen führt ein falsch konfigurierter Datenbankindex zu einer Verlangsamung. Latenz, Fehlerraten und Anmeldefehler überschreiten die festgelegten Schwellenwerte. Die Überwachungstools senden automatisch Warnmeldungen an alle relevanten Teammitglieder, damit diese den problematischen Index umgehend finden und reparieren können.

Bei hochentwickelten Plattformen können Funktionen zur Erkennung von Anomalien und für maschinelles Lernen (ML) auch anomale Datenmuster identifizieren, Leistungsprobleme vorhersagen und sogar die Anzahl der Warnmeldungen reduzieren, indem sie diese nach Schweregrad und Zeitrelevanz priorisieren.

Diese Prozesse helfen dabei, für durchgehende Transparenz zu sorgen, die Frontend-Schnittstellen, Backend-Services, Datenbanken und Drittanbieterabhängigkeiten umfasst, sodass Teams die Auswirkungen jeder einzelnen Komponente auf die Gesamtleistung der Anwendung verstehen können.