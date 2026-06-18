Unter Anwendungsleistungsüberwachung versteht man die kontinuierliche Beobachtung, Messung und Analyse des Verhaltens von Softwareanwendungen in Echtzeit.
Anwendungen sind integraler Bestandteil jeder IT-Umgebung. Sie dienen als funktionale Ebene einer Architektur, verarbeiten Daten und überbrücken die Lücke zwischen Infrastruktur und Benutzern. Daher wirken sie sich direkt auf die Betriebskosten, den Umsatz und die Kundenbindung von Unternehmen aus.
Die Anwendungsleistungsüberwachung umfasst alle Praktiken, die für die Aufrechterhaltung von Ökosystemen notwendig sind. Daher ist sie für die IT-Umgebungen und Gesamtziele von Unternehmen ebenso wichtig wie die Anwendungen selbst.
Die Anwendungsleistungsüberwachung stützt sich stark auf Workflows zur Automatisierung und Überwachungstools, die wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Latenz, Fehlerraten und Durchsatz auswerten, um Erkenntnisse über den Zustand der Anwendung zu gewinnen und Leistungsprobleme zu identifizieren. Diese Tools:
Mit Hilfe von Plattformen zur Anwendungsleistungsüberwachung können DevOps-Teams eine proaktive Problemerkennung implementieren, die Betriebszeit der Anwendungen erhöhen und die Zeit, die Techniker für akut auftretende Aufgaben aufwenden, reduzieren. Diese Funktionen helfen Unternehmen, sicherzustellen, dass Webanwendungen so reibungslos wie möglich laufen, damit Benutzer und Führungskräfte datengesteuerte Entscheidungen über Softwareinvestitionen treffen können.
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Meist implementieren Entwicklungsteams die Anwendungsleistungsüberwachung, indem sie Anwendungscode instrumentieren (Überwachungslogik in Code injizieren, um Daten über die Vorgänge zu sammeln) und leichtgewichtige Agenten neben dem Stack bereitstellen.
Agenten laufen auf Anwendungsservern und empfangen Daten von Anwendungsprozessen, Infrastruktur und Hosting-Umgebungen, nachgelagerten Abhängigkeiten und Benutzeroberflächen – und das alles, ohne die App-Leistung wesentlich zu beeinträchtigen. Anschließend senden Agenten und Instrumente Überwachungsdaten an eine zentrale Überwachungsplattform, die die Daten aggregiert und Dashboards sowie weitere Visualisierungen erstellt.
Die Überwachungsplattform wendet alle von den IT-Teams geforderten Regeln und Schwellenwerte an und sendet Warnmeldungen, wenn eine Regel verletzt wird oder ein KPI die zulässigen Grenzwerte überschreitet. Dadurch kann das Team bei Problemen schnell reagieren.
Angenommen, Unternehmen XYZ nutzt Anwendung ABC für Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Das DevOps-Team legt fest, dass die Latenzzeit für die Einreichung von Arbeitszeittabellen unter 1,5 Sekunden liegen sollte, dass die Fehlerraten über 5 Minuten unter 0,5 % bleiben sollten und dass die Fehlerraten bei der Anmeldung über 5 Minuten unter 2 % bleiben sollten.
An normalen Tagen reagiert die App in weniger als 700 Millisekunden, die Fehlerquote liegt bei nahezu 0 % und Anmeldefehler sind selten. Aber an einem geschäftigen Freitag vor den Feiertagen führt ein falsch konfigurierter Datenbankindex zu einer Verlangsamung. Latenz, Fehlerraten und Anmeldefehler überschreiten die festgelegten Schwellenwerte. Die Überwachungstools senden automatisch Warnmeldungen an alle relevanten Teammitglieder, damit diese den problematischen Index umgehend finden und reparieren können.
Bei hochentwickelten Plattformen können Funktionen zur Erkennung von Anomalien und für maschinelles Lernen (ML) auch anomale Datenmuster identifizieren, Leistungsprobleme vorhersagen und sogar die Anzahl der Warnmeldungen reduzieren, indem sie diese nach Schweregrad und Zeitrelevanz priorisieren.
Diese Prozesse helfen dabei, für durchgehende Transparenz zu sorgen, die Frontend-Schnittstellen, Backend-Services, Datenbanken und Drittanbieterabhängigkeiten umfasst, sodass Teams die Auswirkungen jeder einzelnen Komponente auf die Gesamtleistung der Anwendung verstehen können.
Das Akronym „APM“ wird häufig sowohl für die Anwendungsleistungsüberwachung als auch für das Application Performance Management verwendet. Tatsächlich werden die beiden Begriffe oft synonym verwendet. Allerdings konzentrieren sich Tools zur Anwendungsleistungsüberwachung ausschließlich auf die Überwachung und stellen nur einen Aspekt des Application Performance Managements (APM) dar. Zusätzlich zur Überwachung bieten APM-Plattformen Datenanalyseprozesse, Fehlerbehebungsprotokolle und Optimierungstools.
Überwachungslösungen stützen sich auf Agenten, die in der gesamten Anwendungsumgebung und der unterstützenden Infrastruktur bereitgestellt werden, um Leistungsmetriken (oder Telemetrie) in regelmäßigen Abständen (bis zu einmal pro Minute) zu erfassen. Modernere Lösungen nutzen die agentenlose Überwachung für einen nicht-intrusiven Ansatz zur Datenerfassung, indem sie die Netzwerkverkehrsanalyse nutzen, um Anwendungsleistungsdaten zu sammeln.
Das Application Performance Management ist in vielerlei Hinsicht der nächste natürliche Schritt im Wartungszyklus der App nach der Überwachung. APM-Lösungen gewinnen Erkenntnisse aus Anwendungsdaten und Überwachungsprozessen, um Entwicklern zu helfen, die Leistung und Verfügbarkeit von Anwendungen zu optimieren.
Tools zur Anwendungsleistungsüberwachung ermöglichen eine Full-Stack-Visualisierung, indem sie verschiedene Arten der Überwachung integrieren.
Infrastrukturüberwachung konzentriert sich auf den Zustand und die Leistung der zugrundeliegenden Systeme, auf denen Anwendungen laufen, wie Server, virtuelle Maschinen (VMs), Container, Netzwerke, Speicher und Cloud-Services.
Diese Art der Überwachung ist ressourcenorientiert und konzentriert sich darauf, ob Ressourcen verfügbar sind und innerhalb sicherer Grenzen betrieben werden. Sie stützt sich auf eine Reihe von Low-Level-Metriken (numerische Zeitreihendaten zum Systemzustand) und Signale, die beschreiben, wie effektiv eine Komponente arbeitet und ob sie kurz vor einem Ausfall oder einer Verschlechterung steht.
Für einen Server oder eine VM umfassen Metriken meist CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Festplatten-I/O, Festplattenspeicher und Netzwerkdurchsatz. Für Container und Kubernetes Knoten umfasst die Überwachung ähnliche Metriken, ist aber auf Pods, Knoten und Namespaces beschränkt.
Serverseitige (oder Backend) Überwachung bewertet, wie Backend-Anwendungscode und -dienste – einschließlich Anwendungsserver, Microservices, APIs, Middleware sowie von ihnen verwendeten Frameworks und Laufzeiten – Datenanfragen handhaben.
Die Infrastrukturüberwachung beantwortet ressourcenbezogene Fragen wie „Ist dieser Knoten überlastet?“ oder „Ist diese Festplatte bald voll?“ Die serverseitige Überwachung stellt anwendungsbezogene Fragen wie „Warum ist dieses API-Endgerät für Benutzer langsam?“
Überwachungstools beobachten die Ausführung von Anfragen, während sie durch Code, Frameworks und Abhängigkeiten fließen, um zu verstehen, wie effizient Prozesse funktionieren und wo Zeit und Ressourcen für jede Anfrage aufgewendet werden. Agenten greifen in Laufzeit ein, messen die Dauer bestimmter Funktionen und Prozesse, zerlegen eine Anfrage in Segmente, um Probleme genau zu lokalisieren, und verfolgen Aufrufe von Datenbanken, Caches, Warteschlangen und APIs von Drittanbietern.
Die Backend-Überwachung verfolgt normalerweise KPIs wie Antwortzeiten (pro API-Endgerät oder -Dienste), Durchsatz (Anfragen pro Sekunde, Aufgaben pro Minute), Fehlerraten und -typen sowie Ressourcenauslastung.
Aus Anwendungssicht misst die Netzwerküberwachung, wie sich Datenpakete zwischen den Komponenten, die für das Funktionieren von Anwendungen notwendig sind (Router, Switches, Load Balancer, API-Gateways), bewegen und ob der Netzwerkpfad selbst die Datenübertragung verlangsamt oder zu Ausfällen führt.
Jeder Zwischenschritt, den ein Datenpaket in einem Netzwerk durchläuft, birgt das Risiko von Verzögerungen oder Fehlern. Wenn eine Verbindung gesättigt ist, ein Switch Pakete abwirft oder eine Route suboptimal ist, können App-APIs unzuverlässig werden, selbst wenn Code und Server in Ordnung sind. Daher konzentriert sich die Netzwerküberwachung auf KPIs wie Latenz, Paketverlust, Jitter und Bandbreitennutzung.
Im Allgemeinen überwachen Überwachungstools den Anwendungsverkehr zwischen zwei Endgeräten (zum Beispiel zwischen Webservern und App-Servern sowie zwischen App-Servern und Datenbanken).
Netzwerkverkehrsdaten sind am nützlichsten, wenn sie mit übergeordneten Daten der Anwendungsleistungsüberwachung korreliert werden. Wenn Transaktionstraces (die den gesamten Pfad einer Anfrage über verschiedene Services hinweg verfolgen) zeigen, dass ein bestimmter Service-zu-Service-Aufruf langsam ist, können Metriken gleichzeitig aufzeigen, ob es zu Paketverlusten oder einer Latenz auf der Verbindung zwischen den Hosts kam.
Dadurch können IT-Teams beispielsweise erkennen, dass Gespräche von Service A zu Service B nun 300 Millisekunden statt 20 Millisekunden dauern, weil sich der Pfad zwischen ihren Knoten geändert hat.
Die Datenbanküberwachung misst, wie gut Datenbanken funktionieren, wie verfügbar sie sind und ob sie nahe an Ressourcen- oder Konfigurationsgrenzen liegen, die die Leistung der Anwendung beeinträchtigen könnten. Diese Art der Überwachung erleichtert die Unterscheidung zwischen Problemen auf Code-Ebene und Problemen mit dem Schemadesign oder dem Datenzugriff.
Viele für den Benutzer sichtbare Leistungsprobleme haben ihren Ursprung in Datenbanken, daher ist eine dedizierte Datenbanküberwachung für das Anwendungsmanagement unerlässlich.
Überwachungstools identifizieren die „teuersten“ Abfragen, d. h. diejenigen, die insgesamt am meisten Zeit oder Ressourcen verbrauchen, und ordnen sie nach Metriken wie der Gesamtausführungszeit über alle Aufrufe hinweg, der Latenz und der Eingabe-/Ausgabezeit pro Abfrage. Dieser Prozess hilft IT-Teams dabei, fehlende Datenbankindizes oder schlecht geschriebene Abfragen zu finden, die die gesamte Anwendung für Endbenutzer verlangsamen können.
Die Logüberwachung und -analyse sammelt die Logs (unveränderliche Aufzeichnungen von Systemereignissen), die Anwendungen aussenden, sucht und korreliert die Logdaten, um problematische Systemereignisse zu finden.
Anstatt die Logs verschiedener Anwendungen auf unterschiedlichen Rechnern zu verteilen, zentralisieren Tools zur Logüberwachung sie in der Regel auf einer einzigen Plattform. Agenten sammeln Logeinträge und senden diese an die Überwachungsplattform, wo sie analysiert, mit Zeitstempeln versehen und indexiert werden. Der Aggregationsprozess macht aus verstreuten Textdateien eine einzige, durchsuchbare Echtzeit-Datenquelle für den Betrieb der Anwendung.
Plattformen für die Logüberwachung verarbeiten die eingehenden Logs und wenden Regeln oder ML-basierte Detektoren an, um Probleme zu finden, und lösen automatisch Warnmeldungen aus, wenn problematische Muster auftreten. Diese Warnmeldungen enthalten oft Links oder Abfragen, die Entwickler direkt zu der relevanten Teilmenge der Logs führen, sodass sie sofort mit der Fehlersuche beginnen können.
Die Logüberwachung wird deutlich leistungsfähiger, wenn Logdaten mit Metriken und Spuren korreliert werden. Wenn eine metrikgesteuerte Leistungswarnung auf einem Endgerät ausgelöst wird, können DevOps-Teams vom Trace einer langsamen Anfrage direkt zu den Logs der Dienste springen, die die Anfrage bearbeitet haben, um die Ursache des Problems zu ermitteln.
Die Container-Überwachung bietet Transparenz in Containern (wie Docker) und Orchestratoren (wie Kubernetes), die Anwendungen ausführen, und überbrückt so die Lücke zwischen der Leistung der Anwendung und der darunterliegenden Infrastruktur. Überwachungstools erkennen automatisch Container und Pods, ordnen Container den Diensten zu, die sie ausführen, verfolgen ihren gesamten Lebenszyklus und korrelieren die Ressourcennutzung mit Traces und Benutzeranfragen.
Container-Überwachung erfasst Metriken auf mehreren Ebenen.
Auf Container- und Pod-Ebene misst sie CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Netzwerk-Eingabe/Ausgabe sowie Festplatten-Eingabe- und -Ausgabe. Sie erfasst auch Lebenszyklusereignisse wie Starts und Neustarts von Pods, Terminierungen und Testausfälle (die auftreten, wenn ein Container defekt ist oder nicht bereit ist, Traffic aufzunehmen). Auf Cluster- und Knotenebene bestimmen Überwachungstools, ob Cluster genügend Speicher haben, ob neue Pods einfach geplant (platziert) werden können und ob Pods in verschiedenen Namespaces um dieselben Ressourcen kämpfen.
Die Daten aus der Container-Überwachung werden anschließend mit dem Anwendungskontext angereichert. Wenn zum Beispiel die Latenz eines Dienstes zu hoch ist, können Teams sehen, welcher Pod zu wenig Speicherplatz hat, und die Traces von genau diesem Pod herausfiltern, um die Auswirkungen zu bestätigen.
Diese Funktionen sind wichtig für die Verwaltung containerisierter Anwendungen, bei denen Pods dynamisch skaliert und Container innerhalb von Sekunden hochgedreht oder zerstört werden können. Das Überwachen von Containern hilft sicherzustellen, dass Techniker fehlerhafte Bereitstellungen und unterprovisionierte Cluster erkennen, bevor sie die Erfahrung des Benutzers beeinträchtigen.
RUM, ein Teil des End User Experience Monitoring (EUEM) und Digital Experience Monitoring (DEM), ist eine Technik, die Leistung und Erfahrung misst, indem reale Menschen Anwendungen in Live-Umgebungen nutzen. Sie erfasst, was tatsächlich in den Browsern und mobilen Apps der Benutzer, in ihren realen Netzwerken, Geräten und Standorten passiert.
RUM arbeitet in der Regel, indem kleine Skripte oder Softwareentwicklungskits (SDKs) in eine App eingefügt werden und automatisch Timing- und Fehlerdaten aus jeder Benutzersitzung gesammelt werden. Sie erfasst außerdem Kontext wie Browsertyp, Gerät, Betriebssystem, Netzwerktyp, geografische Region und manchmal Benutzerkennungen oder Sitzungs-IDs.
Anschließend sendet das Skript die Überwachungsdaten an ein Backend, wo sie aggregiert und visualisiert werden, sodass IT-Teams detailliert analysieren können, wie die Leistung in verschiedenen Datenverkehrssegmenten variiert. Entwickler können beispielsweise die Seitenladezeiten zwischen Mobil- und Desktop-Benutzern vergleichen oder zwischen Benutzern mit schnellen Glasfaserverbindungen und Benutzern mit langsamen Mobilfunknetzen. Sie können außerdem sehen, welche Seiten oder Benutzerabläufe am langsamsten sind und wie häufig in den einzelnen Abläufen Fehler auftreten.
Da RUM reale Bedingungen widerspiegelt (langsames Heim-WLAN, Mobilfunknetze, ältere Geräte), dient es als nützliche Diagnose, um die Customer Experience zu verstehen und einen direkten Zusammenhang zwischen Systemleistung und Benutzerergebnissen herzustellen. Es ist besonders nützlich, um Probleme zu finden, die nur unter bestimmten Bedingungen oder auf bestimmten Plattformen auftreten.
Synthetische Überwachung, eine weitere Art von EUEM, verwendet automatisierte Skripte, die von verschiedenen globalen Standorten aus laufen, um Benutzerinteraktionen mit einer Anwendung nach einem festen Zeitplan zu simulieren (Einloggen, Suchen, Artikel in einen Warenkorb legen, Abschluss des Zahlvorgangs).
Techniker erstellen Skripte, die exakte Aktionssequenzen definieren – wie das Navigieren zu einer URL, das Ausfüllen von Formularen, das Klicken von Buttons oder das Ausführen von API-Aufrufen – und die Skripte werden wiederholt (alle 5 Minuten, stündlich oder nach einem individuellen Zeitplan) von echten, Cloud-gehosteten Browsern oder Agenten in der Umgebung ausgeführt. Bei jedem Durchlauf werden Metriken (Gesamttransaktionszeit, Zeitangaben der einzelnen Schritte, Verfügbarkeit der Anwendung) und eine Prozessdokumentation (Screenshots oder Videos von Fehlern) erzeugt.
Durch das kontinuierliche Ausführen identischer Skripte über einen längeren Zeitraum wird eine zuverlässige Ausgangsbasis für die Leistung der App geschaffen. Wenn ein Checkout-Skript, das normalerweise 3 Sekunden benötigt, plötzlich 12 Sekunden braucht oder ein Zahlungsschritt fehlschlägt, erhalten die IT-Teams sofort eine Benachrichtigung, auch wenn sich noch keine echten Benutzer beschwert haben.
Daher ist die synthetische Überwachung nützlich, um Probleme zu erkennen, bevor die Benutzer sie sehen, und um die Systemleistung außerhalb der normalen Geschäftszeiten oder in Regionen mit kleiner Benutzerbasis zu überwachen.
Wie bei vielen IT-Management-Praktiken werden auch bei der Anwendungsleistungsüberwachung neuere Technologien integriert, die dazu beitragen, ihre Vorteile und Anwendungsfälle zu erweitern.
Beispielsweise setzen viele führende Überwachungstools modernste Instrumente ein, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und ML-Technologien setzen, um Daten in Echtzeit zu korrelieren und zu analysieren. KI-gestützte Tools können größere Mengen an Telemetriedaten durchsuchen – oder noch besser, vorhersagen, was in einem System auf der Grundlage dieser Daten passieren könnte.
Mit vorausschauender Analyse können DevOps-Teams potenzielle Probleme vorhersagen, bevor sie die Leistung der App beeinträchtigen. Die vorausschauende Analyse nutzt ML-Modelle, die auf historischer Telemetrie trainiert wurden, um subtile Muster zu erkennen, die auf eine Verschlechterung der Leistung hinweisen (z. B. stufenweise Latenzspitzen oder ein Anstieg der Fehlerquote).
Tools zur vorausschauenden Analyse können auch „Was-wäre-wenn“-Szenarien simulieren, indem sie hypothetische Belastungsfaktoren für Anwendungen modellieren, wie z. B. plötzliche Datenverkehrsspitzen oder Abhängigkeitsausfälle. Diese Simulationen basieren auf historischen Datenmustern und Echtzeit-Eingaben, um die Ergebnisse zu prognostizieren, und erzeugen probabilistische Prognosen (zum Beispiel: „Es besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Latenz 500 Millisekunden überschreitet, wenn die CPU-Auslastung morgen 90 % erreicht“).
Die Entwicklung von KI-gestützter Anwendungsleistungsüberwachung zeigt eine Abkehr von reaktiven Ansätzen, die sich ausschließlich auf die Erkennung von Anomalien konzentrieren, hin zu vollständig proaktiven Systemen, die Störungen vorhersehen und verhindern.
Cloud-Umgebungen und Edge Computing verändern ebenfalls die Anwendungsleistungsüberwachung. Diese Technologien erfordern Tools, die cloudnative Anwendungsarchitekturen wie Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen und dynamische IT-Umgebungen bewältigen können, die weit über traditionelle lokale Rechenzentren hinausgehen.
Fortschrittliche Überwachungssysteme legen mittlerweile Wert auf Skalierbarkeit und Echtzeit-Transparenz in containerisierten Workloads, serverlose Funktionen und Microservices.
Sie können Anfragen über Service Meshes und Autoscaling-Cluster von Anfang bis Ende verfolgen und Probleme mit der Anwendungsleistung bei jedem Sprung erfassen, ohne zusätzliche Ressourcen zu verbrauchen. Sie integrieren verteiltes Tracking und fortschrittliche Kontextpropagation, um Anfrage-Metadaten über Dienste hinweg aufzuheben und so eine präzise Erkennung von Leistungsengpässen in komplexen IT-Ökosystemen zu ermöglichen.
Viele fortschrittliche Überwachungssysteme bieten auch automatische Instrumentierungsfunktionen für Sprachen, die in cloudnativen Stacks üblich sind. Diese Funktion hilft IT-Teams, die Einrichtungszeit zu reduzieren und Leistungsprüfungen nahtlos in Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)-Pipelines zu integrieren.
Diese Umstellung ermöglicht es IT-Teams, kurzlebige Ressourcen zu überwachen, die schnell hoch- und herunterlaufen, und sicherzustellen, dass die Leistung der App in Hybrid Cloud und Multicloud Umgebungen optimal bleibt.
Moderne Tools zur Anwendungsleistungsüberwachung bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile.
Tools zur Anwendungsleistungsüberwachung integrieren Leistungserkenntnisse direkt in die Entwicklungstools, sodass Entwickler Probleme früh im Codelebenszyklus erkennen und Anwendungen schneller debuggen können.
Die Anwendungsleistungsüberwachung liefert Echtzeitwarnungen und ermöglicht eine schnellere Ursachenanalyse, sodass Teams Probleme schneller finden und beheben können (idealerweise bevor sie die Benutzer beeinträchtigen).
Überwachungstools können häufig proaktiv Fehler verhindern und Unternehmen so helfen, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden, damit Apps zuverlässig und verfügbar bleiben.
Überwachungsplattformen verfolgen CPU-, Speicher- und Netzwerknutzung, um Ineffizienzen zu identifizieren, sodass Teams die Infrastruktur intelligent skalieren und Kosten sparen können, ohne dass Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden.
Plattformen zur Leistungsüberwachung überwachen Seitenladezeiten, Fehler und Benutzerinteraktionen, um sicherzustellen, dass Unternehmen Service-Level-Agreements (SLA) einhalten und Anwendungen reibungslose, reaktionsschnelle Apps für Endbenutzer liefern.
Heutige Überwachungstools ermöglichen oft Full-Stack-Observability, die IT-Teams klare Einblicke in App-Server, Datenbanken, APIs und Drittanbieterdienste bietet und fundierte Optimierungen und Skalierungsstrategien unterstützt.
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