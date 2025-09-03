Was ist AML-Transaktionsüberwachung?

03. September 2025

IBM Think

Was ist AML-Transaktionsüberwachung?

Die AML-Transaktionsüberwachung (Anti-Geldwäsche) nutzt Algorithmen für KI und maschinelles Lernen (ML), regelbasiertes Risikomanagement, Erkennung verdächtiger Muster und fortschrittliche Analysen, um die Transaktionen eines Kunden zu verfolgen. Darüber hinaus identifiziert es auch verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Finanzkriminalität (z. B. Geldwäsche).   

Verdächtige Transaktionen, die von einem AML-Transaktionsüberwachungssystem (TMS) identifiziert wurden, müssen weiter untersucht werden. Diese Untersuchung hilft dabei, zwischen illegalen Aktivitäten, die in Verdachtsmeldungen (SARs) an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden müssen, und potenziellen Fehlalarmen zu unterscheiden, die wie illegale Aktivitäten aussehen, aber keine sind.  

Wichtige Konzepte zur Überwachung von AML-Transaktionen

Auf hoher Ebene umfasst die Überwachung von AML-Transaktionen:

  • Bietet eine ausgefeilte Echtzeit-Überwachung von Kundentransaktionsdaten, Scannen und Kennzeichnen aller Muster, die mit bekannten Geldwäschetypologien in Einklang stehen könnten.
  • Identifiziert Warnsignale wie ungewöhnliches Transaktionsvolumen und -geschwindigkeit sowie Aktivitäten in Verbindung mit Hochrisikoländern. Außerdem identifiziert es Unternehmen, die möglicherweise auf Beobachtungs- und Sanktionslisten stehen, Aktivitäten, die nicht mit dem typischen Risikoprofil eines Kunden übereinstimmen, und vieles mehr. 

Die meisten, wenn nicht sogar alle Finanzinstitute (z. B. Banken, Kreditgenossenschaften, Kryptowährungsbörsen und andere Organisationen, die Finanzdienstleistungen anbieten) sind in der Regel gesetzlich verpflichtet, Transaktionen in gewissem Umfang zu überwachen. Dieses Verfahren ist Teil einer umfassenderen AML-Strategie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Schwere von Finanzdelikten erweitern Anbieter von Lösungen für die Einhaltung von AML-Vorschriften kontinuierlich ihr Angebot, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Laut einem aktuellen Bericht von MarketsandMarkets wird der Markt für Transaktionsüberwachung bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von 6,8 Milliarden USD erreichen. 

Was ist Geldwäsche? 

Geldwäsche bezeichnet verschiedene illegale Methoden, um Gewinne aus illegalen Aktivitäten als legitime, auf legalem Wege erzielte Gelder zu tarnen.

Im Wesentlichen wird „schmutziges Geld“, das aus kriminellen Aktivitäten stammt, über einen Mittelsmann „gewaschen“ oder gereinigt. Geld aus illegalen Quellen kann dann für legitime Käufe, Investitionen oder Transaktionen verwendet werden.

Geldwäsche ist eine gängige Praxis unter Kriminellen und kriminellen oder sanktionierten Organisationen, die sich der Strafverfolgung und Besteuerung entziehen wollen und gleichzeitig weitere kriminelle Aktivitäten wie Schmuggel oder Terrorismusfinanzierung erleichtern möchten.

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung macht die Geldwäsche schätzungsweise 2 bis 5 % des globalen BIP aus, was einem Betrag von etwa 800 Milliarden bis 2 Billionen USD pro Jahr entspricht. 

So funktioniert Geldwäsche

Geldwäsche umfasst in der Regel drei Schritte: 

  1. Platzierung: „Schmutziges“ Geld, das durch illegale oder unrechtmäßige Mittel erworben wurde, gelangt in das legitime Finanzsystem, beispielsweise durch eine große Bareinzahlung bei einer Bank.
  2. Layering: Um die Herkunft der illegalen Gelder zu verschleiern und eine Distanz zwischen dem theoretisch identifizierbaren Kontoinhaber herzustellen, werden die Gelder durch eine Reihe komplexer Finanztransaktionen verschoben. Das Layering kann durch den Transfer von Geld zwischen verschiedenen Bankkonten, die Umwandlung von Bargeld in andere Vermögenswerte oder den Transfer von Geldern über verschiedene Briefkastenfirmen und Offshore-Konten erfolgen. 
  3. Integration: Mehrschichtige Fonds werden über verschiedene Methoden, wie Immobilien, Luxusgüter oder andere Arten von Vermögenswerten, wieder in die legale Wirtschaft eingeführt. Diese Assets können wiederum verkauft oder wieder in Bargeld umgewandelt werden, um den Layering-Prozess fortzusetzen, oder einfach verwendet oder verbraucht werden. 
Gängige Methoden der Geldwäsche  

Geldwäsche als Kategorie kann sich auf jede Methode beziehen, die die illegitime Herkunft von Geldern verschleiert. Kriminelle wenden verschiedene Taktiken an, um Geld zu waschen, darunter:

  • Smurfing: Aufteilung großer Bareinlagen in mehrere kleinere Einlagen, um Meldepflichten zu vermeiden.
  • Briefkastenfirmen: Geldwäscher gründen oder nutzen bestehende Briefkastenfirmen (Organisationen, die nur existieren, um andere Briefkastenfirmen mit wenig bis gar keinen legitimen Geschäften zu besitzen), um illegale Gelder über viele verschiedene Unternehmen zu schleusen. Mit dieser Taktik schaffen sie eine komplexe und verwirrende Eigentumsstruktur. 
  • Cash-intensive Unternehmen: Die Investition in oder Gründung von Unternehmen, die mit großen Bargeldmengen umgehen, wie beispielsweise Waschsalons oder Restaurants, schafft Möglichkeiten für Geldwäscher, illegale Einnahmen mit legalen Einnahmen zu vermischen. Da es für die Aufsichtsbehörden schwierig sein kann, zu überprüfen, ob die gemeldeten Gewinne solcher Unternehmen mit den tatsächlichen Umsätzen oder erbrachten Dienstleistungen übereinstimmen, können Geldwäscher illegale Gelder zu den Gewinnen hinzufügen und fälschlicherweise eine legitime Quelle für den Gesamtbetrag angeben.
  • Kryptowährung: Obwohl häufig nicht vollständig anonym, bietet die dezentrale Natur der Blockchain-Technologie und virtueller Währungen wie Bitcoin und Monero Kriminellen die Möglichkeit, die Herkunft und den Eigentümer ihrer Gelder zu verschleiern. Während die meisten seriösen Krypto-Börsen über eigene AML-Richtlinien verfügen, haben einige Börsen laxere Standards, die kriminelle Elemente anziehen.     
  • Glücksspiel: Sowohl Online- als auch traditionelle Casinos können für Geldwäsche genutzt werden. Der Prozess umfasst die Umwandlung illegaler Gelder in Jetons, das Spielen mit einem kleinen Prozentsatz dieser Jetons und die anschließende Auszahlung der verbleibenden Jetons, die als legitime Gewinne gemeldet werden. 

Die Auswirkungen von Geldwäsche

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Geldwäsche sind vielfältig. Unternehmen, die sich nicht ausreichend vor Geldwäsche schützen, sei es absichtlich oder unabsichtlich, untergraben das allgemeine Vertrauen in Finanzinstitute.

Große Investitionen oder Vermögensgeschäfte, die mit der Absicht getätigt werden, illegale Gelder zu waschen, können Wirtschaftswachstumsmodelle verzerren, falsche oder überhöhte Vermögenswerte schaffen und Gelder von produktiveren Investitionen abziehen. Schlimmer noch, Geldwäsche fördert weitere Kriminalität und Korruption. In Ländern mit laxen AML-Richtlinien kann es eher zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate kommen.

Um globale Geldwäsche zu bekämpfen, arbeiten lokale und internationale Strafverfolgungsbehörden mit Regierungen und Finanzinstituten zusammen, um Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Meldepflichten für verdächtige Aktivitäten durchzusetzen.

Angesichts des schieren Ausmaßes und der Komplexität der modernen Finanzkriminalität investieren sowohl Finanzinstitute als auch Lösungen aus dem privaten Sektor massiv in Lösungen zur Meldung von Transaktionen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und andere Arten von AML-Software.

Die Business Research Company prognostiziert, dass der globale Markt für AML-Software (einschließlich Software zur Transaktionsüberwachung) im Jahr 2025 auf 3,2 Milliarden USD anwachsen wird. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Erkennung zur Einhaltung strengerer AML-Vorschriften angetrieben, wobei die Trends auf einen deutlichen Anstieg bei KI-gestützten Lösungen hindeuten.

Den AML-Transaktionsüberwachungsprozess verstehen

Die Grundlage der AML-Transaktionsüberwachung bildet die kontinuierliche Analyse riesiger Mengen von Transaktionsdaten. Durch die Festlegung regelmäßiger Transaktionsmuster können Banken und Finanzinstitute Abweichungen vom üblichen rechtmäßigen Verhalten erkennen. 

Je nach Größe, Zweck, Standort und verschiedenen anderen Faktoren können Lösungen zur Transaktionsüberwachung eine individuelle Kalibrierung erfordern, um den spezifischen Anforderungen eines bestimmten Finanz- oder Bankinstituts gerecht zu werden. Die Anforderungen an AML-Transaktionsüberwachungssysteme sind zwar nicht streng definiert, doch umfassen die meisten AML-Transaktionsüberwachungssysteme die folgenden Schlüsselkomponenten.

Datenanalyse und Mustererkennung

Moderne AML-Transaktionsüberwachungssysteme kombinieren:

  • Regelbasierte Logik: Systeme arbeiten nach vordefinierten Regeln (z. B. Aktivitätsschwellenwerte oder -muster wie Einzahlungsbeträge oder Transaktionsorte), die einen Alarm auslösen. 
  • Fortgeschrittene Analytik: Datengesteuerte AML-Transaktionsüberwachungssysteme stützen sich zunehmend auf fortschrittliche Analysewerkzeuge wie KI- und ML-Algorithmen, die große Datensätze analysieren und Muster erkennen können, die sonst möglicherweise unentdeckt bleiben würden. 

Risikobasierter Ansatz

Da nicht alle Transaktionen eine ebenso genaue Prüfung erfordern, hilft die Einführung eines risikobasierten Ansatzes für die Überwachung von AML-Transaktionen Unternehmen dabei, ihre Ressourcen besser auf Kunden und Transaktionen zu konzentrieren, die ein höheres Risiko darstellen können. Überlegungen wie Kundenprofil, geografischer Standort und Transaktionsarten helfen AML-Transaktionsüberwachungssystemen dabei, das Kundenrisiko zu bewerten und Warnmeldungen zu priorisieren.

Integration mit anderen AML-Prozessen

Die Transaktionsüberwachung ist nur ein Teil einer vollständigen AML-Strategie. Hier sind einige weitere Best Practices:

  • Know Your Customer (KYC): KYC-Gesetze und -Vorschriften verlangen von Finanzinstituten, die Identität ihrer Kunden und die Art ihrer Konten zu überprüfen. 
  • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden: Die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden verpflichtet Finanzinstitute wie Banken oder Kreditkartenunternehmen dazu, die Rechtmäßigkeit von Kundeninformationen kontinuierlich zu überprüfen. Wenn verdächtige Aktivitäten eine weitere Untersuchung erfordern, erweist sich die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden als unverzichtbare Praxis für die Erstellung eines zuverlässigen Prüfpfads. 
  • Überprüfung von Sanktionen: Im Rahmen der Transaktionsüberwachung verlangen die Best Practices der AML-Strategie von Unternehmen, dass sie Transaktionen nicht nur auf ungewöhnliches Verhalten, sondern auch auf sanktionierte Personen und Organisationen überprüfen. 
  • API-Integration: Moderne AML-Transaktionsüberwachungssysteme sind für die Integration von APIs (Application Programming Interfaces) ausgelegt, um den Datenaustausch zwischen verschiedenen Softwareprogrammen, Anwendungen und Schnittstellen zu erleichtern.  

So funktioniert die Überwachung von AML-Transaktionen

Moderne AML-Transaktionsüberwachungssysteme nutzen eine Vielzahl von Technologien und Methoden, die mit regelbasierten Systemen und fortschrittlichen Analysen verbunden sind. Zwar sind nicht alle AML-Überwachungssysteme gleich, doch gehören diese zu den am häufigsten verwendeten Technologien.

Regelbasierter Betrieb 

  • Durch regelbasierte Abläufe können AML-Systeme Regeln zur Transaktionsüberwachung erstellen, die alle Transaktionen kennzeichnen, die einen vordefinierten Grenzwert hinsichtlich Wert oder Häufigkeit überschreiten könnten. 
  • Diese Art von Kontrollen sind effektiv und einfach einzurichten. Allerdings können sie möglicherweise Fehlalarme auslösen, sodass zusätzliche Untersuchungen erforderlich sind, um zu überprüfen, ob eine bestimmte Transaktion gegen die AML-Gesetze verstößt.

Statistische und Verhaltensanalyse

  • Statistische Verhaltensanalysen ermöglichen es Institutionen, regelmäßige Basiswerte für Transaktionsaktivitäten festzulegen. Anomalieerkennungstools verwenden diese Basiswerte, um Verhaltensweisen zu kennzeichnen, die von der Norm abweichen.
  • Verhaltensmodellierungsmethoden ermöglichen es AML-Transaktionsüberwachungssystemen, Aktivitätstrends im Zeitverlauf zu verfolgen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen, während diese wachsen und sich verändern. Die Kundensegmentierung hilft dabei, einen risikobasierten Ansatz für verschiedene Kundentypen zu etablieren. 

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz

  • AML-Transaktionsüberwachungssysteme verwenden verschiedene Arten von KI und ML.
  • Überwachte Lernmodelle verwenden historische Daten mit bekannten Ergebnissen, um Algorithmen zur Erkennung von Geldwäsche zu trainieren.
  • Unüberwachte Lernmodelle werden auch eingesetzt, um neue verdächtige Muster zu identifizieren, ohne auf vorab gekennzeichnete Daten zurückgreifen zu müssen. 
  • Durch die Kombination mehrerer Formen von KI und ML können AML-Transaktionsüberwachungssysteme im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert und an neue und aufkommende Bedrohungen angepasst werden. 

Überwachung von Big-Data-Plattformen

  • Mit leicht skalierbaren cloudbasierten Lösungen können Unternehmen riesige Datenmengen in Echtzeit überwachen. 

Netzwerk- und Graphenanalyse

  • Visualisierungstools helfen Unternehmen, einen besseren Überblick über die Konten und Aktivitäten in ihren Netzwerken zu bekommen.
  • Relationship-Mapping-Techniken helfen dabei, die Verbindungen zwischen Konten und Unternehmen zu visualisieren und potenziell verborgene Netzwerke aufzudecken. 
