Was ist AML-Transaktionsüberwachung?

Die AML-Transaktionsüberwachung (Anti-Geldwäsche) nutzt Algorithmen für KI und maschinelles Lernen (ML), regelbasiertes Risikomanagement, Erkennung verdächtiger Muster und fortschrittliche Analysen, um die Transaktionen eines Kunden zu verfolgen. Darüber hinaus identifiziert es auch verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Finanzkriminalität (z. B. Geldwäsche).
Verdächtige Transaktionen, die von einem AML-Transaktionsüberwachungssystem (TMS) identifiziert wurden, müssen weiter untersucht werden. Diese Untersuchung hilft dabei, zwischen illegalen Aktivitäten, die in Verdachtsmeldungen (SARs) an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden müssen, und potenziellen Fehlalarmen zu unterscheiden, die wie illegale Aktivitäten aussehen, aber keine sind.
Auf hoher Ebene umfasst die Überwachung von AML-Transaktionen:
Die meisten, wenn nicht sogar alle Finanzinstitute (z. B. Banken, Kreditgenossenschaften, Kryptowährungsbörsen und andere Organisationen, die Finanzdienstleistungen anbieten) sind in der Regel gesetzlich verpflichtet, Transaktionen in gewissem Umfang zu überwachen. Dieses Verfahren ist Teil einer umfassenderen AML-Strategie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Schwere von Finanzdelikten erweitern Anbieter von Lösungen für die Einhaltung von AML-Vorschriften kontinuierlich ihr Angebot, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Laut einem aktuellen Bericht von MarketsandMarkets wird der Markt für Transaktionsüberwachung bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von 6,8 Milliarden USD erreichen.
Geldwäsche bezeichnet verschiedene illegale Methoden, um Gewinne aus illegalen Aktivitäten als legitime, auf legalem Wege erzielte Gelder zu tarnen.
Im Wesentlichen wird „schmutziges Geld“, das aus kriminellen Aktivitäten stammt, über einen Mittelsmann „gewaschen“ oder gereinigt. Geld aus illegalen Quellen kann dann für legitime Käufe, Investitionen oder Transaktionen verwendet werden.
Geldwäsche ist eine gängige Praxis unter Kriminellen und kriminellen oder sanktionierten Organisationen, die sich der Strafverfolgung und Besteuerung entziehen wollen und gleichzeitig weitere kriminelle Aktivitäten wie Schmuggel oder Terrorismusfinanzierung erleichtern möchten.
Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung macht die Geldwäsche schätzungsweise 2 bis 5 % des globalen BIP aus, was einem Betrag von etwa 800 Milliarden bis 2 Billionen USD pro Jahr entspricht.
Geldwäsche umfasst in der Regel drei Schritte:
Geldwäsche als Kategorie kann sich auf jede Methode beziehen, die die illegitime Herkunft von Geldern verschleiert. Kriminelle wenden verschiedene Taktiken an, um Geld zu waschen, darunter:
Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Geldwäsche sind vielfältig. Unternehmen, die sich nicht ausreichend vor Geldwäsche schützen, sei es absichtlich oder unabsichtlich, untergraben das allgemeine Vertrauen in Finanzinstitute.
Große Investitionen oder Vermögensgeschäfte, die mit der Absicht getätigt werden, illegale Gelder zu waschen, können Wirtschaftswachstumsmodelle verzerren, falsche oder überhöhte Vermögenswerte schaffen und Gelder von produktiveren Investitionen abziehen. Schlimmer noch, Geldwäsche fördert weitere Kriminalität und Korruption. In Ländern mit laxen AML-Richtlinien kann es eher zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate kommen.
Um globale Geldwäsche zu bekämpfen, arbeiten lokale und internationale Strafverfolgungsbehörden mit Regierungen und Finanzinstituten zusammen, um Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Meldepflichten für verdächtige Aktivitäten durchzusetzen.
Angesichts des schieren Ausmaßes und der Komplexität der modernen Finanzkriminalität investieren sowohl Finanzinstitute als auch Lösungen aus dem privaten Sektor massiv in Lösungen zur Meldung von Transaktionen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und andere Arten von AML-Software.
Die Business Research Company prognostiziert, dass der globale Markt für AML-Software (einschließlich Software zur Transaktionsüberwachung) im Jahr 2025 auf 3,2 Milliarden USD anwachsen wird. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Erkennung zur Einhaltung strengerer AML-Vorschriften angetrieben, wobei die Trends auf einen deutlichen Anstieg bei KI-gestützten Lösungen hindeuten.
Die Grundlage der AML-Transaktionsüberwachung bildet die kontinuierliche Analyse riesiger Mengen von Transaktionsdaten. Durch die Festlegung regelmäßiger Transaktionsmuster können Banken und Finanzinstitute Abweichungen vom üblichen rechtmäßigen Verhalten erkennen.
Je nach Größe, Zweck, Standort und verschiedenen anderen Faktoren können Lösungen zur Transaktionsüberwachung eine individuelle Kalibrierung erfordern, um den spezifischen Anforderungen eines bestimmten Finanz- oder Bankinstituts gerecht zu werden. Die Anforderungen an AML-Transaktionsüberwachungssysteme sind zwar nicht streng definiert, doch umfassen die meisten AML-Transaktionsüberwachungssysteme die folgenden Schlüsselkomponenten.
Moderne AML-Transaktionsüberwachungssysteme kombinieren:
Da nicht alle Transaktionen eine ebenso genaue Prüfung erfordern, hilft die Einführung eines risikobasierten Ansatzes für die Überwachung von AML-Transaktionen Unternehmen dabei, ihre Ressourcen besser auf Kunden und Transaktionen zu konzentrieren, die ein höheres Risiko darstellen können. Überlegungen wie Kundenprofil, geografischer Standort und Transaktionsarten helfen AML-Transaktionsüberwachungssystemen dabei, das Kundenrisiko zu bewerten und Warnmeldungen zu priorisieren.
Die Transaktionsüberwachung ist nur ein Teil einer vollständigen AML-Strategie. Hier sind einige weitere Best Practices:
Moderne AML-Transaktionsüberwachungssysteme nutzen eine Vielzahl von Technologien und Methoden, die mit regelbasierten Systemen und fortschrittlichen Analysen verbunden sind. Zwar sind nicht alle AML-Überwachungssysteme gleich, doch gehören diese zu den am häufigsten verwendeten Technologien.
