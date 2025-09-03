Was ist AML-Transaktionsüberwachung?

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Geldwäsche sind vielfältig. Unternehmen, die sich nicht ausreichend vor Geldwäsche schützen, sei es absichtlich oder unabsichtlich, untergraben das allgemeine Vertrauen in Finanzinstitute.

Große Investitionen oder Vermögensgeschäfte, die mit der Absicht getätigt werden, illegale Gelder zu waschen, können Wirtschaftswachstumsmodelle verzerren, falsche oder überhöhte Vermögenswerte schaffen und Gelder von produktiveren Investitionen abziehen. Schlimmer noch, Geldwäsche fördert weitere Kriminalität und Korruption. In Ländern mit laxen AML-Richtlinien kann es eher zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate kommen.

Um globale Geldwäsche zu bekämpfen, arbeiten lokale und internationale Strafverfolgungsbehörden mit Regierungen und Finanzinstituten zusammen, um Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Meldepflichten für verdächtige Aktivitäten durchzusetzen.

Angesichts des schieren Ausmaßes und der Komplexität der modernen Finanzkriminalität investieren sowohl Finanzinstitute als auch Lösungen aus dem privaten Sektor massiv in Lösungen zur Meldung von Transaktionen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und andere Arten von AML-Software.

Die Business Research Company prognostiziert, dass der globale Markt für AML-Software (einschließlich Software zur Transaktionsüberwachung) im Jahr 2025 auf 3,2 Milliarden USD anwachsen wird. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Erkennung zur Einhaltung strengerer AML-Vorschriften angetrieben, wobei die Trends auf einen deutlichen Anstieg bei KI-gestützten Lösungen hindeuten.