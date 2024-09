Geotargeting-Informationen gehen verloren

Da es sich bei dem autoritativen Server für example.com um den Server handelt, der die Abfragen für lb.example.net ausgibt, reagiert jede intelligente Routing-Funktion im Eintrag lb.example.net auf den Standort des autoritativen Servers und nicht auf Ihren Standort. Die Option EDNS0 edns-client-subnet gilt hier nicht. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise falsch weitergeleitet werden: Wenn Sie sich beispielsweise in New York befinden und der maßgebliche Server für example.com in Kalifornien steht, dann geht lb.example.com davon aus, dass Sie sich in Kalifornien befinden, und gibt eine Antwort zurück, die für Sie in New York eindeutig suboptimal ist. Wenn Sie jedoch einen DNS-Anbieter mit weltweiten Pops verwenden, ist es wahrscheinlich, dass sich der autoritative DNS-Server in Ihrer Region befindet, wodurch dieses Problem gemildert wird.

Es ist wichtig zu wissen, dass NS1 CNAME-Einträge zusammenfasst („Collapsing“), vorausgesetzt, sie fallen alle in das NS1-System. Die Nameserver von NS1 sind sowohl für den CNAME als auch für den Ziel-Eintrag maßgeblich. „Collapsing“ bedeutet einfach, dass der NS1-Nameserver die vollständige Kette von Einträgen, von CNAME bis zur endgültigen Antwort, zusammengefasst in einer einzigen Antwort zurückgibt. Dadurch entfallen alle zusätzlichen Nachschlagevorgänge und Sie können CNAME-Einträge auch in einer verschachtelten Konfiguration ohne Leistungseinbußen verwenden.

Und noch besser: NS1 unterstützt einen einzigartigen Eintragstyp, der als „Linked Record“ (verknüpfter Eintrag) bezeichnet wird. Dies ist im Grunde eine symbolische Verknüpfung innerhalb unserer Plattform, die wie ein ALIAS-Eintrag funktioniert, nur mit einer Geschwindigkeit im Bereich von weniger als einer Mikrosekunde. Um einen verknüpften Eintrag zu verwenden, erstellen Sie einfach den Ziel-Eintrag wie gewohnt (er kann von jedem Typ sein) und erstellen dann einen zweiten Eintrag, der auf ihn verweisen soll, und wählen die Option „Verknüpfter Eintrag“ aus. Beachten Sie, dass verknüpfte Einträge Domain- (Zonen-) und sogar Kontogrenzen innerhalb von NS1 überschreiten können und eine leistungsstarke Möglichkeit bieten, Ihre DNS-Eintragsstruktur zu organisieren und zu optimieren.