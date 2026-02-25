KI-Marketingautomatisierung ist der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), um Marketingaufgaben automatisch mit minimalem menschlichem Input auszuführen. Sie geht über die traditionelle Automatisierung hinaus, indem KI Intelligenz in jeden Schritt einbettet – von Datenanalyse bis hin zur Ausführung und Optimierung.
Daten spielen eine zentrale Rolle. Anstatt dass Marketer jede Aktion manuell planen müssen, erfassen und vereinheitlichen KI-Tools die Kundenaktivitäten über verschiedene Kanäle wie Websites, E-Mail-Marketing, Anzeigen und soziale Medien. Mit maschinellem Lernen und vorausschauender Analyse erkennen sie Muster in Kundendaten und wandeln diese in automatisierte Entscheidungen um.
Beispielsweise kann das System Zielgruppen nach ihrer Konversionswahrscheinlichkeit segmentieren, Inhaltsempfehlungen individuell anpassen oder den Zeitpunkt von E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage von Interaktionsmustern anpassen, ohne dass eine ständige manuelle Einrichtung erforderlich ist.
In vielen Unternehmen lassen sich KI-Marketingautomatisierungsplattformen direkt in ein Kundenbeziehungsmanagementsystem (CRM) integrieren, um auf Kundenhistorien, Kaufdaten und Interaktionsaufzeichnungen zuzugreifen. Diese Verbindung ermöglicht, dass Automatisierungs-Workflows auf Echtzeit-Aktualisierungen in Kundenprofilen reagieren und so sicherstellen, dass Entscheidungen auf vollständigen und aktuellen Informationen basieren.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen grundlegender Automatisierung und KI-gestützter Automatisierung ist das Lernen. Bei der traditionellen Automatisierung werden feste, von Menschen festgelegte Regeln befolgt, wie zum Beispiel das Versenden einer E-Mail drei Tage nach der Anmeldung. KI-Systeme passen diese Regeln mit der Zeit an. Wenn das KI-Modell erkennt, dass bestimmte Benutzer nachts besser reagieren oder bestimmte Angebote ignorieren, ändert es automatisch zukünftige Aktionen.
Diese datengestützten Entscheidungen ermöglichen eine Hyperpersonalisierung in großem Maßstab. Marketingsysteme können kanalübergreifend einzigartige Erfahrungen bieten, die auf die Präferenzen und Verhaltensweisen einer Person zugeschnitten sind. KI-Modelle verfeinern Inhalte, Produktempfehlungen, Angebote und Timing, sodass jeder Kunde zur richtigen Zeit die richtige Botschaft erhält. Dieses Maß an personalisierten Nachrichten ist für große Zielgruppen manuell nur schwer zu bewältigen.
Die KI-Marketingautomatisierung verändert auch die Art und Weise, wie Kampagnen optimiert werden. Anstatt sich auf regelmäßige manuelle Prüfungen zu verlassen, testet KI kontinuierlich kreative Elemente, Zielgruppen und Strategien mithilfe von Algorithmen, die auf die Erkennung von Leistungs- und Erfolgsmustern trainiert sind. Anschließend werden Budget, Angebote und Messaging-Inhalte auf die leistungsstärksten Kombinationen verlagert. Diese kontinuierliche Optimierung verkürzt die Feedbackzyklen, reduziert unnötige Ausgaben und hilft Marken, schnell auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren.
Eine neuere Entwicklung in der KI-Marketingautomatisierung ist die agentische KI. Ein KI-Agent ist ein System, das Daten analysieren, über nächste Schritte entscheiden und plattformübergreifend Maßnahmen mit begrenzter manueller Eingabe durchführen kann.
Diese Agenten nutzen maschinelles Lernen zur Leistungsbewertung, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zum Verstehen und Generieren von Sprache und generative KI zum Erstellen von Inhalten wie E-Mails oder Betreffzeilen. Anstatt nur eine einzelne Aufgabe zu bearbeiten, kann ein Agent eine Abfolge von Entscheidungen verwalten und seine Aktionen an veränderte Bedingungen anpassen.
Laut Prognosen von Gartner werden bis 2028 33 % der Unternehmenssoftwareanwendungen über agentische KI verfügen, im Vergleich zu weniger als 1 % im Jahr 2024.1 Diese Veränderung wirkt sich auf die Funktionsweise der Marketingautomatisierung aus. Anstatt jede Regel im Voraus festzulegen, definieren Marketer Ziele und Leitlinien, während der KI-Agent entscheidet, wie diese erreicht werden sollen.
Zum Beispiel könnte ein KI-Agent Engagement-Trends überwachen, neue Nachrichten generieren, Varianten testen und das Budget je nach Leistung neu zuweisen. Mit der Zeit verbessert es sich durch maschinelles Lernen und Feedback. Mit zunehmender Reife dieser Systeme funktioniert die Marketingautomatisierung weniger wie ein statisches Werkzeug, sondern vielmehr wie ein adaptiver Bediener, der Workflows kontinuierlich verwaltet.
Der Einsatz von KI-gestützter Marketingautomatisierung wirft wichtige Ethik- und Transparenzfragen auf. Da diese Systeme auf große Datenmengen und zunehmend autonome Entscheidungsfindung angewiesen sind, müssen Unternehmen diese Daten schützen und verantwortungsvoll nutzen.
Unternehmen müssen klar darlegen, wie KI in ihren Marketingprozessen eingesetzt wird, welche Daten erfasst werden und wie sich automatisierte Entscheidungen auf Kunden auswirken. Klare Kommunikation, Einwilligungsmechanismen und Governance-Richtlinien tragen dazu bei, dass die KI-gestützte Automatisierung das Vertrauen stärkt, anstatt es zu untergraben.
Die KI-Marketingautomatisierung verwandelt das Marketing in ein reaktionsfähiges System statt in einen starren Plan. Sie verbindet Datenanalyse, Entscheidungsfindung und Ausführung zu einem kontinuierlichen Kreislauf. Dadurch können sich die Teams stärker auf die Marketingstrategie und die kreative Ausrichtung konzentrieren, während die KI die tägliche Optimierung und Umsetzung übernimmt.
Da die Customer Journeys immer komplexer und kanalübergreifend fragmentiert werden, verlagert die KI-gestützte Automatisierung die Marketingaktivitäten von einem kampagnenbasierten Ansatz hin zu einem ständig aktiven System, das in Echtzeit reagiert. Diese Transformation gestaltet umfassendere Marketingprozesse neu, indem sie Automatisierung und datengestützte Entscheidungsfindung in das Tagesgeschäft eingebettet.
Die KI-Marketingautomatisierung verändert auch die Art und Weise, wie Daten genutzt werden. Die Branche erfasst seit langem große Mengen an Kundendaten, doch ein Großteil davon bleibt ungenutzt.
Die KI-Marketingautomatisierung analysiert kontinuierlich Leistung und Verhaltenssignale, sodass sich Teams weniger auf Intuition und verzögerte Berichte verlassen müssen. Stattdessen können Systeme schnell umsetzbare Erkenntnisse aufdecken und diese automatisch ansprechen. Daten werden zu einem aktiven Treiber von Entscheidungen und nicht zu einem passiven Berichtstool.
Die KI-Marketingautomatisierung verändert auch die Rollen und Teamstrukturen im Marketing. Da automatisierte Systeme die Ausführung, Tests und Optimierung übernehmen, konzentrieren sich Marketingexperten mehr auf Strategie, kreative Ausrichtung und Governance.
In einer Folge von KI in Aktion sagte Pierre Charchaflian, Vizepräsident, Senior Partner und globaler Leiter der Marketingabteilung bei IBM: „Es wird Umbrüche geben … aber es wird auch Fortschritte geben.“ Die Art und Weise, wie Marken ihren Kunden Erfahrung personalisieren und bieten, wird kreativer sein.“2
Fähigkeiten wie Datenkompetenz, Systemaufsicht und funktionsübergreifende Koordination werden immer wichtiger. Der Aufstieg der agentischen KI beschleunigt diesen Wandel, da autonome Systeme beginnen, mehrstufige Workflow zu verwalten, für die früher mehrere menschliche Spezialisten erforderlich waren.
Marken, die keine KI-Marketingautomatisierung einführen, laufen Gefahr, bei Geschwindigkeit, Relevanz und betrieblicher Effizienz den Anschluss zu verlieren. Intelligente Automatisierung schafft die Grundlage dafür, dass Unternehmen ihr Marketing an die sich ständig weiterentwickelnden Kundenbedürfnisse anpassen und skalieren können.
Die KI-Marketingautomatisierung lässt sich am besten durch praktische Anwendungen verstehen. Anwendungsfälle und Fallstudien zeigen, wie KI-Systeme Daten kanalübergreifend in automatisierte Aktionen umwandeln.
KI-Agenten verwalten mehrstufige Workflows, indem sie Ziele interpretieren, Leistungsdaten analysieren und Aktionen über Marketingplattformen hinweg ausführen. Durch Integrationen und API-Verbindungen (Programmierschnittstelle) mit Plattformen wie HubSpot, Werbenetzwerken und Analysetools können diese Agenten ohne manuelles Eingreifen auf Kampagnendaten zugreifen, Workflows auslösen und Aktivitäten systemübergreifend koordinieren.
Die KI-Marketingautomatisierung testet kontinuierlich Variationen von Kreativkonzepten, Texten, Zielgruppen, Timing und Bereitstellungen, indem sie mithilfe von Modellen für maschinelles Lernen in Echtzeit aus Leistungsdaten lernt. Anstatt sich auf regelmäßige A/B-Tests zu verlassen, arbeitet das System in einer kontinuierlichen Feedbackschleife, in der es automatisch das Budget neu zuweist und Kombinationen mit höherer Leistung priorisiert, sobald es Faktoren identifiziert, die zu besseren Ergebnissen führen.
Beispielsweise kann eine Marke, die bezahlte Medienkampagnen durchführt, die Ausgaben automatisch auf die kreativen Zielgruppen verlagern, die die höchsten Konversionsraten oder die niedrigsten Kosten pro Akquisition erzielen. Leistungsschwache Varianten werden ohne manuelles Eingreifen nachrangig behandelt.
KI analysiert kontinuierlich Verhaltens- und Transaktionsdaten, um Kunden anhand verschiedener demografischer Merkmale, Interessen und Verhaltensweisen zu gruppieren. Diese Segmente werden in Echtzeit aktualisiert, während die Benutzer browsen, klicken oder kaufen.
So kann eine E-Commerce-Plattform beispielsweise einen Benutzer nach wiederholten Produktbesuchen automatisch verschieben in ein Segment mit hoher Aufmerksamkeit und eine entsprechende Ansprache auslösen. Das Ergebnis ist eine stärkere Kundenbindung und eine verbesserte Kapitalrendite (ROI).
KI-gestützte Chatbots und Assistenten nutzen NLP, um routinemäßige Kundenserviceanfragen zu bearbeiten und häufig gestellte Fragen zu beantworten. Diese intelligenten Bots führen die Benutzer durch gängige Probleme, reduzieren die Support-Workload und erfassen Absichtserklärungen und Stimmungsbilder, die künftige Marketingaktionen beeinflussen.
Die KI entscheidet auf der Grundlage der vorhergesagten Konversionswahrscheinlichkeit, wann und wie Anreize, Preisanpassungen oder Werbeaktionen präsentiert werden sollen. Beispielsweise könnten Kunden, die ihren Warenkorb wiederholt abbrechen, gezielte Rabatte erhalten, während Käufern mit hoher Kaufabsicht die Standardpreisgestaltung angezeigt wird.
KI-Marketingautomatisierung beschleunigt die Erstellung von Startkampagnen durch Automatisierung von Datenanalyse, Inhaltserstellung und Workflow-Koordination. Generative KI kann innerhalb von Minuten Kampagnenmaterialien wie Werbetexte, E-Mails und verschiedene Versionen von Landingpages erstellen. KI-gesteuerte Datenanalysen identifizieren Zielgruppen, Budgetzuweisungen und Kanalstrategien ohne manuelle Überprüfung.
Bei komplexen oder multiregionalen Kampagnen können automatisierte Systeme Targeting, Budgets und kreative Einstellungen vor dem Start validieren. Diese Maßnahmen verringern Verzögerungen bei Genehmigungen und Engpässe, die durch manuelle Fehler verursacht werden.
In der Folge „KI in Aktion“ sagte Emily McReynolds, Leiterin der globalen KI-Strategie bei Adobe, dass mit generativer KI „Inhalte effizienter und zielgerichteter werden“. Sie nannte ein Beispiel eines Finanzunternehmens, das früher acht Wochen brauchte, um eine neue Marketingkampagne zu starten, nun aber vier Kampagnen in weniger als sechs Wochen erstellen kann.2
KI bestimmt die nächstbeste Aktion in einer Customer Journey auf der Grundlage von Live-Engagement-Signalen. Anstatt einer festen Abfolge zu folgen, passt sich das System automatisch an. Diese automatisierten Entscheidungen folgen oft einer digitalen Customer-Journey-Karte, die wichtige Kontaktpunkte und Verhaltenstrigger aufzeigt, sodass KI dynamisch reagieren kann, wenn Benutzer zwischen den Kanälen wechseln.
Modelle für maschinelles Lernen bewerten Leads auf der Grundlage von Engagement-Mustern und historischen Ergebnissen. Das System aktualisiert automatisch die Bewertungen und markiert Interessenten mit hohem Interesse für die Kontaktaufnahme durch das Vertriebsteam.
Auf der Grundlage des Lead-Score und des Verhaltens von Interessenten ordnet die KI diese in automatisierte Inhaltssequenzen ein, die sich im Laufe der Zeit anpassen. Die Häufigkeit und die Themen der Nachrichten werden an die sich ändernde Nutzerinteraktion angepasst.
Die KI-Marketingautomatisierung ermöglicht die Erstellung hochwertiger, KI-generierter Inhalte. Mit dem Aufkommen von marketingorientierter generativer KI und Plattformen wie ChatGPT können Systeme automatisch E-Mails, Betreffzeilen, Produktempfehlungen, Landingpage-Varianten und SEO-optimierte Webseitentexte auf der Grundlage von Verhaltens- und Präferenzdaten erstellen und anpassen.
Anstatt Dutzende von Versionen manuell zu erstellen, legen Marketer Regeln und Leitplanken fest, während das System kontinuierlich Nachrichten generiert und in Echtzeit an den Kontext jedes Kunden anpasst. Eine Studie von Salesforce ergab, dass 71 % der Mitarbeiter glauben, dass generative KI viele zeitaufwändige manuelle Aufgaben eliminieren und sie so für die Lösung strategischer Probleme freisetzen wird.3
Bessere Nutzung von Daten und mehr datengesteuerte Entscheidungsfindung: Im gesamten Unternehmen wandelt die KI-Marketing-Automatisierung Rohdaten in aktive Entscheidungseingaben anstelle von passiven Berichten um. Verhaltens-, Transaktions- und Dienstleistungsdaten fließen direkt in automatisierte Workflows und strategische Anpassungen ein, sodass Teams schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen treffen können, anstatt sich auf Intuition oder verzögerte Berichterstattung zu verlassen. Dieser Prozess trägt dazu bei, dass die Strategie und die Umsetzung kontinuierlich durch reale Leistung unterstützt werden.
Ständige Optimierung und Leistungsverbesserung: Im Gegensatz zu statischen Marketingkampagnen lernt die KI-Marketingautomatisierung im Laufe der Zeit. Die Systeme testen ständig verschiedene Varianten und passen sich basierend auf der Leistung an, was zu schrittweisen Verbesserungen führt, ohne dass ein ständiges manuelles Eingreifen erforderlich ist. Dieser Kumulationseffekt führt zu stärkeren Konversionsraten, verbesserter Kampagneneffizienz und messbaren Steigerungen bei der Marketing-Rendite im Laufe der Zeit.
Schnellere und reaktionsschnellere Ausführung: Da Tools für die KI-Marketingautomatisierung Daten analysieren und in Echtzeit agieren, können digitale Marketingreaktionen schneller erfolgen, als es von Menschen geführte Workflows erlauben. Kampagnenanpassungen, Zielgruppenverschiebungen und Nachrichtenänderungen können sofort erfolgen, sobald sich die Bedingungen ändern, anstatt auf geplante Reviews oder Genehmigungen zu warten.
Bessere Abstimmung zwischen Marketing und Kundenservice: Wenn Service-Interaktionen in automatisierte Marketing-Workflows einfließen, wird das Customer Experience kohärenter. KI-Systeme können Nachrichten auf der Grundlage von Support-Ergebnissen anpassen. So können Marken schlecht getimte Werbeaktionen vermeiden und durchdachtere Nachfassaktionen anbieten.
Relevantere Customer Experiences: KI-gestützte Automatisierung verbessert die Relevanz, indem sie Inhalte, Timing und Angebote auf das individuelle Verhalten abstimmt. Die Kunden erhalten Nachrichten, die besser auf ihre Bedürfnisse und Absichten abgestimmt sind. Dies trägt dazu bei, Informationsüberflutung und -ermüdung zu reduzieren und gleichzeitig sinnvolles Engagement, langfristige Loyalität und Kundenbindung zu steigern.
Reduzierte Betriebskosten: Durch die Automatisierung von Ausführung, Tests und Entscheidungsfindung können Marketingteams sich wiederholende Aufgaben wie Listenverwaltung, manuelle Segmentierung und Leistungskontrollen optimieren. Dieser Ansatz reduziert arbeitsintensive Prozesse und senkt die Ausführungskosten, wodurch die Effizienzkomponente des Marketing-ROI direkt verbessert wird, während die Marketer sich auf die Planung auf höherer Ebene konzentrieren können.
Skalierbarkeit ohne betriebliche Belastung: Mithilfe der KI-Marketingautomatisierung können Teams Tausende oder sogar Millionen von Kundeninteraktionen verwalten, ohne die Mitarbeiterzahl im gleichen Maße zu erhöhen. Nachdem die Systeme trainiert und konfiguriert wurden, führen sie kanalübergreifend kontinuierlich Personalisierungen, Tests und Optimierungen durch und bieten dabei ein Maß an Skalierbarkeit und Konsistenz, das manuell nur schwer zu erreichen wäre.
Stärkere Grundlage für die Einführung von agentischer KI: Die KI-Marketing-Automatisierung schafft die Infrastruktur, die für den effektiven Betrieb von agentischen KI-Systemen erforderlich ist. Mit vernetzten Daten, definierten Zielen und automatisierten Workflows sind Unternehmen besser positioniert, autonome Agenten einzusetzen, die komplexe, mehrstufige Marketing Operations verantwortungsvoll steuern können.
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1 Coshow, T. et all. „Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI“ , Gartner, Oktober 2024.
2 IBM, „Redefining marketing automation and personalization with generative AI“, AI in Action: Season 1, Episode 17, Podcast video, 40:8, 11. März 2025, © IBM 2026.
3 „Top Generative AI Statistics for 2025“, Salesforce, Februar 2025.