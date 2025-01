Was ist KI in der Versicherungsbranche?

Generative KI (Gen AI) verwendet große Sprachmodelle (LLMs) und kann Versicherungsunternehmen auf vielfältige Weise helfen. Gen AI kann Versicherungsmitarbeitern helfen, Aufgaben wie die Beantwortung von Kundenservicefragen und die Analyse von Dokumenten oder einzelnen Textblöcken zu rationalisieren. Sie kann Kundenservicevertretern helfen, besser Kundenfragen zu bearbeiten. Außerdem kann sie Kunden bei der Problemlösung durch den Einsatz von KI-Technologien wie Chatbots und virtuellen Assistenten unterstützen. So hilft IBM beispielsweise Unternehmen bei der Optimierung von Prozessen, die für die Bearbeitung großer Dokumente und Text- oder Bildblöcke verwendet werden, indem es mit seiner watsonx-Technologie generative KI einsetzt. IBM hat auch einen Chatbot für einen Versicherungskunden entwickelt, der den Versicherungsnehmern dabei hilft, die notwendigen Dokumente einzureichen und einen vollständigen Überblick über die in ihrem Versicherungspaket enthaltenen Leistungen zu erhalten. Entsprechend gaben 77 % der Führungskräfte der Branche an, dass sie die KI-Generation schnell einführen müssen, um mit ihren Wettbewerbern mithalten zu können, so ein Bericht des Institute for Business Value.