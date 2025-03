Die Regierung der Vereinigten Staaten hat Geld und Forschung in das neue Gebiet der KI investiert.

Im Jahr 2023 erließ US-Präsident Joe Biden eine Executive Order (EO)4, in der die Bundesbehörden aufgefordert werden, sich an der Entwicklung von Richtlinien, Standards und Best Practices für die KI-Sicherheit zu beteiligen. Das Office of Management and Budget (OMB) des Weißen Hauses gab Ende November 2024 bekannt, dass auf der Grundlage dieser EO weiterhin Fortschritte bei der ersten regierungsweiten Richtlinie5 zur Nutzung von KI und zur Minderung ihrer Risiken erzielt würden.

Die EO ist Teil eines umfassenderen Ziels der Regierung, eine intelligente KI-Governance zu etablieren, um von allen Chancen zu profitieren, sich auf Herausforderungen vorzubereiten und anderen Ländern einen Schritt voraus zu bleiben.