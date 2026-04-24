Nutzung von KI für das Mitarbeiterengagement

Künstliche Intelligenz (KI) im Mitarbeiterengagement bezieht sich auf die breite Anwendung von maschinellem Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), vorausschauender Analyse und generativer KI, um die Mitarbeitererfahrung zu verstehen und zu optimieren.
Während sich die Mitarbeitererfahrung auf ein breites Empfinden des Wohlbefindens und der Produktivität der Mitarbeiter bezieht, konzentriert sich das Mitarbeiterengagement eher auf Themen wie berufliches Engagement und emotionales Engagement. Hoch engagierte Mitarbeiter sind begeistert und motiviert bei der Arbeit, wodurch sie eher bereit sind, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und den langfristigen Erfolg des Unternehmens voranzutreiben.
Wo Unternehmen früher auf Umfragen oder Check-ins mit Führungskräften zur Förderung des Mitarbeiterengagements setzten, liefert KI der Personalabteilung und Führungskräften fortlaufende, Echtzeit-Erkenntnisse darin, wie sich die Mitarbeiter fühlen – und was sie am meisten brauchen. Die Messung des Mitarbeiterengagements kann besonders in Phasen der Transformation oder der Einführung von KI besonders dringend sein, da neue Tools und Workflows nur dann effektiv sind, wenn sie vollständig in die tägliche Arbeit integriert werden.
Nach Angaben von Gallup, das misst, wie viele Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten sich „aktiv engagiert“ fühlen, ist das Engagement seit einem Höchststand im Jahr 2020 stetig zurückgegangen. Die Unternehmensberatung berichtet auch von einem geringen Engagement bei jüngeren Millennials und der Generation Z, die von einem deutlichen Rückgang des Gefühls, wichtig zu sein, der Lernmöglichkeiten und der Weiterentwicklung am Arbeitsplatz haben.
Ein Mangel an effektiven Programmen zur Förderung des Engagements und der beruflichen Weiterentwicklung kann zu erheblichen Risiken für die Belegschaft führen. Laut dem jüngsten „Future of Jobs“-Berichts des Weltwirtschaftsforums werden in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 22 % der Arbeitsplätze wegfallen.
Die Arbeitgeber erwarten außerdem, dass sich 39 % der auf dem Arbeitsmarkt geforderten Fähigkeiten bis 2030 ändern werden. Kurz gesagt: Wenn sich die Arbeitnehmer nicht aktiv mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen, sind sie und die Unternehmen, für die sie arbeiten, gefährdet.
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„Führende Unternehmen sind zunehmend gefordert, ein positives, flexibles und einfühlsames Arbeitsumfeld zu schaffen, um die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu erfüllen und die besten Talente zu halten“, so Pete Teigen, Employee Experience Strategist bei IBM Consulting. „Aber was vielleicht noch wichtiger ist: Zufriedene, engagierte Mitarbeiter mit starken Unterstützungssystemen sind sowohl produktiver als auch eher bereit, sich auf Veränderungen einzulassen.“ Wie IBM herausgefunden hat, übernehmen Mitarbeiter neue Geschäftsstrukturen 34 % häufiger, wenn das Engagement der Mitarbeiter im Mittelpunkt des Transformationsdesigns steht.
Für Personalverantwortliche, die einer Abnahme des Engagements und sinkender Arbeitszufriedenheit konfrontiert sind, kann der Einsatz von KI die Durchführung entscheidender Engagement-Programme in großem Maßstab ermöglichen. KI-Lösungen können Routineaufgaben übernehmen, sodass sich die menschlichen Mitarbeiter auf anspruchsvolle oder sensible Aufgaben konzentrieren können.
Andere KI-Tools können personalisierte Lernprogramme oder kontinuierliches Feedback ermöglichen und so sicherstellen, dass kein Mitarbeiter durchs Raster fällt. Mithilfe von vorausschauenden Analysen können Unternehmen den Bedarf an Mitarbeiterbindung oder -weiterbildung vorhersagen und schnell auf veränderte Bedingungen reagieren.
Ein erfolgreiches KI-Programm für das Mitarbeiterengagement verwandelt eine periodische Übung in eine dauerhafte Beziehung zwischen Mitarbeitern und dem Unternehmen.
KI-gestützte Tools können die Produktivität der Personalabteilung steigern und das Engagement im gesamten Unternehmen fördern. IBM kennt diesen Wandel aus eigener Erfahrung, da das Unternehmen im Jahr 2017 eine umfassende Transformation seiner Personalabteilung in Angriff nahm. Das Ergebnis dieser Arbeit ist AskHR: ein KI-Agent, der jedes Jahr Dutzende Millionen von Interaktionen verarbeitet.
Die IBM Abteilung weist derweil einen NPS-Wert von +74 auf. Zu den sichtbarsten Vorteilen des Einsatzes von KI zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements gehören:
KI kann im gesamten Mitarbeiterlebenszyklus eingesetzt werden, vom Onboarding bis zum Offboarding. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören:
Mit der Automatisierung von HR-Aufgaben erledigt KI routinemäßige Personalprozesse, einschließlich Vorteil/Nutzen-Abfragen, Richtlinienfragen, Urlaubsanträgen und Onboarding-Unterlagen. Diese Verlagerung ermöglicht es den HR-Teams, sich auf die höherwertige Kulturarbeit zu konzentrieren, bei der das menschliche Urteilsvermögen den größten Einfluss hat. Da Personalverantwortliche weniger Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen müssen, können sie kreative und motivierende Initiativen für das Mitarbeiterengagement entwickeln.
KI kann Managern Feedback oder Coaching-Unterstützung bieten und so die Lücke zwischen reviews und den fortlaufenden Entwicklungsgesprächen schließen, die Mitarbeiter benötigen.
KI kann individuelle Qualifikationslücken anhand der Unternehmensanforderungen vergleichen und kuratierte Lernprogramme sowie interne Mobilitätsempfehlungen bereitstellen, die sich mit dem Wachstum der Mitarbeiter und dem Wandel im Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln.
KI eignet sich hervorragend für die Bereitstellung personalisierter Kommunikation in großem Umfang, sodass einzelne Mitarbeiter zeitnah relevante Informationen von ihrem Arbeitsplatz erhalten können. KI könnte interne Kommunikation wie Check-ins oder Anerkennungsnachrichten auf der Grundlage individueller Rollen oder Vorlieben anpassen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass offizielle Mitteilungen authentisch und nicht allgemein gehalten wirken.
KI wird zunehmend eingesetzt, um Personen bestimmten Rollen zuzuordnen und Fluchtrisiken zu identifizieren. Durch die Analyse von Fluktuation und historischen Daten zum Mitarbeiterverhalten – zusammen mit traditionelleren Datenpunkten wie Umfragen zum Mitarbeiterengagement – können KI-Modelle potenzielle Probleme proaktiv erkennen. Diese Erkenntnis ermöglicht rechtzeitige Interventionen. Wenn beispielsweise ein leistungsstarker Mitarbeiter Anzeichen von Desinteresse zeigt, sollen diese Systeme einen Vorgesetzten alarmieren, der dann mit dem betreffenden Mitarbeiter über neue Herausforderungen und Chancen sprechen kann.
Während traditionelle Programme für Mitarbeitengagement Stimmung und Wachstum jährlich messen, können kürzere, häufigere KI-gestützte Umfragen sofort umsetzbare Erkenntnisse liefern. Mithilfe von Stimmungsanalysen in der offiziellen Kommunikation können KI-Systeme neue Themen und emotionale Töne in Teams schnell erkennen, sodass Führungskräfte Zugriff auf möglichst aktuelle Mitarbeiterdaten haben.
KI-Systeme sind laut Robert Enright, Associate Partner for Workforce Strategy bei IBM Consulting, auch darin geübt, interne Kandidaten mit verwandten Fähigkeiten für offene Stellen zu präsentieren. „KI kann Lernfähigkeit und internes Potenzial sichtbar machen“, erläutert er, „um den verfügbaren Talentpool zu erweitern, anstatt ihn durch unrealistische Erwartungen einzuengen.“ Indem Unternehmen proaktiv mehrere Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung anbieten, können sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter kontinuierlich engagiert bleiben.
Datengestützte KI-Analysen ermöglichen es Personalleitern, das Engagement abteilungs- und funktionsübergreifend zu vergleichen. Mithilfe dieser Analyse können sie das Engagement anhand von Branchenstandards messen oder die Wirksamkeit spezifischer Engagement-Initiativen modellieren.
Diese Plattformen setzen KI und Robotic Process Automation (RPA) ein, um repetitive HR-Abläufe zu optimieren. Zu den gängigen Funktionen gehören automatisierte Onboarding-Workflows, die Verwaltung von Sozialleistungen und die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften. Durch den Wegfall der manuellen Bearbeitung von Aufgaben mit hohem Volumen reduzieren sie Fehler und ermöglichen den HR-Teams eine strategische Arbeit, einschließlich der Förderung von zusammenhängenden Beziehungen mit anderen Mitarbeitern.
Auf dialogorientierter KI basierende Tools für Mitarbeiter bearbeiten eine Vielzahl von Mitarbeiteranfragen rund um die Uhr. Sie können Fragen zur Personalpolitik beantworten, Mitarbeiter durch administrative Prozesse führen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter unterstützen und regelmäßige Check-ins oder Fortschrittsberichte ermöglichen. Außerdem eskalieren sie komplexe Fälle in der Regel an menschliche HR-Mitarbeiter. Fortschrittliche Systeme personalisieren Interaktionen auf der Grundlage früherer Interaktionen sowie von Mitarbeiterrollen.
Agentische KI geht noch einen Schritt weiter und verknüpft mehrere Aktionen mit minimaler menschlicher Aufsicht. So automatisiert zum Beispiel IBMs interner virtueller Agent AskHR mehr als 80 HR-Aufgaben und bearbeitet jedes Jahr über 2,1 Millionen Mitarbeitergespräche. KI-Agenten können außerdem Qualifikationslücken identifizieren, personalisierte Schulungsprogramme empfehlen und Weiterbildungs-Workflows automatisieren – und so eine Kultur des kontinuierlichen Self-Service-Wachstums fördern.
Tools zur vorausschauenden Analyse wenden maschinelles Lernen auf Personaldaten an, um verwertbare Erkenntnisse über die Motivation und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu gewinnen. Diese Systeme können den Personalabbau vorhersagen und den Zustand einzelner Teams überwachen. Diese Ausgaben werden Personalverantwortlichen und Managern typischerweise über Dashboards präsentiert, um datengestützte Entscheidungen anstelle reaktiver Reaktionen auf unmittelbare Probleme zu ermöglichen.
KI-optimierte Leistungsplattformen gehen über den jährlichen Überprüfungszyklus hinaus und unterstützen kontinuierliches Feedback und Zielabstimmung im Laufe des Jahres. Zu den Funktionen dieser Systeme gehören beispielsweise die automatisierte Zielverfolgung, Zusammenfassungen der Mitarbeiterleistung oder die Erfassung von Echtzeit-Feedback sowie die Ermittlung von Qualifikationslücken.
Die Überwachung von Kommunikationsmustern und Verhaltensdaten erfordert einen sorgsamen Umgang mit Datenschutzbelangen. Ohne starken Datenschutz und transparente Erhebungspraktiken könnten sich die Mitarbeiter von Unternehmen einen Eindruck des Micro-Managing oder von ständiger Überwachung haben. Führungskräfte müssen klare Grenzen zwischen legitimen Personalanalysen und invasiver Überwachung definieren. Anschließend müssen sie diese Grenzen gegenüber den Mitarbeitern offen kommunizieren und erläutern, welche Daten erhoben werden, welche Anwendungsmöglichkeiten sie haben und welche Entscheidungen sie beeinflussen.
Wenn Unternehmen sich zu sehr auf KI-generierte Ergebnisse verlassen, laufen sie Gefahr, das menschliche Urteilsvermögen und die Empathie, die für ein effektives Personalmanagement erforderlich sind, nicht ausreichend zu nutzen. Durch den Einsatz von KI lassen sich zwar Muster erkennen, aber keine Nuancen interpretieren. KI kann zudem nicht das spezifische, zwischenmenschliche Vertrauen aufbauen, das echtes Engagement fördert. KI-Workflows sollten spezifische, erreichbare Ziele haben und die Verantwortungskette für die Überwachung sollte klar sein.
Eine übermäßige Automatisierung sensibler HR-Interaktionen – Beschwerden, Disziplinarprozesse oder Angaben zum Gesundheitszustand – führt dazu, dass sich die Mitarbeiter nicht gesehen und nicht unterstützt fühlen.
KI-Modi, die mit historischen Belegschaftsdaten trainiert wurden, können bestehende Verzerrungen bei der Beurteilung von Mitarbeitern oder bei Empfehlungen für die berufliche Entwicklung verfestigen oder verstärken. Ohne regelmäßige Überprüfungen auf Verzerrungen und vielfältige Trainingsdaten besteht die Gefahr, dass KI-gestützte Engagement-Systeme die Mitarbeiter benachteiligen, die sie eigentlich unterstützen sollen.
Erfolgreiche KI-gestützte Engagement-Programme erfordern weit mehr als nur die Auswahl der Technologie: Sie verlangen einen bewussten Ansatz, der die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und Analysen mit Maßnahmen verbindet. Zu den wichtigsten Strategien gehören:
Die Einführung von KI ohne einen entscheidenden Plan, wie sie eingesetzt werden soll und welche Probleme sie lösen soll, wird keinen wirklichen Wert freischalten. Identifizieren Sie spezifische Herausforderungen bei der Einbindung von Mitarbeitern, wie z. B. eine hohe Fluktuation oder das Ausscheiden neuer Mitarbeiter, bevor Sie Tools auswählen. Erstellen Sie Metriken für den Erfolg und häufige Feedback-Mechanismen, damit Teams die Effektivität im Laufe der Zeit messen können.
Definieren Sie vor der Implementierung, welche Daten erhoben werden, wie sie gespeichert werden, wer darauf zugreifen kann und wie lange sie aufbewahrt werden. Führen Sie einen KI-Ethikprüfungsprozess für hochriskante Anwendungsfälle ein.
Eine aktuelle Umfrage ergab, dass zwar 76 % der Führungskräfte der Meinung waren, die Mitarbeiter seien von der Einführung von KI begeistert, aber nur 31 % der einzelnen Mitarbeiter dem zustimmten. Führungskräfte müssen nicht nur erklären, wie KI eingesetzt wird, sondern auch, wie sie den Mitarbeitern hilft und das Unternehmen insgesamt voranbringt.
Führungskräfte sollten gegenüber ihren Mitarbeitern offenlegen, welche KI-Systeme zum Einsatz kommen, welche Daten diese erheben, wie Erkenntnisse generiert werden und welche Entscheidungen sie beeinflussen könnten. Transparenz ist eine Voraussetzung für Vertrauen, die wiederum bestimmt, ob Engagement-Daten authentisch sind.
Die effektivsten KI-gestützten Engagement-Implementierungen nutzen Daten, um Wachstum zu fördern, anstatt sie einfach nur zu messen. Wenn Mitarbeiter sehen, dass KI-Erkenntnisse zu besseren Erfahrungen oder bedeutungsvolleren Gesprächen mit Managern führen, vertrauen sie den Systemen eher.
Idealerweise informiert und unterstützt KI die menschliche Entscheidungsfindung, anstatt sie zu ersetzen. Dieser Ansatz gilt für Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht, wie Leistungsmanagement und Beförderung. Legen Sie klare Richtlinien fest, welche Entscheidungen unabhängig vom KI-Output einer menschlichen Überprüfung bedürfen, und stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter bei Folgefragen jederzeit Zugang zu einem menschlichen Ansprechpartner haben.
Erfahren Sie mehr über bewährte Strategien, um die Produktivität zu steigern und die Transformation von Unternehmen mit Blick auf KI und Innovation voranzutreiben.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
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