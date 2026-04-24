Nutzung von KI für das Mitarbeiterengagement

Während sich die Mitarbeitererfahrung auf ein breites Empfinden des Wohlbefindens und der Produktivität der Mitarbeiter bezieht, konzentriert sich das Mitarbeiterengagement eher auf Themen wie berufliches Engagement und emotionales Engagement. Hoch engagierte Mitarbeiter sind begeistert und motiviert bei der Arbeit, wodurch sie eher bereit sind, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und den langfristigen Erfolg des Unternehmens voranzutreiben.

Wo Unternehmen früher auf Umfragen oder Check-ins mit Führungskräften zur Förderung des Mitarbeiterengagements setzten, liefert KI der Personalabteilung und Führungskräften fortlaufende, Echtzeit-Erkenntnisse darin, wie sich die Mitarbeiter fühlen – und was sie am meisten brauchen. Die Messung des Mitarbeiterengagements kann besonders in Phasen der Transformation oder der Einführung von KI besonders dringend sein, da neue Tools und Workflows nur dann effektiv sind, wenn sie vollständig in die tägliche Arbeit integriert werden.

Nach Angaben von Gallup, das misst, wie viele Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten sich „aktiv engagiert“ fühlen, ist das Engagement seit einem Höchststand im Jahr 2020 stetig zurückgegangen. Die Unternehmensberatung berichtet auch von einem geringen Engagement bei jüngeren Millennials und der Generation Z, die von einem deutlichen Rückgang des Gefühls, wichtig zu sein, der Lernmöglichkeiten und der Weiterentwicklung am Arbeitsplatz haben.

Ein Mangel an effektiven Programmen zur Förderung des Engagements und der beruflichen Weiterentwicklung kann zu erheblichen Risiken für die Belegschaft führen. Laut dem jüngsten „Future of Jobs“-Berichts des Weltwirtschaftsforums werden in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 22 % der Arbeitsplätze wegfallen.

Die Arbeitgeber erwarten außerdem, dass sich 39 % der auf dem Arbeitsmarkt geforderten Fähigkeiten bis 2030 ändern werden. Kurz gesagt: Wenn sich die Arbeitnehmer nicht aktiv mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen, sind sie und die Unternehmen, für die sie arbeiten, gefährdet.