Bürger mithilfe von KI in den Mittelpunkt von Regierungsdienstleistungen stellen

Während Regierungen auf der ganzen Welt weiterhin mit dem Einsatz von KI experimentieren und nach Möglichkeiten suchen, die grundlegenden Modelle der generativen KI zu nutzen, stellt sich eine wichtige Frage: Wie werden die Bürger von der Technologie einen Nutzen haben? Der öffentliche Sektor heißt nicht umsonst so: Die Öffentlichkeit sollte immer im Vordergrund stehen. Nicht nur kann KI dazu beitragen, bestimmte Dienstleistungen zu verbessern, auf die Menschen täglich angewiesen sind, sondern auch dazu beitragen, die Lücke zwischen der lokalen Regierung, ihren Mitarbeitern und ihren Einwohnern zu schließen. Dies geschieht in erster Linie durch die Automatisierung von Regierungsdiensten für die Bürger sowie durch eine effizientere Kommunikation der Behörden intern und mit Personen, die auf öffentliche Dienstleistungen angewiesen sind.

In der Geschäftswelt könnte KI Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern bieten, die maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und generative Funktionen nur zögerlich einführen. KI hat auch damit begonnen, konkrete Anwendungsfall zu liefern, die zeigen, wie die Technologie den Kundenservice in greifbarer Weise verbessern kann. Doch die Auswirkungen von KI auf den öffentlichen Sektor könnten noch tiefgreifender sein. Für die vielen verschiedenen Arten von Bürgern der Regierung bietet KI den Behörden die Möglichkeit, Daten gründlich und genau zu analysieren, mit dem Ziel, den Bürgern proaktiv personalisiertere und effektivere Dienstleistungen anzubieten. Dazu kann eine Verkürzung der Reaktionszeit bei der Bearbeitung von Anträgen oder eine Verringerung des bürokratischen Aufwands für Unternehmen oder Auftragnehmer, die regelmäßig mit der Regierung zu tun haben, gehören.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem eine Person bezahlbaren Wohnraum finden muss, der näher an einem neuen Arbeitsplatz liegt. Verschiedene Aspekte von KI könnten von der örtlich zuständigen Wohnungsbehörde dieser Person bereitgestellt werden, um automatisch ihre Bedürfnisse zu ermitteln und festzustellen, welche Dienstleistungen sie dafür in Frage kommt, damit die Behörde sich mit Informationen über diese Dienstleistungen an sie wenden kann. Ein intelligenter Chatbot könnte zum Beispiel dieser Person sogar dabei helfen, die Kundenanwendung zu finden und viele Fragen zu den grundlegenden Informationen, die Bürger normalerweise angeben müssen, überspringen, weil das System diese Informationen bereithält. So können KI-gestützte Automatisierung und Effizienz dazu beitragen, dass Regierung als Drehscheibe für Bürger dienen.