Laut dem Bericht der Steuerverwaltung 2023 der FTA reichen 85 % der einzelnen Steuerzahler und 90 % der Unternehmen ihre Steuererklärung jetzt digital ein. Und 80 % der Steuerbehörden auf der ganzen Welt setzen führende Techniken zur Erfassung von Steuerzahlerdaten ein, wobei über 60 % virtuelle Assistenten einsetzen. Forschung der FTA zeigt, dass dies einem Anstieg von 30 % gegenüber 2018 entspricht.

Für Steuerbehörden können virtuelle Assistenten eine gute Möglichkeit sein, die Wartezeit bei der Beantwortung von Bürgeranfragen zu verkürzen. Rund um die Uhr verfügbare Assistenten, wie die fortschrittlichen intelligenten Chatbots von watsonx, können Steuerbehörden unterstützen, indem sie den Steuersupport dezentralisieren und Fehler reduzieren, um eine fehlerhafte Bearbeitung von Steuererklärungen zu verhindern. Der Einsatz dieser KI-Assistenten trägt auch dazu bei, schnelle und präzise Antworten zu optimieren, die eine verbesserte Erfahrung mit messbaren Kosteneinsparungen ermöglichen. Er ermöglicht auch Steuersysteme, die so konzipiert sind, dass sie frühzeitig vor Fehlern von Steuerzahlern warnen, die zu erheblichen Steuerverlusten für Regierungen führen können, wenn sie nicht behoben werden.

Diese fortschrittlichen KI- und generativen KI-Anwendungen sind jedoch mit Risiken verbunden, und die Behörden müssen sich mit Bedenken in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit, Zuverlässigkeit, Steuerrechte und Halluzinationen durch generative Modelle auseinandersetzen.

Darüber hinaus bleibt das Risiko von Verzerrungen gegenüber Randgruppen. Aktuelle Strategien zur Risikominderung (einschließlich der Rolle des Menschen im System und zuverlässiger Trainingsdaten) reichen nicht unbedingt aus. Jedes Land muss unabhängig angemessene Strategien für KI festlegen und dabei der Komplexität seiner Steuerpolitik und dem öffentlichen Vertrauen Rechnung tragen.