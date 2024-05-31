Die neue Ära der generativen KI hat die Erforschung von KI-Anwendungsfällen vorangetrieben, um die Produktivität zu steigern, den Kundenservice zu verbessern, die Effizienz zu erhöhen und die IT-Modernisierung zu skalieren.
Jüngste Forschung im Auftrag von IBM® zeigt, dass bis zu 42 % der befragten Unternehmen auf Unternehmensebene aktiv KI bereitgestellt haben, während weitere 40 % aktiv den Einsatz von KI-Technologie erkunden. Allerdings sind die Erforschung von KI-Anwendungsfällen und die Bereitstellung neuer KI-gestützter Tools im öffentlichen Sektor aufgrund potenzieller Risiken langsamer.
Die jüngste CEO-Studie des IBM Institute for the Business Value fand jedoch heraus, dass 72 % der befragten Regierungschefs sagen, dass die potenziellen Produktivitätsgewinne durch KI und Automatisierung so groß sind, dass sie erhebliche Risiken eingehen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Steuer- oder Einnahmenverwaltungsbehörden sind ein Teil des öffentlichen Sektors, der wahrscheinlich vom Einsatz von verantwortungsvoller KI Vorteil, Nutzen ziehen könnte. Generative KI kann die Steuerverwaltung revolutionieren und den Weg in eine personalisiertere und ethischere Zukunft ebnen. Die Steuerbehörden müssen jedoch KI-Tools mit angemessener Aufsicht und Governance einführen, um Risiken zu mindern und öffentliches Vertrauen aufzubauen.
Diese Behörden stehen vor einer Vielzahl komplexer, landesspezifischer Herausforderungen. Die meisten von ihnen haben jedoch das Ziel, die Effizienz zu steigern und die von den Steuerzahlern geforderte Transparenz zu schaffen.
In der Welt der Regierungsbehörden zeigen sich die Risiken im Zusammenhang mit der Einführung von KI in vielerlei Hinsicht, und oft steht mehr auf dem Spiel als im privaten Sektor. Die Bekämpfung von Datenverzerrungen, unethischer Nutzung von Daten, mangelnder Transparenz oder Datenschutzverletzungen ist unerlässlich.
Regierungen können dazu beitragen, diese Risiken zu bewältigen und zu mindern, indem sie auf die fünf grundlegenden Eigenschaften von IBM für vertrauenswürdige KI setzen: Erklärbarkeit, Fairness, Transparenz, Robustheit und Datenschutz. Regierungen können auch Design- und Bereitstellungsstrategien für KI entwickeln und umsetzen, die den Menschen in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stellen.
Um die Sichtweise der führenden Steuerbehörden weltweit zu erkunden, organisierte das IBM Center for The Business of Government in Zusammenarbeit mit dem Tax Policy Center der American University Kogod School of Business eine Reihe von Roundtables mit wichtigen Stakeholdern und veröffentlichte einen Bericht über KI und Steuern im modernen Zeitalter. Basierend auf Erkenntnissen von akademischen Experten und Steuernexperten aus der ganzen Welt, hilft der Bericht uns, zu verstehen, wie diese Behörden die Technologie nutzen können, um Effizienzen zu verbessern und eine bessere Erfahrung für Steuerzahler zu schaffen.
Der Bericht beschreibt die potenziellen Nutzen einer stärkeren Nutzung von KI durch Steuerbehörden, darunter die Verbesserung des Kundenservice, die schnellere Erkennung von Bedrohungen, die effektive Identifizierung und Bekämpfung von Steuerbetrug und den schnelleren Zugang zu Leistungen.
Seit der Veröffentlichung des Berichts konnten in einer anschließenden Diskussionsrunde die globalen Steuerverantwortlichen erkunden, wie sie die Steuerbehörden auf der ganzen Welt zukunftsfähig machen können. Bei beiden Zusammenkünften betonten die Teilnehmer die Bedeutung einer effektiven Governance und eines effektiven Risikomanagements.
Laut dem Bericht der Steuerverwaltung 2023 der FTA reichen 85 % der einzelnen Steuerzahler und 90 % der Unternehmen ihre Steuererklärung jetzt digital ein. Und 80 % der Steuerbehörden auf der ganzen Welt setzen führende Techniken zur Erfassung von Steuerzahlerdaten ein, wobei über 60 % virtuelle Assistenten einsetzen. Forschung der FTA zeigt, dass dies einem Anstieg von 30 % gegenüber 2018 entspricht.
Für Steuerbehörden können virtuelle Assistenten eine gute Möglichkeit sein, die Wartezeit bei der Beantwortung von Bürgeranfragen zu verkürzen. Rund um die Uhr verfügbare Assistenten, wie die fortschrittlichen intelligenten Chatbots von watsonx, können Steuerbehörden unterstützen, indem sie den Steuersupport dezentralisieren und Fehler reduzieren, um eine fehlerhafte Bearbeitung von Steuererklärungen zu verhindern. Der Einsatz dieser KI-Assistenten trägt auch dazu bei, schnelle und präzise Antworten zu optimieren, die eine verbesserte Erfahrung mit messbaren Kosteneinsparungen ermöglichen. Er ermöglicht auch Steuersysteme, die so konzipiert sind, dass sie frühzeitig vor Fehlern von Steuerzahlern warnen, die zu erheblichen Steuerverlusten für Regierungen führen können, wenn sie nicht behoben werden.
Diese fortschrittlichen KI- und generativen KI-Anwendungen sind jedoch mit Risiken verbunden, und die Behörden müssen sich mit Bedenken in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit, Zuverlässigkeit, Steuerrechte und Halluzinationen durch generative Modelle auseinandersetzen.
Darüber hinaus bleibt das Risiko von Verzerrungen gegenüber Randgruppen. Aktuelle Strategien zur Risikominderung (einschließlich der Rolle des Menschen im System und zuverlässiger Trainingsdaten) reichen nicht unbedingt aus. Jedes Land muss unabhängig angemessene Strategien für KI festlegen und dabei der Komplexität seiner Steuerpolitik und dem öffentlichen Vertrauen Rechnung tragen.
Unabhängig davon, ob sie vorhandene große Sprachmodelle nutzen oder ihre eigenen Modelle erstellen, sollten globale Steuerverantwortliche KI-Governance-Frameworks Priorität einräumen, um Risiken zu managen, Reputationsschäden zu mindern und ihre Compliance-Programme zu unterstützen. Möglich wird dies durch das Training generativer KI mit ihren eigenen Qualitätsdaten und durch transparente Prozesse mit Sicherheitsvorkehrungen, die Risikominderung und Fälle von Drift und toxischer Sprache erkennen und zur Überwachung auffordern.
Steuerbehörden sollten sicherstellen, dass die Technologie Nutzen bietet und zu transparenten, unvoreingenommenen und angemessenen Ergebnissen führt. Da die Verantwortlichen dieser Behörden den Einsatz generativer KI weiter ausbauen, kann IBM den Leitern von Steuerbehörden weltweit dabei helfen, den Steuerzahlern eine personalisierte und unterstützende Erfahrung zu bieten.
Die jahrzehntelange Zusammenarbeit von IBM mit den größten Steuerbehörden der Welt, gepaart mit führender KI-Technologie mit watsonx und watsonx.governance, kann dazu beitragen, die verantwortungsvolle und maßgeschneiderte Bereitstellung von regulierter KI in Steuerbehörden zu skalieren und zu beschleunigen.
