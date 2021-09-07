Tags
Intelligente Automatisierung: Wie die Kombination von RPA und KI Ihr Unternehmen digital transformieren kann

Veröffentlicht 7. September 2021
KI für RPA, definiert

Künstliche Intelligenz (KI) erweitert die Robotic Process Automation (RPA) und erhöht die Geschäftseffizienz.

Intelligente Automatisierung (IA) – eine durchgängige intelligente Automatisierungslösung, die Robotic Process Automation (RPA) und KI kombiniert – kann viele Nutzen bieten, die zur digitalen Transformation eines Unternehmens beitragen.

KI ist die perfekte Ergänzung zu RPA; gemeinsam ermöglichen sie eine präzisere und effizientere Automatisierung, die auf einer fundierten Wissensbasis beruht. Künstliche Intelligenz (KI) ist der Prozess hinter dem Bestreben, menschliche Intelligenz in Maschinen zu simulieren, während RPA Prozesse automatisiert, die strukturierte Daten und Logik verwenden.

 

Was ist intelligente Automatisierung?

Intelligente Automatisierung (IA) ist die Kombination von KI und Automatisierungstechnologien, wie kognitiver Automatisierung, maschinelles Lernen, Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) und RPA. IA-Funktionen vereinfachen Prozesse. Diese Vereinfachung ermöglicht es dem Nutzer, über das Ergebnis nachzudenken, anstatt über den Prozess, der dieses Ergebnis erzielt, oder über die Boundary zwischen den Anwendungen.

Der Einsatz intelligenter Tools wie virtueller Assistenten und Chatbots liefert Unternehmen wichtige Erkenntnisse, die zu einer effizienteren Automatisierung und schnelleren Reaktion auf Kundenanfragen beitragen. Tools wie optische Zeichenerkennung (OCR) ermöglichen es beispielsweise papierintensiven Branchen wie dem Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen, Textanalysen zu automatisieren und bessere Entscheidungen zu treffen.

Einsatzmöglichkeiten für intelligente Automatisierung

Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für KI, die letztlich alle zu einer besseren Customer Experience beitragen. Zu den folgenden Verwendungen gehören unter anderem:

  • Intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP): Formen von Geschäftsdaten wie Bilder, E-Mails und Dateien erscheinen oft in einem unstrukturierten Format. IDP verwendet IA-Werkzeuge wie RPA, maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um diese Daten zu extrahieren, zu validieren und zu verarbeiten.
  • Prozess-Entdeckung: IA kann Ihnen helfen, einen vollständigen Leitfaden für die Automatisierung eines Prozesses mit RPA zu erstellen.
  • Streamline Workflows: IA kann Daten nutzen, um Workflows für schnellere, effizientere Prozesse zu automatisieren
  • Produktion und Lieferkette-Management: Mithilfe von IA können Sie die Produktion vorhersagen und anpassen, um auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage zu reagieren.

Die vier wichtigsten Wege, wie IA KI und RPA kombiniert, um die Geschäftseffizienz zu steigern

Aristoteles glaubte in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung, dass „das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“. Die Erweiterung von RPA um integrierte KI-Funktionen veranschaulicht diese Aussage. KI nutzt Informationen, die aus verschiedenen Quellen gesammelt werden, und speist diese Informationen in Tools und Produkte ein, um den Wert ihrer Interaktionen zu erhöhen. RPA bietet einen Mehrwert bei der Automatisierung von Prozessen auf der Grundlage strukturierter Daten, von denen viele zuvor manuelles Eingreifen erforderten. Jedes dieser Elemente bietet für sich genommen einen Wert. Die Kombination der beiden (d. h. IA) bietet jedoch einen enormen Mehrwert bei der Entwicklung von Lösungen, die eine technologische Wissensbasis nutzen, um Prozesse und Interaktionen zwischen Anwendungen zu optimieren. Die folgenden Lösungen sind schneller und genauer und tragen zu den folgenden vier Effizienzsteigerungen bei:

  1. Produktivität steigern: Automatisierte Anwendungen und Prozesse laufen schneller. Die Automatisierung von Anwendungen und Prozessen sowie die Automatisierung von Entscheidungsfindung, Prognosen und Vorhersagen aus mehreren Quellen unstrukturierter Daten in Echtzeit ermöglichen Unternehmen eine höhere Produktivität und Genauigkeit in ihren Planungszyklen. Zum Beispiel nutzte Deloitte, ein IBM-Kunde aus der Finanzbranche, kürzlich RPA, um Bots zu erstellen, die zur Automatisierung der Erstellung monatlicher Managementberichte eingesetzt wurden.
  2. Kostensenkung: Laut Deloitte „schätzen Führungskräfte, dass intelligente Automatisierung eine durchschnittliche Kostensenkung von 22 % bieten wird", obwohl sie auch feststellten, dass “Unternehmen, die derzeit intelligente Automatisierung skalieren, angeben, im Durchschnitt bereits eine Kostensenkung von 27 % im Vergleich zu ihren bisherigen Implementierungen erreicht zu haben."
  3. Verbesserung der Genauigkeit: Der Einsatz sowohl strukturierter als auch unstrukturierter Daten sowie die Automatisierung wiederholter Prozesse gewährleisten bessere Entscheidungsfindung, und weniger menschliches Eingreifen führt zu präziseren Ergebnissen. Ein IBM-Kunde aus der Finanzbranche hat kürzlich RPA genutzt, um Bots zu erstellen, die zur Automatisierung der Erstellung monatlicher Managementberichte eingesetzt sind. Durch diese Automatisierung wurden Fehler, die durch die manuelle Dateneingabe in den Prozess eingeführt wurden, eliminiert und die Genauigkeit dieser und vieler anderer Berichte verbessert. Außerdem kann der Einsatz von OCR die Datenverarbeitung beschleunigen und die Datenextraktion aus vielen Quellen automatisieren.
  4. Enrich the Customer Experience: Unternehmen, die Technologie nutzen, können die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen, effektiver kommunizieren und Produkte von höherer Qualität auf den Markt bringen. Kunden sind wiederum in der Regel zufriedener mit ihrer Erfahrung. GAM, ein IBM-Kunde aus der Vermögensverwaltungsbranche, nutzte Bots für den Kundensupport der ersten Ebene und die Erstellung von Preisangeboten. Diese Optimierung hat die Zeit für die Beantwortung von Kundenfragen drastisch verkürzt, die Customer Experience verbessert und den Kaufprozess vereinfacht.

Missverständnisse über intelligente Automatisierung (IA)

Mehrere Missverständnisse drohen die Einführung von IA zu verlangsamen, aber sie lassen sich leicht ausräumen. Zu diesen Missverständnissen gehören unter anderem die folgenden:

  • IA ersetzt menschliche Belegschaft: IA ergänzt oder erweitert die menschliche Belegschaft, indem sie sich wiederholende Aufgaben übernimmt, so dass die menschliche, denkende Belegschaft für komplexere oder dringendere Angelegenheiten zur Verfügung steht. IA erhöht die Genauigkeit der Ergebnisse der ihr unterstellten Aufgaben und verringert so den Bedarf an Fehlerkorrekturen, die zu Latenz führen und Ressourcen von anderen Projekten abziehen können. Es eröffnet neue Möglichkeiten, in deren Mittelpunkt neue Fähigkeiten stehen, die durch Umschulung entwickelt werden können. Für die menschlichen Arbeitskräfte ist dies eine großartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten aufzufrischen und eine solidere Grundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen.
  • IA ist nett, aber nicht notwendig: IA ist nicht mehr optional. Automatisierungsbasierte Anwendungen sind in unserem Alltag weit verbreitet, wie etwa das Sprechen mit Alexa oder die Nutzung einer Wetter-App. Ebenso ist Informationsarchitektur im Geschäftsleben unerlässlich, um mit dem Markt Schritt zu halten, wettbewerbsfähig zu bleiben und Kunden zufrieden zu stellen. Unternehmen, die manuelle Prozesse einsetzen, können einfach nicht mithalten. Darüber hinaus verbessert die Automatisierung die Qualität des Produkts und die Qualität des Kundenservice, indem Fehler reduziert und die Geschwindigkeit und Effizienz sich wiederholender Prozesse erhöht werden. Unternehmen, die IA nicht übernehmen, werden Schwierigkeiten haben, erfolgreich zu sein.
  • IA kann unvoreingenommene Entscheidungen treffen: IA formuliert Entscheidungen auf Basis von gesammelten und empfangenen Eingaben, von denen ein Großteil situationsabhängig oder von Einzelpersonen und Unternehmen bereitgestellt wird, die für diese Eingaben verantwortlich sind. Daher sind die getroffenen Entscheidungen von Natur aus voreingenommen.

Herausforderungen der IA-Einführung

Die Einführung von IA ist nicht ohne Herausforderungen. Diese Herausforderungen lassen sich jedoch wirksam beheben. Zu den Herausforderungen gehören die folgenden:

  • Qualifikations- und Wissenslücken werden durch Umschulungen von Mitarbeitern oder durch eine Partnerschaft mit einem Process-as-a-Service-Anbieter behoben, der Ihre IA in Gang setzt und für Sie verwaltet.
  • Prozessunklarheit ist eine Herausforderung, wenn die Prozesse innerhalb der Organisation nicht gut verstanden werden. Process Mining und Prozessentdeckung lösen diese Herausforderung, indem sie Unternehmen bei der Prozesskartierung unterstützen – eine Notwendigkeit, bevor eine IA-Implementierung beginnt.
  • Alle, die IA implementieren, haben zu wenig Fokus auf die Standardisierung. Es gibt keinen Standardansatz für die Automatisierung, daher kann jeder Anbieter von Automatisierungsprodukten den gleichen Prozess unterschiedlich angehen. Dies kann schwierig sein, wenn ein Unternehmen den Anbieter wechseln möchte. Da so viele Anbieter und Unternehmen über diese Herausforderung diskutieren, werden hoffentlich Standards gefunden.
  • Die Schwierigkeit, Chancen zu erkennen und eine Automatisierungsplattform zu entwickeln, ist eine Herausforderung, die ein Partner angehen kann. Dieses Problem wird von vielen verschiedenen Partnern gelöst, von SaaS-Anbietern (Software as a Service) über PaaS-Anbieter bis hin zu Systemintegratoren – sie wählen die Lösung und die Automatisierungssoftware aus, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
  • Unzureichende Werkzeuge zur Entwicklung und Umsetzung einer End-to-End-Lösung können die Einführung von IA stoppen, bevor sie überhaupt beginnt. Wenn ein Unternehmen die Fähigkeiten intern besitzt oder bestehende Teammitglieder umschulen kann, kann es sicherstellen, dass die richtigen RPA-Werkzeuge wie Software-Roboter eingesetzt werden. Dies kann auch durch eine Partnerschaft behoben werden.

Anwendungsfall: Einsatz von IA zur Lösung realer Herausforderungen

 

Intelligente Automatisierung (IA) ist in allen Branchen weit verbreitet, um Prozesse zu optimieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen, die zu höherer Genauigkeit, schnelleren Reaktionszeiten und qualitativ hochwertigeren Produkten führen. Hier sind einige Beispiele:

Immobilien

In der Immobilienbranche ist IA die erste Anlaufstelle für interessierte Käufer. Bots nutzen intelligente Automatisierung, um schnellere und konsistentere Antworten zu geben und Käufer zu involvieren, bevor ein Vertreter eingeschaltet wird. Bots werden auch zur Bewertung von Immobilien eingesetzt, indem sie ähnliche Immobilien vergleichen und einen Durchschnitt der Verkäufe erstellen, um den optimalen Verkaufspreis festzulegen.

Bots prognostizieren den Ausfall von Krediten und nutzen maschinelles Lernen und Datenanalyse, um Modelle zu erstellen, die Risiken vorhersagen. Darüber hinaus kann RPA den Kreditgenehmigungsprozess automatisieren und helfen, menschliche Verzerrung zu verringern.

Produktion

In einer Produktionsumgebung optimiert RPA die Geschäftsabläufe und reduziert das Fehlerrisiko, indem es sich wiederholende Aufgaben und Prozesse automatisiert, von der Verwaltung des Backoffice-Bestands bis zur Fließbandleitung. RPA kann auch zur Bestandsprognose eingesetzt werden, indem Analyse die aktuellen Bestandsnutzungsraten auswerten und diese Informationen zusammenführen, um eine Empfehlung zu generieren.

Eine Produktionsumgebung – oder jede andere Umgebung, die auf Lieferantenbeziehungen angewiesen ist – kann einen Vorteil von IA haben, um Lieferanten zu analysieren und auszuwählen. IA verwendet OCR (Optical Character Recognition), um Daten von mehreren Eingaben in unterschiedlichen Formaten zu sammeln und zu analysieren, und nutzt Datenanalyse, um Herstellerfähigkeiten, Zuverlässigkeit und Preisgestaltung zu vergleichen.

Trends in der intelligenten Automatisierung (IA) und zukünftige Ausrichtung

Die Zukunft von IA ist grenzenlos. Ein Beispiel für eine neue Technologie, die mithilfe von KI entwickelt wird, um unseren täglichen Interaktionen mit Technologie einen größeren Nutzen zu verleihen, ist die kognitive Automatisierung. Kognitive Automatisierung ist eine Weiterentwicklung der IA, die große Datenmengen, vernetzte Werkzeuge, Diagnosen und prädiktive Analysen nutzt, um Lösungen zu schaffen, die menschliches Verhalten nachahmen. Mit Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Bilderkennung, neural networks, Deep Learning und anderen Werkzeugen versucht die kognitive Automatisierung, menschlicheres Verhalten nachzuahmen, einschließlich emotionaler Reaktionen und anderer natürlicher menschlicher Interaktionen. Ein Beispiel für kognitive Automatisierung ist die Einführung von Robotik zur Ergänzung der Patientenversorgung in Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Hyperautomation hebt die IA auf die nächste Stufe, indem sie so viele Prozesse und Anwendungen wie möglich automatisiert, mit Tools wie Business Process Management, um den Automatisierungsansatz im gesamten Unternehmen zu standardisieren und einen noch größeren Geschäftswert zu schaffen.

