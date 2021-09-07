Intelligente Automatisierung (IA) ist in allen Branchen weit verbreitet, um Prozesse zu optimieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen, die zu höherer Genauigkeit, schnelleren Reaktionszeiten und qualitativ hochwertigeren Produkten führen. Hier sind einige Beispiele:

Immobilien

In der Immobilienbranche ist IA die erste Anlaufstelle für interessierte Käufer. Bots nutzen intelligente Automatisierung, um schnellere und konsistentere Antworten zu geben und Käufer zu involvieren, bevor ein Vertreter eingeschaltet wird. Bots werden auch zur Bewertung von Immobilien eingesetzt, indem sie ähnliche Immobilien vergleichen und einen Durchschnitt der Verkäufe erstellen, um den optimalen Verkaufspreis festzulegen.

Bots prognostizieren den Ausfall von Krediten und nutzen maschinelles Lernen und Datenanalyse, um Modelle zu erstellen, die Risiken vorhersagen. Darüber hinaus kann RPA den Kreditgenehmigungsprozess automatisieren und helfen, menschliche Verzerrung zu verringern.

Produktion

In einer Produktionsumgebung optimiert RPA die Geschäftsabläufe und reduziert das Fehlerrisiko, indem es sich wiederholende Aufgaben und Prozesse automatisiert, von der Verwaltung des Backoffice-Bestands bis zur Fließbandleitung. RPA kann auch zur Bestandsprognose eingesetzt werden, indem Analyse die aktuellen Bestandsnutzungsraten auswerten und diese Informationen zusammenführen, um eine Empfehlung zu generieren.

Eine Produktionsumgebung – oder jede andere Umgebung, die auf Lieferantenbeziehungen angewiesen ist – kann einen Vorteil von IA haben, um Lieferanten zu analysieren und auszuwählen. IA verwendet OCR (Optical Character Recognition), um Daten von mehreren Eingaben in unterschiedlichen Formaten zu sammeln und zu analysieren, und nutzt Datenanalyse, um Herstellerfähigkeiten, Zuverlässigkeit und Preisgestaltung zu vergleichen.

Trends in der intelligenten Automatisierung (IA) und zukünftige Ausrichtung

Die Zukunft von IA ist grenzenlos. Ein Beispiel für eine neue Technologie, die mithilfe von KI entwickelt wird, um unseren täglichen Interaktionen mit Technologie einen größeren Nutzen zu verleihen, ist die kognitive Automatisierung. Kognitive Automatisierung ist eine Weiterentwicklung der IA, die große Datenmengen, vernetzte Werkzeuge, Diagnosen und prädiktive Analysen nutzt, um Lösungen zu schaffen, die menschliches Verhalten nachahmen. Mit Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Bilderkennung, neural networks, Deep Learning und anderen Werkzeugen versucht die kognitive Automatisierung, menschlicheres Verhalten nachzuahmen, einschließlich emotionaler Reaktionen und anderer natürlicher menschlicher Interaktionen. Ein Beispiel für kognitive Automatisierung ist die Einführung von Robotik zur Ergänzung der Patientenversorgung in Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Hyperautomation hebt die IA auf die nächste Stufe, indem sie so viele Prozesse und Anwendungen wie möglich automatisiert, mit Tools wie Business Process Management, um den Automatisierungsansatz im gesamten Unternehmen zu standardisieren und einen noch größeren Geschäftswert zu schaffen.

