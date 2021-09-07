Künstliche Intelligenz (KI) erweitert die Robotic Process Automation (RPA) und erhöht die Geschäftseffizienz.
Intelligente Automatisierung (IA) – eine durchgängige intelligente Automatisierungslösung, die Robotic Process Automation (RPA) und KI kombiniert – kann viele Nutzen bieten, die zur digitalen Transformation eines Unternehmens beitragen.
KI ist die perfekte Ergänzung zu RPA; gemeinsam ermöglichen sie eine präzisere und effizientere Automatisierung, die auf einer fundierten Wissensbasis beruht. Künstliche Intelligenz (KI) ist der Prozess hinter dem Bestreben, menschliche Intelligenz in Maschinen zu simulieren, während RPA Prozesse automatisiert, die strukturierte Daten und Logik verwenden.
Intelligente Automatisierung (IA) ist die Kombination von KI und Automatisierungstechnologien, wie kognitiver Automatisierung, maschinelles Lernen, Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) und RPA. IA-Funktionen vereinfachen Prozesse. Diese Vereinfachung ermöglicht es dem Nutzer, über das Ergebnis nachzudenken, anstatt über den Prozess, der dieses Ergebnis erzielt, oder über die Boundary zwischen den Anwendungen.
Der Einsatz intelligenter Tools wie virtueller Assistenten und Chatbots liefert Unternehmen wichtige Erkenntnisse, die zu einer effizienteren Automatisierung und schnelleren Reaktion auf Kundenanfragen beitragen. Tools wie optische Zeichenerkennung (OCR) ermöglichen es beispielsweise papierintensiven Branchen wie dem Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen, Textanalysen zu automatisieren und bessere Entscheidungen zu treffen.
Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für KI, die letztlich alle zu einer besseren Customer Experience beitragen. Zu den folgenden Verwendungen gehören unter anderem:
Aristoteles glaubte in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung, dass „das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“. Die Erweiterung von RPA um integrierte KI-Funktionen veranschaulicht diese Aussage. KI nutzt Informationen, die aus verschiedenen Quellen gesammelt werden, und speist diese Informationen in Tools und Produkte ein, um den Wert ihrer Interaktionen zu erhöhen. RPA bietet einen Mehrwert bei der Automatisierung von Prozessen auf der Grundlage strukturierter Daten, von denen viele zuvor manuelles Eingreifen erforderten. Jedes dieser Elemente bietet für sich genommen einen Wert. Die Kombination der beiden (d. h. IA) bietet jedoch einen enormen Mehrwert bei der Entwicklung von Lösungen, die eine technologische Wissensbasis nutzen, um Prozesse und Interaktionen zwischen Anwendungen zu optimieren. Die folgenden Lösungen sind schneller und genauer und tragen zu den folgenden vier Effizienzsteigerungen bei:
Mehrere Missverständnisse drohen die Einführung von IA zu verlangsamen, aber sie lassen sich leicht ausräumen. Zu diesen Missverständnissen gehören unter anderem die folgenden:
Die Einführung von IA ist nicht ohne Herausforderungen. Diese Herausforderungen lassen sich jedoch wirksam beheben. Zu den Herausforderungen gehören die folgenden:
Intelligente Automatisierung (IA) ist in allen Branchen weit verbreitet, um Prozesse zu optimieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen, die zu höherer Genauigkeit, schnelleren Reaktionszeiten und qualitativ hochwertigeren Produkten führen. Hier sind einige Beispiele:
In der Immobilienbranche ist IA die erste Anlaufstelle für interessierte Käufer. Bots nutzen intelligente Automatisierung, um schnellere und konsistentere Antworten zu geben und Käufer zu involvieren, bevor ein Vertreter eingeschaltet wird. Bots werden auch zur Bewertung von Immobilien eingesetzt, indem sie ähnliche Immobilien vergleichen und einen Durchschnitt der Verkäufe erstellen, um den optimalen Verkaufspreis festzulegen.
Bots prognostizieren den Ausfall von Krediten und nutzen maschinelles Lernen und Datenanalyse, um Modelle zu erstellen, die Risiken vorhersagen. Darüber hinaus kann RPA den Kreditgenehmigungsprozess automatisieren und helfen, menschliche Verzerrung zu verringern.
In einer Produktionsumgebung optimiert RPA die Geschäftsabläufe und reduziert das Fehlerrisiko, indem es sich wiederholende Aufgaben und Prozesse automatisiert, von der Verwaltung des Backoffice-Bestands bis zur Fließbandleitung. RPA kann auch zur Bestandsprognose eingesetzt werden, indem Analyse die aktuellen Bestandsnutzungsraten auswerten und diese Informationen zusammenführen, um eine Empfehlung zu generieren.
Eine Produktionsumgebung – oder jede andere Umgebung, die auf Lieferantenbeziehungen angewiesen ist – kann einen Vorteil von IA haben, um Lieferanten zu analysieren und auszuwählen. IA verwendet OCR (Optical Character Recognition), um Daten von mehreren Eingaben in unterschiedlichen Formaten zu sammeln und zu analysieren, und nutzt Datenanalyse, um Herstellerfähigkeiten, Zuverlässigkeit und Preisgestaltung zu vergleichen.
Die Zukunft von IA ist grenzenlos. Ein Beispiel für eine neue Technologie, die mithilfe von KI entwickelt wird, um unseren täglichen Interaktionen mit Technologie einen größeren Nutzen zu verleihen, ist die kognitive Automatisierung. Kognitive Automatisierung ist eine Weiterentwicklung der IA, die große Datenmengen, vernetzte Werkzeuge, Diagnosen und prädiktive Analysen nutzt, um Lösungen zu schaffen, die menschliches Verhalten nachahmen. Mit Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Bilderkennung, neural networks, Deep Learning und anderen Werkzeugen versucht die kognitive Automatisierung, menschlicheres Verhalten nachzuahmen, einschließlich emotionaler Reaktionen und anderer natürlicher menschlicher Interaktionen. Ein Beispiel für kognitive Automatisierung ist die Einführung von Robotik zur Ergänzung der Patientenversorgung in Pflegeheimen und Krankenhäusern.
Hyperautomation hebt die IA auf die nächste Stufe, indem sie so viele Prozesse und Anwendungen wie möglich automatisiert, mit Tools wie Business Process Management, um den Automatisierungsansatz im gesamten Unternehmen zu standardisieren und einen noch größeren Geschäftswert zu schaffen.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.
