Im Vergleich zu anderen Branchen haben die Einzelhandel- und Konsumgüterbranche viel Verbesserungspotenzial, wenn es um die Abwehr von Sicherheitsverletzungen geht. Weitere interne Untersuchungen von IBM haben ergeben, dass nur 25 % der untersuchten Einzelhandelsunternehmen und 29 % der Konsumgüterunternehmen umfassende Automatisierungen und KI-gestützte Sicherheitslösungen einsetzen. Durch die Modernisierung ihrer Strategien und einen proaktiven Ansatz können Unternehmen ihre Fähigkeit, Eindringlinge zu erkennen, verbessern und sie möglicherweise ausschalten, bevor sie echten Schaden anrichten können, um die Gesamtauswirkungen eines Verstoßes zu verringern.

Einer der wichtigsten Faktoren zur Eindämmung der untersuchten Datenschutzverletzungen war die Geschwindigkeit, und KI im Sicherheitsbereich sowie Automatisierungen hatten den größten Einfluss auf die Fähigkeit eines Unternehmens, Angriffe schnell zu erkennen und einzudämmen. Branchenweit konnten die untersuchten Unternehmen, die KI und Automatisierung umfassend in ihren Sicherheitsabläufen einsetzen, den durchschnittlichen Lebenszyklus von Sicherheitsverletzungen um 108 Tage verkürzen im Vergleich zu Unternehmen, die diese Technologien nicht einsetzten. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse ergab sich eine Kostenersparnis von 850.000 US-Dollar pro Angriff – bis zu 30 % weniger als die durchschnittlichen Auswirkungen.

Ein großer Teil davon ist einfach die Fähigkeit, die Sicherheitsverletzung schnell zu erkennen, aber nur ein Drittel der untersuchten Sicherheitsverletzungen wurde von dem betroffenen Unternehmen entdeckt. Die teilnehmenden Unternehmen, die den Angriff selbst erkennen konnten, waren jedoch in der Lage, viel schneller zu handeln, um den Angriff einzudämmen, was zu einer Verkürzung des Lebenszyklus um fast 80 Tage im Vergleich zu den vom Angreifer aufgedeckten Datenschutzverletzungen führte (241 Tage gegenüber 320).

Wenn die Digitalisierung des Einzelhandels und der Konsumgüterbranchen weiter fortschreitet, werden Unternehmen einem zunehmenden Druck von Angreifern ausgesetzt sein, die ihre Betriebe stören und ihren Reichtum an Daten ausnutzen wollen. Durch Investitionen in ausgefeiltere Erkennungs- und Reaktionsfunktionen können Unternehmen ihre Fähigkeit zur Eindämmung von Datenschutzverletzungen deutlich verbessern und so die finanziellen und reputationsbezogenen Folgen erheblich reduzieren.