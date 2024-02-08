HR-Führungskräfte sehen Mitarbeiter zunehmend nicht nur als Teil der Belegschaft, sondern auch als einzigartige Individuen, die viele Rollen übernehmen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist ein Paradigmenwechsel, der die Vielfältigkeit der Menschen und der Geschäftswelt, in der sie sich bewegen, berücksichtigt. Zufälligerweise betrachten Arbeitnehmer ihre persönlichen und beruflichen Prioritäten bereits als miteinander verflochten und sich gegenseitig beeinflussend, und sie erwarten, dass ihre Arbeitgeber dasselbe tun. Laut einer aktuellen Umfrage gaben weit über 70 % der Beschäftigten an, die Arbeitsbedingungen, die Work-Life-Balance und die Flexibilität seien für sie am wichtigsten.



Während ihrer Zeit in einem Unternehmen erleben Mitarbeiter viele Veränderungen, die sich nicht nur darauf auswirken, was sie beitragen, sondern auch darauf, welche Art von Unterstützung sie von ihrem Arbeitgeber benötigen. Die HR-Abteilung kann den Menschen auf verschiedene Weise helfen, diese Veränderungen zu bewältigen, z. B. durch die Entwicklung einer Karriere-Roadmap, die auf ihre Erfahrungen und Ziele abgestimmt ist, durch die Unterstützung in den verschiedenen Phasen der Familienplanung, durch die Schaffung eines physischen Arbeitsplatzes, der ihren Zugänglichkeitsbedürfnissen und Persönlichkeitsmerkmalen gerecht wird, oder durch die Bereitstellung flexibler Arbeitszeitmodelle.

Die HR-Abteilung hat nun die Aufgabe, das Leben der Mitarbeiter zu verbessern und kurzlebige Interaktionen durch technologiegestützte Erfahrungen zu überwinden, wie beispielsweise generative KI-gestützte Automatisierung, intelligente Workflows, virtuelle Assistenten, Chatbots und digitale Assistenten. Die Integration von KI und Automatisierung in jeden Prozess gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was für sie als Individuen wichtig ist. Diese Aufgabe ist komplex, aber wenn sie mit Bedacht ausgeführt wird, führen diese Investitionen zu einer starken Mitarbeitererfahrung, die dazu beitragen kann, dass die Mitarbeiter sowohl glücklicher als auch produktiver bei ihrer Arbeit sind.

Zwar ist die HR-Abteilung nicht allein für die Mitarbeitererfahrung eines Unternehmens verantwortlich, doch wird sie immer mehr zu einem wichtigen Fürsprecher für die neue Mitarbeitererfahrung. Die HR-Abteilung hilft dabei, die Erfahrung für die Mitarbeiter neu zu gestalten, indem sie zu einem vom Verbraucher inspirierten, flexiblen Modell übergeht, das proaktiv, personalisiert, relevant und ergebnisorientiert ist. Unternehmen müssen auch unternehmensweit Vorstellungskraft, Visionen und Einfühlungsvermögen nutzen, um Menschen, die sich nach Einfachheit und Handlungsfähigkeit sehnen, kreativ einzubinden und zu bedienen.