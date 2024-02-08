Da die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben mehr denn je verschwimmt, erwarten die Mitarbeiter einen flexibleren und empathischeren Arbeitsplatz, bei dem sie voll und ganz berücksichtigt werden. Dieser Wandel der Erwartungen der Mitarbeiter findet in einem herausfordernden Umfeld statt, das durch rasante technologische Fortschritte, wachsende Qualifikationslücken und unvorhersehbare sozioökonomische Probleme gekennzeichnet ist. Und als ob das nicht schon genug wäre, widersetzt sich die Natur der HR-Abteilung selbst einer Optimierung, da Mitarbeitererfahrungen schwer zu quantifizieren und Unternehmen schwer zu verändern sind.
Trotz dieser Herausforderungen erwarten die Mitarbeiter, dass ihre Interaktionen und Erfahrungen mit einem Unternehmen dessen Markenwerten gerecht werden. Die HR-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung dieser Erwartungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und Führungskräfte glauben, dass generative KI zur Transformation von HR und Talentmanagement beitragen kann. Wenn Unternehmen einen proaktiven und dynamischen HR-Ansatz verfolgen, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen anzugehen, Top-Talente anzuziehen und zu halten sowie zukünftige Fähigkeiten zu entwickeln, können sie allen eine erstklassige Erfahrung bieten.
HR-Führungskräfte sehen Mitarbeiter zunehmend nicht nur als Teil der Belegschaft, sondern auch als einzigartige Individuen, die viele Rollen übernehmen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist ein Paradigmenwechsel, der die Vielfältigkeit der Menschen und der Geschäftswelt, in der sie sich bewegen, berücksichtigt. Zufälligerweise betrachten Arbeitnehmer ihre persönlichen und beruflichen Prioritäten bereits als miteinander verflochten und sich gegenseitig beeinflussend, und sie erwarten, dass ihre Arbeitgeber dasselbe tun. Laut einer aktuellen Umfrage gaben weit über 70 % der Beschäftigten an, die Arbeitsbedingungen, die Work-Life-Balance und die Flexibilität seien für sie am wichtigsten.
Während ihrer Zeit in einem Unternehmen erleben Mitarbeiter viele Veränderungen, die sich nicht nur darauf auswirken, was sie beitragen, sondern auch darauf, welche Art von Unterstützung sie von ihrem Arbeitgeber benötigen. Die HR-Abteilung kann den Menschen auf verschiedene Weise helfen, diese Veränderungen zu bewältigen, z. B. durch die Entwicklung einer Karriere-Roadmap, die auf ihre Erfahrungen und Ziele abgestimmt ist, durch die Unterstützung in den verschiedenen Phasen der Familienplanung, durch die Schaffung eines physischen Arbeitsplatzes, der ihren Zugänglichkeitsbedürfnissen und Persönlichkeitsmerkmalen gerecht wird, oder durch die Bereitstellung flexibler Arbeitszeitmodelle.
Die HR-Abteilung hat nun die Aufgabe, das Leben der Mitarbeiter zu verbessern und kurzlebige Interaktionen durch technologiegestützte Erfahrungen zu überwinden, wie beispielsweise generative KI-gestützte Automatisierung, intelligente Workflows, virtuelle Assistenten, Chatbots und digitale Assistenten. Die Integration von KI und Automatisierung in jeden Prozess gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was für sie als Individuen wichtig ist. Diese Aufgabe ist komplex, aber wenn sie mit Bedacht ausgeführt wird, führen diese Investitionen zu einer starken Mitarbeitererfahrung, die dazu beitragen kann, dass die Mitarbeiter sowohl glücklicher als auch produktiver bei ihrer Arbeit sind.
Zwar ist die HR-Abteilung nicht allein für die Mitarbeitererfahrung eines Unternehmens verantwortlich, doch wird sie immer mehr zu einem wichtigen Fürsprecher für die neue Mitarbeitererfahrung. Die HR-Abteilung hilft dabei, die Erfahrung für die Mitarbeiter neu zu gestalten, indem sie zu einem vom Verbraucher inspirierten, flexiblen Modell übergeht, das proaktiv, personalisiert, relevant und ergebnisorientiert ist. Unternehmen müssen auch unternehmensweit Vorstellungskraft, Visionen und Einfühlungsvermögen nutzen, um Menschen, die sich nach Einfachheit und Handlungsfähigkeit sehnen, kreativ einzubinden und zu bedienen.
Bei diesem ganzheitlichen HR-Ansatz zur Mitarbeitererfahrung geht es um mehr als die Vorschrift digitaler Zugangskanäle; es geht darum, diese Kanäle so überzeugend zu gestalten, dass sie auf natürliche Weise Benutzer anziehen. Und entscheidend ist, dass Mitarbeiter immer noch Zugang zu menschlicher Unterstützung in zeitkritischen, dringenden und sehr persönlichen Situationen haben.
Die ganzheitliche Denkweise befähigt die Mitarbeiter, selbständig auf Ressourcen zuzugreifen, ihre Bedürfnisse zu antizipieren und proaktive Lösungen anzubieten.
Die Vorteile dieser Transformation steigern den Unternehmenswert durch Verbesserungen wie beispielsweise:
Um diesen Wandel hin zu einer ganzheitlichen Mitarbeitererfahrung zu bewältigen und diese Vorteile zu nutzen, müssen Unternehmen drei entscheidende Maßnahmen ergreifen:
Ziel ist es, die HR-Abteilung in ein modernes Dienstleistungsmodell umzuwandeln, das die Perspektive und den Fokus auf den Mitarbeiter verlagert. Es geht darum zu verstehen, warum Menschen bestimmte Erfahrungen zu bestimmten Zeiten brauchen und diese Erfahrungen so nahtlos wie möglich zu gestalten. Die Gestaltung aus der Perspektive des Verbrauchers bedeutet, traditionelle Silos sowohl innerhalb als auch außerhalb der HR-Abteilung aufzubrechen, um Aufgaben zu vereinfachen, Mitarbeiter bei Lebensübergängen zu unterstützen und Zugang zu Informationen und Ressourcen zur Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. Mit generativer KI verfügt die HR-Abteilung endlich über eine Technologie, die helfen kann, diese hochgradig personalisierten, stark angepassten Interaktionen zu skalieren.
Der Übergang zur Bereitstellung einer ganzheitlichen Mitarbeitererfahrung beinhaltet die nächste Entwicklung der HR-Abteilung. Sie erkennt die Komplexität und Dynamik der Individuen, die sich ständig verändernde Natur äußerer Kräfte und die zentrale Rolle der Mitarbeitererfahrung bei der Bewältigung dieser Realität an. Unternehmen, die sich dieses Modell zu eigen machen, sind in der Lage, die Talente anzuziehen, zu entwickeln und zu halten, die sie für den Wettbewerb benötigen.
