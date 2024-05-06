1. Optimierung der Protokolle mithilfe historischer und synthetischer Daten

Komplexe und strenge Protokolle sind dafür bekannt, klinische Studien zu verzögern und die Beteiligung der Patienten zu beeinträchtigen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die frühen Annahmen mit der realen Ausführung übereinstimmen. Starten Sie das Zeitalter der datengesteuerten Protokollbewertung: Mithilfe von Benchmarking-Tools und prädiktiver Modellierung können die Feinheiten des Protokolls ermittelt und die Zahl der in Frage kommenden Patienten prognostiziert werden, die dann in die Protokollanpassungen einfließen.

Ein tieferer Einblick in historische Studiendaten mit einer Bewertung der Protokollkomplexität liefert ebenfalls wertvolle Erkenntnisse, insbesondere in Bezug auf patientenzentrierte Elemente. Zu den wichtigsten Aspekten, die bei der Erstellung eines Protokolls im Mittelpunkt stehen, gehören die Art des Prüfprodukts, das Studiendesign, die Definition des Endgeräts, die Zulassungskriterien, der Verwaltungsaufwand, das Vorhandensein redundanter Prozesse und die Zeit, die ein Patient für die Teilnahme investieren müsste. Das Erfassen dieser Dimensionen schärft die Rekrutierungslinse. Die Optimierung von Testprotokollen ist keine einmalige Angelegenheit. Vielmehr ist es eine sich entwickelnde, multidisziplinäre Aufgabe, die durch Erkenntnisse aus der Vergangenheit bereichert wird, um zukünftige (effektivere) Testdesigns zu gestalten.

Das Lernen aus historischen Protokolldaten und die Verwendung von synthetisch generierten Szenarien zur Optimierung von Ein- und Ausschlusskriterien können für ein effizientes Studiendesign sehr hilfreich sein. Durch die Feinabstimmung dieser Kriterien können Protokolle dazu beitragen, eine gezieltere und relevantere Patientengruppe anzusprechen und so die Rekrutierung zu beschleunigen.

Wenn die Patienten die Einschlusskriterien besser erfüllen, steigt ihre Bereitschaft, sich einzuschreiben. Die FDA-Richtlinie von 2020 betonte die Erweiterung der Zulassungskriterien und die Reduzierung unnötiger Ausschlüsse. Breitere Zulassungskriterien rationalisieren nicht nur die Rekrutierung, sondern fördern auch eine größere Vielfalt und tragen dazu bei, eine umfassendere und integrative klinische Studie zu gewährleisten.

Die neuesten Entwicklungen bei großen Sprachmodellen (LLMs) haben das Potenzial, den Entwurf von Protokollen erheblich zu beschleunigen. Der derzeitige, arbeitsintensive manuelle Ansatz kann die Aktualität, Genauigkeit und Gültigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen. LLMs zeigen ein besseres Verständnis der semantischen Beziehungen zwischen Entitäten innerhalb von Ein- und Ausschlusskriterien. Sie verfügen auch über Funktionen zur Abfragegenerierung, die den Prozess der Identifizierung passender Patienten und Studien automatisieren können, was den Prozess der Studienaufnahme beschleunigt.

Darüber hinaus können generative adversarial networks (GANs) verwendet werden, um reale Rekrutierungsszenarien zu simulieren und so das Protokolldesign weiter zu optimieren. Diese technologischen Fortschritte versprechen wesentliche Verbesserungen bei der Protokollgestaltung und werden letztendlich die Patientenrekrutierung steigern.

2. Dezentrale Ansätze für mehr Reichweite und Effizienz

Dezentrale klinische Studien (DCTs) werden immer beliebter, weil sie die traditionellen Hürden für die Teilnahme von Patienten an der klinischen Forschung abbauen. Durch den Abbau geografischer Beschränkungen, die Erhöhung der Zugänglichkeit und die Erweiterung des Teilnehmerkreises verbessern DCTs nicht nur die Rekrutierung und Bindung von Teilnehmern, sondern fördern auch eine größere Vielfalt und heißen Teilnehmer aus unterversorgten Gemeinschaften willkommen.

In ihrem Leitfadenentwurf vom Mai 2023 befürwortet die FDA die Einführung von DCTs für Arzneimittel, Biologika und Medizinprodukte und hebt deren Vorteile hervor, wie z. B. die verbesserte Bequemlichkeit für Patienten, die geringere Belastung der Pflegekräfte, den breiteren Zugang zu unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die gesteigerte Produktivität von Studien und die Unterstützung der Forschung an seltenen oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Patientengruppen.

Integraler Bestandteil von DCTs sind digitale Technologie und -software. Der Anstieg der Bereitstellung von elektronischen patientenberichteten Ergebnissen (ePROs), elektronischen klinischen Ergebnisbewertungen (eCOAs) und elektronischen Einwilligungserklärungen (eConsent) von 2020 bis 2021, der vor allem von Forschungsunternehmen vorangetrieben wurde, unterstreicht diesen Wandel.

Die Einbindung von Telemedizin und Echtzeitüberwachung mittels Geräten wie Activity Trackern, Blutdruckmessgeräten und anderen digitalen Tools ist heute in vielen Therapiebereichen gängige Praxis. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)-Geräte spielen eine immer größere Rolle und können in DCTs integriert werden. Die rasante Entwicklung dieser Technologien revolutioniert die Paradigmen für klinische Studien.

Digitale Gesundheitstechnologien und Software verbessern nicht nur die Zugänglichkeit und Effizienz klinischer Studien. Sie ebnen auch den Weg in die Welt der digitalen Verhaltensdaten. Dieser umfangreiche Datensatz kann Erkenntnisse in das Verhalten der Patienten liefern. In manchen Fällen kann ein Wearable-Gerät pro Tag 120 Millionen Datenpunkte pro Patient sammeln. Der Zugriff auf solch eine enorme Menge an täglichen Verhaltensdaten ermöglicht ein umfassendes Verständnis jedes einzelnen Patienten und fördert eine personalisierte Betreuung.

Diese Umstellung auf eine patientenzentrierte Versorgung fördert die Rekrutierung und Bindung von Patienten für klinische Studien. Darüber hinaus können klinische Studien durch den Übergang vom traditionellen, standortzentrierten Modell auf landesweite Daten zurückgreifen, unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen identifizieren und so eine größere Vielfalt innerhalb der klinischen Studienkohorten fördern.

3. Partnerschaft mit der Primärversorgung: Eine Goldgrube für die Patientengewinnung

Der Aufbau von Allianzen mit niedergelassenen Hausärzten kann die Teilnahme an klinischen Studien erheblich verbessern. Aufgrund ihrer langjährigen Patientenbeziehungen und ihres eingehenden Verständnisses der Patientengeschichte bieten die Anbieter von Grundversorgung den Zugang zu einem riesigen, vielfältigen Reservoir potenzieller Studienteilnehmer. Die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses zwischen Patienten und ihrem primären Behandlungsteam kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Die Zustimmung eines vertrauenswürdigen Arztes kann die Entscheidung eines Patienten zur Teilnahme an einer Studie maßgeblich beeinflussen und die Teilnehmerzahlen deutlich steigern. Die Einbindung des Primärversorgungsteams verbessert nicht nur die Rekrutierung, sondern auch die Gesamtqualität der Studien.

Hausärzte haben Zugriff auf riesige Mengen an Patientendaten, darunter strukturierte und unstrukturierte Informationen sowie medizinische Bilder und Videos. Maschinelles Lernen und tiefe neuronale Netze können diese Daten effektiv analysieren, um Muster, Korrelationen und Zusammenhänge zu identifizieren, was besonders nützlich ist, um das einzigartige Profil eines Patienten zu verstehen.

Computer Vision-Modelle, wie beispielsweise Convolutional Neural Networks-Modelle, können Ärzte bei der Erkennung und Klassifizierung von Krankheiten in 2D- und 3D-medizinischen Bildern unterstützen. Kürzlich entwickelte Computer-Vision-Foundation-Models haben die Genauigkeit von Bildklassifizierungsaufgaben erheblich verbessert.

Die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz (KI) mit der Primärversorgung bietet erhebliche Vorteile im Bereich der klinischen Studien. Durch die Auswertung von Patientendaten in unterschiedlichen Formaten können Hausärzte ein tieferes Verständnis der Patientenprofile erlangen. Solche medizinische Erkenntnisse können maßgeblich dazu beitragen, die Studienprotokolle so zu verfeinern, dass sie besser an echte Erfahrungen angelehnt werden und eine kontinuierliche Aufsicht über die Patientensicherheit gewährleisten. Wenn Patienten unter der kontinuierlichen Betreuung ihres Arztes an Studien teilnehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dauerhaft beteiligen, wodurch die Abbruchraten sinken.

4. Verfeinern Sie Marketingtaktiken, um das Bewusstsein zu erhöhen und das Vertrauen zu fördern

Basierend auf Daten der 2020 Health Information National Trends Survey gaben 41,3 % der 3772 befragten US-amerikanischen Erwachsenen an, keine Kenntnisse über klinische Studien zu haben. Um das Bewusstsein zu erhöhen, ist ein gezieltes Marketing erforderlich, das Instrumente wie die Förderung sozialer Medien, die Zusammenarbeit mit wichtigen Meinungsführern und wirkungsvolle Kampagnen nutzt, um die Kluft zu potenziellen Patienten zu überbrücken.

Studien der letzten zehn Jahre unterstreichen die tiefgreifende Rolle von Vertrauen bei der Bestimmung der Teilnahme an klinischer Forschung, insbesondere bei unterrepräsentierten Gruppen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Vertrauen, oder das Fehlen von Vertrauen, ein entscheidender Faktor für die Teilnahme ist. Vorherrschende vertrauensbezogene Befürchtungen umfassen Angst vor Misshandlung, Ausbeutung und unbeabsichtigten Folgen.

Diese drei Taktiken haben sich als wirksam erwiesen:

KI-gestützte Werbung in sozialen Medien : Verbessern Sie die Effektivität von Werbung in sozialen Medien für klinische Studien durch den Einsatz von KI-Algorithmen auf Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter. Mithilfe dieser Algorithmen lassen sich hochgradig personalisierte Werbeanzeigen und Inhalte kuratieren, die auf die gewünschte Zielgruppe zugeschnitten sind. Durch eine eingehende KI-Analyse des Nutzerverhaltens und der Muster können Werbebotschaften so abgestimmt werden, dass sie bestimmte Altersgruppen, geografische Standorte und Zustand ansprechen und so die Relevanz und Wirkung der Ansprache verstärken. Durch die Nutzung dieser KI-Funktionen können Werbeaktionen für klinische Studien in den sozialen Medien präzise die richtige Zielgruppe ansprechen und die richtige Botschaft zum optimalen Zeitpunkt vermitteln. Dieser strategische Ansatz erhöht nicht nur das Bewusstsein, sondern fördert auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Zielgruppe, was das Engagement und die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme an der klinischen Studie erhöht.

Ein klarer, maßgeschneiderter Marketingansatz erhöht die Sichtbarkeit klinischer Studien. Darüber hinaus ist es entscheidend, den Vertrauensfaktor anzugehen und aufzubauen, da er eine wesentliche Rolle bei der Beeinflussung von Beteiligungsentscheidungen spielt. Die aufgeführten Strategien tragen dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen und das Vertrauen potenzieller Teilnehmer zu stärken.

5. Optimieren Sie die Leistung Ihrer Website und die Registrierung mit KI

Die Integration von KI-gestützten Funktionen in die Biopharmabranche verändert die Auswahl von Standorten für klinische Studien, fördert skalierbare KI-Expertise und trägt zur Kosteneffizienz bei. KI-Algorithmen übertreffen traditionelle Methoden durch die Analyse komplexer Rekrutierungsdaten und tragen so zu präzisen forecasting für Studien-, Indikations- und Land spezifische Teilnehmerzahlen bei. Durch die genaue Vorhersage der Einschreibungsraten hat KI das Potenzial, finanzielle Risiken zu minimieren, Strategien zu verfeinern und die Budgetierung zu unterstützen, um mögliche Rückschläge und Verzögerungen auszuschließen.

Darüber hinaus bleiben die Stakeholder durch den sofortigen Einblick in die Leistung der Website über die Dynamik der Registrierung auf dem Laufenden, potenzielle Engpässe werden schnell identifiziert und der Weg für Entscheidungsfindung und notwendige Anpassungen ebnet. Die KI-Automatisierung ermöglicht die Verfolgung der Standortleistung in Echtzeit, das sofortige Senden von Warnmeldungen und die Gewährleistung einer optimierten Berichterstellung.



Darüber hinaus haben die nächstbesten Aktionsmechanismen das Potenzial, in Echtzeit Empfehlungen zu den wirksamsten Maßnahmen zur Verbesserung der Seitenleistung abzugeben. Diese Agilität trägt dazu bei, unterbrechungsfreie Versuche zu gewährleisten, reduziert Unterbrechungen und befähigt die Stakeholder, unvorhergesehene Herausforderungen geschickt zu bewältigen.