Einsatz von maschinellem Lernen und KI zur Verbesserung der Vielfalt in klinischen Studien

Das moderne Gesundheitssystem behandelt nicht alle Patienten gleichermaßen – nicht einmal annähernd. Signifikante Ungleichheiten in den Gesundheitsergebnissen wurden erkannt und bestehen seit Jahrzehnten fort. Die Ursachen sind komplex und die Lösungen werden politische, soziale und bildungspolitische Veränderungen erfordern, aber einige Faktoren können sofort durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz angegangen werden, um Vielfalt in klinischen Studien zu gewährleisten.

Die mangelnde Vielfalt der Patienten in klinischen Studien hat dazu beigetragen, dass wir Krankheiten, präventive Faktoren und die Wirksamkeit von Behandlungen nicht ausreichend verstehen. Zu den Diversitätsfaktoren zählen Geschlecht, Altersgruppe, ethnische Zugehörigkeit, genetisches Profil, Behinderung, sozioökonomischer Hintergrund und Lebensstil. Wie der Aktionsplan des FDA Safety and Innovation Act (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) prägnant feststellt: „Medizinprodukte sind sicherer und wirksamer für alle, wenn die klinische Forschung diverse Bevölkerungsgruppen einbezieht.“ Bestimmte demografische Gruppen sind jedoch bei klinischen Studien unterrepräsentiert, was auf finanzielle Barrieren, mangelndes Bewusstsein und fehlenden Zugang zu Studienzentren zurückzuführen ist. Abgesehen von diesen Faktoren sind Vertrauen, Transparenz und Zustimmung eine ständige Herausforderung bei der Rekrutierung von Studienteilnehmern aus benachteiligten oder Minderheitengruppen.

Diese Ungleichheit hat auch ethische, soziologische und wirtschaftliche Folgen. Ein Bericht vom August 2022 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) der National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine prognostizierte, dass in den nächsten 25 Jahren Hunderte Milliarden Dollar verloren gehen werden, bedingt durch eine geringere Lebenserwartung, ein kürzeres behinderungsfreies Leben und weniger Arbeitsjahre in Bevölkerungsgruppen, die in klinischen Studien unterrepräsentiert sind.

In den USA ist Vielfalt in klinischen Studien gesetzlich vorgeschrieben. Das FDA-Büro für Minderheitengesundheit und Chancengleichheit im Gesundheitswesen stellt umfassende Richtlinien und Ressourcen für klinische Studien bereit und hat kürzlich Leitlinien zur Verbesserung der Teilnahme unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen veröffentlicht.

Aus moralischer, wissenschaftlicher und finanzieller Sicht ist die Entwicklung vielfältigerer und inklusiverer klinischer Studien ein immer wichtigeres Ziel für die Life-Science-Branche. Ein datengesteuerter Ansatz, unterstützt durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), kann diese Bemühungen unterstützen.

Die Chance

Life-Science-Unternehmen wurden durch die FDA-Vorschriften verpflichtet, die Wirksamkeit neuer Medikamente anhand demografischer Merkmale wie Altersgruppe, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit darzustellen. In den kommenden Jahrzehnten wird sich die FDA auch zunehmend auf genetische und biologische Einflüsse konzentrieren, die Krankheiten und das Ansprechen auf eine Behandlung beeinflussen. Wie in einem FDA-Bericht aus dem Jahr 2013 zusammengefasst: „Wissenschaftliche Fortschritte beim Verständnis der spezifischen genetischen Variablen, die der Krankheit und dem Ansprechen auf die Behandlung zugrunde liegen, rücken zunehmend in den Mittelpunkt der modernen medizinischen Produktentwicklung, da wir uns dem ultimativen Ziel nähern, Behandlungen durch personalisierte Medizin auf Individuen oder Personengruppen zuzuschneiden.“

Neben demografischen und genetischen Daten gibt es eine Vielzahl weiterer Daten zu analysieren, darunter elektronische Patientenakten (EMR), Anspruchsdaten, wissenschaftliche Literatur und historische Daten klinischer Studien.

Mit fortschrittlicher Analyse, maschinellem Lernen und KI in der Cloud haben Unternehmen nun leistungsstarke Möglichkeiten:

Erstellen eines großen, komplexen und vielfältigen Datensatzes mit demografischen Daten, genetischen Profilen und anderen Patientendaten

Verständnis der unterrepräsentierten Untergruppen

Entwicklung von Modellen, die verschiedene Bevölkerungsgruppen einbeziehen

Schließung der Vielfaltslücke im Rekrutierungsprozess für klinische Studien

Sicherstellung, dass die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Daten mit den Leitlinien und Vorschriften der FDA übereinstimmen

Die Einleitung einer klinischen Studie umfasst vier Schritte:

Die Natur der Krankheit verstehen Die vorhandenen Patientendaten erfassen und analysieren Ein Patientenauswahlmodell erstellen Teilnehmende rekrutieren

Die Adressierung von Vielfalt in den Schritten zwei und drei hilft Forschern, besser zu verstehen, wie Medikamente oder Biologika wirken, die Zulassungszeit für klinische Studien zu verkürzen, die Akzeptanz bei Patienten zu erhöhen und medizinische Produkt- sowie Geschäftsziele zu erreichen.

Ein datengesteuertes Framework für Vielfalt

Hier sind einige Beispiele, die uns helfen, die Diversitätslücken zu verstehen. Patienten hispanischer/lateinamerikanischer Herkunft machen 18,5 % der US-Bevölkerung aus, aber nur 1 % der typischen Studienteilnehmer (Link befindet sich außerhalb von ibm.com); afroamerikanische/schwarze Patienten machen 13,4 % der Bevölkerung aus, aber nur 5 % der typischen Studienteilnehmer. Zwischen 2011 und 2020 schlossen 60 % der Impfstoffversuche (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) keine Patienten über 65 Jahre ein – obwohl 16 % der US-Bevölkerung über 65 Jahre alt sind. Um solche Vielfaltlücken zu schließen, ist es entscheidend, die unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in den Rekrutierungsprozess für klinische Studien einzubeziehen.

Für die Schritte, die dem Rekrutierungsprozess vorausgehen, können wir die gesamte Bandbreite der oben aufgeführten Datenquellen auswerten. Je nach Krankheit können wir beurteilen, welche Vielfalt-Parameter anwendbar und welche Datenquellen relevant sind. Von dort aus können die Designteams für klinische Studien die Kriterien für die Patienteneignung definieren oder Studien auf weitere Standorte ausweiten, um sicherzustellen, dass alle Populationen in der Phase des Studiendesigns und der Planung angemessen vertreten sind.

So kann IBM Ihnen weiterhelfen

Um Vielfalt in klinischen Studien effektiv zu ermöglichen, bietet IBM verschiedene Lösungen an, darunter Datenverwaltung, die Durchführung von KI- und fortgeschrittenen Analysen in der Cloud sowie die Einrichtung eines ML-Ops-Frameworks. Die Lösungen helfen Studiendesignern bei der Bereitstellung und Aufbereitung von Daten, der Zusammenführung verschiedener Aspekte von Patientendaten, der Identifizierung von Vielfaltsparametern und der Beseitigung von Verzerrung in der Modellierung. Dies geschieht mithilfe eines KI-gestützten Prozesses, der die Patientenauswahl und -rekrutierung optimiert, indem er die Einschluss- und Ausschlusskriterien für klinische Studien besser definiert.

Da der Prozess nachvollziehbar und fair ist, bietet er ein zuverlässiges Auswahlverfahren für die Rekrutierung von Studienteilnehmern. Wenn Life-Science-Unternehmen solche Frameworks anwenden, können sie Vertrauen in die Vielfalt der untersuchten Populationen in klinischen Studien aufbauen und somit auch Vertrauen in ihre Produkte schaffen. Solche Prozesse helfen den Ärzten außerdem, mögliche Auswirkungen von Produkten auf bestimmte Bevölkerungsgruppen besser zu verstehen und zu antizipieren, anstatt ad hoc zu reagieren, wenn es für die Behandlung von Krankheiten zu spät sein könnte.

Zusammenfassung

Die Lösungen und Beratungsdienste von IBM können Ihnen helfen, zusätzliche Datenquellen zu nutzen und relevantere Vielfaltsparameter zu identifizieren, damit die Ein- und Ausschlusskriterien für Studien erneut überprüft und optimiert werden können. Diese Lösungen können Ihnen auch dabei helfen festzustellen, ob Ihr Patientenauswahlprozess die Krankheitsprävalenz korrekt widerspiegelt, und die Rekrutierung für klinische Studien zu verbessern. Mithilfe von maschinellem Lernen und KI lassen sich diese Prozesse im Rahmen eines optimierten, automatisierten Workflows problemlos auf eine Vielzahl von Studien und Bevölkerungsgruppen übertragen.

Diese Lösungen können Life-Science-Unternehmen dabei helfen, Vertrauen bei Bevölkerungsgruppen aufzubauen, die in der Vergangenheit bei klinischen Studien unterrepräsentiert waren, und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern.