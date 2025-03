Was ist ein KI-Kompetenzzentrum?

Bei einem Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence Center of Excellence,AI CoE) handelt es sich um eine organisatorische Struktur, die die Einführung, Optimierung und Steuerung von KI in einem Unternehmen fördern soll. Es dient als Plattform für Fachwissen, Best Practices und Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Initiativen für künstliche Intelligenz (KI) mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen und die Implementierungen einen geschäftlichen Nutzen bringen.