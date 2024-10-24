3 bewährte Anwendungsfälle für KI in der präventiven Cybersicherheit

Die zunehmende Komplexität und Vernetzung bereiten Sicherheitsteams zunehmend Kopfzerbrechen, und die Angriffsfläche geht weit über das hinaus, was sie allein mit manuellen Mitteln überwachen können. In dem Maße, in dem Unternehmen ihre Multi-Cloud-Strategien ausbauen und neue SaaS-Tools und Code von Drittanbietern in die Softwareentwicklung und -bereitstellung einbinden, wird die Herausforderung weiter verschärft.

Mit diesen größeren Angriffsflächen steigt die Komplexität der Netzwerkinteraktionen und es entstehen viele neue potenzielle Einfallstore für Angreifer. Angriffsflächenmanagement (ASM) bietet KI-gestützten Echtzeitschutz für digitale Infrastrukturen, unabhängig von der zugrunde liegenden Komplexität.

Das automatisierte ASM ergänzt die manuelle Prüfung erheblich, indem es einen umfassenden Einblick in die Angriffsfläche bietet. Darüber hinaus lernt die KI aus den überwachten Daten, um zukünftige Erkennungsergebnisse zu verbessern, allerdings in einer Geschwindigkeit und einem Umfang, die Menschen allein nicht erreichen können.

ASM-Tools werden zwar oft als schlüsselfertige Lösungen präsentiert und sind in der Regel relativ einfach bereitzustellen, doch um ihre Wirkung zu maximieren, müssen Sicherheitsteams in der Lage sein, die riesigen Datenmengen, die sie generieren, zu interpretieren.