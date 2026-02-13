Konzentriert sich Perplexity immer noch auf die Suche? In der dieswöchigen Folge von „Mixture of Experts“ beleuchtet Moderator Tim Hwang gemeinsam mit Gabe Goodhart, Chris Hay und Aaron Baughman, was Perplexity Computer tatsächlich zu bieten hat – und ob geschlossene Systeme mit offenen Alternativen wie OpenClaw, LangGraph und AutoGPT konkurrieren können. Als Nächstes führt Anthropic die Speicherimportfunktion für Claude ein. Ist Speicherplatz nIst Speicherplatz nach wie vor ein Wettbewerbsvorteil, oder können Nutzer mittlerweile nahtlos zwischen verschiedenen KI-Anbietern wechseln? Dann lernen Sie NullClaw kennen, ein minimalistisches Agent-Framework, das mit nur 678 Kilobyte auskommt. Unsere Experten diskutieren darüber, ob Edge-basierte Agentenschwärme die Zukunft sind – oder nur geschicktes Marketing. Schließlich stellt Particle6 Tilly Norwood vor, die weltweit erste KI-Schauspielerin. Würden Sie einem Algorithmus einen Oscar verleihen? All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
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