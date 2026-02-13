Konzentriert sich Perplexity immer noch auf die Suche? In der dieswöchigen Folge von „Mixture of Experts“ beleuchtet Moderator Tim Hwang gemeinsam mit Gabe Goodhart, Chris Hay und Aaron Baughman, was Perplexity Computer tatsächlich zu bieten hat – und ob geschlossene Systeme mit offenen Alternativen wie OpenClaw, LangGraph und AutoGPT konkurrieren können. Als Nächstes führt Anthropic die Speicherimportfunktion für Claude ein. Ist Speicherplatz nIst Speicherplatz nach wie vor ein Wettbewerbsvorteil, oder können Nutzer mittlerweile nahtlos zwischen verschiedenen KI-Anbietern wechseln? Dann lernen Sie NullClaw kennen, ein minimalistisches Agent-Framework, das mit nur 678 Kilobyte auskommt. Unsere Experten diskutieren darüber, ob Edge-basierte Agentenschwärme die Zukunft sind – oder nur geschicktes Marketing. Schließlich stellt Particle6 Tilly Norwood vor, die weltweit erste KI-Schauspielerin. Würden Sie einem Algorithmus einen Oscar verleihen? All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!

00:00 – Einführung

01:07 – Perplexity Computer

11:23 – Claude Import Memory

24:14 – NullClaw

35:14 – Tilly Norwood

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.