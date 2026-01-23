Hat Claude Code seinen ChatGPT-Moment? Diese Woche begrüßt Moderator Tim Hwang bei Mixture of Experts Chris Hay, Gabe Goodhart und Francesco Brenna, um über die Veränderungen im Bereich KI zu Beginn von 2026 zu sprechen. Zunächst bestätigt OpenAI, dass Werbeanzeigen auf ChatGPT erscheinen, die Fragen zu Vertrauen, Wirtschaftlichkeit und der Zukunft von KI-Produktmodellen aufwerfen. Dann erfreut sich Claude Code explosionsartig an Popularität! Entwickler entdecken, was agentische Codierung wirklich kann und wie sie die Art und Weise verändert, wie Software entwickelt wird. Anschließend analysieren wir einen neuen Bericht des IBM Institute for Business Value – „The Enterprise in 2030“ – der zeigt, wie Führungskräfte planen, von KI-gestützter Effizienz zu KI-gestützter Innovation überzugehen. Außerdem bringt Hugging Face Open Responses heraus, einen neuen Standard für Agenten-APIs, der die KI-Entwicklung neu gestalten und gleichzeitig Fragen zu Transparenz und Kontrolle aufwerfen könnte.

All das und noch mehr erfahren Sie diese Woche bei Mixture of Experts.

00:00 – Einführung

01:30 – OpenAI integriert Werbung in ChatGPT

12:25 – Claude Codes Durchbruchmoment

22:57 – IBV-Bericht „Enterprise 2030“

36:09 – Offene Antworten: Die Zukunft von Agenten-APIs

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.