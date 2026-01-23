Hat Claude Code seinen ChatGPT-Moment? Diese Woche begrüßt Moderator Tim Hwang bei Mixture of Experts Chris Hay, Gabe Goodhart und Francesco Brenna, um über die Veränderungen im Bereich KI zu Beginn von 2026 zu sprechen. Zunächst bestätigt OpenAI, dass Werbeanzeigen auf ChatGPT erscheinen, die Fragen zu Vertrauen, Wirtschaftlichkeit und der Zukunft von KI-Produktmodellen aufwerfen. Dann erfreut sich Claude Code explosionsartig an Popularität! Entwickler entdecken, was agentische Codierung wirklich kann und wie sie die Art und Weise verändert, wie Software entwickelt wird. Anschließend analysieren wir einen neuen Bericht des IBM Institute for Business Value – „The Enterprise in 2030“ – der zeigt, wie Führungskräfte planen, von KI-gestützter Effizienz zu KI-gestützter Innovation überzugehen. Außerdem bringt Hugging Face Open Responses heraus, einen neuen Standard für Agenten-APIs, der die KI-Entwicklung neu gestalten und gleichzeitig Fragen zu Transparenz und Kontrolle aufwerfen könnte.
All das und noch mehr erfahren Sie diese Woche bei Mixture of Experts.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
Die KI verbessert nicht nur Geschäftsmodelle. Bis 2030 wird sie das Geschäftsmodell darstellen.
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