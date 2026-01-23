Haben sich Open-Source KI-Agenten endlich durchgesetzt?

In dieser Woche begrüßt Moderator Tim Hwang in Mixture of Experts Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky und Aaron Baughman. Zuerst werfen wir einen Blick auf Moltbot (ehemals Clawdbot), das Open-Source-Framework für KI-Agenten, das einen Kaufrausch von Mac-Minis ausgelöst hat. Worin unterscheidet sich dieser Agent? Anschließend meldet sich Dario Amodei, CEO von Anthropic, mit einem weiteren Essay zurück, diesmal zum Thema der „Adoleszenz“ der KI. Und da dieses Wochenende die Grammys stattfinden, sprechen wir über IBMs KI-gestütztes Trivia-Erlebnis, GRAMMY IQ. Aaron erklärt uns, wie das Team mit Hilfe von KI-Agenten skaliert hat. Außerdem können Sie Tickets für die Grammys 2027 gewinnen. Schließlich stellt Microsoft den Maia 200 vor, seinen neuesten Inferenzchip, der laut Herstellerangaben 30 % Kosteneinsparungen gegenüber NVIDIA bieten soll. Was bedeutet vertikale Integration für die KI-Chipkriege? All dies und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts.

00:00 – Einführung

01:11 – OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Revolution der Open-Source-Agenten

12:59 – Dario Amodeis Essay „Die Adoleszenz der Technologie“

25:51 – IBM Grammy IQ: KI-gestützte Quizfragen bei den Grammys

35:05 – Microsoft Maia 200: Der Wettbewerb um Inferenzchips verschärft sich

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.