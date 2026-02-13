Wie passt die KI eigentlich in die Mainframe-Modernisierung? In der aktuellen Folge von Mixture of Experts begrüßt Moderator Tim Hwang die Experten Skyla Loomis, Maryam Ashoori und Kaoutar El Maghraoui. Wir führen Gespräche über die KI-gestützte Modernisierung von Mainframe und AI Builders. Und noch etwas: 84 % der Weltbevölkerung haben noch nie KI genutzt? Ein Realitätscheck zur Einführung von KI und was geändert werden muss. Außerdem deckt OpenClaw einige Sicherheitslücken von KI-Agenten auf. Wir erörtern „Agent Ops“ – den Rahmen für Transparenz, Bewertung, Optimierung und Durchsetzung von Richtlinien, der KI-Agenten produktionsreif macht. All das und mehr in der heutigen Ausgabe von Mixture of Experts.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
Nehmen Sie live an unserem IBM Technology Summit teil, der sich auf Agent Ops und verantwortungsvolle KI konzentriert, um mehr über die Sichtweise von IBM auf den verantwortungsvollen Betrieb von agentischer KI in großem Maßstab zu erfahren. Die Diskussion wird mit einem besonderen Gast fortgesetzt, der erläutert, wie sein Unternehmen die durch KI-Agenten verursachten Herausforderungen in den Bereichen Betrieb, Risiko und Governance bewältigt.
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