Mainframe-Modernisierung erklärt: COBOL und KI

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Wie passt die KI eigentlich in die Mainframe-Modernisierung? In der aktuellen Folge von Mixture of Experts begrüßt Moderator Tim Hwang die Experten Skyla Loomis, Maryam Ashoori und Kaoutar El Maghraoui. Wir führen Gespräche über die KI-gestützte Modernisierung von Mainframe und AI Builders. Und noch etwas: 84 % der Weltbevölkerung haben noch nie KI genutzt? Ein Realitätscheck zur Einführung von KI und was geändert werden muss. Außerdem deckt OpenClaw einige Sicherheitslücken von KI-Agenten auf. Wir erörtern „Agent Ops“ – den Rahmen für Transparenz, Bewertung, Optimierung und Durchsetzung von Richtlinien, der KI-Agenten produktionsreif macht. All das und mehr in der heutigen Ausgabe von Mixture of Experts.

  • 00:00 – Einführung
  • 1:06 – Mainframe-Modernisierung
  • 14:18 – Realitätscheck zur KI-Einführung
  • 29:40 – Agentische KI für Sicherheit durch Design

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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Mainframe-Modernisierung erklärt: COBOL und KI

AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.

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