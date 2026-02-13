Wozu nutzen die Menschen KI eigentlich? Diese Woche analysieren wir in Mixture of Experts den Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft und geben Einblicke in die Muster der KI-Einführung. Moderator Tim Hwang spricht mit IBM Fellow Kush Varshney, Lauren McHugh Olende und Volkmar Uhlig über die Kosten von KI in Unternehmen, die von Ralph Wiggum entwickelte Strategie zur Unterstützung der Codierung von Agenten und die Frage, ob einfache Anweisungen besser sind als Mikromanagement. Anschließend geben wir einen Ausblick auf den India AI Impact Summit. Außerdem tauchten KI-Unternehmen an diesem Wochenende in der Superbowl Werbung auf. Erleben wir hier eine breite Akzeptanz oder nur eine weitere Blase? All dies und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts.

00:00 – Einführung

1:07 — Copilot-Nutzungsberichte

10:00 – Ralph Wiggums Prompting-Strategie

20:00 – India AI Impact Summit

28:05 – KI-Werbung beim Superbowl

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.