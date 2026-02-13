Wozu nutzen die Menschen KI eigentlich? Diese Woche analysieren wir in Mixture of Experts den Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft und geben Einblicke in die Muster der KI-Einführung. Moderator Tim Hwang spricht mit IBM Fellow Kush Varshney, Lauren McHugh Olende und Volkmar Uhlig über die Kosten von KI in Unternehmen, die von Ralph Wiggum entwickelte Strategie zur Unterstützung der Codierung von Agenten und die Frage, ob einfache Anweisungen besser sind als Mikromanagement. Anschließend geben wir einen Ausblick auf den India AI Impact Summit. Außerdem tauchten KI-Unternehmen an diesem Wochenende in der Superbowl Werbung auf. Erleben wir hier eine breite Akzeptanz oder nur eine weitere Blase? All dies und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
Innerhalb einer Stunde haben die beiden Unternehmen wichtige Updates für ihre Flaggschiff-Modelle GPT-5.3-Codex und Claude Opus 4.6 veröffentlicht - und es wird deutlich, dass beide auf die gleiche Ziellinie zusteuern: KI auf Unternehmensebene. Weiterlesen.
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Die KI verbessert nicht nur Geschäftsmodelle. Bis 2030 wird sie das Geschäftsmodell darstellen.
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