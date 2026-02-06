Ist OpenAI Codex ein Wendepunkt oder nur die Aufholjagd? Diese Woche analysieren wir in Mixture of Experts die von OpenAI entwickelte Codierungsagenten-App Codex. Host Tim Hwang und die Diskussionsteilnehmer Abraham Daniels, Ambhi Ganesan und Sandhya Iyer, die zum ersten Mal zu Gast ist, debattieren darüber, ob Codex OpenAI einen Vorteil in der überfüllten KI-Codierung verschafft - oder ob es einfach nur ein Wetteinsatz im Rennen um die Orchestrierung von Agenten ist. Danach werfen wir einen Blick zurück auf Moltbot (jetzt OpenClaw), das Unternehmen, aus dem Moltbook hervorging, das soziale Netzwerk für KI-Agenten im Reddit-Stil. Liefern diese Agentensimulationen neue Erkenntnisse oder sind sie nur unterhaltsame Experimente? Unsere Experten äußern sich zu Sicherheitsrisiken, Halluzinationen und mehr. Hören Sie sich unsere vollgepackte Folge über Codierungsagenten, die Ökonomie der Agenten und die sich entwickelnde Landschaft der Code-Assistenten an.

00:00 – Einführung

TBD – Launch der OpenAI Codex-App

TBD – MoltBot/OpenClaw: Soziales Netzwerk für KI-Agenten

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.