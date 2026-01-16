Ist Ihr Desktop bereit für KI-Agenten? In Folge 90 von Mixture of Experts begrüßt Moderator Tim Hwang Volkmar Uhlig, Olivia Buzek und Mihai Criveti, um den Start von Claude Cowork bei Anthropics zu analysieren – und damit die Leistungsfähigkeit des Claude Code für alltägliche Arbeitsaufgaben zu nutzen. Würden Sie einem KI-Agenten die Organisation Ihrer Dateien anvertrauen? Apple kündigt zudem eine Kooperation mit Google an, um die nächste Generation von Siri mit den Gemini-Modellen auszustatten. Was bedeutet das für die KI auf Geräten, den Datenschutz und die Zukunft der Edge-Intelligenz? In einer überraschenden Wendung gibt Linux-Erfinder Linus Torvalds außerdem zu, KI-Agenten für ein Nebenprojekt im Bereich Codierung eingesetzt zu haben, obwohl er einst spöttisch behauptet hatte, „Vibe“ stehe für „very inefficient but entertaining (sehr ineffizient, aber unterhaltsam)“. Sind die Programmiertools endlich gut genug, selbst für die alte Garde? All das und mehr in der heutigen Ausgabe von Mixture of Experts.

00:00 – Einführung

01:17 – Claude Cowork

13:25 – KI-Deal von Apple und Google

27:39 – Linus Torvalds über Vibe-Codierung

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.