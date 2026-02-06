Im KI-Bereich hat der Wettlauf schon früh begonnen. In dieser Notfallfolge von Mixture of Experts begrüßt Gastmoderatorin Aili McConnon die Gäste Chris Hay und Mihai Criveti, um die gestern wie Bomben eingeschlagenen Nachrichten zu bewältigen: Claude Opus 4.6 von Anthropic und GPT-5.3-Codex von OpenAI, die innerhalb einer Stunde veröffentlicht wurden. Unsere Experten analysieren beide Modelle. Welches Programm eignet sich tatsächlich besser für Codierungsaufgaben? Anschließend analysieren wir, was diese Veröffentlichungen über den sich verschärfenden Kampf um KI in Unternehmen aussagen. Zum Schluss teilen Chris und Mihai ihre Workflows aus der Praxis – warum sollte man sich für ein Modell entscheiden, wenn man beide nutzen kann? Außerdem sprechen wir über den Stimmungswandel: Multiagenten-Workflows sind nicht mehr die Zukunft, sie sind bereits die Realität.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
Innerhalb einer Stunde haben die beiden Unternehmen wichtige Updates für ihre Flaggschiff-Modelle GPT-5.3-Codex und Claude Opus 4.6 veröffentlicht - und es wird deutlich, dass beide auf die gleiche Ziellinie zusteuern: KI auf Unternehmensebene. Weiterlesen.
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Die KI verbessert nicht nur Geschäftsmodelle. Bis 2030 wird sie das Geschäftsmodell darstellen.
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