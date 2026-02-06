Im KI-Bereich hat der Wettlauf schon früh begonnen. In dieser Notfallfolge von Mixture of Experts begrüßt Gastmoderatorin Aili McConnon die Gäste Chris Hay und Mihai Criveti, um die gestern wie Bomben eingeschlagenen Nachrichten zu bewältigen: Claude Opus 4.6 von Anthropic und GPT-5.3-Codex von OpenAI, die innerhalb einer Stunde veröffentlicht wurden. Unsere Experten analysieren beide Modelle. Welches Programm eignet sich tatsächlich besser für Codierungsaufgaben? Anschließend analysieren wir, was diese Veröffentlichungen über den sich verschärfenden Kampf um KI in Unternehmen aussagen. Zum Schluss teilen Chris und Mihai ihre Workflows aus der Praxis – warum sollte man sich für ein Modell entscheiden, wenn man beide nutzen kann? Außerdem sprechen wir über den Stimmungswandel: Multiagenten-Workflows sind nicht mehr die Zukunft, sie sind bereits die Realität.

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.