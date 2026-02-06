Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

Die Folge ansehen

Im KI-Bereich hat der Wettlauf schon früh begonnen. In dieser Notfallfolge von Mixture of Experts begrüßt Gastmoderatorin Aili McConnon die Gäste Chris Hay und Mihai Criveti, um die gestern wie Bomben eingeschlagenen Nachrichten zu bewältigen: Claude Opus 4.6 von Anthropic und GPT-5.3-Codex von OpenAI, die innerhalb einer Stunde veröffentlicht wurden. Unsere Experten analysieren beide Modelle. Welches Programm eignet sich tatsächlich besser für Codierungsaufgaben? Anschließend analysieren wir, was diese Veröffentlichungen über den sich verschärfenden Kampf um KI in Unternehmen aussagen. Zum Schluss teilen Chris und Mihai ihre Workflows aus der Praxis – warum sollte man sich für ein Modell entscheiden, wenn man beide nutzen kann? Außerdem sprechen wir über den Stimmungswandel: Multiagenten-Workflows sind nicht mehr die Zukunft, sie sind bereits die Realität.

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
Alle Folgen von Mixture of Experts ansehen
Anhören auf Apple-Podcasts Spotify-Podcasts YouTube Casted

Mehr erfahren Episoden

Alle Folgen finden
Mixture of Experts Podcast-Grafik
Codex-Start & OpenClaw/Moltbook-Chaos: Diese Woche bei KI-Agenten

Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Open-Source-Agenten auf dem Vormarsch

Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Das neue AI-Rennen: Unternehmensinnovation im Jahr 2026

OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Claude Cowork Analyse & Apple entscheidet sich für Gemini

Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
KI-Highlights der CES 2026: NVIDIA Rubin & verrückte Gadgets

NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
KI-Jahresrückblick: Trends, die 2026 prägen

Unsere Experten besprechen die KI-Durchbrüche des Jahres 2025 und prognostizieren die Trends für 2026. Knappheit an KI-Geräten, Open-Source-Siege, Superagenten und die multimodale Entwicklung wurden diskutiert.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Neuigkeiten Die Erzählung der zwei Modelle und die größere Geschichte der KI für Unternehmen

Innerhalb einer Stunde haben die beiden Unternehmen wichtige Updates für ihre Flaggschiff-Modelle GPT-5.3-Codex und Claude Opus 4.6 veröffentlicht - und es wird deutlich, dass beide auf die gleiche Ziellinie zusteuern: KI auf Unternehmensebene. Weiterlesen.

Mehr über den Showdown zwischen Anthropic und OpenAI
YouTube-Video Was Cybersicherheitsprofis über OpenClaw und Moltbook wissen müssen

Sehen Sie sich die neueste Folge des Security Intelligence Podcasts an

Neueste Security Intelligence Folge
Das Unternehmen im Jahr 2030

Die KI verbessert nicht nur Geschäftsmodelle. Bis 2030 wird sie das Geschäftsmodell darstellen.

Lesen Sie die Studie zu Enterprise 2030
IBM Enterprise Advantage

Skalieren Sie Ihre KI für eine schnellere Wertschöpfung

IBM Enterprise Advantage erkunden
Think-Newsletter abonnieren

Melden Sie sich für den Think Newsletter an, um Erkenntnisse, Recherchen und Expertenmeinungen zu den neuesten Nachrichten rund um KI und Technologie zu erhalten.

KI-Updates abonnieren

Podcasts

Hören Sie sich spannende Diskussionen mit Technologieführern an. Schauen Sie sich die neuesten Folgen an.

 Alle IBM Think-Podcasts anhören
Smart Talks mit IBM – Podcast-Grafik
NASA und KI: Entschlüsselung unseres Universums
Techsplainers von IBM – Albumcover des Audio-Podcasts
Was ist DevOps?
KI in Aktion – Miniaturansicht
Wie IBM Daten und KI zur Modernisierung der Beschaffung nutzt
„Mixture of Experts” Podcast-Albumcover
KI-Highlights der CES 2026: NVIDIA Rubin & verrückte Gadgets
Albumcover des Podcasts „Security Intelligence“
Eine neue Sichtweise auf Bug-Bounties, KI-Red-Teams und unsere Neujahrsvorsätze
Techsplainers von IBM – Albumcover des Audio-Podcasts
Was ist Quantencomputing?
„Mixture of Experts” Podcast-Albumcover
KI-Jahresrückblick: Trends, die 2026 prägen
Albumcover des Podcasts „Security Intelligence“
Warum es so viel kostet, in den USA gehackt zu werden
Techsplainers von IBM – Albumcover des Audio-Podcasts
Was ist Full Stack Observability?
Albumcover des Podcasts „Security Intelligence“
Die prägendsten Cybersicherheitsgeschichten des Jahres 2025
Album-Grafik des Coherence Times Podcasts
Wann werden Quantencomputer klassische Computer schlagen?
KI in Aktion – Miniaturansicht
So nutzt die UFC KI, um Daten in Echtzeit-Erkenntnisse umzuwandeln
Podcast-Grafik „Transformers”
Von Elefanten zu KI-Agenten: Ein Leitfaden für Führungskräfte
Album-Grafik des Coherence Times Podcasts
Mit Quantencomputern die Geheimnisse der Quantenphysik aufdecken
Podcast-Grafik „Transformers”
Anpassungsfähigkeitsquotient: Der Wettbewerbsvorteil von CIOs in der KI-Welt
Bleiben Sie mit unseren Experten über KI-Neuigkeiten auf dem Laufenden

Folgen Sie uns auf Apple Podcasts und Spotify.

  1. Abonnieren Sie unsere Playlist auf YouTube
  2. Think-Newsletter abonnieren