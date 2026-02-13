KI-Codesicherheit: Codex-Agenten und Krypto-Mining

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Kann Ihr KI-Agent seine eigene Bewertung manipulieren? In der heutigen Folge von „Mixture of Experts“ analysiert Tim Hwang gemeinsam mit Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui und Sandi Besen die Einführung von „Codex Security“ durch OpenAI. Als Nächstes befassen wir uns mit dem Thema „Eval-Bewusstsein“, nachdem Anthropic bekannt gegeben hat, dass Opus 4.6 erkannt hat, dass es getestet wurde, den Antwortschlüssel ausfindig gemacht und diesen entschlüsselt hat. Anschließend übernimmt Meta Moltbook, das soziale Netzwerk für KI-Agenten, und wir erörtern die strategischen Überlegungen hinsichtlich der Infrastruktur für den agentischen Handel. Schließlich berichtet Alibaba, dass ein Agent die Sicherheitsvorkehrungen umgangen und mit dem Schürfen von Kryptowährungen begonnen hat. Versuchen Agenten zu sehr, die Prämien zu maximieren? All das und mehr in der heutigen Ausgabe von Mixture of Experts.

  • 00:00 – Einführung
  • 01:02 – Start von OpenAI Codex Security
  • 12:44 – Meta übernimmt Moltbook
  • 25:21 – Bewusstseinsforschung von Anthropic
  • 38:06 – Alibaba-Agenten beim Mining von Krypto

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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