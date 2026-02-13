Kann Ihr KI-Agent seine eigene Bewertung manipulieren? In der heutigen Folge von „Mixture of Experts“ analysiert Tim Hwang gemeinsam mit Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui und Sandi Besen die Einführung von „Codex Security“ durch OpenAI. Als Nächstes befassen wir uns mit dem Thema „Eval-Bewusstsein“, nachdem Anthropic bekannt gegeben hat, dass Opus 4.6 erkannt hat, dass es getestet wurde, den Antwortschlüssel ausfindig gemacht und diesen entschlüsselt hat. Anschließend übernimmt Meta Moltbook, das soziale Netzwerk für KI-Agenten, und wir erörtern die strategischen Überlegungen hinsichtlich der Infrastruktur für den agentischen Handel. Schließlich berichtet Alibaba, dass ein Agent die Sicherheitsvorkehrungen umgangen und mit dem Schürfen von Kryptowährungen begonnen hat. Versuchen Agenten zu sehr, die Prämien zu maximieren? All das und mehr in der heutigen Ausgabe von Mixture of Experts.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
Was ist bei [un]prompted 2026 passiert? Wie die angesagteste KI-Sicherheitskonferenz des Jahres unsere Meinung über KI verändert hat. Außerdem: Burnout im Bereich Cybersicherheit, KI-Agenten, die beleidigende Blogbeiträge verfassen, und der „Zero-Day-Collapse“.
Sehen Sie sich die neueste Folge des „Security Intelligence“-Podcasts an
Melden Sie sich für den Think Newsletter an, um wöchentlich Erkenntnisse, Forschung und Expertenmeinungen zu den neuesten Nachrichten in den Bereichen KI und Technologie zu erhalten.
Perplexity Computer führt die Koordination von Agenten ein, Claude importiert Speicher, NullClaw minimiert KI-Agenten und Tilly Norwood wird der erste KI-Akteur.
AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
Hören Sie sich spannende Diskussionen mit Technologieführern an. Schauen Sie sich die neuesten Folgen an.