2025: Zu Beginn des Jahres stand die agentische KI im Mittelpunkt

Von den Funktionen in experimentellen KI-Modellen bis zur Bereitstellung in der realen Welt – 2025 war das Jahr, in dem die agentische KI Aufmerksamkeit erregte. Für IBM ist diese Entwicklung in BeeAI und Agent Stack verkörpert, zwei Open-Source-Initiativen, die die Art und Weise, wie Unternehmen intelligente Agenten entwickeln und bereitstellen, neu gestaltet haben.

BeeAI begann als internes Projekt Anfang 2024, als IBM Forschung einen entscheidenden Wandel hin zu agentischen Systemen antizipierte. „Wir haben damit angefangen, als 2024 immer wichtiger wurde, und es fühlt sich jetzt alles sehr kurios an“, sagte Kate Blair, Direktorin für Inkubation und Technologie Erfahrungen bei IBM Forschung, in einem Interview mit IBM Think. „Unser Fokus lag aber darauf, wie Endnutzer Agenten einsetzen könnten.“

Zunächst untersuchte das Team Konversationssysteme und startete eine offene Beta-Version namens BeeAI for Business. Aber die Dynamik stimmte nicht. Das Team schwenkte um, stellte BeeAI als Open Source zur Verfügung und konzentrierte sich auf Entwickler.

„Wir erhielten erste Rückmeldungen von Entwicklern“, erklärte Blair. Anstatt uns mit der Benutzeroberfläche für Endnutzer von Konsumagenten zu befassen, sollten wir uns vielleicht mit der Benutzeroberfläche für Entwickler beschäftigen, die Agenten erstellen. Und daraus entstand das Framework.“

Heute ist das BeeAI Framework ein Open-Source-Toolkit für die Entwicklung von Agenten, das den Schwerpunkt auf Entwicklererfahrung und Interoperabilität legt. Es unterstützt Multi-Agenten-Orchestrierung, regelbasiertes Reasoning und Integrationen mit führenden KI-Modellen. Unter der Leitung der Linux Foundation hat BeeAI an Bedeutung gewonnen; es hat jetzt mehr als 3.000 GitHub-Sterne.