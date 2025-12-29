Künstliche Intelligenz Server Geschäftsoperationen

2025: Zu Beginn des Jahres stand die agentische KI im Mittelpunkt

Veröffentlicht 29. Dezember 2025
Von den Funktionen in experimentellen KI-Modellen bis zur Bereitstellung in der realen Welt – 2025 war das Jahr, in dem die agentische KI Aufmerksamkeit erregte. Für IBM ist diese Entwicklung in BeeAI und Agent Stack verkörpert, zwei Open-Source-Initiativen, die die Art und Weise, wie Unternehmen intelligente Agenten entwickeln und bereitstellen, neu gestaltet haben.

BeeAI begann als internes Projekt Anfang 2024, als IBM Forschung einen entscheidenden Wandel hin zu agentischen Systemen antizipierte. „Wir haben damit angefangen, als 2024 immer wichtiger wurde, und es fühlt sich jetzt alles sehr kurios an“, sagte Kate Blair, Direktorin für Inkubation und Technologie Erfahrungen bei IBM Forschung, in einem Interview mit IBM Think. „Unser Fokus lag aber darauf, wie Endnutzer Agenten einsetzen könnten.“

Zunächst untersuchte das Team Konversationssysteme und startete eine offene Beta-Version namens BeeAI for Business. Aber die Dynamik stimmte nicht. Das Team schwenkte um, stellte BeeAI als Open Source zur Verfügung und konzentrierte sich auf Entwickler.

„Wir erhielten erste Rückmeldungen von Entwicklern“, erklärte Blair. Anstatt uns mit der Benutzeroberfläche für Endnutzer von Konsumagenten zu befassen, sollten wir uns vielleicht mit der Benutzeroberfläche für Entwickler beschäftigen, die Agenten erstellen. Und daraus entstand das Framework.“

Heute ist das BeeAI Framework ein Open-Source-Toolkit für die Entwicklung von Agenten, das den Schwerpunkt auf Entwicklererfahrung und Interoperabilität legt. Es unterstützt Multi-Agenten-Orchestrierung, regelbasiertes Reasoning und Integrationen mit führenden KI-Modellen. Unter der Leitung der Linux Foundation hat BeeAI an Bedeutung gewonnen; es hat jetzt mehr als 3.000 GitHub-Sterne.

Agent Stack: Von der GUI zur Bereitstellungsplattform

Als BeeAI wuchs, erkannte IBM, dass die größte Herausforderung nicht in der Entwicklung von Agenten lag, sondern in deren Bereitstellung. Ursprünglich umfasste die Plattform eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), jedoch zeigte das Feedback, dass GUIs mittlerweile als selbstverständlich angesehen wurden.

„Das wichtigste Feedback, das wir erhalten haben, war, dass GUIs weitgehend zu Massenware geworden sind“, sagte Blair. „Die Benutzeroberfläche als Teil des Stacks anzubieten, stellt nicht die Kernkomponente dar. Wir konzentrieren uns also auf das Servermodul. Die Leute wollen sich auf die Logik ihres Agenten konzentrieren. Die wichtigste Funktion ist: Ich möchte meinen Agenten schnell bereitstellen können. Das ist es.“

Diese Erkenntnis führte zu einem grundlegenden Kurswechsel. Die Plattform entwickelte sich zu „Agent Stack“ weiter, einer offenen Infrastruktur, die eine schnelle, frameworkunabhängige Bereitstellung ermöglicht. Agent Stack basiert auf dem Agent2Agent (A2A)-Protokoll und ermöglicht es Entwicklern, einen beliebigen Agenten – BeeAI, LangGraph, CrewAI oder benutzerdefinierten Code – innerhalb weniger Minuten bereitzustellen.

„Agent Stack ist für Personen gedacht, die hinter einer Firewall mit verschiedenen Frameworks experimentieren müssen“, erklärte Blair. „Sie müssen mehrere Teams mit verschiedenen Frameworks und Compliance-Anforderungen unterstützen. Sie müssen selbst gehostet werden.“

Agent Stack trägt den Realitäten von Unternehmen Rechnung – Compliance, Sicherheit und Skalierbarkeit – und bleibt dabei Open Source, erklärte Blair. Es bietet einen selbst gehosteten Server, Tools für die Befehlszeilenschnittstelle (Command-Line Interface, CLI), Integrationen für Observability, Autorisierung und Auto-Scaling. Das Ziel besteht darin, Teams dabei zu unterstützen, vom Prototyp zur Produktion überzugehen, ohne an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein.

2026 wird interoperabel sein

Agent Stack beschränkt sich nicht nur auf die Bereitstellung – es ist Teil einer umfassenderen Bewegung hin zur Interoperabilität. Durch die Nutzung von A2A können Agenten aus verschiedenen Frameworks nahtlos miteinander kommunizieren.

Die Linux Foundation hat kürzlich die Gründung der Agentic AI Foundation verkündet, zu der Anthropic sein Model Context Protocol (MCP) beigetragen hat. „Wir freuen uns sehr, dass MCP nun einer Open Governance unterliegt“, erklärte Blair. „Offene, gemeinschaftliche Governance-Standards sind der Schlüssel zu mehr Kreativität, mehr Innovation und mehr Lösungen.“

Das A2A-Projekt steht kurz vor seiner ersten großen Aktualisierung. „Wir beobachten bereits eine Zusammenarbeit zwischen A2A und MCP, um eine einheitliche Karte zur Beschreibung einer Entität zu standardisieren, unabhängig davon, ob es sich um ein Tool oder eine Ressource in MCP oder einen Agenten in A2A handelt“, erklärte sie. Blair betrachtet diese einheitliche Karte als Katalysator für Interoperabilität und als Möglichkeit, Register, Ermittlung und Nutzung zwischen Agenten und agentischen Systemen auszutauschen.

