Ihre Hauskatze ist womöglich schlauer als ChatGPT. Künstliche Intelligenz kann zwar inzwischen Gedichte schreiben und Jura-Prüfungen bestehen, aber sie kann immer noch nicht mit den grundlegenden Denkfähigkeiten mithalten, die es Ihrer Katze ermöglichen, sich auf Fenstersimsen zurechtzufinden und auf Beute zu stürzen.

Diese Kluft – zwischen der Beherrschung menschlichen Wissens durch KI und ihrer Unfähigkeit, das Verständnis eines Tieres von der physischen Welt zu erreichen – hat sich als entscheidende Herausforderung auf der Suche nach intelligenteren Maschinen herausgestellt. Der leitende KI-Wissenschaftler von Meta, YannLeCun, rückte das Thema letzte Woche auf einem Pariser KI-Sicherheitsgipfel ins Rampenlicht und argumentierte, dass „Weltmodelle“ – KI-Systeme, die interne Repräsentationen von Struktur, Dynamik und kausalen Beziehungen bilden – der Schlüssel zum Fortschritt der künstlichen Intelligenz sein könnten.

Allerdings bezweifeln einige führende Forscher, ob dieser Ansatz tatsächlich so bahnbrechend ist, wie er scheinen mag.

„KI verwendet seit den 1950er Jahren Weltmodelle, und mehrere Teilbereiche der KI hängen vollständig von Weltmodellen ab“, so Stuart J. Russell, Professor für Informatik an der University of California Berkeley, im Gespräch mit IBM Think. „Das ist ungefähr so neuartig und genial, wie die Idee, dass Mathematik für die Physik nützlich sein könnte.“