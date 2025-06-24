Warum KI möglicherweise mehr wie die andere Hälfte des Gehirns denken muss

Seit über einem Jahrhundert präsentiert die Neurowissenschaft eine einfache Erklärung für das Gedächtnis. Neuronen feuern, sie verbinden sich miteinander, und in diesen Verbindungen, den sogenannten Synapsen, entstehen Erinnerungen. Neuronen wurden als Motoren des Denkens angesehen, und man glaubte, dass das Gedächtnis in der Stärke ihrer Verknüpfungen begründet liege. Ein neues Modell von IBM Forschern legt jedoch nahe, dass diese Sichtweise möglicherweise unvollständig ist. Außerdem wird die Möglichkeit aufgezeigt, dass die Biologie hinter dem menschlichen Gedächtnis dazu beitragen könnte, die Entwicklung der nächsten Generation künstlicher Intelligenz mitzugestalten.
Die Theorie stellt Astrozyten, nicht-neuronale Gliazellen, die etwa die Hälfte des Gehirns ausmachen, in den Mittelpunkt eines bisher unbekannten Gedächtnissystems. Lange Zeit galten Astrozyten als passive Stützzellen, doch möglicherweise spielen sie eine aktive Rolle beim Speichern und Abrufen von Informationen. Das Modell beschreibt eine Form des assoziativen Gedächtnisses, das wichtige Merkmale mit fortschrittlichen KI-Systemen teilt, darunter Transformer.
„Es gibt eine Fülle von Beweisen dafür, dass Astrozyten an kognitiven Prozessen beteiligt sind“, erklärte Leo Kozachkov, IBM-Forscher und Mitautor einer kürzlich erschienenen Arbeit zu dieser Theorie, in einem Interview mit IBM Think . „Wir haben uns gefragt, ob sie leistungsstarke Speichersysteme implementieren könnten, und alle Anzeichen deuteten auf Ja.“
Dieses Modell baut auf einer langen Geschichte der neurowissenschaftlichen Forschung zur „dreiteiligen Synapse“ auf, bei der ein Astrozyt die Verbindung zwischen zwei Neuronen umhüllt. Nach der Formulierung des IBM-Teams sind Astrozyten keine passiven Beobachter. Stattdessen sind sie an der Verarbeitung und Verteilung von Informationen im gesamten Gehirn beteiligt, und zwar auf eine Weise, die den Speicherfunktionen einiger der ausgefeiltesten KI-Systeme, die heute im Einsatz sind, ähnelt.
Die Suche nach dem Ort, an dem Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden, prägt seit Jahrzehnten die Neurowissenschaften. Das vorherrschende Modell hat die synaptische Plastizität, also die Stärkung oder Schwächung der Verbindungen zwischen Neuronen, als Grundlage des Gedächtnisses anerkannt. Dieser Gedanke liegt sowohl biologischen Theorien als auch vielen Kernannahmen der künstlichen Intelligenz zugrunde.
Doch die Realität ist komplizierter. Experimentelle Studien haben gezeigt, dass Astrozyten die synaptische Stärke modulieren, auf Neurotransmitter und Neuromodulatoren reagieren und offenbar eine Rolle bei der Bildung und dem Abruf von Langzeitgedächtnis spielen. Diese Erkenntnisse lassen sich nicht immer nahtlos in Standard-Berechnungsmodelle einfügen, und ihre Implikationen lassen sich nach wie vor nur schwer in einen kohärenten theoretischen Rahmen integrieren.
In diesem Zusammenhang kommt das Modell des IBM-Teams ins Spiel. Es wird ein System vorgeschlagen, in dem Neuronen, Synapsen und Astrozytenprozesse durch ein gemeinsames dynamisches Netzwerk interagieren. Jedes Element wird durch Gleichungen bestimmt, die aus energiebasierten mathematischen Prinzipien abgeleitet sind. Das resultierende System entwickelt sich zu stabilen Attraktorzuständen, die gespeicherten Erinnerungen entsprechen.
Die zentrale Erkenntnis ist, dass Astrozyten die Speicherkapazität des Systems erweitern können. Ihre internen Kalzium-Signalnetzwerke ermöglichen die Integration und Weitergabe von Informationen über große räumliche Bereiche hinweg. Diese Architektur unterstützt eine stärker verteilte und flexiblere Art der Speicherung als dies in reinen neuronalen Netzen möglich ist.
Kozachkov erläuterte, wie die Idee entstanden war. „Zuerst haben wir uns die experimentellen Neurowissenschaftler angehört, die Astrozyten erforschen“, erklärt er. „Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass Astrozyten an der Wahrnehmung, dem Gedächtnis und dem Verhalten beteiligt sind. Es gibt jedoch nur wenige spezifische, formale Theorien darüber, wie Neuronen und Astrozyten gemeinsam Informationen verarbeiten.“
Es gab auch einen verarbeitenden Aspekt. Das Team arbeitete mit Dense Associative Memory, einem fortschrittlichen Netztyp, der auf dem ursprünglichen Hopfield-Modell aufbaut und es erweitert. Diese Systeme sind bekannt für ihre hohe Speicherkapazität und ihre außergewöhnlichen Mustererkennungsfunktionen.
„Leider verlieren diese dichten assoziativen Speichernetze durch ihre gewonnene Speicherkapazität an biologischer Plausibilität“, erklärt Kozachkov. „Also haben wir uns natürlich gefragt, ob diese Netze auf biologischer Hardware implementiert werden könnten.“
Als das Team anfing, über die biologische Umsetzung nachzudenken, erwiesen sich Astrozyten schnell als der wahrscheinlichste Kandidat. Ihre anatomische Struktur, ihre räumliche Organisation und ihre biochemische Dynamik wiesen alle auf eine mögliche Rolle im Gedächtnis hin.
Je nachdem, wie das System eingestellt ist, kann sich das Modell wie ein dichtes assoziatives Gedächtnis verhalten oder die Eigenschaften eines Transformers annehmen. Diese Flexibilität macht es zu mehr als nur einem vagen Vergleich mit KI. Es bietet einen praktischen Ansatz, um zu untersuchen, wie das Gehirn und moderne Systeme des maschinellen Lernens ähnliche Probleme lösen könnten.
„Wenn unsere Theorie stimmt, auch wenn sie nur ein Konzept ist und nicht alle Details abdeckt, hat sie weitreichende Auswirkungen darauf, wie wir über das Gedächtnis im Gehirn denken“, so Kozachkov. „Unsere Theorie legt nahe, dass Erinnerungen innerhalb der intrazellulären Signalwege eines einzelnen Astrozyten kodiert werden können. Synaptische Gewichte entstehen aus Interaktionen innerhalb dieser Bahnen sowie aus Interaktionen zwischen Astrozyten und Synapsen.“
Die Auswirkungen dieser Theorie auf die KI sind ebenso provokativ. Aktuelle Systeme für maschinelles Lernen haben Probleme mit dem Speicher. Neural Networks haben nur eine begrenzte Kapazität, um Informationen langfristig zu speichern. Um dies zu umgehen, werden in der Regel Architekturen wie Aufmerksamkeitsschichten oder externe Speichereinheiten verwendet. Diese Komponenten erhöhen den Rechenaufwand und die Komplexität.
Zu den Vorhersagen des Modells gehört, dass eine Störung der intrazellulären Signalübertragung in Astrozyten das Erinnerungsvermögen beeinträchtigen sollte und dass eine selektive Störung der Astrozyten-Netzwerke bestimmte Arten des Lernens beeinträchtigen könnte. Diese Ideen sind überprüfbar, wenn auch technisch anspruchsvoll, und könnten als Leitfaden für zukünftige Arbeiten sowohl in der Grundlagenforschung der Neurowissenschaften als auch im Bereich des vom Gehirn inspirierten Computings dienen.
Natürlich bleibt das Modell theoretisch. Den Forschern ist klar, dass es sich bei ihrem Vorschlag um ein Framework und nicht um eine Schlussfolgerung handelt.
„In erster Linie wäre es großartig, wenn Experimentatoren ernsthafte Anstrengungen unternehmen würden, unser Modell zu widerlegen“, so Kozachkov. „Das heißt, zu versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Ich würde mich sehr freuen, an diesem Vorhaben mitzuwirken.“
Die Theorie regt vorerst zu einer umfassenderen Neubewertung der Struktur von Intelligenz an.
„Wir stehen am Anfang einer kambrischen Explosion der Intelligenz“, erklärt Kozachkov. „Zum ersten Mal wissen wir, wie man intelligente, nicht-tierische Einheiten erschafft. Das hat enorme Auswirkungen auf die Neurowissenschaften, die kaum zu überschätzen sind.“
Er fügte hinzu, dass er glaubt, dass die Neurowissenschaften dem maschinellen Lernen noch viel mehr zu bieten haben. „Ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd alle Ideen ausgeschöpft haben, die wir aus dem Gehirn gewinnen können, um intelligentere Systeme zu entwickeln. Bei weitem nicht.“
