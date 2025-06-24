Warum KI möglicherweise mehr wie die andere Hälfte des Gehirns denken muss

Es gab auch einen verarbeitenden Aspekt. Das Team arbeitete mit Dense Associative Memory, einem fortschrittlichen Netztyp, der auf dem ursprünglichen Hopfield-Modell aufbaut und es erweitert. Diese Systeme sind bekannt für ihre hohe Speicherkapazität und ihre außergewöhnlichen Mustererkennungsfunktionen.

„Leider verlieren diese dichten assoziativen Speichernetze durch ihre gewonnene Speicherkapazität an biologischer Plausibilität“, erklärt Kozachkov. „Also haben wir uns natürlich gefragt, ob diese Netze auf biologischer Hardware implementiert werden könnten.“

Als das Team anfing, über die biologische Umsetzung nachzudenken, erwiesen sich Astrozyten schnell als der wahrscheinlichste Kandidat. Ihre anatomische Struktur, ihre räumliche Organisation und ihre biochemische Dynamik wiesen alle auf eine mögliche Rolle im Gedächtnis hin.

Je nachdem, wie das System eingestellt ist, kann sich das Modell wie ein dichtes assoziatives Gedächtnis verhalten oder die Eigenschaften eines Transformers annehmen. Diese Flexibilität macht es zu mehr als nur einem vagen Vergleich mit KI. Es bietet einen praktischen Ansatz, um zu untersuchen, wie das Gehirn und moderne Systeme des maschinellen Lernens ähnliche Probleme lösen könnten.

„Wenn unsere Theorie stimmt, auch wenn sie nur ein Konzept ist und nicht alle Details abdeckt, hat sie weitreichende Auswirkungen darauf, wie wir über das Gedächtnis im Gehirn denken“, so Kozachkov. „Unsere Theorie legt nahe, dass Erinnerungen innerhalb der intrazellulären Signalwege eines einzelnen Astrozyten kodiert werden können. Synaptische Gewichte entstehen aus Interaktionen innerhalb dieser Bahnen sowie aus Interaktionen zwischen Astrozyten und Synapsen.“

Die Auswirkungen dieser Theorie auf die KI sind ebenso provokativ. Aktuelle Systeme für maschinelles Lernen haben Probleme mit dem Speicher. Neural Networks haben nur eine begrenzte Kapazität, um Informationen langfristig zu speichern. Um dies zu umgehen, werden in der Regel Architekturen wie Aufmerksamkeitsschichten oder externe Speichereinheiten verwendet. Diese Komponenten erhöhen den Rechenaufwand und die Komplexität.

Zu den Vorhersagen des Modells gehört, dass eine Störung der intrazellulären Signalübertragung in Astrozyten das Erinnerungsvermögen beeinträchtigen sollte und dass eine selektive Störung der Astrozyten-Netzwerke bestimmte Arten des Lernens beeinträchtigen könnte. Diese Ideen sind überprüfbar, wenn auch technisch anspruchsvoll, und könnten als Leitfaden für zukünftige Arbeiten sowohl in der Grundlagenforschung der Neurowissenschaften als auch im Bereich des vom Gehirn inspirierten Computings dienen.

Natürlich bleibt das Modell theoretisch. Den Forschern ist klar, dass es sich bei ihrem Vorschlag um ein Framework und nicht um eine Schlussfolgerung handelt.

„In erster Linie wäre es großartig, wenn Experimentatoren ernsthafte Anstrengungen unternehmen würden, unser Modell zu widerlegen“, so Kozachkov. „Das heißt, zu versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Ich würde mich sehr freuen, an diesem Vorhaben mitzuwirken.“

Die Theorie regt vorerst zu einer umfassenderen Neubewertung der Struktur von Intelligenz an.

„Wir stehen am Anfang einer kambrischen Explosion der Intelligenz“, erklärt Kozachkov. „Zum ersten Mal wissen wir, wie man intelligente, nicht-tierische Einheiten erschafft. Das hat enorme Auswirkungen auf die Neurowissenschaften, die kaum zu überschätzen sind.“

Er fügte hinzu, dass er glaubt, dass die Neurowissenschaften dem maschinellen Lernen noch viel mehr zu bieten haben. „Ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd alle Ideen ausgeschöpft haben, die wir aus dem Gehirn gewinnen können, um intelligentere Systeme zu entwickeln. Bei weitem nicht.“